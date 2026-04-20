Русия ще актуализира списъка си с бойни цели заради плановете на Франция да разположи ядрени оръжия в европейски страни

Руската армия ще вземе предвид намерението на Франция да разположи ядрените си оръжия в неядрени европейски държави при актуализиране на списъка си с цели в случай на конфликт,, заяви зам.-министърът на външните работи на Русия Александър Грушко в интервю за РИА Новости.

Той отбеляза, че във връзка с обявената готовност на френските ядрени сили да се разпръснат по съоръжения в неядрени европейски държави, откъдето биха могли да продължат оперативната си дейност, има един аспект, който изисква специално внимание.

„Очевидно е, че нашите военни ще бъдат принудени да обърнат най-голямо внимание на този въпрос в контекста на актуализиране на списъка с приоритетни цели в случай на сериозен конфликт“, каза Грушко.

В речта си през март относно политиката на Франция за ядрено възпиране, Еманюел Макрон заяви, че страната му трябва да засили ядрената си доктрина пред лицето на новите заплахи. В отговор той нареди увеличаване на броя на ядрените оръжия, притежавани от Париж.

Франция притежава 280 ядрени бойни глави. Френският президент заяви също, че страната му трябва да обмисли разширяването на ядрената си стратегия в цяла Европа, като същевременно запази суверенитета си.

Дания вече е сключила споразумение за стратегическо ядрено възпиране с Франция, което е предназначено да допълни механизмите за възпиране на НАТО. Полша също преговаря с Франция за присъединяване към тази инициатива.