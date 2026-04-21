Последно! Доналд Тръмп удължи примирието с Иран

Президентът Доналд Тръмп заяви, че САЩ ще удължат срока на действие на споразумението за прекратяване на огъня с Иран по молба на Пакистан, докато изчакват внасянето на „унифицирано предложение“ от Ислямската република, предаде Асошиейтед Прес, цитирана от БТА.
Тръмп каза, че предприема тази стъпка по искане на Пакистан, докато чака „унифицирано предложение“ от Иран, но добави, че американските въоръжени сили ще продължат да поддържат блокадата на иранските пристанища.
Тръмп заяви, че „е наредил на въоръжените сили да продължат блокадата и във всички други отношения да останат готови и способни“, и затова ще удължи примирието „до момента, в който предложението им бъде представено и дискусиите приключат, по един или друг начин“.
Американският президент предприе тази стъпка, въпреки че Белият дом отложи очакваното пътуване на вицепрезидента Джей Ди Ванс до Исламабад за втори кръг преговори, тъй като Техеран, поне засега, отказва да продължи преговорите.
Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс е отменил пътуването си до Пакистан, където се очакваше отново да оглави американската делегация за преговорите с Иран, предаде Асошиейтед Прес, като се позова представител на американската администрация.
Според американския представител Иран все още не е взел окончателно решение относно участието си в преговорите.
Иран би могъл да участва в преговори със САЩ в Пакистан, ако Вашингтон се откаже от политиката си на натиск и заплахи, заяви високопоставен ирански официален представител и добави, че Техеран отхвърля каквито и да било преговори, целящи неговата капитулация, предаде Ройтерс.
Официалният представител каза още, че посредникът Пакистан „продължава усилията си да убеди САЩ да вдигнат морската си блокада и да освободят плаващия под ирански флаг контейнеровоз „Туска“, който беше задържан от американските сили в неделя, както и екипажа му.
Представителят обвини Вашингтон, че „създава нови пречки всеки ден, вместо да разрешава различията“, за да сложи край на войната.
Междувременно иранската агенция Тасним съобщи па-рано, че иранска делегация няма да участва в преговорите в Исламабад утре.
Според агенцията решението Иран да не участва в преговорите „е окончателно“. Тя добави, че Техеран понастоящем „не вижда перспективи, при които участието му в консултациите би могло да бъде възобновено“, тъй като САЩ „пречат на постигането на приемливо споразумение“.
Президентът Доналд Тръмп заяви по-рано днес, че не желае да удължава изтичащото примирие във войната на САЩ и Израел срещу Иран и че американските въоръжени сили са "готови за действие", ако преговорите не дадат резултат, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Тръмп говори малко след като американските въоръжени сили обявиха, че са се качили на борда на огромен ирански петролен танкер в международни води, което е първата подобна акция срещу износа на суров петрол от Иран. Това може да затрудни възобновяването на мирните преговори с Иран, който заяви, че няма да преговаря, докато Вашингтон налага блокада на пристанищата му.
Вашингтон изрази увереност, че преговори в последния момент ще се състоят с Иран в Пакистан, а високопоставен ирански служител заяви, че Техеран обмисля дали да се присъедини. Но с изтичането на последните часове от двуседмичното примирие, остава малко време, отбелязва Ройтерс.
Запитан за възможността за удължаване на примирието, Тръмп каза пред Си Ен Би Си: "Не искам да правя това. Нямаме толкова много време".
"Очаквам да бомбардираме, защото мисля, че това е по-добър подход", добави той. "Но сме готови да действаме. Искам да кажа, че военните са нетърпеливи да започнат."
"Ние не искаме да бъдем атакувани отново, но ако такива атаки бъдат предприети, ние определено ще отговорим по-твърдо от преди", заяви говорителката на иранското правителство Фатеме Мохаджерани, цитирана от агенция ИРНА.
Пред Си Ен Би Си Тръмп заяви също, че компанията за изкуствен интелект "Антропик" (Anthropic) подобрява имиджа си в очите на неговата администрация, което можуе да доведе до изваждането ѝ от "черния списък" на Пентагона.
През февруари Тръмп нареди на правителството да преустанови работата си с "Антропик". След това Пентагонът обяви фирмата за риск за веригата на доставки, нанасяйки ѝ тежък удар след конфликт относно ограниченията как военните могат да използват нейните инструменти.
Компанията оспорва охарактеризирането ѝ като риск и през март заведе дело срещу министерството на отбраната.
Изпълнителният директор на "Антропик" Дарио Амодей се срещна със служители на Белия дом миналата седмица, за да се опита да поправи отношенията. Белият дом определи срещата като продуктивна и конструктивна.
"Те дойдоха в Белия дом преди няколко дни и имахме няколко много добри разговора с тях", каза Тръмп пред Си Ен Би Си днес. "И мисля, че се справят добре. Те са много умни и мисля, че могат да бъдат от голяма полза. Харесвам умните хора... Мисля, че ще се разбираме с тях много добре“, допълни той.
Запитан дали се очертава сделка с Пентагона, Тръмп отговори: "Възможно е. Искаме най-умните хора".
Иран все още не е взел решение дали да участва в преговори със САЩ в Пакистан, заяви по-късно днес говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи, цитиран от Ройтерс.
Багаи каза, че действията на САЩ срещу два ирански кораба представляват "морско пиратство и държавен тероризъм" и изрази съмнения относно сериозността на Вашингтон по отношение на преговорите.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова Иран да освободи няколко жени, които според него са заплашени от екзекуция, като заяви, че това би било "много добър старт за преговорите" между двете страни, които се очаква да бъдат възобновени – информация, която веднага беше опровергана от Техеран, отбелязва Франс прес. Агенцията отбелязва, че засега не е в състояние да потвърди тези заплахи за екзекуция, нито самоличността на всички жени, чиито снимки американският президент публикува в подкрепа на своето искане.
"Към иранските лидери, които скоро ще преговарят с моите представители: бих бил много благодарен за освобождаването на тези жени. (...) Моля ви, не им причинявайте зло! Това би било много добър старт за преговорите!!!", написа Тръмп в социалната си мрежа Трут соушъл, в коментар към публикация, качена в понеделник в акаунта в Екс на активист на име Еял Якоби. Той съдържа снимки на осем неидентифицирани жени, придружени от текста "Ислямска република Иран се готви да обеси осем жени".
"Тръмп отново е бил подведен от фалшива информация", коментира агенция Мизан, орган на иранската съдебна власт. "Сред жените, представяни като предстоящи да бъдат екзекутирани, някои са били освободени, докато други са обект на съдебно преследване, което може да доведе най-много до присъда лишаване от свобода".
По-рано днес същата агенция съобщи, че Иран е екзекутирал мъж, осъден за опит да подпали джамия в Техеран по време на протестите през януари и за сътрудничество с Израел и САЩ. Според неправителствената организация IHR това е осмият мъж, екзекутиран във връзка с тези антиправителствени протести след бързи съдебни процеси.
"Амир Али Мирджафари (...), един от въоръжените елементи, сътрудничещи на врага, който се е опитал да подпали голямата джамия в (квартал) Голхак и който е ръководел насочените против сигурността дейности на Мосад (израелската разузнавателна служба, бел. АФП) в района, беше обесен тази сутрин", гласи съобщението. Агенция Мизан уточни, че смъртната присъда, потвърдена от Върховния съд, се основава на факта, че той е действал от името на "ционисткия режим, американското правителство (...) и групи, враждебни към сигурността на страната".
По-рано иранската държавна телевизия съобщи, че двуседмичното примирие между САЩ и Иран изтича в 3:30 ч. утре по техеранско време. Съобщението беше направено на фона на пълната несигурност относно провеждането на преговори за трайно прекратяване на войната.
Влязло в сила на 8 април, прекратяването на огъня теоретично трябваше да приключи в нощта на вторник срещу сряда в Иран. Но американският президент Доналд Тръмп породи съмнения в понеделник, като заяви, че то ще приключи ден по-късно, т.е. в сряда вечерта по времето във Вашингтон, което се равнява на удължаване с 24 часа.
Тръмп добави, че е "много малко вероятно" да го удължи.
САЩ налагат нови санкции срещу 14 лица и компании, обвинени, че подпомагат Иран в придобиването на оръжия и компоненти за тяхното производство, съобщи американското министерство на финансите, цитирано от Ройтерс.
Санкционираните обекти, включително и самолети, се намират в Иран, Турция и Обединените арабски емирства. Според Вашингтон те участват в закупуването и транспортирането на оръжия от името на Техеран.
Американските санкции бяха одобрени на фона на засилено напрежение и дипломатическа задънена улица между САЩ и Иран относно възможността за нов кръг преговори, насочени към отваряне на Ормузкия проток и прекратяване на конфликта. Двуседмичното примирие, обявено от американския президент Доналд Тръмп, трябва да приключи в следващите дни, а той заяви, че е готов да възобнови военните действия.
От американското финансово министерство заявиха, че Техеран се опитва да възстанови капацитета си за производство на балистични ракети след съвместните удари на САЩ и Израел. Според Вашингтон в същото време Иран увеличава използването на дронове “Шахед” за атаки срещу цели, включително енергийна инфраструктура. “Иран все повече разчита на безпилотни летателни апарати от серията "Шахед", за да напада САЩ и техните съюзници, включително енергийната инфраструктура в региона”, посочи още министерството.
Иранският външен министър Абас Арагчи остро разкритикува действията на Вашингтон, като определи блокадата на иранските пристанища като “военен акт” и нарушение на прекратяването на огъня.
“Иран знае как да неутрализира ограниченията, как да защити интересите си и как да се противопостави на тормоза”, написа Арагчи в социалната мрежа Екс.
Ръководителят на израелската разузнавателна служба Мосад Давид Барнеа разкри днес, че служител на агенцията е бил убит през 2023 г. по време на войнатa с Иран, като това е първият публично потвърден смъртен случай в Мосад, свързан с тази кампания, предаде израелската новинарска агенция ТПС.
Говорейки на възпоменателна церемония за служители на Мосад, Барнеа заяви, че оперативният служител, идентифициран само като М., е бил убит извън Израел, но не на територията на Иран.
„По време на операцията „Лъвски рев" мислите и сърцето ми бяха изпълнени с гордост от личността и действията на М.“, каза Барнеа.
Той добави, че „операциите, ръководени от М., съчетаваха креативност, хитрост и технологии и оказаха значително влияние върху успеха на кампанията срещу Иран“.
На държавната церемония на хълма Херцел в Йерусалим министър-председателят Бенямин Нетаняху представи заплахите за сигурността на Израел като част от повтарящ се исторически модел на екзистенциална борба. Той се фокусира основно върху ядрената програма на Иран, като заяви, че Израел е действал, за да предотврати това, което определи като национална катастрофа.
„Всяко поколение, включително сегашното, ражда наши врагове, които искат да ни унищожат“, каза Нетаняху. Той заяви, че Израел и САЩ са предотвратили по думите му сериозна заплаха, предупреждавайки, че иранските ядрени обекти „биха могли да се наредят до Аушвиц, Майданек и Треблинка“.
Нетаняху също така свърза войната с нападението на „Хамас“ на 7 октомври 2023 г., като заяви, че то е затвърдила ангажимента на Израел „да защитава дома, народа и държавата“. Той говори емоционално за своя брат Йонатан Нетаняху, загинал при операцията в Ентебе през 1976 г., като каза: „Няма ден, в който да не мисля за теб.“
Церемонията беше посетена от президента Ицхак Херцог, председателя на Кнесета Амир Охана и председателя на Върховния съд Ицхак Амит и беше предшествана от двуминутна възпоменателна сирена в цялата страна.
Министърът на отбраната Израел Кац предупреди лидера на „Хизбула“ Наим Касем, че „ще плати с живота си“ за нападенията срещу Израел, като заяви, че Израел ще продължи военните операции дори по време на примирие, за да защитава населените места в севера и да възпира врага.
Министърът на националната сигурност Итамар Бен-Гвир, говорейки на церемония в памет на полицаите дали живота си по време на служба, заяви, че последствията от атаката на 7 октомври са създали „момент на голяма възможност за промяна на ‘концепцията’“, визирайки националната доктрина за сигурност.
Възпоменателните церемонии бяха прекъсвани от протести и емоционални изблици. На гробища в Тел Авив, Димона и Ашдод опечалени семейства и присъстващи протестираха, викаха по време на речи или напускаха в знак на протест срещу изказвания на министри.
В северното село Исфия шейх Мовафак Тариф, кийто е духовен лидер на 152 000-ната друзка общност в Израел, разкритикува правителството, като посочи дългогодишни проблеми с инфраструктурата и жилищата. По време на изказване на министъра на енергетиката Ели Коен някои присъстващи отправиха обвинения в нехайство, заявявайки, че правителствените политики са в ущърб на местните.
Въпреки тези смущения, в цялата страна се проведоха церемонии в чест на над 25 000 израелски войници и над 5 000 жертви на военни действия от основаването на Израел.
Денят на независимостта следва непосредствено след Деня на възпоменанието. Излъчвана по национални медии церемония по запалване на факли по залез днес отбелязва прехода между двата дни.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #43
20:36 21.04.2026
2 АЙДЕ АКУ ША СТАА НЕЩУ да стааа
Коментиран от #32
20:36 21.04.2026
3 По Фън шуй
20:37 21.04.2026
4 1111
20:37 21.04.2026
5 Сталин
20:37 21.04.2026
6 Дончо фазата
20:38 21.04.2026
7 Яшар
20:38 21.04.2026
8 Ама вий що са бийте ве
20:38 21.04.2026
9 Тоя идиот
С Натаняху на съд и двамата 💪💪💪
Коментиран от #73
20:40 21.04.2026
10 Хахахаха
Коментиран от #17, #22, #29
20:42 21.04.2026
11 Хахахаха
20:43 21.04.2026
12 Горски
Коментиран от #27
20:45 21.04.2026
13 Истинско обещание 🇮🇷
20:46 21.04.2026
14 Чичака
Бог да го прости
20:52 21.04.2026
15 Българин...
20:56 21.04.2026
16 Гай Турий
21:00 21.04.2026
17 Гълъбът на мира
До коментар #10 от "Хахахаха":Кога ще се разкачи нафтата от долара, та да настане мир.
21:05 21.04.2026
18 Гост
21:05 21.04.2026
19 .....
21:08 21.04.2026
20 Тръмплин
В петък ви успокоявам, цените падат и купувам.
Бизнесът върви.
Бизнесът върви.
21:11 21.04.2026
21 Гичка
21:12 21.04.2026
22 Интересно
До коментар #10 от "Хахахаха":Ама нали нашите бизнесмени-факири, били сключили сделката на ниските цени? Защо горивата ни поскъпват?
А колко прекупвачи имаме от танкера, до колонката? Колко мамини синчета храним?
21:13 21.04.2026
23 си дзън
Коментиран от #24
21:13 21.04.2026
24 Тръмплин
До коментар #23 от "си дзън":....... за стотен път.
21:16 21.04.2026
25 У ДРИ БАЦЕ
Хихихихихи
21:17 21.04.2026
26 Тити
21:19 21.04.2026
27 Инфото е че през
До коментар #12 от "Горски":Ормуският проток никой не преминава вече няколко дни. Сигурно французите го заобикалят с танкерите по суша. И ако искате да имате достоверна информация гледайте Ал Джазира
21:21 21.04.2026
28 Фактите
21:22 21.04.2026
29 Хм...
До коментар #10 от "Хахахаха":Надай се ти на $99!
В момента уралс в танкер в морето под $140 няма, търсенето е огромно и тенденцията е за ръст от още поне $20 в близките дни. Ако инфантилния идиот тръмп не се кротне, до около месец руснаците няма да имат какво да си правят парите. Само до момента са стотина милиарда отгоре от разликите в цените откак инфантилния идиот тръмп се поведе по акъла на биби.
Коментиран от #50
21:22 21.04.2026
30 Силиций
21:23 21.04.2026
31 Интересно
Синче на богати родители-връзкари с положение, отгледано в лукс и с привилегии над останалите.
Мързелив, неспособен, неквалифициран, разглезен и свикнал на готово. Вечно смята, че обществото е длъжно да му дава.
Мама и тати го уредили с фирмичка за прекупуване и препродажба на дефицитната суровина. Говорили с когото трябва, сделките и доставките да стават вече през неговата фирма, като му се прибавя процент печалба, колкото да покрива месечните му разходи, които възлизат на около 50 до 100 бона. Като се разхвърлят на литър - кой ще тръгне да мрънка за стотинка-две отгоре?
Коментиран от #41
21:25 21.04.2026
32 ЯСНО!
До коментар #2 от "АЙДЕ АКУ ША СТАА НЕЩУ да стааа":Бременна си...!
21:25 21.04.2026
33 Дзак
Коментиран от #34
21:25 21.04.2026
34 Комшията на Тръмп
До коментар #33 от "Дзак":А ве да напада вече и да се маха там към Иран ,че аз да...нападна Мелания...😃😉🤣!
Коментиран от #40
21:28 21.04.2026
35 сара
21:34 21.04.2026
36 Пловдив
21:35 21.04.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Василев - гневен
21:38 21.04.2026
39 СЛАВА НА УКРАЙНА, СЛАВА НА ГЕРОИТЕ!!!
21:38 21.04.2026
40 Дзак
До коментар #34 от "Комшията на Тръмп":Едва ли би ти позволила!
Коментиран от #42
21:40 21.04.2026
41 .....
До коментар #31 от "Интересно":Кой бе? Дони ли? Той за тва ли има афинитет към редкоземни суровини 🤣🤣
21:40 21.04.2026
42 Анонимен
До коментар #40 от "Дзак":А и вероятно е полово несъстоятелен!
Коментиран от #48
21:42 21.04.2026
43 Ясно шефе купуваме !
До коментар #1 от "Mими Кучева🐕🦺":Отваряйте дълги на Brent oil !
21:45 21.04.2026
44 Хахайа
21:51 21.04.2026
45 Дръта чанта
21:56 21.04.2026
46 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Според Лари Джонсън в един момент от заседанието Доналд Тръмп е поискал да му бъдат предоставени кодовете за изстрелване на ядрени ракети, но е бил възпрян от председателя на Обединения комитет на началник щабовете на американската армия генерал Дан Кейн. Кейн се изправил и твърдо отказал достъп на Тръмп до кодовете, като използвал правото си да говори като най-висшия военен, присъстващ на заседанието."
🤠ЛУД С КАРТЕЧНИЦА🤠
🤠ЛУД С КАРТЕЧНИЦА🤠
21:56 21.04.2026
47 БаГо
21:57 21.04.2026
48 Силиций
До коментар #42 от "Анонимен":Е това е под подразбиране,щом използва армията за да се доказва.....
22:01 21.04.2026
49 Много
22:02 21.04.2026
50 Хахахаха
До коментар #29 от "Хм...":От къде ги измисли тези 140 долара?
Коментиран от #69
22:02 21.04.2026
51 Силиций
22:03 21.04.2026
52 Санаториум за душевно болни
22:09 21.04.2026
53 Изглежда
22:29 21.04.2026
54 Кукумицин Тръмп
Коментиран от #60
22:32 21.04.2026
55 Браво
Коментиран от #59
22:34 21.04.2026
56 Баба Гошка
22:37 21.04.2026
57 БеГемот
22:41 21.04.2026
58 си дзън
Няма го от 10 дена и никой не знае къде е. ФСБ в паника.
22:42 21.04.2026
59 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #55 от "Браво":КУХ си като КАМБАНА и дрънчиш като КАМБАНА❗
Кой цивилизован свят е с него бре, като они у САШт го НЕ сакат❗
ЕсеС му отказва бази и територия, а какво остана за Китай, Индия , Русия.....❗
Коментиран от #72
22:43 21.04.2026
60 ааа, не е тъй
До коментар #54 от "Кукумицин Тръмп":Туй куку свърши много работа за отрицателно време.Първо - срина хегемонията на САЩ и много от угнетените народи разбраха, че са се страхували от едно посмешище. Второ - загроби долара окончателно. Трето - съсипа НАТО. Четвърто - обедини част от арабския свят, което никак не е лесно. Пето - на път е да докара нещата дотам, че Израел да изчезне от картата на Близкия Изток. Шесто - съсипа европейските икономики. Седмо - повиши цената на Русия и е на път да събори наложените й санкции... и още приноси има, но те са по-маловажни от изброените. Много работа свърши бай Дончо, трябва да му го признаем.
23:02 21.04.2026
61 Калин
23:21 21.04.2026
62 Свети Кибик-Юродив
23:41 21.04.2026
63 Професор
-Да ни е честита първата атомна бомба за мирни цели.
23:41 21.04.2026
64 Ти да видиш
Иранците му казаха: Тръмп ти си уволнен!!
Иран има собствено мнение по въпроса и може да не продължи примирието и да подпука краварите и камиларите от залива и да завърши с чифγтите още утре, има пълното право да го направи.
00:06 22.04.2026
65 Баба Гошка
00:06 22.04.2026
66 Тити на Кака
Тръмп упорито копира стила на Буци...
00:10 22.04.2026
67 Накрая Тръмп
Ще стане мазало!
За цял свят!
Европа ще защити иранските граждани, понеже ще бъде кърваво.
00:11 22.04.2026
68 да питам
00:35 22.04.2026
69 Kaнадец
До коментар #50 от "Хахахаха":Премия, Саудитска арабия продава от 140 до 145 долара за сега, същото е и със Русия. Има хиляди статии за това че цената на борсата не значи нищо, или това са цени на бъдещи покупки за след 2,3,5 месеца итн. Затова сега виждаме танкери които обръщат курса постоянно за който плати повече и по бързо. Русия продаваше с намаление сега е със премия. Пише го навсякъде, предполагам че може да се намери и на български.
00:49 22.04.2026
70 Фантомас
00:49 22.04.2026
71 Улав Дончо
При тоя ... (нямам думи как да го нарека) няма последно...
По-улави обаче от него са 45% от американците, които ВСЕ ОЩЕ му се кланят...
00:50 22.04.2026
72 БАЙ Х@ЙМАНЕ
До коментар #59 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Никакво държание , , коректно ,... Обиждаш , акъл раздаваш , ама ти е на привършване ... Абе - Партиен секлесар
Коментиран от #76, #77, #78, #79
00:54 22.04.2026
73 Е, тва е
До коментар #9 от "Тоя идиот":Елон Мъск да ги кажи двамата на една ракета и да ги праща да колонизират Марс.
Много е важно да е БЕЗПЛАТНО обаче ... щото иначе тия двамата ....
00:55 22.04.2026
74 ха ха хааа
00:57 22.04.2026
75 Силиций
01:03 22.04.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #72 от "БАЙ Х@ЙМАНЕ":ЛЬО.ЛЬО ПОТК€, да не би някой Партиен се.кле.Цар,
да е кле.Цал тебе или бул.ката ти❗🤔❓
Та си получил тоА синдром да ме търсиш и все за партийни секретари да ме питаш🤔❗
01:07 22.04.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
01:14 22.04.2026