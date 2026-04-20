Новини
Свят »
Израел »
Израелски войник разби с чук статуя на Исус Христос в Южен Ливан ВИДЕО

20 Април, 2026 04:42, обновена 20 Април, 2026 04:50 1 241 19

  • исус христос-
  • войник-
  • израел-
  • ливан-
  • статуя

Армията призна за инцидента и започва разследване

Израелски войник разби с чук статуя на Исус Христос в Южен Ливан ВИДЕО - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израелската армия призна автентичността на снимка, показваща войник, който разбива статуя на Исус Христос в християнско село в Южен Ливан.

Армията обеща да разследва случая, да накаже замесените и да помогне на местните жители да възстановят светилището.

„След първоначален преглед на публикуваната по-рано днес снимка на войник от Израелските отбранителни сили, който поврежда християнски символ, беше установено, че снимката изобразява войник от Израелските отбранителни сили, действащ в Южен Ливан. Израелските отбранителни сили приемат този инцидент изключително сериозно и подчертават, че поведението на войника е напълно в противоречие с ценностите, изповядвани от техните военни“, заяви пресслужбата на Израелските отбранителни сили.

Северното командване на Израел провежда вътрешно разследване на обстоятелствата около инцидента. „Според резултатите от разследването ще бъдат предприети подходящи действия срещу замесените“, увери Израелските отбранителни сили.

Военните твърдят, че „разрушават терористична инфраструктура“ в Южен Ливан и „нямат намерение да повреждат гражданска инфраструктура, включително религиозни сгради или религиозни символи“. „Освен това, Армията на отбраната на Израел работи, за да помогне на местните жители да върнат статуята на първоначалното ѝ място“, заяви пресслужбата.

По-рано в социалните мрежи се разпространи снимка, показваща войник в израелска униформа, който удря с чук главата на статуя на Исус Христос, паднала от разпятието и обърната с главата надолу. Надписите към изображението показват, че е направено в Южен Ливан.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сатаняху

    28 1 Отговор
    е антихриста

    Коментиран от #7, #11

    04:54 20.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Фатмак

    1 21 Отговор
    Един идол по малко!

    05:11 20.04.2026

  • 7 хехе

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "сатаняху":

    най-много след разследването сатаняху да го награди.

    Коментиран от #19

    05:13 20.04.2026

  • 8 Без емоции а с разум

    0 7 Отговор
    Изход 20:4 Не си прави кумир и никакво изображение на онова, що е горе на небето, що е долу на земята, и що е във водата под земята;(няма никакво визуално описание на Исус в евангелията, тогава каго изобрезява т на икони и статуи?)
    Йоан 4:24 Бог е дух и тези, които му се покланят, ТРЯБВА ДА СЕ  ПОКЛАНЯТ в ДУХ и в истина.
    Римл.11 :28 Колкото за благовестието, те (израелтяните)са неприятели, което е за ваша полза, а колкото за избора, те са възлюбени заради бащите.
    Защото даровете и призванието от Бога са НЕОТМЕНИМИ.

    05:15 20.04.2026

  • 9 Нямам думи!@

    18 1 Отговор
    Християните в САЩ водят война заради хора като този ..
    Дали знаят тоеа

    05:15 20.04.2026

  • 10 Писанието казва истината

    10 1 Отговор
    Щом евреин чупи статуя на евреин.

    05:19 20.04.2026

  • 11 Аха

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "сатаняху":

    Я кажете тука феновете на румбата дали румбата сега като има пълно мнозинства ще ни изкара от борда на "мира" на Тръмп дено сме там с евреите, арабите и всички държави на "стан"?

    05:23 20.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 име

    10 2 Отговор
    Кажете му евреин (другото не ми дава да го пиша) и не го обиждайте повече

    05:28 20.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 стоян георгиев

    6 0 Отговор
    Аз от кога казвам,че ч@футите са сатанисткото избрано племе на дявола и са най голямото
    зло за целия човешки род...

    05:53 20.04.2026

  • 19 Ююю

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "хехе":

    Да, точно както се случи с войниците от израелските въоръжени сили, които бяха заснети на видео, докато изнасилваха пленник. Човекът, заснел видеото, беше осъден, докато извършителите бяха наградени

    05:54 20.04.2026