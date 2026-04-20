Схеми в Белия дом! Подавал ли е екипът на Доналд Тръмп изпреварваща информация към борсови играчи?

Разследване на BBC поставя под въпрос възможни случаи на търговия с вътрешна информация около публични изявления на Доналд Тръмп, като анализира съмнителни движения на финансовите пазари преди ключови решения и съобщения.
Според публикацията, непосредствено преди важни изявления, свързани с конфликта с Иран, са регистрирани необичайни скокове в търговията с петрол и акции на енергийни компании. В един от примерите се посочва рязко увеличение на залозите за поскъпване на петрола малко преди изявление на Тръмп за военни действия, което впоследствие води до печалби за инвеститорите. В друг случай пазарите реагират предварително на сигналите за деескалация, като отново се наблюдава активност, която изглежда изпреварва официалната информация.
Анализатори отбелязват, че тези модели наподобяват класически сценарии на използване на непублична информация за търговия. В същото време други експерти предупреждават, че част от инвеститорите може просто да реагират бързо на публични сигнали и да предвиждат политическите решения.
От Белия дом не са дали конкретен коментар по случая, но в миналото са отхвърляли подобни обвинения. Разследването повдига по-широкия въпрос за влиянието на политическите решения върху финансовите пазари и необходимостта от по-голяма прозрачност в периоди на геополитическа нестабилност.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абе, да си го кажем
18:49 20.04.2026
авантгард
А и на него са му подавали.
18:50 20.04.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
18:50 20.04.2026
4 как не
18:50 20.04.2026
5 Сталин
18:50 20.04.2026
6 ванс
18:50 20.04.2026
7 Пич
18:52 20.04.2026
8 Хасан
18:54 20.04.2026
Ох, не мога бее
18:54 20.04.2026
10 Жалка работа
18:55 20.04.2026
11 Трол
18:56 20.04.2026
12 Хохо Бохо
18:58 20.04.2026
13 Директора
Балъците да зареждат гориво за 5 Евро.
18:59 20.04.2026
14 Тръмп е слаб стратег,
18:59 20.04.2026
15 Да бе ,да ! 🤔
19:06 20.04.2026
16 пенсионер
19:20 20.04.2026
17 Много ясно че е давал вътрешно инфо
19:34 20.04.2026
18 Баба Гошка
19:36 20.04.2026
19 Хи хи
19:38 20.04.2026
20 Уточнение
19:41 20.04.2026
21 Не е подавал, защото самите те
20:42 20.04.2026
Мунчо
Коментиран от #23
20:44 20.04.2026
23 Ох, не мога бее
До коментар #22 от "Мунчо":,,🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
20:56 20.04.2026
24 УдоМача
21:06 20.04.2026
25 Ъъъъ
Да! Всеки път преди изявленията на Тръмп от Белия дом е изтичала информация си ум определени играчи.
21:51 20.04.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.