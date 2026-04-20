Русия ще актуализира списъка си с бойни цели заради плановете на Франция да разположи ядрени оръжия в европейски страни

20 Април, 2026 05:21, обновена 20 Април, 2026 05:30 2 056 15

Очевидно е, че нашите военни ще бъдат принудени да направят това, заявиха от МВнР на Руската федерация

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руската армия ще вземе предвид намерението на Франция да разположи ядрените си оръжия в неядрени европейски държави при актуализиране на списъка си с цели в случай на конфликт,, заяви зам.-министърът на външните работи на Русия Александър Грушко в интервю за РИА Новости.

Той отбеляза, че във връзка с обявената готовност на френските ядрени сили да се разпръснат по съоръжения в неядрени европейски държави, откъдето биха могли да продължат оперативната си дейност, има един аспект, който изисква специално внимание.

„Очевидно е, че нашите военни ще бъдат принудени да обърнат най-голямо внимание на този въпрос в контекста на актуализиране на списъка с приоритетни цели в случай на сериозен конфликт“, каза Грушко.

В речта си през март относно политиката на Франция за ядрено възпиране, Еманюел Макрон заяви, че страната му трябва да засили ядрената си доктрина пред лицето на новите заплахи. В отговор той нареди увеличаване на броя на ядрените оръжия, притежавани от Париж.

Франция притежава 280 ядрени бойни глави. Френският президент заяви също, че страната му трябва да обмисли разширяването на ядрената си стратегия в цяла Европа, като същевременно запази суверенитета си.

Дания вече е сключила споразумение за стратегическо ядрено възпиране с Франция, което е предназначено да допълни механизмите за възпиране на НАТО. Полша също преговаря с Франция за присъединяване към тази инициатива.


  • 3 Шопо

    11 6 Отговор
    Сега е момента Руся Сърбя да превземат победят НАТО.
    САЩ са заети с друга война, не могат и не искат да помагат на НАТО.

    Коментиран от #8, #9, #10

    06:20 20.04.2026

  • 4 Тити

    13 15 Отговор
    Рашистите са едни скапани наблюдатели вече не са никакъв фактор.

    07:18 20.04.2026

  • 5 Да не пропуснат

    3 4 Отговор
    Сопот.

    07:59 20.04.2026

  • 6 Димо

    7 8 Отговор
    В Русия се провеждат мероприятия по смяна на Путин! От ФСБ! Скоро ще има промяна и най-вероятно търсене на изход от войната ,която фалира руската федерация! Путин ще е късметлия ,ако въобще оцелее!

    08:38 20.04.2026

  • 7 пътник

    7 7 Отговор
    А ядрените оръжия на узурпатора Кремъл ,вече разположени в Беларус?!!!

    08:42 20.04.2026

  • 8 А бре

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Шопо":

    Че стане бре,кога си откъснеш от бора круша

    09:35 20.04.2026

  • 9 Пръдльо дървен

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Шопо":

    В Европа НАТО се обособява като европейско,без САЩ бре? Само две европейски могат да се справят с Русия,не са нужни по вече.

    09:41 20.04.2026

  • 10 Ердоган

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Шопо":

    Предател, май искаш сърбите да стигнат до София

    09:56 20.04.2026

  • 11 Нямат край

    5 2 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и СТРАХ, нямат...😂

    Коментиран от #13

    10:00 20.04.2026

  • 12 Коста

    1 2 Отговор
    България имаше 2 пътя. 1ят да стане като Швейцария, неутрална, 2ят по който пое влизайки в НАТО.щ, почтоши като Окраина.Сега ще слага каквото и кажат. Ако трябва фекални ракети.

    12:43 20.04.2026

  • 13 Коста

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Нямат край":

    Ти си много смел май а? Искаш ли на фронта?

    12:44 20.04.2026

  • 14 рускнак без член

    1 1 Отговор
    ЕС сами се закопаха като се захванаха с Велика Расия на великия Путин дете на
    хигиенистка и неизвестен чукча.

    16:21 20.04.2026

  • 15 Дивуй

    1 1 Отговор
    Айде пак смешни глупости.Що за велика държава с такива хартиени действия.

    17:16 20.04.2026

