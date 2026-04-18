Има данни за заплахи от собственици на магазини и кланници към служители от БАБХ, които правят проверки. Във Враца също беше отправена заплаха за саморазправа с наш колега. Това се случва ежедневно, налага се да прибегнем до полицейска помощ. Това каза изпълнителният директор на БАБХ д-р Ангел Мавровски в ефира на „Събуди се” по NOVA.
„Дори да е имало чадъри над някои търговци, те паднаха”, допълни Марвовски.
Имаме сигнали, че гръцки краставици се препакетират у нас и пристигат до потребителите като български, в момента текат проверки, заяви той.
В петък са направени седем проверки на обекти, които работят незаконно, в тях са се предлагали различни видове храни, риба, някои са дори складове, каза Мавровски. Той подчерта, че шест от обектите са затворени.
По отношение на затворената кланница в Пловдив той посочи, че в обекта е имало изключително занижена хигиена, а „колегите са потресени”.
Мавровски даде още един пример с кланница в Дебелец, където умиращи животни са били закарани там, за да бъдат заклани. „Вероятно е имало и умрели”, допълни експертът. Той даде още един такъв пример с кланница в Ловешко – с умрели крави, закарани в транжорни. Животните са били и без печати.
Мавровски беше категоричен, че той и колегите му няма да допуснат децата в детските градини да бъдат хранени с некачествена стока.
Мавровски каза още, че 800 заклани агнета буквално са изчезнали. Те са пристигнали от Румъния без маркировка, вероятно са щели да получат българки печат, допълни той. И подчерта, че въпросното месо няма сертификат и идентификация, че е минало ветеринарен контрол. Също така обясни, че е разкрито как това месо е стигнало от Румъния до България.
Мавровски каза, че в Равда и Слънчев бряг се засичат храни от Украйна, които не трябва да влизат у нас.
Изпълнителният директор на БАБХ коментира, че тонове храни са били засечени от властите, като „на места случаите са покъртителни”. Също така допълни, че в Хасково са направени „голяма част от разкритията”. Основните храни, при които има проблеми, са месото и млечните изделия, заяви Мавровски.
По отношение на корабите, пристигнали от Аржентина, Мавровски каза, че шест са пристигнали, а още два са на пристанищата и трябва да бъдат разтоварени. „Имаме уверението на производителя, че количеството, което ще бъде добито – слънчогледово олио и шрот, ще бъде изнесено”, подчерта експертът.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Може би
Коментиран от #39
10:18 18.04.2026
5 БЪЛГАРСКА Е
До коментар #1 от "Гост":САМО НАИВНОСТТА И ПРОСТОТИЯТА И АЛЧНОСТТА.
10:19 18.04.2026
8 Боруна Лом
До коментар #6 от "Драгунов":ДА ИДАТ В ПАЗАРДЖИК, ВСИЧКИ СТОКИ ОТ ПОЛША И ТАМ СТАВАТ ,, БЪЛГАРСКИ,,😠! АМА ЯВНО ИГРАТА ТАМ Е ГОЛЯМА И НЕ ПИПАТ!
10:22 18.04.2026
17 Даааа
До коментар #1 от "Гост":Ами аз вярвам.....само,че на това, което си отглеждам сам... 🤣
10:33 18.04.2026
21 ИМА!
До коментар #1 от "Гост":Българска е стоката,в градината на баба от село...
10:40 18.04.2026
32 Сандо
До коментар #10 от "палячото Христанов":Защото живеем в пазарна икономика,а за нея не може да се осъществява контрол.Не сте ли го разбрали още,толкова години ни го набиват в главите?
10:57 18.04.2026
39 Проверката се състои
До коментар #2 от "Може би":в разговор с краставците на гръцки -))
11:08 18.04.2026
41 Стадото не гласува интуитивно.
До коментар #29 от "Сандо":Само 37% вярват в дядо мраз.
11:14 18.04.2026
46 На Христанов
До коментар #20 от "Даа...":всичко е пиар за партията му Единение. Надут пуяк. Дори сложи брат си за председател. А Бургас е с плакати с неговия лик. Това е политическа корупция и конфликт на интереси. Боклук!
11:22 18.04.2026
49 Аз купувам
До коментар #44 от "селяк":айсберг от Испания, картофи от Франция, ягоди, домати, краставици, череши, моркови от Гърция, ябълки от Италия и Полша, гъби от Полша. И нямам никакви киселини. Един път купих айсберг от България и се оказа безвкусен боклук.
11:25 18.04.2026
60 Цвете
Коментиран от #69
12:50 18.04.2026
63 Би трябвало
До коментар #45 от "1102":МЗХ, ДФЗ, Инспекторатите към дфз..
13:31 18.04.2026
68 властта
До коментар #67 от "Перо":е ОПГ!
15:12 18.04.2026
69 как защо?
До коментар #60 от "Цвете":ЗА ПАРИ!!!!!!
15:14 18.04.2026
72 1 връзка зелен лук = 1 евро
Коментиран от #77
17:57 18.04.2026
73 малко истински факти
Коментиран от #74
19:15 18.04.2026
74 Кокорчо
До коментар #73 от "малко истински факти":И монахиня ще стане за кожена краставица.
19:30 18.04.2026
77 Нехис
До коментар #72 от "1 връзка зелен лук = 1 евро":Коя инфлация - моментната, средната, или в твоя случай?
22:29 18.04.2026
