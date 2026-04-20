Израелски войник разби с чук статуя на Исус Христос в Южен Ливан ВИДЕО

Израелската армия призна автентичността на снимка, показваща войник, който разбива статуя на Исус Христос в християнско село в Южен Ливан.

Армията обеща да разследва случая, да накаже замесените и да помогне на местните жители да възстановят светилището.

„След първоначален преглед на публикуваната по-рано днес снимка на войник от Израелските отбранителни сили, който поврежда християнски символ, беше установено, че снимката изобразява войник от Израелските отбранителни сили, действащ в Южен Ливан. Израелските отбранителни сили приемат този инцидент изключително сериозно и подчертават, че поведението на войника е напълно в противоречие с ценностите, изповядвани от техните военни“, заяви пресслужбата на Израелските отбранителни сили.

Северното командване на Израел провежда вътрешно разследване на обстоятелствата около инцидента. „Според резултатите от разследването ще бъдат предприети подходящи действия срещу замесените“, увери Израелските отбранителни сили.

Военните твърдят, че „разрушават терористична инфраструктура“ в Южен Ливан и „нямат намерение да повреждат гражданска инфраструктура, включително религиозни сгради или религиозни символи“. „Освен това, Армията на отбраната на Израел работи, за да помогне на местните жители да върнат статуята на първоначалното ѝ място“, заяви пресслужбата.

По-рано в социалните мрежи се разпространи снимка, показваща войник в израелска униформа, който удря с чук главата на статуя на Исус Христос, паднала от разпятието и обърната с главата надолу. Надписите към изображението показват, че е направено в Южен Ливан.