Словашкият премиер Роберт Фицо подкрепя плановете на Украйна за присъединяване към Европейския съюз, но смята, че в момента тя е напълно неподготвена.

Видеозапис на речта на премиера беше публикуван във Facebook.

„Украйна е напълно неподготвена да се присъедини към ЕС“, каза Фицо. Той отбеляза, че страната трябва да изпълни всички изисквания за страните кандидатки за ЕС.

Премиерът потвърди подкрепата си за бързо прекратяване на огъня в Украйна. Той смята, че мирният договор трябва да бъде сключен при условия, с които Украйна се съгласи.