Израелски войник разби с чук статуя на Исус Христос в Южен Ливан ВИДЕО

Израелската армия призна автентичността на снимка, показваща войник, който разбива статуя на Исус Христос в християнско село в Южен Ливан.
Армията обеща да разследва случая, да накаже замесените и да помогне на местните жители да възстановят светилището.
„След първоначален преглед на публикуваната по-рано днес снимка на войник от Израелските отбранителни сили, който поврежда християнски символ, беше установено, че снимката изобразява войник от Израелските отбранителни сили, действащ в Южен Ливан. Израелските отбранителни сили приемат този инцидент изключително сериозно и подчертават, че поведението на войника е напълно в противоречие с ценностите, изповядвани от техните военни“, заяви пресслужбата на Израелските отбранителни сили.
Северното командване на Израел провежда вътрешно разследване на обстоятелствата около инцидента. „Според резултатите от разследването ще бъдат предприети подходящи действия срещу замесените“, увери Израелските отбранителни сили.
Военните твърдят, че „разрушават терористична инфраструктура“ в Южен Ливан и „нямат намерение да повреждат гражданска инфраструктура, включително религиозни сгради или религиозни символи“. „Освен това, Армията на отбраната на Израел работи, за да помогне на местните жители да върнат статуята на първоначалното ѝ място“, заяви пресслужбата.
По-рано в социалните мрежи се разпространи снимка, показваща войник в израелска униформа, който удря с чук главата на статуя на Исус Христос, паднала от разпятието и обърната с главата надолу. Надписите към изображението показват, че е направено в Южен Ливан.
1 сатаняху
Коментиран от #7, #11
04:54 20.04.2026
6 Фатмак
05:11 20.04.2026
7 хехе
До коментар #1 от "сатаняху":най-много след разследването сатаняху да го награди.
Коментиран от #19
05:13 20.04.2026
8 Без емоции а с разум
Йоан 4:24 Бог е дух и тези, които му се покланят, ТРЯБВА ДА СЕ ПОКЛАНЯТ в ДУХ и в истина.
Римл.11 :28 Колкото за благовестието, те (израелтяните)са неприятели, което е за ваша полза, а колкото за избора, те са възлюбени заради бащите.
Защото даровете и призванието от Бога са НЕОТМЕНИМИ.
05:15 20.04.2026
9 Нямам думи!@
Дали знаят тоеа
05:15 20.04.2026
10 Писанието казва истината
05:19 20.04.2026
11 Аха
До коментар #1 от "сатаняху":Я кажете тука феновете на румбата дали румбата сега като има пълно мнозинства ще ни изкара от борда на "мира" на Тръмп дено сме там с евреите, арабите и всички държави на "стан"?
05:23 20.04.2026
13 име
05:28 20.04.2026
18 стоян георгиев
зло за целия човешки род...
05:53 20.04.2026
19 Ююю
До коментар #7 от "хехе":Да, точно както се случи с войниците от израелските въоръжени сили, които бяха заснети на видео, докато изнасилваха пленник. Човекът, заснел видеото, беше осъден, докато извършителите бяха наградени
05:54 20.04.2026