САЩ задържаха ирански кораб след опит да пробие блокада

Иранският товарен кораб „Touska“, който при опит да пробие американската блокада беше атакуван и задържан от ВМС на САЩ в Омански залив, е пътувал от Китай към Иран, съобщава Вашингтон пост, предава News.bg.

По данни на аналитичната компания Kpler, корабът - с капацитет около 4800 контейнера - се е връщал с товар от пристанище Гаолан в Чжухай.

Експерти посочват, че това пристанище е известно с товарене на химикали, включително натриев перхлорат - ключов компонент за твърдо ракетно гориво, използвано в ракетни програми. Все още обаче не е ясно какъв точно е бил товарът на кораба.

„Touska“ принадлежи на иранска компания, която САЩ вече са обвинявали в доставки на материали за програмата на Техеран за балистични ракети.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американските военни са прехванали и поели контрол над кораба в неделя.

От CENTCOM уточниха, че след като екипажът не е изпълнил разпорежданията да спре в продължение на шест часа, есминецът USS Spruance е открил огън, като е повредил двигателя.

По-късно американски морски пехотинци са се качили на борда, а корабът в момента се намира под контрола на САЩ.