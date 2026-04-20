Бъдещето след Мадуро! Мария Корина Мачадо планира завръщане във Венецуела и настоява за избори

20 Април, 2026 16:17 1 626 21

В момента временната власт във Венецуела е поета от Делси Родригес, което според Мачадо е временна мярка, а не дългосрочно решение

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Лидерката на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо заяви, че очаква да се завърне във Венецуела преди края на 2026 г. и призова САЩ да ускорят процеса по организиране на нови избори. В интервю за "Ройтерс" тя подчерта, че забавянето увеличава риска от гражданско напрежение и дестабилизация.

По думите ѝ страната има спешна нужда от "свободни и честни избори", които да канализират общественото недоволство по мирен начин. Мачадо предупреди, че очакванията на венецуелците за бърза политическа промяна след задържането на президента Николас Мадуро са изключително високи и ако не бъдат удовлетворени, съществува риск от хаос.

Тя посочи, че организирането на избори е възможно в рамките на осем до девет месеца, ако бъдат предприети конкретни стъпки, включително актуализиране на избирателните списъци и избор на нов състав на избирателната комисия. В същото време Мачадо призна ролята на администрацията на Доналд Тръмп за настоящата ситуация, но подчерта необходимостта от по-бързи действия.

В момента временната власт във Венецуела е поета от Делси Родригес, което според Мачадо е временна мярка, а не дългосрочно решение. Тя изрази увереност, че управляващите са по-слаби от всякога и че страната се намира в ключов момент на преход.

Мачадо, която напусна страната през декември след години на преследване и забрана да участва в избори, подчерта, че милиони венецуелци очакват "голяма промяна". Тя призова международната общност, включително европейските държави, да заемат по-активна позиция в подкрепа на демократичния процес в страната.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    8 19 Отговор
    Радев да връща машините на другарката Мачадо.

    16:18 20.04.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    19 4 Отговор
    ИСПАНСКА ШАХМАТНА ПАРТИЯ
    ..... ТРЪМП ВЗЕ ПЕТРОЛНИТЕ СДЕЛКИ НА ИСПАНСКАТА
    РАПСОЙЛ ВЪВ ВЕНЕЦУЕЛА
    ......
    И "ЛАТИНО КОМУНИСТИТЕ " ОТ ЮЖНА АМЕРИКА СКОЧИХА :)

    16:19 20.04.2026

  • 3 Най неизвестната

    36 3 Отговор
    Носителка на нобелова награда за мир
    И най недопринесла за нищо
    Но явно с голями амбиций за нещо

    16:20 20.04.2026

  • 4 Иванчо

    8 5 Отговор
    Марийка е готяна!

    Коментиран от #8, #13

    16:21 20.04.2026

  • 5 Бай Дончо я използва

    30 3 Отговор
    и я ритна катоМръснаПа4@вра. Никой не обича предателите , дори и тези в чиято полза предаваш своите.

    16:21 20.04.2026

  • 6 И Киев е Руски

    24 3 Отговор
    Личи си че е продукт на Епстийн ци и Петрохан Ци

    16:21 20.04.2026

  • 7 Трол

    8 3 Отговор
    Само да не се сбият с Делсито коя от двете прави по-добра политика.

    16:21 20.04.2026

  • 8 И Киев е Руски

    13 2 Отговор

    До коментар #4 от "Иванчо":

    Голяма е но е детсве.а.Под мишниците

    Коментиран от #10

    16:22 20.04.2026

  • 9 Във Венецуела са разочаровани от Русия

    6 18 Отговор
    Повече 100 дни изминаха след залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро, Русия с нищо не е помогнала за освобождаването му, страхувайки се, да се противопостави на САЩ. Венецуела не е единствения военен съюзник на Русия, който е бил в критична ситуация, но не е получил помощ и вече не вижда смисъл от съюз с Русия. В Сирия, Иран и Армения, Русия отново не успя да направи нищо, за да защити съюзниците си. Въпреки отчитането на факта, че Русия в момента се намира в много трудна ситуация, в която тя самата не може да се справи, военните й съюзници се чувстват напълно изоставени и забравени.

    16:25 20.04.2026

  • 10 Болеро

    5 2 Отговор

    До коментар #8 от "И Киев е Руски":

    И как ли го прави МаЧадо

    Коментиран от #12

    16:26 20.04.2026

  • 11 Сатана Z

    24 2 Отговор
    Същата пача като веселата вдовица на Навални,не помня дори как се казваше.

    16:27 20.04.2026

  • 12 Бре Мен

    8 1 Отговор

    До коментар #10 от "Болеро":

    От Мадуро та на МаЧадо.

    Нещо като от трън та на глог.

    16:27 20.04.2026

  • 13 честен ционист

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Иванчо":

    Все по еврейски девчонки се заглеждаш ти, нацик.

    16:28 20.04.2026

  • 14 Боруна Лом

    9 3 Отговор
    ДАНО ЖИВА ДА ТЕ ИЗЯДАТ!ПРОДАЖНИ МЕКОТЕЛИ! КАТО НАШИТЕ ЕВРОГЕЙЗЕРИ!ДАНО ИМА НАРОДЕН СЪД СКОРО!

    Коментиран от #16

    16:40 20.04.2026

  • 15 кой мy дpeмe

    2 5 Отговор
    след мьдуро идва крим чен ин

    16:42 20.04.2026

  • 16 ппдб

    2 5 Отговор

    До коментар #14 от "Боруна Лом":

    вие сте поредното доказателство на нарастващия застрашително дебилизъм у нас!

    16:44 20.04.2026

  • 17 лама Мачадо

    6 1 Отговор
    САЩ да ............ организиране на нови избори........много демократично ееее

    16:48 20.04.2026

  • 18 А МОЧАдото ЗНАЕ ЛИ........

    8 1 Отговор
    ........ЧЕ ПРЕДАТЕЛИТЕ НИКОЙ НЕ ГИ УВАЖАВА , САМО ГИ ПОЛЗВА ,,,,,,,,,,,КАТО ТОАЛЕТНА ХАРТИЯ

    17:21 20.04.2026

  • 19 Кажете

    0 0 Отговор
    С мадуровки ли ще гласуват или всичките ги дадоха на нас?

    17:34 20.04.2026

  • 20 Ха ха ха

    1 0 Отговор
    Такива чудо няма "свободни и честни избори", я сега ми разкажете следващия виц . Хайде чакам с нетърпение.

    20:10 20.04.2026

  • 21 Хахаха!🎺🥳😀

    0 0 Отговор
    Какво стана с Гуайдо? Нали той беше признат от България за президент, а не Мадуро? Да не се е споминал, че ще правят избори?

    22:42 20.04.2026