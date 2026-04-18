Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Гръцки краставици се препакетират у нас и пристигат до потребителите като български

18 Април, 2026 10:12 7 357 78

  • бабх-
  • търговци-
  • храна-
  • ангел мавровски-
  • краставици

Служители на БАБХ редовно са заплашвани от търговци, заяви д-р Ангел Мавровски

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Има данни за заплахи от собственици на магазини и кланници към служители от БАБХ, които правят проверки. Във Враца също беше отправена заплаха за саморазправа с наш колега. Това се случва ежедневно, налага се да прибегнем до полицейска помощ. Това каза изпълнителният директор на БАБХ д-р Ангел Мавровски в ефира на „Събуди се” по NOVA.

„Дори да е имало чадъри над някои търговци, те паднаха”, допълни Марвовски.

Имаме сигнали, че гръцки краставици се препакетират у нас и пристигат до потребителите като български, в момента текат проверки, заяви той.

В петък са направени седем проверки на обекти, които работят незаконно, в тях са се предлагали различни видове храни, риба, някои са дори складове, каза Мавровски. Той подчерта, че шест от обектите са затворени.

По отношение на затворената кланница в Пловдив той посочи, че в обекта е имало изключително занижена хигиена, а „колегите са потресени”.

Мавровски даде още един пример с кланница в Дебелец, където умиращи животни са били закарани там, за да бъдат заклани. „Вероятно е имало и умрели”, допълни експертът. Той даде още един такъв пример с кланница в Ловешко – с умрели крави, закарани в транжорни. Животните са били и без печати.

Мавровски беше категоричен, че той и колегите му няма да допуснат децата в детските градини да бъдат хранени с некачествена стока.

Мавровски каза още, че 800 заклани агнета буквално са изчезнали. Те са пристигнали от Румъния без маркировка, вероятно са щели да получат българки печат, допълни той. И подчерта, че въпросното месо няма сертификат и идентификация, че е минало ветеринарен контрол. Също така обясни, че е разкрито как това месо е стигнало от Румъния до България.

Мавровски каза, че в Равда и Слънчев бряг се засичат храни от Украйна, които не трябва да влизат у нас.

Изпълнителният директор на БАБХ коментира, че тонове храни са били засечени от властите, като „на места случаите са покъртителни”. Също така допълни, че в Хасково са направени „голяма част от разкритията”. Основните храни, при които има проблеми, са месото и млечните изделия, заяви Мавровски.

По отношение на корабите, пристигнали от Аржентина, Мавровски каза, че шест са пристигнали, а още два са на пристанищата и трябва да бъдат разтоварени. „Имаме уверението на производителя, че количеството, което ще бъде добито – слънчогледово олио и шрот, ще бъде изнесено”, подчерта експертът.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Може би

    14 0 Отговор
    са нефелни?

    Коментиран от #39

    10:18 18.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 БЪЛГАРСКА Е

    47 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    САМО НАИВНОСТТА И ПРОСТОТИЯТА И АЛЧНОСТТА.

    10:19 18.04.2026

  • 6 Драгунов

    52 4 Отговор
    То тази измама я правят нашите от 20 г . не само с ирасравиците , а и с месото и есички хр. продукти , защото няма никъкъв контрол , по прочини които са ясни ! Корупция по всички етажи в тези институции и никаква реакция , защото са наши хора и печелим от "будалите", които сме ги научили да плащат и да не мрънкат , защото ще има проблеми и бой !

    Коментиран от #8

    10:20 18.04.2026

  • 7 Домати 5 евро

    54 3 Отговор
    Кво става тука бе, връщам си се в Белгия

    10:21 18.04.2026

  • 8 Боруна Лом

    45 3 Отговор

    До коментар #6 от "Драгунов":

    ДА ИДАТ В ПАЗАРДЖИК, ВСИЧКИ СТОКИ ОТ ПОЛША И ТАМ СТАВАТ ,, БЪЛГАРСКИ,,😠! АМА ЯВНО ИГРАТА ТАМ Е ГОЛЯМА И НЕ ПИПАТ!

    10:22 18.04.2026

  • 9 Констатация

    43 2 Отговор
    Що съ правите на "Весели"??? Сами се досещате, че над 70% от плодовете и зеленчуците са внос, а се представят за български!!! С Месото нещата стоят още по-зле, над 80% е внос!!! В Млечното производство, особенно сиренето и киселото мляко е същото!!!

    10:23 18.04.2026

  • 10 палячото Христанов

    21 7 Отговор
    що не вземе мерки?

    Коментиран от #32

    10:24 18.04.2026

  • 11 баба Меца

    36 7 Отговор
    По-важно да има за бомби на ВСУ, от ИНФЛАЦИЯТА ни, другото си е отклоняване от реалните проблеми.

    10:26 18.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 всичкото е еврозонско пръц

    39 1 Отговор
    Малеее и краставиците започнаха както и с руския газ препакетиране.

    10:30 18.04.2026

  • 15 КЗП и КЗК са с мафията

    35 2 Отговор
    Тържищата и складовете са собственост на мутрите. Монопол и схеми до безкрай

    10:30 18.04.2026

  • 16 Жорко

    37 1 Отговор
    В тази държава има ли нещо изобщо както трябва да бъде? Лъжа и измама всичко. 😡

    Коментиран от #47

    10:32 18.04.2026

  • 17 Даааа

    17 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Ами аз вярвам.....само,че на това, което си отглеждам сам... 🤣

    10:33 18.04.2026

  • 18 За това на етикетите на пазарите, трябва

    21 0 Отговор
    да пише точно производителя и страна на произход, както в магазините

    10:35 18.04.2026

  • 19 Хе,хе...!

    24 0 Отговор
    Че то това не е новина!
    Така правят от години...

    10:37 18.04.2026

  • 20 Даа...

    17 4 Отговор
    Добре, че е Христанов с екипа си да разхвърля малко мафията, да свършат малко работа и тия БАБХ ...

    Коментиран от #46

    10:39 18.04.2026

  • 21 ИМА!

    26 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Българска е стоката,в градината на баба от село...

    10:40 18.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Хахахаха

    22 2 Отговор
    Ган ьо докато не излъже, не може да заспи.

    10:43 18.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 лама Кифла

    5 5 Отговор
    няма българска няма гръцка всичко е краставица........има два вида прави и криви.....предпочитам изправени

    10:49 18.04.2026

  • 28 Факт

    18 5 Отговор
    И какво толкова?! Български, гръцки, все са едни. Стига с този мит, че българските са по добри. Разлика може да има , когато излязат градинските, но и те са торени и поливани повече...

    10:50 18.04.2026

  • 29 Сандо

    21 2 Отговор
    България не може да изхрани собственото си население,а това в тия крипични времена е най-важното.А стадото продължава да гласува за тия същите,които ни докараха до това катастрофално положение.

    Коментиран от #41

    10:54 18.04.2026

  • 30 Ама каква Гърция,

    15 7 Отговор
    какви " български"... На по- голяма част от стоките пише ЕС... Нали сме едно? ... А истината е, че сме част от едно голямо нищо...

    10:56 18.04.2026

  • 31 ШЕФА

    21 1 Отговор
    Калинките по министерствата на българоубиеца Тулупа за рушвет са готови на всичко.Тези некадърници и престъпници за това са назначени там,да крадат,това е неговият електорат !

    10:56 18.04.2026

  • 32 Сандо

    6 3 Отговор

    До коментар #10 от "палячото Христанов":

    Защото живеем в пазарна икономика,а за нея не може да се осъществява контрол.Не сте ли го разбрали още,толкова години ни го набиват в главите?

    10:57 18.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Будител

    14 1 Отговор
    Всичко в магазините което се рекламира от медиите , че е българско производство е препакетиран внос. Български краставици ??? Ми няма. Колко български оранжерийки произвеждт краставици??? И то по това време. При студ , трябва отопление. При липса на слънце трябва химия. Мислите че ядете пресни краставици??? Не ! Ядете НИТРАТИ !!!

    11:01 18.04.2026

  • 35 Да Не

    12 0 Отговор
    То да е само краставици!!!

    11:03 18.04.2026

  • 36 така е

    9 0 Отговор
    За Великден във всички магазини от веригата на Попов в Козлодуй се продаваше агнешко месо без какъвто и да е печат. На въпрос какъв е произхода на това месо - българско ли е или вносно и защо няма никакъв печат, отговаряха, че не знаят.

    11:03 18.04.2026

  • 37 pyzoфил

    3 7 Отговор
    ас обичам краставици!реzaни.от единиа край

    11:04 18.04.2026

  • 38 То и много политици

    11 4 Отговор
    Се ,, препакетираха" на българи! И канадеца с брадата е един от тях

    11:08 18.04.2026

  • 39 Проверката се състои

    9 3 Отговор

    До коментар #2 от "Може би":

    в разговор с краставците на гръцки -))

    11:08 18.04.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Стадото не гласува интуитивно.

    4 1 Отговор

    До коментар #29 от "Сандо":

    Само 37% вярват в дядо мраз.

    11:14 18.04.2026

  • 42 Гръцките

    15 1 Отговор
    плодове и зеленчуци са много качествени. Аз купувам само гръцки. Турските са пълни с пестициди, но пазарът ни е залят с турски боклуци.

    11:17 18.04.2026

  • 43 Все тая

    14 2 Отговор
    Нямам нищо против. При тях и доматите домати, сиренето сирене, киселото мляко е топ. Краставиците като са български не значи че са добри 👎🏼. Сигурен съм ме алчни производители ги правят успешно гумени евро краставици като истински холандци. 🤣

    11:18 18.04.2026

  • 44 селяк

    12 4 Отговор
    българско има ако си го произведеш сам останалото е помия от ЕС

    Коментиран от #49

    11:19 18.04.2026

  • 45 1102

    6 2 Отговор
    А няма ли да се потърси отговорност на тези, които десетки години са получавали тлъсти заплати за бъркане в носа?

    Коментиран от #63

    11:19 18.04.2026

  • 46 На Христанов

    8 1 Отговор

    До коментар #20 от "Даа...":

    всичко е пиар за партията му Единение. Надут пуяк. Дори сложи брат си за председател. А Бургас е с плакати с неговия лик. Това е политическа корупция и конфликт на интереси. Боклук!

    11:22 18.04.2026

  • 47 Пецо

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Жорко":

    нема

    11:22 18.04.2026

  • 48 властта

    2 1 Отговор
    е ОПГ!

    11:24 18.04.2026

  • 49 Аз купувам

    7 4 Отговор

    До коментар #44 от "селяк":

    айсберг от Испания, картофи от Франция, ягоди, домати, краставици, череши, моркови от Гърция, ябълки от Италия и Полша, гъби от Полша. И нямам никакви киселини. Един път купих айсберг от България и се оказа безвкусен боклук.

    11:25 18.04.2026

  • 50 Градинаров

    6 1 Отговор
    Моите от градината не са преетикирани и са без нитрати и фосфати !

    11:25 18.04.2026

  • 51 000

    12 7 Отговор
    Имате банани и евро. Всичко ви е наред, глупаци. Постигнахте всички европейски идеали - краставиците не са ви проблем!

    11:40 18.04.2026

  • 52 Имаме уверението на производителя

    16 1 Отговор
    че количеството, което ще бъде добито – слънчогледово олио и шрот, ще бъде изнесено” - нали щяха да произвеждат само биогориво ??? Явно уверението на производителя нищи не струва и ще ядем отровно олио !!!

    11:45 18.04.2026

  • 53 Васил

    11 1 Отговор
    Ма то всичко е така кашкавал сирене салами препакетират се и слага етикет маде ин Бг

    11:54 18.04.2026

  • 54 Явно

    4 1 Отговор
    размера има значение,😉

    12:05 18.04.2026

  • 55 Бай онзи

    9 2 Отговор
    Имаше една приказка,,Майсторе,пресни ли са кюфтетата???Дааа сутринта още лаеха!"Та така и с умрелите крави.Какво ли не сме изяли??

    12:07 18.04.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 УдоМача

    3 2 Отговор
    В Бантускотия е така!!

    12:29 18.04.2026

  • 58 Странно

    8 3 Отговор
    Сега мърдат, проверяват и установяват. А преди къде бяха? И кой им плащаше?

    12:40 18.04.2026

  • 59 Цвете

    6 2 Отговор
    ЕЙ, НЕ СЕ КРОТНАХА.ДО КЪДЕ ВОДИ ЛАКОМИЯТА ? И ТОВА ГО ПРАВЯТ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ, ЗАЩО? 🤔🙄👎

    12:48 18.04.2026

  • 60 Цвете

    4 1 Отговор
    ЕЙ, НЕ СЕ КРОТНАХА.ДО КЪДЕ ВОДИ ЛАКОМИЯТА ? И ТОВА ГО ПРАВЯТ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ, ЗАЩО? 🤔🙄👎

    Коментиран от #69

    12:50 18.04.2026

  • 61 Пример

    5 2 Отговор
    Виждам оранжевата опаковка на моркови от Кауфландя. Шегувам и се питам, хубави ли са морковите? - Супер пресни, вчера ги брах... 😄 цената... ами само тройна, кво му плащаш...

    13:28 18.04.2026

  • 62 Прям

    8 4 Отговор
    Сами си създаваме проблемите. Трябва да се спре вноса, гражданята като огладнеят , искат не искат ще се преместят на село и ще се самозадоволяват..

    13:30 18.04.2026

  • 63 Би трябвало

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "1102":

    МЗХ, ДФЗ, Инспекторатите към дфз..

    13:31 18.04.2026

  • 64 Ами напишете къде

    5 0 Отговор
    В кои вериги е това

    13:52 18.04.2026

  • 65 ИНТЕРЕСНО

    2 2 Отговор
    ТО ЗАТОВА
    ВЧЕРА КАТО ХОДИХ НА ЕХО ГРАФ НА СТОМАХ
    ДОКТОРА МИ ВИКА
    АЙДЕ ЧЕСТИТО...ЩЕ СТАВАТЕ...БАЩА...😬

    13:59 18.04.2026

  • 66 Нехис

    6 2 Отговор
    Кой от вашите журналя не знае, че кланица се пише с едно "н"?
    Ако толкова сте го закъсали откъм грамотност, за 2000 еу мога да се прежаля и да ви редактирам статиите като втора работа, имам нужния ценз за това.

    14:01 18.04.2026

  • 67 Перо

    9 0 Отговор
    Няма държава, няма държавност и държавни органи! Разграден двор за всякаква престъпност! Полиция и съдебна система не работят! Престъпниците ще ни изтровят! Всеки прави, каквото си поиска!

    Коментиран от #68

    14:09 18.04.2026

  • 68 властта

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "Перо":

    е ОПГ!

    15:12 18.04.2026

  • 69 как защо?

    2 0 Отговор

    До коментар #60 от "Цвете":

    ЗА ПАРИ!!!!!!

    15:14 18.04.2026

  • 70 Емигрант

    8 2 Отговор
    Защо като знаете, че всичко е внос но с български производител което е менте, само констатирате без да протестирате ? От тук в сайтовете ли ще се справите с жалкото си съществуване мишки ? Светът е измислил начинът за справяне с корупцията, измамата и фалшът, но вие понеже сте "най-умните" сте решили, че мишкуването е по-резултатно и поради този факт подарихте ИМУНИТЕТ на престъпника Пеевски на когото две цивилизовани държави /САЩ и Великобритания/ му забраниха да ги посещава ЗАЩОТО Е КОРУМПИРАН ! Не се сърдете, че ви мамят със хр.стоки след като ГЕРБ и Тиквата узакониха производството на ментетата ИМИТИРАЩИ ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, по този начин ви определиха като ВТОРА РЪКА ЧОВЕЦИ и сега пак ги подкрепете тези мутри Борисов и Пеевски свободни сте за това, акъл не ви трябва !

    15:59 18.04.2026

  • 71 Анонимен

    4 0 Отговор
    Без контрол , всичко може да се продава за БИО продукти.

    17:53 18.04.2026

  • 72 1 връзка зелен лук = 1 евро

    10 3 Отговор
    В задачата се пита: Колко процента е инфлацията, след насилственото въвеждане на еврото, от ГЕРБ, ППДБ, ДПС и БСП, при условие, че през април 2025 г. 3 връзки зелен лук струваха 1 лев?

    Коментиран от #77

    17:57 18.04.2026

  • 73 малко истински факти

    2 2 Отговор
    И какво толкова се загрижихте за краставиците , да не сте монахини че толкова се вълнувате ? ...

    Коментиран от #74

    19:15 18.04.2026

  • 74 Кокорчо

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "малко истински факти":

    И монахиня ще стане за кожена краставица.

    19:30 18.04.2026

  • 75 Иво

    2 0 Отговор
    Глоба по 10000€ на всеки 100кг продукти с нередовни документи

    19:47 18.04.2026

  • 76 Така е

    2 1 Отговор
    Още от времето на соца всички бягат от селскостопанската работа,как няма да има внос на зеленчуци,месо и мляко? И тогава социалистически министър се възмущаваше,че картофи в България виреят навсякъде,пък внасяхме от Полша!

    20:07 18.04.2026

  • 77 Нехис

    1 1 Отговор

    До коментар #72 от "1 връзка зелен лук = 1 евро":

    Коя инфлация - моментната, средната, или в твоя случай?

    22:29 18.04.2026

  • 78 Анонимен

    0 0 Отговор
    Така ще бъде и по лошо ще става защото няма закони, няма действия против спекулата няма по сериозни санкции,няма наказани ,няма държава няма нищо пълно бездушие по тези въпроси -после живота поскъпнал ,много болни ,много пенсионери инвалиди и т.н. всичко това го произвеждат нашите управници!!!

    08:19 19.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове