Ванс ще пътува до Пакистан за преговори с Иран заедно с Уиткоф и Къшнър

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс ще пътува до Пакистан за разговори заедно със специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф и зетя на Тръмп Джаред Къшнър, съобщи журналистката от CNN Илейн Трийн.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в интервю за ABC, че Ванс няма да може да пътува до Исламабад за разговори поради съображения за сигурност - тайните служби нямало да могат да гарантират безопасността на вицепрезидента, ако времето за подготовка преди пътуването е по-малко от 24 часа.

„Ситуацията се промени“, цитира журналидстката от CNN неназован служител от Белия дом в X в отговор на изявлението на американския лидер.

Освен това, отбеляза Илейн Трийн, Тайните служби на САЩ не искат Ванс и Тръмп да бъдат на едно и също място по едно и също време, така че ако американският лидер реши да отлети за Пакистан, за да преговаря за споразумение с Иран, вицепрезидентът ще трябва да се върне в САЩ.