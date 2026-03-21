Новини
България »
Скромна великденска трапеза ще излезе поне 100 евро

21 Март, 2026 09:09 981 44

  • великден-
  • цени-
  • храна-
  • агнешко месо-
  • яйца

Засега в търговската мрежа рядко се намира агнешко българско производство, има предимно внос

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Наближава един от най-светлите християнски празници и домакините все по-често поглеждат към традиционното меню и цените на продуктите. NOVA направи репортаж за цените в магазинната мрежа и по пазарите.

Връзка пресен лук струва 0,84 евроцента, магданозът е 0,59, зелената салата е 0,79, а репичките 85. Цената на краставици от Гърция е 2,90 евро. Така салатата за 4-членно семейство излиза малко над 5 евро. Най-скъпо ще излезе агнешкото, което засега още не се доставя, защото не се търси. Засега в търговската мрежа рядко се намира българско производство, има предимно внос. Според прогнозите местното произвоство ще бъде поне с 4 – 5 евро нагоре.

Боите за яйца - те са над 100 вида, споделят в магазините. Цените са близо 0,60 - 0,70 евроцента. Засега яйцата, захарта и брашното не са поскъпнали.

Засега заради мерките по Закона за въвеждане на еврото не са поскъпнали нито те, нито брашното, захарта и яйцата. А цената виното в търговската мрежа е различна - както винаги.

И така скромна великденска трапеза ще излезе поне 100 евро.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами да

    23 4 Отговор
    След като ни унищожиха земеделието и животновъдството, няма как да очакваме ниски цени. Ще си хапваме старо и скъпо чуждо месо.

    Коментиран от #7, #15

    09:13 21.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Езвенете

    19 3 Отговор
    Чи как тъка?! Нале инфлофлацията и 3 проценте?!

    09:13 21.03.2026

  • 4 2554

    На снимката:

    Кърти мивки, лепи плочки!

    09:14 21.03.2026

  • 5 Да Не

    8 19 Отговор
    100€ е малко 1000 ще излезе.Да се плаши народа е важно. да мрънка бабички по телевизиите.Мизерни пропаганда за руския човек

    09:16 21.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Има и хубаво

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ами да":

    Месо само пари да имаш :))

    09:17 21.03.2026

  • 8 мда

    14 4 Отговор
    В клуба на богатите е така.

    09:17 21.03.2026

  • 9 Ццц

    19 5 Отговор
    За 100 евро ще можете да заредите празничната трапеза с всичко необходимо - 10 бр. шарени яйца, 1 козунак и шопска салата, но без краставиците и доматите. Който е варил есента, ще пие и ракия! Добре дошли в реалността, пълноправни европейски членове и членки! Съветът ми е да слагате свински врат вместо краставици в салатата. Излиза два пъти по-евтина!

    09:17 21.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Урсулата

    12 5 Отговор
    Скоро ще има купонна система. Няма беден, няма богат. Всеки си има порцион за месеца.

    Коментиран от #32

    09:19 21.03.2026

  • 12 Няма 100евро

    10 5 Отговор
    10 кюфтета за скара, три краставици и хляб... За толкова има пари.... Даже и яйца няма да се боядисват... Обаче съм в Шенген

    09:21 21.03.2026

  • 13 Предложение

    4 2 Отговор
    Шашкънина крадков незабавно да даде пари на бедните за великденската трапеза.Сега е момента да докаже че го е грижа за бедните.

    09:28 21.03.2026

  • 14 Запознат

    10 4 Отговор
    Този светъл празник повечето ни сънародници го свеждат само до плюскането.... , а не е така.

    09:28 21.03.2026

  • 15 Зъл пес

    6 8 Отговор

    До коментар #1 от "Ами да":

    А иначе дъртите имат пари да меткат през балконите,нали?

    09:28 21.03.2026

  • 16 Пламен

    8 7 Отговор
    Който е бил беден по време на лефчето ще е беден и с Еврото .

    09:29 21.03.2026

  • 17 Накино

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Какви печени агнета си сънувал , вземаш си торбичка със азиатски скакалци, пускаш ги в Айр фраьаръ и пържене до чипс , скачаш от балкона и си готов ....

    09:32 21.03.2026

  • 18 Механик

    9 2 Отговор
    Вчера гледам в магазина пуснали агнешко. Килото от 56 до 41 лв. в зависимост от това дали е бут, плешка или ребра.
    Разбира се, че няма нищо общо с еврото. Да не си помислите нещо?!

    Коментиран от #22

    09:35 21.03.2026

  • 19 Смехоран

    9 2 Отговор
    Като видя на пътя по един в кола,се сещам колко е "беден" народа.Че даже и свиркат като луди ако на светофара не си потеглил на секундата.В Софето транспорт колката щеш.С метрото стигаш за нула време от точка А до точка Б.Ако си на село,да,кола е необходима.

    Коментиран от #34

    09:35 21.03.2026

  • 20 Потребител

    4 2 Отговор
    Нито агнешко ще купувам нито яйца ще боядисвам, бойкотирам цените на търговците и веригите магазини. Отивам в Одрин на геометрията, яжте си тук вредните козунаци.

    09:38 21.03.2026

  • 21 Дада

    8 1 Отговор
    Кг краставици по магазините е 5 евро..кви 2.90 евро ви гонят,домат розов за кг също е 5 евро....отдавна са такива цените по магазините -- 2.90 кг краставици от Гърция ама на борсите- по магазините е 5 евро

    Коментиран от #30

    09:38 21.03.2026

  • 22 Механик

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Механик":

    56 да се чете като 36.

    09:39 21.03.2026

  • 23 Лъжете

    6 1 Отговор
    Не вервам, от Нац. Статистика казаха, че онфлацията е само 0,2%. Само на тех вервам.

    09:40 21.03.2026

  • 24 великденска трапеза ще излезе поне 100 е

    5 2 Отговор
    кво толкова нали ще дават по 20е на шофери и повечето пенционери
    в клуба на богатите

    добре е западните журнали да пишат в тяхната преса колко е добре тук
    на гол тумбак чифте пищови

    09:44 21.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Кукуряк

    6 1 Отговор
    Православната Великденска трапеза, включва яйца, козунак и печена кокошка - леко месо. Не е полезно, нито здравословно след 40 дневен пост да се тъпчем с месо. За агнешкото е следващият по ред православен празник - Гергьовден, когато се счита, че постещите са се захранили добре и преминали към редовна консумация на всички компоненти. Така, че тази тенденция, дето се пробутва от години е на онези които само търгуват по нашите земи, но не са в час с обичаите ни.

    09:47 21.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Болшевиките пазару..с купони и намаление

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Дада":

    Та трапезата им е байдава!
    А глупаците да си мечтаят за нови управници, щото с тези от листата следващия великден ще е по-велик с +€900...
    Никакво глсуване! Само гледайте сейр..

    09:54 21.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 2554

    2 4 Отговор

    До коментар #11 от "Урсулата":

    Купонната система и сега я има. При крепостните на Путлера.

    09:58 21.03.2026

  • 33 1234

    1 3 Отговор
    Щото по време на бай Тошо дето се го фалите и агнета на всяка крачка и за без пари,нали. Ама така дай да си плямпаме.

    Коментиран от #35, #39

    10:05 21.03.2026

  • 34 Защо да не пътуват по един?

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Смехоран":

    Ако са двама...съмнително в тези боллевишки джендърски комуновремена!
    Ако са трима...един е предател! Ревност!
    Ако са четирма, до никаде няма да стигнат! Или ще седнат да се напият или ще се сбият за изборите!
    Ако са петима... Ще увеличат я данъците, я горивото, я катфишовете...може и за купуване на гласове да го отнесете!
    Я по-добре си пътувайте сами! Така се калява мъжкият характер и ставате по-самостоятелни, без бдителни граждани наоколо!

    10:06 21.03.2026

  • 35 Дядо Стою

    2 3 Отговор

    До коментар #33 от "1234":

    При бай Тошо едно ягне излизаше 100 лв. Толкова беше и средната заплата.

    10:08 21.03.2026

  • 36 Оня с кошницата

    2 0 Отговор
    ми то няма никаква инфлация, бе, кво ревете!

    Коментиран от #37

    10:08 21.03.2026

  • 37 Имаш предвид: ония с празната кошница?

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Оня с кошницата":

    Па нема за какво да се реве!
    Но и нема да одим да гласувам за едни и същи безделници...

    10:11 21.03.2026

  • 38 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Не ,че агнето е скъпо,а парите поевтиняха.Дадоха на българите европейски заплати ,но забравиха да им споменат,че и цените стават европейски.

    Коментиран от #40

    10:16 21.03.2026

  • 39 При баяти тошо..

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "1234":

    Агнета милион, но частни! Кой има яде!
    Кой нема, в магазина имаше карантия: главички, крачета, опашки, чиравца, и разбира се дроб, всичко което цивилизованите по света не ядят!!
    Та и компонистите при тошко провакативно негодуваха и все гледаха загниващият капитализъм на запад!
    Е сега запада дойде, трябва само компонистите в гулаг да ги настаним, а не на държавни и общински местенца, че съвсем ще загниеме от червен комуно-капитализъм!

    10:18 21.03.2026

  • 40 Я да уточним...

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Сатана Z":

    Къде видя в европа заплати от €400? Това, някаква първоаприлска дефлация ли видя?

    10:21 21.03.2026

  • 41 Драго

    0 0 Отговор
    Ами то няма никаква разлика с лани!През 2025 год.
    скромните 100 лева,а сега 2026 скромните 100 евро!
    За затвора сте,убихте силният български лев!!!

    10:25 21.03.2026

  • 42 Драго

    0 0 Отговор
    Поздрави на ненужните админи от...Мунчо!
    Ами то няма никаква разлика с лани!През 2025 год.
    скромните 100 лева,а сега 2026 скромните 100 евро!
    За затвора сте,убихте силният български лев!!!

    10:28 21.03.2026

  • 43 Пенка

    0 0 Отговор
    Домакиня е остаряло и изчерпано понятие.Днес в условията на равноправие всички работят и имат еднакви задължения у дома.Домакинята не е ходила на работа нито за ден.Мъжа е осигурявал парите за семейството.Днес важи друго понятие :ела да ти ударя една любов набързо,че отивам на мач казала съпругата на мъжа си.А ти пусни пералнята и полей цветята.

    10:30 21.03.2026

  • 44 Драго

    0 0 Отговор
    Поздрави на ненужните админи от...Мунчо!
    Ами то няма никаква разлика с лани!През 2025 год.
    скромните 100 лева,а сега 2026 скромните 100 евро!
    Скромна трапеза,но за затвора!
    За затвора сте,убихте силният български лев!!!

    10:30 21.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове