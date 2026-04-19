Тръмп: Концепцията за споразумение е готова, шансът е добър

В интервю за Axios, президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази увереност във високите шансове за постигане на сделка между САЩ и Иран.
„Концепцията за споразумението е готова. Мисля, че имаме много добър шанс да го осъществим“, цитира го кореспондентът на Axios Барак Равид.
Само 37% от пълнолетните американци одобряват политиката на президента на САЩ Доналд Тръмп, според анкета, проведена от NBC.
63% са на противоположното мнение, а половината от анкетираните имат много негативно мнение за представянето на американския лидер.
Освен това две трети от американците са недоволни от подхода на настоящата администрация на САЩ за борба с инфлацията и конфликта с Иран.
Отбелязва се, че рейтингите на одобрение на Тръмп са намалели и сред републиканците. От началото на годината рейтингът на одобрение на американския лидер сред членовете на партията е спаднал от 87% на 83%, докато делът на тези, които силно одобряват представянето на американския премиер, е намалял от 58% на 52%.
Проучването е проведено между 30 март и 13 април, като в него са участвали 32 433 респонденти. Допустимата грешка е 1,8 процентни пункта.
