Тръмп: Концепцията за споразумение е готова, шансът е добър

19 Април, 2026 21:51, обновена 19 Април, 2026 21:57

Само 37% от пълнолетните американци одобряват политиката на президента на САЩ

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В интервю за Axios, президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази увереност във високите шансове за постигане на сделка между САЩ и Иран.

„Концепцията за споразумението е готова. Мисля, че имаме много добър шанс да го осъществим“, цитира го кореспондентът на Axios Барак Равид.

Само 37% от пълнолетните американци одобряват политиката на президента на САЩ Доналд Тръмп, според анкета, проведена от NBC.

63% са на противоположното мнение, а половината от анкетираните имат много негативно мнение за представянето на американския лидер.

Освен това две трети от американците са недоволни от подхода на настоящата администрация на САЩ за борба с инфлацията и конфликта с Иран.

Отбелязва се, че рейтингите на одобрение на Тръмп са намалели и сред републиканците. От началото на годината рейтингът на одобрение на американския лидер сред членовете на партията е спаднал от 87% на 83%, докато делът на тези, които силно одобряват представянето на американския премиер, е намалял от 58% на 52%.

Проучването е проведено между 30 март и 13 април, като в него са участвали 32 433 респонденти. Допустимата грешка е 1,8 процентни пункта.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    24 4 Отговор
    Абе, започна да разбираш ти, къде зимуват раците.....

    21:58 19.04.2026

  • 2 авантгард

    30 5 Отговор
    Те му казаха, че няма да преговарят с нахалници, то виждало било добри шансове.
    Де гиди деменция.....

    Коментиран от #48

    21:59 19.04.2026

  • 3 Звездоброец

    22 5 Отговор
    Ку- ку ! Ку- ку ! Ку- ку !!!!

    22:01 19.04.2026

  • 4 Истинско обещание 🇮🇷

    27 5 Отговор
    ТРЪМП Е ЧОВЕШКИ ОТ.ПАДЪК ,НИ.ЩОЖЕСТВО,ЕВРЕЙСКА ЦИОНИСТКА ЧИ.ФУТСКА ОТРЕ.ПКА...ТЕРОРИСТА И МАСОВ УБИЕЦ НЕТАНЯХУ ГО КОМАНДВА А ДЪ.РТИЯ БО.КЛУК КОЙТО СИ Е ПРОДАЛ ДОРИ ДЕЦАТА НА ЕВРЕИТЕ САТАНИСТИ ТОЛКОВА Е УПРАВЛЯВАН ОТ ЕВРЕЙСКИЯ РОГАТ ДЕМОН ЧЕ ВЕЧЕ Е ИЗГУБИЛ ВСЯКА ВРЪЗКА С РЕАЛНОСТА

    22:02 19.04.2026

  • 5 Някой

    31 6 Отговор
    Няма да има споразумение с вашите условия. Иранците вече го казаха!
    Ще има капитулация и позорно бягство от района на Персийския залив за американците. Просто трябва малко време.

    22:03 19.04.2026

  • 6 Хипотетично

    25 5 Отговор
    Споразумението било готово с изключение , че предполагаемия текст е отказан да бъде подписан.
    Предстои иранската редакция, която да е "победната" сламка за зад океанския удавник.

    22:03 19.04.2026

  • 7 Истинско обещание 🇮🇷

    24 4 Отговор
    Тръмп е живото доказателство че АДОЛФ ХИТЛЕР Е БИЛ ПРАВ ВЪВ ВСЕКИ АСПЕКТ..ПО ВРЕМЕТО НА ХИТЛЕР ПОДОБНИ ГЕНЕТИЧНИ ОТПА..ДЪЦИ КАТО ТРЪМП СА БИЛИ ИЛИ РАЗСТРЕЛВАНИ ДО СТЕНАТА ЗА ПРЕДАТЕЛСТВО ИЛИ СА БИЛИ ВКАРВАНИ В ЛАГЕРИ..ТРЪМП Е ПРЕДАТЕЛ ...ЗА ПАРИ СИ Е ПРОДАЛ ДЪЩЕРЯ СИ НА ЕВРЕЙН ....ПЪЛЕН СРАМ И ПОЗОР

    Коментиран от #9

    22:05 19.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Костадин Костадинов

    2 19 Отговор

    До коментар #7 от "Истинско обещание 🇮🇷":

    Аве кът спечели изборите мноо съ радвъхти а ся квичити. Квичити штот ст про.... Ас кът ви обясняах сичкити отгоря ни бяхти. Ся плаштъй скъп бинзин

    Коментиран от #26

    22:09 19.04.2026

  • 10 Костадин Костадинов

    3 20 Отговор

    До коментар #8 от "Саяещият колко взе":

    Нормално,се пак детето му беши убито от русофилите

    22:10 19.04.2026

  • 11 Mими Кучева🐕‍🦺

    8 8 Отговор
    Личи си ,че Тръмп е гласувал за Сияние!🦧🦍🥳🤣👍

    22:11 19.04.2026

  • 12 Костадин Костадинов

    2 16 Отговор
    Неска май стадото ми ни дойде сиичкити

    22:11 19.04.2026

  • 13 ванс

    19 4 Отговор
    Жалък циркаджия!

    22:14 19.04.2026

  • 14 Този вече

    14 4 Отговор
    Човек дали да го съжали или да му се ядосва ,нестава .Нещо не е в ред с хормоните .Трябва да гледа повече филми за възрастни .щото изглежда и половинката му не помага.

    22:18 19.04.2026

  • 15 ПАДАНЕТО НА ТИКВАТА Е ОТВОРИЛО ОРМУЗКИЯ

    14 5 Отговор
    ПРОХОД ЗА 5 МИНУТИ , ЗА ДА МИНЕ СТАДО РИБИ !

    22:21 19.04.2026

  • 16 Костадин Костадинов

    2 10 Отговор
    Не разбирам што сички дет мнооооо са радвахти на оранжевото момче ся мълчити?

    22:24 19.04.2026

  • 17 Бай Ставри

    7 4 Отговор
    Тръмп е получил разкритие на Ормуза, ще ражда. Ахаххааааа

    Коментиран от #18

    22:26 19.04.2026

  • 18 Костадин Костадинов

    2 9 Отговор

    До коментар #17 от "Бай Ставри":

    Е нали много го обичаше сега защо го кълнеш

    Коментиран от #21

    22:29 19.04.2026

  • 19 Знае

    11 3 Отговор
    В град Шривпорт щата Луизиана бандит е разстрелял 10 деца на възраст от 1 до 14 години . На почитателите на краварската демокрация , честито !

    Коментиран от #20

    22:39 19.04.2026

  • 20 Костадин Костадинов

    2 11 Отговор

    До коментар #19 от "Знае":

    Е какво толкова е станало Путин уби хиляди

    22:42 19.04.2026

  • 21 ППДБ

    4 3 Отговор

    До коментар #18 от "Костадин Костадинов":

    Коце защо ни го турихте.

    Коментиран от #22

    22:45 19.04.2026

  • 22 Костадин Костадинов

    2 7 Отговор

    До коментар #21 от "ППДБ":

    Не бе аз го тургам на мен ми го тургат въпросът е парите да вървят бейби. Просто ти нека да гласуват

    22:46 19.04.2026

  • 23 Име

    3 2 Отговор
    Приятни сънища!

    Коментиран от #25

    22:46 19.04.2026

  • 24 Костадин Костадинов

    2 10 Отговор
    Само да попитам колко години продължава тридневната операция в Украйна, че вече забравих годините

    Коментиран от #28

    22:47 19.04.2026

  • 25 Костадин Костадинов

    2 8 Отговор

    До коментар #23 от "Име":

    И на теб

    22:47 19.04.2026

  • 26 Джон Маккейн

    6 2 Отговор

    До коментар #9 от "Костадин Костадинов":

    Навремето във Виетнам ми пъхаха змийчета в ануса, сега в Иран незнам

    Коментиран от #27

    22:48 19.04.2026

  • 27 Костадин Костадинов

    2 6 Отговор

    До коментар #26 от "Джон Маккейн":

    Какво не знаеш -какво ти пъхат?

    Коментиран от #31

    22:49 19.04.2026

  • 28 Джон Маккейн

    4 3 Отговор

    До коментар #24 от "Костадин Костадинов":

    Ти ме питай бате за Виетнам

    Коментиран от #36

    22:49 19.04.2026

  • 29 Знае

    3 2 Отговор
    В град Шривпорт щата Луизиана бандит е разстрелял 10 деца на възраст от 1 до 14 години . На почитателите на краварската демокрация , честито !

    Коментиран от #33

    22:49 19.04.2026

  • 30 Костадин Костадинов

    2 5 Отговор
    Някой може ли да ми отговори колко години продължава тридневната операция на Росия

    Коментиран от #35

    22:50 19.04.2026

  • 31 Джон Маккейн

    3 3 Отговор

    До коментар #27 от "Костадин Костадинов":

    Какво да очаквам

    Коментиран от #34

    22:50 19.04.2026

  • 32 Цяла загадка е как неговите го държат

    3 3 Отговор
    Още жив след като направи толкова немислими пакости

    22:50 19.04.2026

  • 33 Костадин Костадинов

    2 4 Отговор

    До коментар #29 от "Знае":

    Да бе това вече го чухме Путин уби хиляди какъв е проблемът

    22:50 19.04.2026

  • 34 Костадин Костадинов

    2 3 Отговор

    До коментар #31 от "Джон Маккейн":

    И аз не знам ще разкажеш по-късно когато ти го извадят и го видиш

    Коментиран от #38

    22:51 19.04.2026

  • 35 ППДБ

    3 2 Отговор

    До коментар #30 от "Костадин Костадинов":

    Изпердашиха на изепщайниха на и и на издебилиха, а какви евроатланти сме

    Коментиран от #37

    22:52 19.04.2026

  • 36 Костадин Костадинов

    2 6 Отговор

    До коментар #28 от "Джон Маккейн":

    За Виетнам вече го знаем подобно на Афганистан брежневски Афганистан. Мен ме интересува сега настоящето и бъдещето та в края на сметка колко дни или години продължава тридневната операция

    22:53 19.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Джон Маккейн

    2 2 Отговор

    До коментар #34 от "Костадин Костадинов":

    Хубавото е, че взе да ми харесва като да се държа за колесниците.

    Коментиран от #41

    22:54 19.04.2026

  • 39 Костадин Костадинов

    2 2 Отговор
    Ас пак дъ питъм - колку гудини продължаа тридневната операция

    22:55 19.04.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Бай Ставри

    2 2 Отговор

    До коментар #37 от "Костадин Костадинов":

    И аз ще ви ебщайна

    Коментиран от #44

    22:58 19.04.2026

  • 43 Костадин Костадинов

    2 1 Отговор
    Вече почвам да съ изнервям! Колко години продължава тридневнатъ операция

    22:58 19.04.2026

  • 44 Костадин Костадинов

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "Бай Ставри":

    Кучи сас салам плашиш...

    22:59 19.04.2026

  • 45 Джон Маккейн

    3 2 Отговор

    До коментар #41 от "Костадин Костадинов":

    може всеки да ни ебщайне, ние сме хамериканци.

    Коментиран от #46

    22:59 19.04.2026

  • 46 Костадин Костадинов

    2 1 Отговор

    До коментар #45 от "Джон Маккейн":

    Штом ви аресва... Нали туй реках - харесва ли ти на нервните очи по окончания навиръй гу.

    23:03 19.04.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Не си в час

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "авантгард":

    Просто опитва да задържи цените в Понеделник! За никаква деменция не става дума, а е притиснат в ъгъла и иранците не му дават достоен изход от кашата в която бе набутан.
    Но скоро тия му номера няма вече да минават.

    Коментиран от #49

    23:49 19.04.2026

  • 49 Костадин Костадинов

    0 1 Отговор

    До коментар #48 от "Не си в час":

    Само едно не разбрах-Как да вчера го защитаваш а сега го плюеш

    23:52 19.04.2026

  • 50 Шапки долу

    2 0 Отговор
    Иран нанесе стратегическо поражение на прехвалените от пропагандата ционисти във Фащ и сраел! Останалото са лъжи и манипулации! Цивилизацията, дала на света алгебрата, победи нацията на хамбургера.

    00:12 20.04.2026

  • 51 Тръмп

    0 0 Отговор
    Шапката ми стяга стяга...

    00:56 20.04.2026

  • 52 На дони лудия никои не му верва

    1 0 Отговор
    Трябва спешно да бъде сменен с нов президен

    01:29 20.04.2026

  • 53 Аслан

    0 0 Отговор
    Тоя не мога да го разбера, на тази планета ли живее или в друго измерение?

    01:39 20.04.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Павел Пенев

    0 0 Отговор
    САЩ да се измитат от Персийския залив и сделката е готова. Тръмп се оказа по голям мухльо и от ненормалника Чарлз Ill.

    05:30 20.04.2026