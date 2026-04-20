Бъдещето след Мадуро! Мария Корина Мачадо планира завръщане във Венецуела и настоява за избори

Лидерката на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо заяви, че очаква да се завърне във Венецуела преди края на 2026 г. и призова САЩ да ускорят процеса по организиране на нови избори. В интервю за "Ройтерс" тя подчерта, че забавянето увеличава риска от гражданско напрежение и дестабилизация.

По думите ѝ страната има спешна нужда от "свободни и честни избори", които да канализират общественото недоволство по мирен начин. Мачадо предупреди, че очакванията на венецуелците за бърза политическа промяна след задържането на президента Николас Мадуро са изключително високи и ако не бъдат удовлетворени, съществува риск от хаос.

Тя посочи, че организирането на избори е възможно в рамките на осем до девет месеца, ако бъдат предприети конкретни стъпки, включително актуализиране на избирателните списъци и избор на нов състав на избирателната комисия. В същото време Мачадо призна ролята на администрацията на Доналд Тръмп за настоящата ситуация, но подчерта необходимостта от по-бързи действия.

В момента временната власт във Венецуела е поета от Делси Родригес, което според Мачадо е временна мярка, а не дългосрочно решение. Тя изрази увереност, че управляващите са по-слаби от всякога и че страната се намира в ключов момент на преход.

Мачадо, която напусна страната през декември след години на преследване и забрана да участва в избори, подчерта, че милиони венецуелци очакват "голяма промяна". Тя призова международната общност, включително европейските държави, да заемат по-активна позиция в подкрепа на демократичния процес в страната.