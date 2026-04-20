Схеми в Белия дом! Подавал ли е екипът на Доналд Тръмп изпреварваща информация към борсови играчи?

Разследване на BBC поставя под въпрос възможни случаи на търговия с вътрешна информация около публични изявления на Доналд Тръмп, като анализира съмнителни движения на финансовите пазари преди ключови решения и съобщения.

Според публикацията, непосредствено преди важни изявления, свързани с конфликта с Иран, са регистрирани необичайни скокове в търговията с петрол и акции на енергийни компании. В един от примерите се посочва рязко увеличение на залозите за поскъпване на петрола малко преди изявление на Тръмп за военни действия, което впоследствие води до печалби за инвеститорите. В друг случай пазарите реагират предварително на сигналите за деескалация, като отново се наблюдава активност, която изглежда изпреварва официалната информация.

Анализатори отбелязват, че тези модели наподобяват класически сценарии на използване на непублична информация за търговия. В същото време други експерти предупреждават, че част от инвеститорите може просто да реагират бързо на публични сигнали и да предвиждат политическите решения.

От Белия дом не са дали конкретен коментар по случая, но в миналото са отхвърляли подобни обвинения. Разследването повдига по-широкия въпрос за влиянието на политическите решения върху финансовите пазари и необходимостта от по-голяма прозрачност в периоди на геополитическа нестабилност.