САЩ задържаха ирански кораб след опит да пробие блокада

20 Април, 2026 08:07 2 472 28

„Touska“ е превозвал товар от Китай, за който има съмнения, че е свързан с ракетната програма на Техеран

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Иранският товарен кораб „Touska“, който при опит да пробие американската блокада беше атакуван и задържан от ВМС на САЩ в Омански залив, е пътувал от Китай към Иран, съобщава Вашингтон пост, предава News.bg.

По данни на аналитичната компания Kpler, корабът - с капацитет около 4800 контейнера - се е връщал с товар от пристанище Гаолан в Чжухай.

Експерти посочват, че това пристанище е известно с товарене на химикали, включително натриев перхлорат - ключов компонент за твърдо ракетно гориво, използвано в ракетни програми. Все още обаче не е ясно какъв точно е бил товарът на кораба.

„Touska“ принадлежи на иранска компания, която САЩ вече са обвинявали в доставки на материали за програмата на Техеран за балистични ракети.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американските военни са прехванали и поели контрол над кораба в неделя.

От CENTCOM уточниха, че след като екипажът не е изпълнил разпорежданията да спре в продължение на шест часа, есминецът USS Spruance е открил огън, като е повредил двигателя.

По-късно американски морски пехотинци са се качили на борда, а корабът в момента се намира под контрола на САЩ.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТРЪМП СТРАШНИИ

    19 32 Отговор
    Давайте урана и ви отпускам примката

    Коментиран от #9

    08:09 20.04.2026

  • 2 Гошо

    24 9 Отговор
    Айде петрола па рипна

    08:11 20.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сталин

    47 17 Отговор
    Западните пирати се върнаха към стария си бизнес ,но скоро техните кораби ще ходят при рибите

    Коментиран от #24

    08:20 20.04.2026

  • 5 Международно право муахахаха

    48 17 Отговор
    Тероризъм и пиратство в международни води от водещия терорист на планетата - САЩ

    08:21 20.04.2026

  • 6 Върни еврейския "грант" живей достойно

    41 17 Отговор
    Не са го "задържали" платени пропагандатори на Сорос. А са го отвлекли.

    08:22 20.04.2026

  • 7 точка

    30 12 Отговор
    Тръмп подлуди пазарите. Особенно този на спекулата и залозите. Войната стана функция на пазара. Важното е мангизите да отиват при него. А той дали е запознат с решението на Базел—3. Онова с което се детронира долара и златото став основен резерв на банките. Решение на МБР от 2019г.

    Коментиран от #27

    08:23 20.04.2026

  • 8 Е, за това сега корабите

    43 19 Отговор
    от Китай към Иран пътуват в съпровод с китайски бойни кораби. Да видим дали на краварите ще им стиска да влязат в конфликт с тях. И, като казвате А, факти, кажете и Б, че иранците са атакували краварските корита с дронове в отговор на този акт и те са търтили да бягат. Не ви прави чест да казвате на половина нещата.

    Коментиран от #10, #25

    08:31 20.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Баба ти

    14 9 Отговор

    До коментар #8 от "Е, за това сега корабите":

    Ей ти сериозни неща си глъткаш.Дай интифа да видим и ний .

    08:45 20.04.2026

  • 11 Мишел

    20 16 Отговор
    Иранският невъоръжен контейнеровоз е бил спрян по американски с обстрелване на поражение със сто двадесет и пет мм оръдия от боен кораб на САЩ. Нанесени са щети по кораба и товара. Очаква се отговора на Китай.

    Коментиран от #12, #28

    08:46 20.04.2026

  • 12 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    10 7 Отговор

    До коментар #11 от "Мишел":

    Кво ли ша правят аятоласите с него

    Коментиран от #16, #17

    09:00 20.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Мишел

    13 9 Отговор
    Няколко вълни ирански дронове са атакували корабите на САЩ, които участват в блокадата на Персийския залив и атаките продължават. Очакват се атаки с противокорабни атаки, ако корабите на САЩ навлязат в техния обсег.

    09:03 20.04.2026

  • 15 Хей некa

    9 5 Отговор
    @дър @ници, докога ще дъвчете една и съща новина ? 99% четат повече коментарите отколкото неграмотността и глупостите ви!

    09:05 20.04.2026

  • 16 А какво

    4 7 Отговор

    До коментар #12 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":

    А какво правят Фаш , Русия, Франция, Англия, Пакистан .... с него ? Плашат и гаргите даже с него !!!!!

    09:07 20.04.2026

  • 17 Мишел

    10 8 Отговор

    До коментар #12 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":

    С толкова обогатен уран плюс плутониеви запалки могат да се направят двайсетина- тридесет бойни глави, всяка от тях по мощна от тази в Хирошима. Чрез войната срещу Иран, САЩ и Израел ще направят Иран нова ядрена държава.

    09:10 20.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Фейк - либераст

    8 7 Отговор
    Нов връх в гениалността на деменчавия Тръмп: Иран да вдигва блокадата на проливите за да наложим ние нашата блокада!

    09:24 20.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 не може да бъде

    5 7 Отговор
    Много се учудвам на това как така не е установено че корабът е пренасян бойни отровни в-ва забранени от всички конвенции...трябваше поне малко полоний и новичок да открият....

    09:41 20.04.2026

  • 22 Хао

    10 11 Отговор
    Въобще няма какво да задържат и да ги бавят Ирански каквото и да е. Тези разбират само от едно. Бой докато цялата държава не е купчина развалини. Умът ми не побира как има хора, които симпатизират на открити терористи и радикални ислямисти. Явно тази любов е останала от османско време, все пак е имало доста "българи", които са се ползвали с облаги в замяна на чупки в кръста и не са желали да се отървем от тях.

    09:42 20.04.2026

  • 23 Язека

    9 1 Отговор
    А-а не! Басма ще им цепят!

    09:45 20.04.2026

  • 24 Ехееее

    5 11 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    Един американски кораб да отиде при рибите и от Иран ще остане само прах.

    09:46 20.04.2026

  • 25 Сельооо

    7 4 Отговор

    До коментар #8 от "Е, за това сега корабите":

    Как винаги успяваш да намериш руската пропаганда,вместо тя да те търси??

    09:49 20.04.2026

  • 26 ......

    7 7 Отговор
    Иран трябва да приеме американските условия, няма друг начин.

    09:50 20.04.2026

  • 27 Селчооо

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "точка":

    Разказвай си мечтите в тайгата на пейката.Дано някой китаец те разбере.

    09:51 20.04.2026

  • 28 Даа бе

    6 6 Отговор

    До коментар #11 от "Мишел":

    Ще го дочакаш отговора на Китай на куков ден!! Знаеш колко получава Китай на ден от стокооборота със САЩ??

    09:55 20.04.2026

