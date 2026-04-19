Ванс ще пътува до Пакистан за преговори с Иран заедно с Уиткоф и Къшнър

19 Април, 2026 19:16, обновена 19 Април, 2026 19:29 1 127 22

По-рано президентът Тръмп отхвърли тази възможност

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс ще пътува до Пакистан за разговори заедно със специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф и зетя на Тръмп Джаред Къшнър, съобщи журналистката от CNN Илейн Трийн.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в интервю за ABC, че Ванс няма да може да пътува до Исламабад за разговори поради съображения за сигурност - тайните служби нямало да могат да гарантират безопасността на вицепрезидента, ако времето за подготовка преди пътуването е по-малко от 24 часа.

„Ситуацията се промени“, цитира журналидстката от CNN неназован служител от Белия дом в X в отговор на изявлението на американския лидер.

Освен това, отбеляза Илейн Трийн, Тайните служби на САЩ не искат Ванс и Тръмп да бъдат на едно и също място по едно и също време, така че ако американският лидер реши да отлети за Пакистан, за да преговаря за споразумение с Иран, вицепрезидентът ще трябва да се върне в САЩ.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Казанлъшкия

    8 1 Отговор
    Ванс е пълен а.матьор , не става за преговарящ. Подставено лице като онзи кръгъл и.диот Тръмпи.

    19:31 19.04.2026

  • 2 авантгард

    7 0 Отговор
    Е щом и зетя щял да ходи...
    А може и Ванс да е залюбил някоя засукана пакистанка.
    Всуе, напразно харчат парите на американския данъкоплатец.
    Неадекватни са, неможачи.

    19:32 19.04.2026

  • 3 Сатана Z

    7 0 Отговор
    Този преговарящ екип все едно Нетаняху го е изпратил.

    19:32 19.04.2026

  • 4 Хмммм

    11 1 Отговор
    Кво ще преговаря тоя
    Нападат гърмят и после " преговори"
    Дано му падне/ взривят/ самолета

    19:33 19.04.2026

  • 5 А меланито къде ше бъде

    5 0 Отговор
    Да я отешим ако рижата загине

    Коментиран от #8

    19:33 19.04.2026

  • 6 осраински

    4 0 Отговор
    НЕКА СИ ПЪТУВА ДОНЧО строи бална зала в Белия дом. Най-добрите жени в света ще танцуват там, за да повишат рейтинга на Тръмп. Балната зала ще бъде открита от най-красивите жени. Джоселин Уайлденщайн ще бъде първата, която ще се изяви. Съпругата на Макрон, в къса бяла бална рокля, ще я последва. Кого ще избере Тръмп за своя кралица? Вероятно Лиза Веласкес. Ще бъде шоу от световна класа!

    19:41 19.04.2026

  • 7 осраински

    5 0 Отговор
    Защо г-н Тръмп продължава да отпраща г-н Ванс? Страхува ли се, че Ванс ще дойде при него с енфие?

    19:42 19.04.2026

  • 8 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "А меланито къде ше бъде":

    Защо в множествено число?

    Коментиран от #9

    19:43 19.04.2026

  • 9 Дзак

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Анонимен":

    Защото е страхлив насилник!

    19:44 19.04.2026

  • 10 Иран

    9 0 Отговор
    Иран няма повече да преговаря с американските евреи май тия еврейчета бъркат Персйците с Европейците или др. ще преговарят само с мъртви евреи

    Коментиран от #12

    19:44 19.04.2026

  • 11 Е ясно е

    0 0 Отговор
    Ванс е разбирач ще отиде на преговорите…

    19:45 19.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    0 2 Отговор
    Това е същността на преговорите

    19:56 19.04.2026

  • 14 ТРЪМП СТРАШНИИ

    1 6 Отговор
    Давайте урана, иначе ви почвам

    19:57 19.04.2026

  • 15 Да,бе

    7 0 Отговор
    Тръмп забърка манджата,а капитулацията ще се подписва от бивш морски пехотинец...Явно и в белия дом е пълно с гризачи...

    20:05 19.04.2026

  • 16 654

    6 1 Отговор
    Мозайката се подреди и вече има обяснение на нелогичните позиции и действия на Тръмп, който дефакто е само е изпълнител на дългогодишна подготовка за завладяване на Иран, в слугинаж на Израел. Събития, като атентатът на близнаците като повод за завладяване на Ирак и Афганистан, брексит, Тръмп да стане президент от нищото, Либия и Сирия предизвикване на граждански войни, ангажирането на Русия с Украйна с години за да се стигне до война, планирано или не, снабдяване на Израел с всички възможни нужни средства за нападение и защита, включителноно ядрено уръжие, контролирано допускане на избиване на 1200 невинни израелците и последвал пълно разрушаване на Газа и и и са подготовка и вече в действие, струвала оггггромни средства и вече милиони жертви (само в Афганистан 1.2 млн). Ако е за парче "свещенна" земя за шепа "специални човеци", нещо сбъркано става на тази планета.

    Коментиран от #21

    20:15 19.04.2026

  • 17 ВАНС ЛИ ЩЕ ГИ МАНДРЪСА И

    0 0 Отговор
    ДВАМАТА ОБРАТЕНЯКА !?

    20:34 19.04.2026

  • 18 УРАНА ОТДАВНА Е В РУСИЯ .............

    4 0 Отговор
    ЗА САЩ СА ОСТАНАЛИ 18 ТОРБИ С ЦИМЕНТ И ЕДИН ФАЛУС ОТ ИРАНСКИ ПРОИЗХОД !

    20:36 19.04.2026

  • 19 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    4 0 Отговор
    Бе как може тоя провален доказан неможач пак да го изпращат на преговорите бе ? Това някъв майтап ли е ..миналата седмица се провали сега пак

    20:53 19.04.2026

  • 20 паси идиота с трабнта

    3 0 Отговор
    Защо Америка се принуди да води преговори с Иран -- сигурно от хуманна гледна точка не ? нашите лицемери предатели интересно не се опитаха да ни убедят ,че е така . Защото си мислеха с ликвидирането на управляващите в Иран ще настъпи хаос подкрепяйки опозиционните сили вътре в Иран победата беше гарантирана и то само за няколко дена . Но когато Иран отвърна с асиметричен отговор на Америка и Израел и благодарение на изградената много добра държавна йерарxiчecka система война започна без да се чувства ,че лидерите са убити . Ако Иран беше постъпил както Путин да гледа ,да чака и да не прави нищо и да се усмихва махайки с ръка сякаш тези неща са дребни незначителни за да разбере какво ще стане , щяха да унищожат цялата военна инфраструктура на Иран и нямаше да може да отвърне с нищо. . Още първите дни унищожи най- големите Американски радарни и ПВО системи в страни като Бахрейн ,С. Арабия ,Катар , ОАЕ въобще Американските бази както и самолетите с специални оборудване за разузнавателни цели и това изключително беше от значение тъй като останаха " слепи" в много отношения . Особено когато свалиха им самолетите като F-35 , което означава , че Иран е способна и може да " сваля " най - новите и най -добрите Американски самолети предизвика в тях шок от неизвестността . След успешните удари по Американските военни бази и по инфраструктурата на Израел бяха принудени да спрат войната защото разрушенията превишиха техните очаквания . И сега временно ще

    Коментиран от #22

    21:36 19.04.2026

  • 21 Костадин Костадинов

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "654":

    Ай стиа си блял. До преди няколко месеца му се възхищаваше сега вряскаш кът и..анъ куза

    22:33 19.04.2026

  • 22 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "паси идиота с трабнта":

    Особено когато свалиха им самолетите като F-35 ,
    Югославия също събори стелтъ и така победиха САЩ

    22:35 19.04.2026