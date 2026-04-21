Последно! Доналд Тръмп удължи примирието с Иран

21 Април, 2026 20:33, обновена 21 Април, 2026 23:45 6 574 80

  • доналд тръмп-
  • иран-
  • петрол-
  • ормузки проток-
  • персийски залив-
  • корпусът на гвардейците на ислямската революция

Техеран би могъл да участва в преговори със САЩ в Пакистан, ако Вашингтон се откаже от политиката си на натиск и заплахи, заяви високопоставен ирански официален представител

Последно! Доналд Тръмп удължи примирието с Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът Доналд Тръмп заяви, че САЩ ще удължат срока на действие на споразумението за прекратяване на огъня с Иран по молба на Пакистан, докато изчакват внасянето на „унифицирано предложение“ от Ислямската република, предаде Асошиейтед Прес, цитирана от БТА.

Тръмп каза, че предприема тази стъпка по искане на Пакистан, докато чака „унифицирано предложение“ от Иран, но добави, че американските въоръжени сили ще продължат да поддържат блокадата на иранските пристанища.

Тръмп заяви, че „е наредил на въоръжените сили да продължат блокадата и във всички други отношения да останат готови и способни“, и затова ще удължи примирието „до момента, в който предложението им бъде представено и дискусиите приключат, по един или друг начин“.

Американският президент предприе тази стъпка, въпреки че Белият дом отложи очакваното пътуване на вицепрезидента Джей Ди Ванс до Исламабад за втори кръг преговори, тъй като Техеран, поне засега, отказва да продължи преговорите.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс е отменил пътуването си до Пакистан, където се очакваше отново да оглави американската делегация за преговорите с Иран, предаде Асошиейтед Прес, като се позова представител на американската администрация.

Според американския представител Иран все още не е взел окончателно решение относно участието си в преговорите.

Иран би могъл да участва в преговори със САЩ в Пакистан, ако Вашингтон се откаже от политиката си на натиск и заплахи, заяви високопоставен ирански официален представител и добави, че Техеран отхвърля каквито и да било преговори, целящи неговата капитулация, предаде Ройтерс.

Официалният представител каза още, че посредникът Пакистан „продължава усилията си да убеди САЩ да вдигнат морската си блокада и да освободят плаващия под ирански флаг контейнеровоз „Туска“, който беше задържан от американските сили в неделя, както и екипажа му.

Представителят обвини Вашингтон, че „създава нови пречки всеки ден, вместо да разрешава различията“, за да сложи край на войната.

Междувременно иранската агенция Тасним съобщи па-рано, че иранска делегация няма да участва в преговорите в Исламабад утре.

Според агенцията решението Иран да не участва в преговорите „е окончателно“. Тя добави, че Техеран понастоящем „не вижда перспективи, при които участието му в консултациите би могло да бъде възобновено“, тъй като САЩ „пречат на постигането на приемливо споразумение“.

Президентът Доналд Тръмп заяви по-рано днес, че не желае да удължава изтичащото примирие във войната на САЩ и Израел срещу Иран и че американските въоръжени сили са "готови за действие", ако преговорите не дадат резултат, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Тръмп говори малко след като американските въоръжени сили обявиха, че са се качили на борда на огромен ирански петролен танкер в международни води, което е първата подобна акция срещу износа на суров петрол от Иран. Това може да затрудни възобновяването на мирните преговори с Иран, който заяви, че няма да преговаря, докато Вашингтон налага блокада на пристанищата му.

Вашингтон изрази увереност, че преговори в последния момент ще се състоят с Иран в Пакистан, а високопоставен ирански служител заяви, че Техеран обмисля дали да се присъедини. Но с изтичането на последните часове от двуседмичното примирие, остава малко време, отбелязва Ройтерс.

Запитан за възможността за удължаване на примирието, Тръмп каза пред Си Ен Би Си: "Не искам да правя това. Нямаме толкова много време".

"Очаквам да бомбардираме, защото мисля, че това е по-добър подход", добави той. "Но сме готови да действаме. Искам да кажа, че военните са нетърпеливи да започнат."

"Ние не искаме да бъдем атакувани отново, но ако такива атаки бъдат предприети, ние определено ще отговорим по-твърдо от преди", заяви говорителката на иранското правителство Фатеме Мохаджерани, цитирана от агенция ИРНА.

Пред Си Ен Би Си Тръмп заяви също, че компанията за изкуствен интелект "Антропик" (Anthropic) подобрява имиджа си в очите на неговата администрация, което можуе да доведе до изваждането ѝ от "черния списък" на Пентагона.

През февруари Тръмп нареди на правителството да преустанови работата си с "Антропик". След това Пентагонът обяви фирмата за риск за веригата на доставки, нанасяйки ѝ тежък удар след конфликт относно ограниченията как военните могат да използват нейните инструменти.

Компанията оспорва охарактеризирането ѝ като риск и през март заведе дело срещу министерството на отбраната.

Изпълнителният директор на "Антропик" Дарио Амодей се срещна със служители на Белия дом миналата седмица, за да се опита да поправи отношенията. Белият дом определи срещата като продуктивна и конструктивна.

"Те дойдоха в Белия дом преди няколко дни и имахме няколко много добри разговора с тях", каза Тръмп пред Си Ен Би Си днес. "И мисля, че се справят добре. Те са много умни и мисля, че могат да бъдат от голяма полза. Харесвам умните хора... Мисля, че ще се разбираме с тях много добре“, допълни той.

Запитан дали се очертава сделка с Пентагона, Тръмп отговори: "Възможно е. Искаме най-умните хора".

Иран все още не е взел решение дали да участва в преговори със САЩ в Пакистан, заяви по-късно днес говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи, цитиран от Ройтерс.

Багаи каза, че действията на САЩ срещу два ирански кораба представляват "морско пиратство и държавен тероризъм" и изрази съмнения относно сериозността на Вашингтон по отношение на преговорите.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова Иран да освободи няколко жени, които според него са заплашени от екзекуция, като заяви, че това би било "много добър старт за преговорите" между двете страни, които се очаква да бъдат възобновени – информация, която веднага беше опровергана от Техеран, отбелязва Франс прес. Агенцията отбелязва, че засега не е в състояние да потвърди тези заплахи за екзекуция, нито самоличността на всички жени, чиито снимки американският президент публикува в подкрепа на своето искане.

"Към иранските лидери, които скоро ще преговарят с моите представители: бих бил много благодарен за освобождаването на тези жени. (...) Моля ви, не им причинявайте зло! Това би било много добър старт за преговорите!!!", написа Тръмп в социалната си мрежа Трут соушъл, в коментар към публикация, качена в понеделник в акаунта в Екс на активист на име Еял Якоби. Той съдържа снимки на осем неидентифицирани жени, придружени от текста "Ислямска република Иран се готви да обеси осем жени".

"Тръмп отново е бил подведен от фалшива информация", коментира агенция Мизан, орган на иранската съдебна власт. "Сред жените, представяни като предстоящи да бъдат екзекутирани, някои са били освободени, докато други са обект на съдебно преследване, което може да доведе най-много до присъда лишаване от свобода".

По-рано днес същата агенция съобщи, че Иран е екзекутирал мъж, осъден за опит да подпали джамия в Техеран по време на протестите през януари и за сътрудничество с Израел и САЩ. Според неправителствената организация IHR това е осмият мъж, екзекутиран във връзка с тези антиправителствени протести след бързи съдебни процеси.

"Амир Али Мирджафари (...), един от въоръжените елементи, сътрудничещи на врага, който се е опитал да подпали голямата джамия в (квартал) Голхак и който е ръководел насочените против сигурността дейности на Мосад (израелската разузнавателна служба, бел. АФП) в района, беше обесен тази сутрин", гласи съобщението. Агенция Мизан уточни, че смъртната присъда, потвърдена от Върховния съд, се основава на факта, че той е действал от името на "ционисткия режим, американското правителство (...) и групи, враждебни към сигурността на страната".

По-рано иранската държавна телевизия съобщи, че двуседмичното примирие между САЩ и Иран изтича в 3:30 ч. утре по техеранско време. Съобщението беше направено на фона на пълната несигурност относно провеждането на преговори за трайно прекратяване на войната.

Влязло в сила на 8 април, прекратяването на огъня теоретично трябваше да приключи в нощта на вторник срещу сряда в Иран. Но американският президент Доналд Тръмп породи съмнения в понеделник, като заяви, че то ще приключи ден по-късно, т.е. в сряда вечерта по времето във Вашингтон, което се равнява на удължаване с 24 часа.

Тръмп добави, че е "много малко вероятно" да го удължи.

САЩ налагат нови санкции срещу 14 лица и компании, обвинени, че подпомагат Иран в придобиването на оръжия и компоненти за тяхното производство, съобщи американското министерство на финансите, цитирано от Ройтерс.

Санкционираните обекти, включително и самолети, се намират в Иран, Турция и Обединените арабски емирства. Според Вашингтон те участват в закупуването и транспортирането на оръжия от името на Техеран.

Американските санкции бяха одобрени на фона на засилено напрежение и дипломатическа задънена улица между САЩ и Иран относно възможността за нов кръг преговори, насочени към отваряне на Ормузкия проток и прекратяване на конфликта. Двуседмичното примирие, обявено от американския президент Доналд Тръмп, трябва да приключи в следващите дни, а той заяви, че е готов да възобнови военните действия.

От американското финансово министерство заявиха, че Техеран се опитва да възстанови капацитета си за производство на балистични ракети след съвместните удари на САЩ и Израел. Според Вашингтон в същото време Иран увеличава използването на дронове “Шахед” за атаки срещу цели, включително енергийна инфраструктура. “Иран все повече разчита на безпилотни летателни апарати от серията "Шахед", за да напада САЩ и техните съюзници, включително енергийната инфраструктура в региона”, посочи още министерството.

Иранският външен министър Абас Арагчи остро разкритикува действията на Вашингтон, като определи блокадата на иранските пристанища като “военен акт” и нарушение на прекратяването на огъня.

“Иран знае как да неутрализира ограниченията, как да защити интересите си и как да се противопостави на тормоза”, написа Арагчи в социалната мрежа Екс.

Ръководителят на израелската разузнавателна служба Мосад Давид Барнеа разкри днес, че служител на агенцията е бил убит през 2023 г. по време на войнатa с Иран, като това е първият публично потвърден смъртен случай в Мосад, свързан с тази кампания, предаде израелската новинарска агенция ТПС.

Говорейки на възпоменателна церемония за служители на Мосад, Барнеа заяви, че оперативният служител, идентифициран само като М., е бил убит извън Израел, но не на територията на Иран.

„По време на операцията „Лъвски рев" мислите и сърцето ми бяха изпълнени с гордост от личността и действията на М.“, каза Барнеа.

Той добави, че „операциите, ръководени от М., съчетаваха креативност, хитрост и технологии и оказаха значително влияние върху успеха на кампанията срещу Иран“.

На държавната церемония на хълма Херцел в Йерусалим министър-председателят Бенямин Нетаняху представи заплахите за сигурността на Израел като част от повтарящ се исторически модел на екзистенциална борба. Той се фокусира основно върху ядрената програма на Иран, като заяви, че Израел е действал, за да предотврати това, което определи като национална катастрофа.

„Всяко поколение, включително сегашното, ражда наши врагове, които искат да ни унищожат“, каза Нетаняху. Той заяви, че Израел и САЩ са предотвратили по думите му сериозна заплаха, предупреждавайки, че иранските ядрени обекти „биха могли да се наредят до Аушвиц, Майданек и Треблинка“.

Нетаняху също така свърза войната с нападението на „Хамас“ на 7 октомври 2023 г., като заяви, че то е затвърдила ангажимента на Израел „да защитава дома, народа и държавата“. Той говори емоционално за своя брат Йонатан Нетаняху, загинал при операцията в Ентебе през 1976 г., като каза: „Няма ден, в който да не мисля за теб.“

Церемонията беше посетена от президента Ицхак Херцог, председателя на Кнесета Амир Охана и председателя на Върховния съд Ицхак Амит и беше предшествана от двуминутна възпоменателна сирена в цялата страна.

Министърът на отбраната Израел Кац предупреди лидера на „Хизбула“ Наим Касем, че „ще плати с живота си“ за нападенията срещу Израел, като заяви, че Израел ще продължи военните операции дори по време на примирие, за да защитава населените места в севера и да възпира врага.

Министърът на националната сигурност Итамар Бен-Гвир, говорейки на церемония в памет на полицаите дали живота си по време на служба, заяви, че последствията от атаката на 7 октомври са създали „момент на голяма възможност за промяна на ‘концепцията’“, визирайки националната доктрина за сигурност.

Възпоменателните церемонии бяха прекъсвани от протести и емоционални изблици. На гробища в Тел Авив, Димона и Ашдод опечалени семейства и присъстващи протестираха, викаха по време на речи или напускаха в знак на протест срещу изказвания на министри.

В северното село Исфия шейх Мовафак Тариф, кийто е духовен лидер на 152 000-ната друзка общност в Израел, разкритикува правителството, като посочи дългогодишни проблеми с инфраструктурата и жилищата. По време на изказване на министъра на енергетиката Ели Коен някои присъстващи отправиха обвинения в нехайство, заявявайки, че правителствените политики са в ущърб на местните.

Въпреки тези смущения, в цялата страна се проведоха церемонии в чест на над 25 000 израелски войници и над 5 000 жертви на военни действия от основаването на Израел.

Денят на независимостта следва непосредствено след Деня на възпоменанието. Излъчвана по национални медии церемония по запалване на факли по залез днес отбелязва прехода между двата дни.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    78 3 Отговор
    Тръмпанзето Дончо иска мирен Нобел!🦍🥳🤣👍

    Коментиран от #43

    20:36 21.04.2026

  • 2 АЙДЕ АКУ ША СТАА НЕЩУ да стааа

    37 5 Отговор
    ЧЕ МИ ТЕКНАХА ВОДИТЕ ОТ ЧАКАНЕ....

    Коментиран от #32

    20:36 21.04.2026

  • 3 По Фън шуй

    59 8 Отговор
    Така ще ви подреждаме кравешките трупове (Аятолаха)

    20:37 21.04.2026

  • 4 1111

    57 2 Отговор
    На тоз дядо му трябва Еди 22 мм

    20:37 21.04.2026

  • 5 Сталин

    81 5 Отговор
    Дони Епщайн е като л@йно което се върти в тоалетната чиния и отказва да замине в канала

    20:37 21.04.2026

  • 6 Дончо фазата

    64 1 Отговор
    След 10 мин друго!

    20:38 21.04.2026

  • 7 Яшар

    44 4 Отговор
    А ти си па.лчо ! Които плаши гаргите .никой друг не те бране за сл.в ...лидерите на света (и то умни за сметка на тебьои) са двама Путин и Китайския Си дзи ...подгласник моди Индия и Бразилия ..ти Тръмп си някъде 5-6 ..кат Ена п..се

    20:38 21.04.2026

  • 8 Ама вий що са бийте ве

    29 0 Отговор
    Тръмп

    20:38 21.04.2026

  • 9 Тоя идиот

    75 4 Отговор
    Да се маха от залива. Запалиха света, а сега ние ще плащаме 😵‍💫😵‍💫😵‍💫
    С Натаняху на съд и двамата 💪💪💪

    Коментиран от #73

    20:40 21.04.2026

  • 10 Хахахаха

    52 0 Отговор
    Нефта вече тръгна нагоре. Днес от 94 долара за барел, в момента е 99 и продължава нагоре.

    Коментиран от #17, #22, #29

    20:42 21.04.2026

  • 11 Хахахаха

    9 50 Отговор
    Копейки, това е вашия избор за американски президент! Той и руския ви избор за президент е същия де.

    20:43 21.04.2026

  • 12 Горски

    48 4 Отговор
    Янките скоро не бяха губили морска битка, французите гласуваха против краварите и вече минават спокойно. И без интернет руснаците попиляха "силното и сплотено" НАТО и фалираха ЕС. САЩ и Израел вършат всички мръсотии на света - ама пък има редовни грантове към нашите козячета. Козячета какво стана бе - защо плащате такси на аятоласите като отидете на бензиностанцията? Таксите не са никак малки и за това цената на горивата са такива. Започнали сте ама на сън! По време на преговорите се опитахте ама Иран ви даде 30 минути да се разкарате иначе при акулите! И сгънахте цирка! Тия хуморески у детската градина като за куклен театър стават! Да припомним също че над 1,2 милиарда евро изчезнаха безследно по пътя от Брюксел до Киев за разминиране на земеделски земи. Естествено скандала беше потулен от корумпетата в ЕК и европейският съд отказа да образува дело по случая без да се мотивира януари 2026 .

    Коментиран от #27

    20:45 21.04.2026

  • 13 Истинско обещание 🇮🇷

    49 3 Отговор
    А ние очакваме балистични ракети над цял терористичен Израел и над вашите ционистки американски кораби и да бъдат потопени в ормузкия проток

    20:46 21.04.2026

  • 14 Чичака

    22 2 Отговор
    Качили се хАмериканците на Огромния самолетоносач на Иван Славков -Батето
    Бог да го прости

    20:52 21.04.2026

  • 15 Българин...

    43 0 Отговор
    Бай Дъно. Беше торти и пасти в сравнение с тазиОткачалка!

    20:56 21.04.2026

  • 16 Гай Турий

    39 0 Отговор
    Световните сатанинско-масонски сили не желаят мир, хранят се с чужда кръв, а сами се крият в бункери с огромна охрана. Бъркат ежедневно световния ред, интриги, гадории, преврати и грабежи на ресурси, кръв, убийства безчет, това за тях е като слънцето (Луцифер) и въздуха за тяхната сатанинска природа. Чуждите страдания за тях са допинг и доволна усмивка.

    21:00 21.04.2026

  • 17 Гълъбът на мира

    33 1 Отговор

    До коментар #10 от "Хахахаха":

    Кога ще се разкачи нафтата от долара, та да настане мир.

    21:05 21.04.2026

  • 18 Гост

    39 0 Отговор
    Този идиот и олигарсите стоящи зад него си ИГРАЯТ НА ИДИ МИ - ДОЙДЕ МИ! Но правят ВЪРХОВНА ШАРЛАТАНИЯ! Тръм им казва:Ще нападам-купувайте акции! Напада и акциите се вдигат! Тръм им казва на следващия ден: Няма да нападам, акциите ще паднат - продавайте! МАРЖА ГО ДЕЛИМ!

    21:05 21.04.2026

  • 19 .....

    21 0 Отговор
    Дони и сие трябва да измислят нещо друго ,да закачат долара за нещо друго.

    21:08 21.04.2026

  • 20 Тръмплин

    32 0 Отговор
    - В понеделник ви шашкам, цените се вдигат и продавам.
    В петък ви успокоявам, цените падат и купувам.
    Бизнесът върви.

    21:11 21.04.2026

  • 21 Гичка

    25 0 Отговор
    Ние например ще закачим еврото за вятърните перки. Колкото по - силно духа, толкова по - слабо 💶 евро и обратното.🤣🤣

    21:12 21.04.2026

  • 22 Интересно

    28 1 Отговор

    До коментар #10 от "Хахахаха":

    Ама нали нашите бизнесмени-факири, били сключили сделката на ниските цени? Защо горивата ни поскъпват?
    А колко прекупвачи имаме от танкера, до колонката? Колко мамини синчета храним?

    21:13 21.04.2026

  • 23 си дзън

    1 29 Отговор
    Да почва с бомбите дедо Дончо. Само 10% остават да довърши Иран на 100%.

    Коментиран от #24

    21:13 21.04.2026

  • 24 Тръмплин

    18 0 Отговор

    До коментар #23 от "си дзън":

    ....... за стотен път.

    21:16 21.04.2026

  • 25 У ДРИ БАЦЕ

    5 17 Отговор
    У ДРИ ТАА москаляк ЧАЛМАРСКА ПАС МИНА
    Хихихихихи

    21:17 21.04.2026

  • 26 Тити

    1 19 Отговор
    Правилно бой по Иранската диктатура

    21:19 21.04.2026

  • 27 Инфото е че през

    17 1 Отговор

    До коментар #12 от "Горски":

    Ормуският проток никой не преминава вече няколко дни. Сигурно французите го заобикалят с танкерите по суша. И ако искате да имате достоверна информация гледайте Ал Джазира

    21:21 21.04.2026

  • 28 Фактите

    3 28 Отговор
    12 870 военни цели в Амуджистан беха..попилени! Нема без Аналоговите С-- 500,600,900... , нема авиация, нефтобази, пристанища, летища, заводи, военни бази, всичко стана чалми, фереджета, чаршафе и ко зина!! Същото очакваме и сега...

    21:22 21.04.2026

  • 29 Хм...

    28 5 Отговор

    До коментар #10 от "Хахахаха":

    Надай се ти на $99!
    В момента уралс в танкер в морето под $140 няма, търсенето е огромно и тенденцията е за ръст от още поне $20 в близките дни. Ако инфантилния идиот тръмп не се кротне, до около месец руснаците няма да имат какво да си правят парите. Само до момента са стотина милиарда отгоре от разликите в цените откак инфантилния идиот тръмп се поведе по акъла на биби.

    Коментиран от #50

    21:22 21.04.2026

  • 30 Силиций

    24 0 Отговор
    Айдеее,пак му скриха хапчетата....

    21:23 21.04.2026

  • 31 Интересно

    23 0 Отговор
    Петр0 лен прекупвач (дефиниция):
    Синче на богати родители-връзкари с положение, отгледано в лукс и с привилегии над останалите.
    Мързелив, неспособен, неквалифициран, разглезен и свикнал на готово. Вечно смята, че обществото е длъжно да му дава.
    Мама и тати го уредили с фирмичка за прекупуване и препродажба на дефицитната суровина. Говорили с когото трябва, сделките и доставките да стават вече през неговата фирма, като му се прибавя процент печалба, колкото да покрива месечните му разходи, които възлизат на около 50 до 100 бона. Като се разхвърлят на литър - кой ще тръгне да мрънка за стотинка-две отгоре?

    Коментиран от #41

    21:25 21.04.2026

  • 32 ЯСНО!

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "АЙДЕ АКУ ША СТАА НЕЩУ да стааа":

    Бременна си...!

    21:25 21.04.2026

  • 33 Дзак

    19 0 Отговор
    Няма основание да напада. Сам каза, че атомният прах е дълбоко и няма да може да се извлече лесно.

    Коментиран от #34

    21:25 21.04.2026

  • 34 Комшията на Тръмп

    19 3 Отговор

    До коментар #33 от "Дзак":

    А ве да напада вече и да се маха там към Иран ,че аз да...нападна Мелания...😃😉🤣!

    Коментиран от #40

    21:28 21.04.2026

  • 35 сара

    13 0 Отговор
    Побърка света

    21:34 21.04.2026

  • 36 Пловдив

    18 0 Отговор
    Оффф,за кой ли път го напада и бомбандира?По спешност,отремонтиране,на 4-ти км.Даже,и Шекспир,не е създавал такива трагикомедии.За Европа е ясно,те са вашата.

    21:35 21.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Василев - гневен

    12 0 Отговор
    Глупав рицар цур.вул...

    21:38 21.04.2026

  • 39 СЛАВА НА УКРАЙНА, СЛАВА НА ГЕРОИТЕ!!!

    7 11 Отговор
    Изкуфял циркаджия

    21:38 21.04.2026

  • 40 Дзак

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "Комшията на Тръмп":

    Едва ли би ти позволила!

    Коментиран от #42

    21:40 21.04.2026

  • 41 .....

    11 0 Отговор

    До коментар #31 от "Интересно":

    Кой бе? Дони ли? Той за тва ли има афинитет към редкоземни суровини 🤣🤣

    21:40 21.04.2026

  • 42 Анонимен

    11 0 Отговор

    До коментар #40 от "Дзак":

    А и вероятно е полово несъстоятелен!

    Коментиран от #48

    21:42 21.04.2026

  • 43 Ясно шефе купуваме !

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Отваряйте дълги на Brent oil !

    21:45 21.04.2026

  • 44 Хахайа

    10 1 Отговор
    КозялКурватаСтайкоффф мълчи за сарафов.

    21:51 21.04.2026

  • 45 Дръта чанта

    11 0 Отговор
    За мирише на печено телешко и развалено иврейско

    21:56 21.04.2026

  • 46 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 0 Отговор
    "Американският президент Доналд Тръмп е поискал кодовете за достъп до ядрения арсенал на страната по време на спешно заседание в Белия дом миналата събота. Това твърди американската версия на изданието The Mirror, като се позовава на бивш анализатор на ЦРУ, запознат със случая, предава "Фокус".

    Според Лари Джонсън в един момент от заседанието Доналд Тръмп е поискал да му бъдат предоставени кодовете за изстрелване на ядрени ракети, но е бил възпрян от председателя на Обединения комитет на началник щабовете на американската армия генерал Дан Кейн. Кейн се изправил и твърдо отказал достъп на Тръмп до кодовете, като използвал правото си да говори като най-висшия военен, присъстващ на заседанието."
    🤠ЛУД С КАРТЕЧНИЦА🤠

    21:56 21.04.2026

  • 47 БаГо

    15 0 Отговор
    “Огромен” танкер, “красива” победа, добра “сделка”. Този човек има невероятен речник- напълно достоен за някое казино.

    21:57 21.04.2026

  • 48 Силиций

    3 1 Отговор

    До коментар #42 от "Анонимен":

    Е това е под подразбиране,щом използва армията за да се доказва.....

    22:01 21.04.2026

  • 49 Много

    3 8 Отговор
    ги чака, нито минута повече

    22:02 21.04.2026

  • 50 Хахахаха

    5 5 Отговор

    До коментар #29 от "Хм...":

    От къде ги измисли тези 140 долара?

    Коментиран от #69

    22:02 21.04.2026

  • 51 Силиций

    12 0 Отговор
    Изпросената с изнудване Нобелова награда за мир от една жена сигурно всеки ден я бърше от прах?

    22:03 21.04.2026

  • 52 Санаториум за душевно болни

    5 4 Отговор
    Болните управляващи мозъци като Тръмп и Путин трябва да се лекуват. Песента "Leave a Tip (Radio Edit) е добър стандарт за лечение.

    22:09 21.04.2026

  • 53 Изглежда

    12 1 Отговор
    Американците искат да загубят поредната война в Азия.

    22:29 21.04.2026

  • 54 Кукумицин Тръмп

    10 0 Отговор
    Този перко , след като взриви петролните кладенци на Иран, освен една огромна инфлация, друго няма да направи.

    Коментиран от #60

    22:32 21.04.2026

  • 55 Браво

    1 16 Отговор
    Удрий, бай Тръмпе! С теб е целият цивилизован демократичен свят, който се бори за справедлив мир!

    Коментиран от #59

    22:34 21.04.2026

  • 56 Баба Гошка

    12 1 Отговор
    Нещастник жал кар. Всички ви виждат вече плячкосващата природа. И чаршафитр горко съжаляват, че са позволили да ползвате територията им за игричките си кър вави. Никой няма да ви уважава вече во веки веков сте изпята песен. Фалирали клошшарници

    22:37 21.04.2026

  • 57 БеГемот

    10 0 Отговор
    Сенилно старче ...при това пълен инфантил с нарцистично разстройство...да го запишат в първа а група...Дърти патиланци....

    22:41 21.04.2026

  • 58 си дзън

    2 7 Отговор
    Краснов искал да говори с Путин, ама той изчезнал!
    Няма го от 10 дена и никой не знае къде е. ФСБ в паника.

    22:42 21.04.2026

  • 59 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 0 Отговор

    До коментар #55 от "Браво":

    КУХ си като КАМБАНА и дрънчиш като КАМБАНА❗
    Кой цивилизован свят е с него бре, като они у САШт го НЕ сакат❗
    ЕсеС му отказва бази и територия, а какво остана за Китай, Индия , Русия.....❗

    Коментиран от #72

    22:43 21.04.2026

  • 60 ааа, не е тъй

    5 0 Отговор

    До коментар #54 от "Кукумицин Тръмп":

    Туй куку свърши много работа за отрицателно време.Първо - срина хегемонията на САЩ и много от угнетените народи разбраха, че са се страхували от едно посмешище. Второ - загроби долара окончателно. Трето - съсипа НАТО. Четвърто - обедини част от арабския свят, което никак не е лесно. Пето - на път е да докара нещата дотам, че Израел да изчезне от картата на Близкия Изток. Шесто - съсипа европейските икономики. Седмо - повиши цената на Русия и е на път да събори наложените й санкции... и още приноси има, но те са по-маловажни от изброените. Много работа свърши бай Дончо, трябва да му го признаем.

    23:02 21.04.2026

  • 61 Калин

    6 0 Отговор
    Кръгъл идиот!

    23:21 21.04.2026

  • 62 Свети Кибик-Юродив

    1 4 Отговор
    Сутринта ще има нови удари срещу Иран. Войната навлиза в нова фаза, още повече, че Израел също е твърдо решен да приключи с режима на аятоласите. Мирните преговори само го отклоняват от тази цел. Скоро, тази война няма да има почти никакво влияние върху цените на нефта- американците ще започнат износ на венецуелски петрол, който ще потече в изобилие, на съответните конкурентни цени.

    23:41 21.04.2026

  • 63 Професор

    6 0 Отговор
    Тръмп е миротворец. Нобелова награда заради мирните бомби. Както беше казал другаря Тодор Живков при откриването на АЕЦ Козлодуй:
    -Да ни е честита първата атомна бомба за мирни цели.

    23:41 21.04.2026

  • 64 Ти да видиш

    3 0 Отговор
    Дементният старец може да отменя, продължава или да побеждава колкото си иска, той изобщо не е фактор.

    Иранците му казаха: Тръмп ти си уволнен!!

    Иран има собствено мнение по въпроса и може да не продължи примирието и да подпука краварите и камиларите от залива и да завърши с чифγтите още утре, има пълното право да го направи.

    00:06 22.04.2026

  • 65 Баба Гошка

    2 0 Отговор
    Още някой и друг чужд танкер се надява да пляччкоса ли? Мърр шша алчна, наглла

    00:06 22.04.2026

  • 66 Тити на Кака

    0 0 Отговор
    Последното се оказа диаметрално противоположно на предпоследното.
    Тръмп упорито копира стила на Буци...

    00:10 22.04.2026

  • 67 Накрая Тръмп

    1 1 Отговор
    няма да има избор и ще бомбардира.
    Ще стане мазало!

    За цял свят!

    Европа ще защити иранските граждани, понеже ще бъде кърваво.

    00:11 22.04.2026

  • 68 да питам

    1 0 Отговор
    Абе , Водата изкопа ли тунела до Сибир ?! Ама Китайският Сибир ..

    00:35 22.04.2026

  • 69 Kaнадец

    0 2 Отговор

    До коментар #50 от "Хахахаха":

    Премия, Саудитска арабия продава от 140 до 145 долара за сега, същото е и със Русия. Има хиляди статии за това че цената на борсата не значи нищо, или това са цени на бъдещи покупки за след 2,3,5 месеца итн. Затова сега виждаме танкери които обръщат курса постоянно за който плати повече и по бързо. Русия продаваше с намаление сега е със премия. Пише го навсякъде, предполагам че може да се намери и на български.

    00:49 22.04.2026

  • 70 Фантомас

    1 0 Отговор
    Оранжевият плужек Тромпето разсмя света - направи пак Америка жалка ...

    00:49 22.04.2026

  • 71 Улав Дончо

    1 0 Отговор
    "Последно"??? Хахаххаха.
    При тоя ... (нямам думи как да го нарека) няма последно...
    По-улави обаче от него са 45% от американците, които ВСЕ ОЩЕ му се кланят...

    00:50 22.04.2026

  • 72 БАЙ Х@ЙМАНЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Никакво държание , , коректно ,... Обиждаш , акъл раздаваш , ама ти е на привършване ... Абе - Партиен секлесар

    Коментиран от #76, #77, #78, #79

    00:54 22.04.2026

  • 73 Е, тва е

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Тоя идиот":

    Елон Мъск да ги кажи двамата на една ракета и да ги праща да колонизират Марс.
    Много е важно да е БЕЗПЛАТНО обаче ... щото иначе тия двамата ....

    00:55 22.04.2026

  • 74 ха ха хааа

    0 0 Отговор
    Много са ми интересни ошанките , когато - Доналд ни беше приятел ...🤭

    00:57 22.04.2026

  • 75 Силиций

    0 0 Отговор
    А?! Някой му е намерил хапчетата на Дони и му ги е дал да си ги изпие???!

    01:03 22.04.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "БАЙ Х@ЙМАНЕ":

    ЛЬО.ЛЬО ПОТК€, да не би някой Партиен се.кле.Цар,
    да е кле.Цал тебе или бул.ката ти❗🤔❓
    Та си получил тоА синдром да ме търсиш и все за партийни секретари да ме питаш🤔❗

    01:07 22.04.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор
    Ама нали ТръНпича до преди час НЯМАШЕ ДА ГИ БАВИ ПОВЕЧЕ И ЩЕШЕ ДА БОМБИ ИРАН🤔❗

    01:14 22.04.2026