Фицо подкрепя влизането на Украйна в ЕС, но смята, че за момента тя е "напълно неподготвена"

19 Април, 2026 20:56, обновена 19 Април, 2026 21:02 1 778 20

Словашкият премиер подчерта, че страната трябва да изпълни всички изисквания

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Словашкият премиер Роберт Фицо подкрепя плановете на Украйна за присъединяване към Европейския съюз, но смята, че в момента тя е напълно неподготвена.

Видеозапис на речта на премиера беше публикуван във Facebook.

„Украйна е напълно неподготвена да се присъедини към ЕС“, каза Фицо. Той отбеляза, че страната трябва да изпълни всички изисквания за страните кандидатки за ЕС.

Премиерът потвърди подкрепата си за бързо прекратяване на огъня в Украйна. Той смята, че мирният договор трябва да бъде сключен при условия, с които Украйна се съгласи.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    9 5 Отговор
    Превод:
    - Фицо каза на Зелю - Желая семейно здраве и на май ка ти, и на сестра й !!!

    21:05 19.04.2026

  • 2 Хи хи хи

    4 4 Отговор
    а подкрепя ли Ф лизането в натютю ???!

    Коментиран от #12

    21:06 19.04.2026

  • 3 Пcе в чекмедже

    5 3 Отговор
    В ЕС, ама друг път😉

    21:06 19.04.2026

  • 4 авантгард

    7 3 Отговор
    Като се подготви, да се обади.
    Ще следва мониторинг, доклади, години отнема.
    То това да не ти е хан, всеки да си влиза и излиза когато поиска.
    Ха!

    21:08 19.04.2026

  • 5 И тоя

    4 2 Отговор
    Ли ще обърне посоката!?

    Коментиран от #17, #20

    21:08 19.04.2026

  • 6 ФАШИСТКА УКРАЙНА ТРЯБВА ВЕДНАГА ДА ВЛЕЗЕ

    2 7 Отговор
    В ЕС И НАТО !

    21:09 19.04.2026

  • 7 Гориил

    5 2 Отговор
    Колко бързо и ефективно бяха замразени европейските субсидии за Словакия. Най-малкото, Братислава е изправена пред бюджетен дефицит и социална катастрофа.Само икономиката на Словакия не гарантира висок жизнен стандарт. Тя трябва да бъде допълнена от многомилиардни европейски субсидии. Това е необходимо, за да се поддържат пенсиите и социалните помощи, сравними със средните за Европа.

    21:09 19.04.2026

  • 8 Фицката греши

    9 5 Отговор
    Украйна е напълно подготвена да лапа еврофондове с цяло гърло и да крещи с пълна уста -дайте, още дайте

    21:12 19.04.2026

  • 9 Бай Ставри

    7 2 Отговор
    Навремето на Джон Маккейн във Виетнам му пъхнали змийчета в ануса. За Тръмпич в Иран незнам

    21:14 19.04.2026

  • 10 ....

    5 7 Отговор
    На Фицо му ги спускат опорките от кремля, само той остана завалията, Орбан е минало.

    Коментиран от #18

    21:16 19.04.2026

  • 11 Факт

    7 3 Отговор
    Това ще разори Европа!

    21:17 19.04.2026

  • 12 Бе хитреци

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Хи хи хи":

    Бе са безмилитарна зона да ги харантутиме

    21:17 19.04.2026

  • 13 Гориил

    3 6 Отговор
    Фицо никога не е имал, няма и никога няма да има и най-малката възможност да подкрепи Кремъл. Той няма да разпространява слухове или клюки. Фицо няма ресурси, за да подкрепи мита за независимото, самодостатъчното и суверенно съществуване на Словакия. Само личното си недоволство и неизбежната смяна на словашкия режим при най-малката съпротива срещу Брюксел.

    21:25 19.04.2026

  • 14 Тоя остана сам

    3 4 Отговор
    И взе да омеква!

    21:50 19.04.2026

  • 15 ЕС е готов да приеме

    4 2 Отговор
    Най голямата земеделска страна в европа земята е изтощена и без наторяване с изкуствени торове нищо не става а украйна е безкрайна за земеделие

    22:10 19.04.2026

  • 16 А, бре Меленеее,

    4 2 Отговор
    де чу Фицо да казва, че е съгласен за WCкрайна да е в ЕС ЕС ? Тази вечер го слушах и нищо такова те спомена, но потвъпди, че на 09.05.2026г ще е на парада в Москва,въпреки опитите на западналите да му попречат. Ей ма мноу си съчинява те бре, ай соприте се, нагло и безочливо е. Не сме тъпанари за да приемаме всичко от вас за чиста монета, всичко проверявам, така с лъжите си ни научите да действаме не тъпо и безропотно да ви се доверява ме.

    22:45 19.04.2026

  • 17 Не, тук не пишат

    5 3 Отговор

    До коментар #5 от "И тоя":

    истината. Фицо въобще не каза нищо за WCкрайна, но каза, че ще бъде на парада в Москва на 09.05.2026г.

    22:48 19.04.2026

  • 18 Не си слушал Маджар

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "....":

    кво каза. Личи си, че си гол и бос по тематал

    22:49 19.04.2026

  • 19 Хехеее

    2 1 Отговор
    Философия остана единствения руски пудел в ЕС и предаде Русия..

    23:40 19.04.2026

  • 20 Хехее

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "И тоя":

    Вече я обърна.

    23:41 19.04.2026

