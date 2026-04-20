Новини
Свят »
САЩ »
Схеми в Белия дом! Подавал ли е екипът на Доналд Тръмп изпреварваща информация към борсови играчи?

20 Април, 2026 18:47 2 044 26

  • доналд тръмп-
  • републиканска партия-
  • петрол-
  • иран-
  • уолстрийт-
  • демократическа партия

Снимка: БГНЕС/ЕРА
BBC BBC

Разследване на BBC поставя под въпрос възможни случаи на търговия с вътрешна информация около публични изявления на Доналд Тръмп, като анализира съмнителни движения на финансовите пазари преди ключови решения и съобщения.

Според публикацията, непосредствено преди важни изявления, свързани с конфликта с Иран, са регистрирани необичайни скокове в търговията с петрол и акции на енергийни компании. В един от примерите се посочва рязко увеличение на залозите за поскъпване на петрола малко преди изявление на Тръмп за военни действия, което впоследствие води до печалби за инвеститорите. В друг случай пазарите реагират предварително на сигналите за деескалация, като отново се наблюдава активност, която изглежда изпреварва официалната информация.

Анализатори отбелязват, че тези модели наподобяват класически сценарии на използване на непублична информация за търговия. В същото време други експерти предупреждават, че част от инвеститорите може просто да реагират бързо на публични сигнали и да предвиждат политическите решения.

От Белия дом не са дали конкретен коментар по случая, но в миналото са отхвърляли подобни обвинения. Разследването повдига по-широкия въпрос за влиянието на политическите решения върху финансовите пазари и необходимостта от по-голяма прозрачност в периоди на геополитическа нестабилност.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе, да си го кажем

    17 3 Отговор
    Свободна Палестина✌️✌️✌️✌️🙏🙏🙏🙏 Хиляди хора бяха убити там!

    18:49 20.04.2026

  • 2 авантгард

    22 2 Отговор
    И подавал и продавал.
    А и на него са му подавали.

    18:50 20.04.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    17 3 Отговор
    аа..не бе...аз от седмици го пиша

    18:50 20.04.2026

  • 4 как не

    34 2 Отговор
    Целият театър с войната срещу Иран си е класическа борсова спекулация, водена от Тръмп! Неговите хора знаят това. Играта на борсата с тези скокове е за големи печалби.

    18:50 20.04.2026

  • 5 Сталин

    31 3 Отговор
    Дъмбо трябва да бъде импийчнат заради вътрешно търгуване на акции ,цялото му кошерно котило правят милиони от спекулации

    18:50 20.04.2026

  • 6 ванс

    25 2 Отговор
    Естествено,че играят.Милиарди спечелиха!

    18:50 20.04.2026

  • 7 Пич

    21 2 Отговор
    Чувам това не за първи път!!! В тяхната преса имаше съмнения, след като някакъв беше заложил половин милиард, че петрола ще падне, когато Тръмп обяви желание за преговори и деескалация, и наистина падна за малко!!!

    18:52 20.04.2026

  • 8 Хасан

    16 2 Отговор
    Май нарочно тупат топката за да се правят пари,нали при война се прави пари а целия свят чака друго,ами нека чакат.

    18:54 20.04.2026

  • 9 Естествено, че е

    18 3 Отговор
    Тръмпукът е подлец.

    18:54 20.04.2026

  • 10 Жалка работа

    8 5 Отговор
    Петродолар, хендж фондове, корпорации,милиарди,войни, тъпа пропаганда за овцете по медиите🤣🤣, Дони не го очаквах това от тебе.

    18:55 20.04.2026

  • 11 Трол

    17 2 Отговор
    Естествено,тоз шизофрен идиот чакай всичко за пари ,дори жена си Желания даде на Джефри Епстийн да чука многократно в оргия

    18:56 20.04.2026

  • 12 Хохо Бохо

    19 3 Отговор
    Рижия импийчмънтби у панделата плюс конфискация на имуществото. Не може да се гавриш с цял свят безнаказано

    18:58 20.04.2026

  • 13 Директора

    18 0 Отговор
    Ха, че това не е тайна. Някои изкараха милиарди!!!
    Балъците да зареждат гориво за 5 Евро.

    18:59 20.04.2026

  • 14 Тръмп е слаб стратег,

    17 2 Отговор
    но добър бакалин!

    18:59 20.04.2026

  • 15 Да бе ,да ! 🤔

    10 1 Отговор
    Синчето на Байдън направо позлати всеки който си плаща , всеки с щатска държавна информация , но тогава турско-еврейските слугини от БиБиСи не рявяха ?! Сега ревът .

    19:06 20.04.2026

  • 16 пенсионер

    7 0 Отговор
    Най-вероятно - да, защото и той е от тези играчи.

    19:20 20.04.2026

  • 17 Много ясно че е давал вътрешно инфо

    6 1 Отговор
    Ако пък не е давал значи е още по голям глупак😅😅😅

    19:34 20.04.2026

  • 18 Баба Гошка

    11 0 Отговор
    Те (родата му) направиха милиарди, вий още питате дали им е казвал или те са му казвали какво и кога да гоеори пред пресата по три пъти на ден. Днес пълних резервоара и е 30% повече, от когато заредих в началото на март. Да им преседнат на ненаядните милиардери и коттилото им милиардите, които смучат от нас и никога не им е достатъчно.

    19:36 20.04.2026

  • 19 Хи хи

    5 3 Отговор
    Важното е че Путин печели с новите цени на петрола !

    19:38 20.04.2026

  • 20 Уточнение

    14 0 Отговор
    По-скоро е подавал информация към членовете на собственото си семейство. Всички в САЩ говорят, че кланът Тръмп направи добри пари от рязката смяна на цените на горивата ;)

    19:41 20.04.2026

  • 21 Не е подавал, защото самите те

    4 0 Отговор
    са използвали тая информация.

    20:42 20.04.2026

  • 22 Мунчо

    7 1 Отговор
    Дони си е изпечен мошеник. Тези схеми ги правеше и първия мандат. Тогава дори щатската комисия за контрол върху борсите го разследва. Ляга си пуска един туит/тогава все още туитваше, докато не го блокираха/ на сутринта борсата полудява, ама междувременно някой е заложил стотици милиони и познайте какъв е резултата. Днес вече не туитва. Хвърля бомби и печели. Ей така между другото: Някой да е забелязал в последно време, да се говори за милиони. Всичко вече е в милиарди и трилиони!

    Коментиран от #23

    20:44 20.04.2026

  • 23 Ох, не мога бее

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Мунчо":

    ,,🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    20:56 20.04.2026

  • 24 УдоМача

    1 0 Отговор
    Който е умен може да се вози на влакчето дори у нас!!!

    21:06 20.04.2026

  • 25 Ъъъъ

    5 0 Отговор
    "Подавал ли е екипът на Доналд Тръмп изпреварваща информация към борсови играчи"

    Да! Всеки път преди изявленията на Тръмп от Белия дом е изтичала информация си ум определени играчи.

    21:51 20.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.