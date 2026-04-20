САЩ задържаха ирански кораб след опит да пробие блокада

Иранският товарен кораб „Touska“, който при опит да пробие американската блокада беше атакуван и задържан от ВМС на САЩ в Омански залив, е пътувал от Китай към Иран, съобщава Вашингтон пост, предава News.bg.
По данни на аналитичната компания Kpler, корабът - с капацитет около 4800 контейнера - се е връщал с товар от пристанище Гаолан в Чжухай.
Експерти посочват, че това пристанище е известно с товарене на химикали, включително натриев перхлорат - ключов компонент за твърдо ракетно гориво, използвано в ракетни програми. Все още обаче не е ясно какъв точно е бил товарът на кораба.
„Touska“ принадлежи на иранска компания, която САЩ вече са обвинявали в доставки на материали за програмата на Техеран за балистични ракети.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американските военни са прехванали и поели контрол над кораба в неделя.
От CENTCOM уточниха, че след като екипажът не е изпълнил разпорежданията да спре в продължение на шест часа, есминецът USS Spruance е открил огън, като е повредил двигателя.
По-късно американски морски пехотинци са се качили на борда, а корабът в момента се намира под контрола на САЩ.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
До коментар #8 от "Е, за това сега корабите":Ей ти сериозни неща си глъткаш.Дай интифа да видим и ний .
12 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..
До коментар #11 от "Мишел":Кво ли ша правят аятоласите с него
16 А какво
До коментар #12 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":А какво правят Фаш , Русия, Франция, Англия, Пакистан .... с него ? Плашат и гаргите даже с него !!!!!
17 Мишел
До коментар #12 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":С толкова обогатен уран плюс плутониеви запалки могат да се направят двайсетина- тридесет бойни глави, всяка от тях по мощна от тази в Хирошима. Чрез войната срещу Иран, САЩ и Израел ще направят Иран нова ядрена държава.
До коментар #4 от "Сталин":Един американски кораб да отиде при рибите и от Иран ще остане само прах.
До коментар #8 от "Е, за това сега корабите":Как винаги успяваш да намериш руската пропаганда,вместо тя да те търси??
До коментар #7 от "точка":Разказвай си мечтите в тайгата на пейката.Дано някой китаец те разбере.
До коментар #11 от "Мишел":Ще го дочакаш отговора на Китай на куков ден!! Знаеш колко получава Китай на ден от стокооборота със САЩ??
