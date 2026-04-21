Последно! Доналд Тръмп удължи примирието с Иран

Президентът Доналд Тръмп заяви, че САЩ ще удължат срока на действие на споразумението за прекратяване на огъня с Иран по молба на Пакистан, докато изчакват внасянето на „унифицирано предложение“ от Ислямската република, предаде Асошиейтед Прес, цитирана от БТА.

Тръмп каза, че предприема тази стъпка по искане на Пакистан, докато чака „унифицирано предложение“ от Иран, но добави, че американските въоръжени сили ще продължат да поддържат блокадата на иранските пристанища.

Тръмп заяви, че „е наредил на въоръжените сили да продължат блокадата и във всички други отношения да останат готови и способни“, и затова ще удължи примирието „до момента, в който предложението им бъде представено и дискусиите приключат, по един или друг начин“.

Американският президент предприе тази стъпка, въпреки че Белият дом отложи очакваното пътуване на вицепрезидента Джей Ди Ванс до Исламабад за втори кръг преговори, тъй като Техеран, поне засега, отказва да продължи преговорите.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс е отменил пътуването си до Пакистан, където се очакваше отново да оглави американската делегация за преговорите с Иран, предаде Асошиейтед Прес, като се позова представител на американската администрация.

Според американския представител Иран все още не е взел окончателно решение относно участието си в преговорите.

Иран би могъл да участва в преговори със САЩ в Пакистан, ако Вашингтон се откаже от политиката си на натиск и заплахи, заяви високопоставен ирански официален представител и добави, че Техеран отхвърля каквито и да било преговори, целящи неговата капитулация, предаде Ройтерс.

Официалният представител каза още, че посредникът Пакистан „продължава усилията си да убеди САЩ да вдигнат морската си блокада и да освободят плаващия под ирански флаг контейнеровоз „Туска“, който беше задържан от американските сили в неделя, както и екипажа му.

Представителят обвини Вашингтон, че „създава нови пречки всеки ден, вместо да разрешава различията“, за да сложи край на войната.

Междувременно иранската агенция Тасним съобщи па-рано, че иранска делегация няма да участва в преговорите в Исламабад утре.

Според агенцията решението Иран да не участва в преговорите „е окончателно“. Тя добави, че Техеран понастоящем „не вижда перспективи, при които участието му в консултациите би могло да бъде възобновено“, тъй като САЩ „пречат на постигането на приемливо споразумение“.

Президентът Доналд Тръмп заяви по-рано днес, че не желае да удължава изтичащото примирие във войната на САЩ и Израел срещу Иран и че американските въоръжени сили са "готови за действие", ако преговорите не дадат резултат, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Тръмп говори малко след като американските въоръжени сили обявиха, че са се качили на борда на огромен ирански петролен танкер в международни води, което е първата подобна акция срещу износа на суров петрол от Иран. Това може да затрудни възобновяването на мирните преговори с Иран, който заяви, че няма да преговаря, докато Вашингтон налага блокада на пристанищата му.

Вашингтон изрази увереност, че преговори в последния момент ще се състоят с Иран в Пакистан, а високопоставен ирански служител заяви, че Техеран обмисля дали да се присъедини. Но с изтичането на последните часове от двуседмичното примирие, остава малко време, отбелязва Ройтерс.

Запитан за възможността за удължаване на примирието, Тръмп каза пред Си Ен Би Си: "Не искам да правя това. Нямаме толкова много време".

"Очаквам да бомбардираме, защото мисля, че това е по-добър подход", добави той. "Но сме готови да действаме. Искам да кажа, че военните са нетърпеливи да започнат."

"Ние не искаме да бъдем атакувани отново, но ако такива атаки бъдат предприети, ние определено ще отговорим по-твърдо от преди", заяви говорителката на иранското правителство Фатеме Мохаджерани, цитирана от агенция ИРНА.

Пред Си Ен Би Си Тръмп заяви също, че компанията за изкуствен интелект "Антропик" (Anthropic) подобрява имиджа си в очите на неговата администрация, което можуе да доведе до изваждането ѝ от "черния списък" на Пентагона.

През февруари Тръмп нареди на правителството да преустанови работата си с "Антропик". След това Пентагонът обяви фирмата за риск за веригата на доставки, нанасяйки ѝ тежък удар след конфликт относно ограниченията как военните могат да използват нейните инструменти.

Компанията оспорва охарактеризирането ѝ като риск и през март заведе дело срещу министерството на отбраната.

Изпълнителният директор на "Антропик" Дарио Амодей се срещна със служители на Белия дом миналата седмица, за да се опита да поправи отношенията. Белият дом определи срещата като продуктивна и конструктивна.

"Те дойдоха в Белия дом преди няколко дни и имахме няколко много добри разговора с тях", каза Тръмп пред Си Ен Би Си днес. "И мисля, че се справят добре. Те са много умни и мисля, че могат да бъдат от голяма полза. Харесвам умните хора... Мисля, че ще се разбираме с тях много добре“, допълни той.

Запитан дали се очертава сделка с Пентагона, Тръмп отговори: "Възможно е. Искаме най-умните хора".

Иран все още не е взел решение дали да участва в преговори със САЩ в Пакистан, заяви по-късно днес говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи, цитиран от Ройтерс.

Багаи каза, че действията на САЩ срещу два ирански кораба представляват "морско пиратство и държавен тероризъм" и изрази съмнения относно сериозността на Вашингтон по отношение на преговорите.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова Иран да освободи няколко жени, които според него са заплашени от екзекуция, като заяви, че това би било "много добър старт за преговорите" между двете страни, които се очаква да бъдат възобновени – информация, която веднага беше опровергана от Техеран, отбелязва Франс прес. Агенцията отбелязва, че засега не е в състояние да потвърди тези заплахи за екзекуция, нито самоличността на всички жени, чиито снимки американският президент публикува в подкрепа на своето искане.

"Към иранските лидери, които скоро ще преговарят с моите представители: бих бил много благодарен за освобождаването на тези жени. (...) Моля ви, не им причинявайте зло! Това би било много добър старт за преговорите!!!", написа Тръмп в социалната си мрежа Трут соушъл, в коментар към публикация, качена в понеделник в акаунта в Екс на активист на име Еял Якоби. Той съдържа снимки на осем неидентифицирани жени, придружени от текста "Ислямска република Иран се готви да обеси осем жени".

"Тръмп отново е бил подведен от фалшива информация", коментира агенция Мизан, орган на иранската съдебна власт. "Сред жените, представяни като предстоящи да бъдат екзекутирани, някои са били освободени, докато други са обект на съдебно преследване, което може да доведе най-много до присъда лишаване от свобода".

По-рано днес същата агенция съобщи, че Иран е екзекутирал мъж, осъден за опит да подпали джамия в Техеран по време на протестите през януари и за сътрудничество с Израел и САЩ. Според неправителствената организация IHR това е осмият мъж, екзекутиран във връзка с тези антиправителствени протести след бързи съдебни процеси.

"Амир Али Мирджафари (...), един от въоръжените елементи, сътрудничещи на врага, който се е опитал да подпали голямата джамия в (квартал) Голхак и който е ръководел насочените против сигурността дейности на Мосад (израелската разузнавателна служба, бел. АФП) в района, беше обесен тази сутрин", гласи съобщението. Агенция Мизан уточни, че смъртната присъда, потвърдена от Върховния съд, се основава на факта, че той е действал от името на "ционисткия режим, американското правителство (...) и групи, враждебни към сигурността на страната".

По-рано иранската държавна телевизия съобщи, че двуседмичното примирие между САЩ и Иран изтича в 3:30 ч. утре по техеранско време. Съобщението беше направено на фона на пълната несигурност относно провеждането на преговори за трайно прекратяване на войната.

Влязло в сила на 8 април, прекратяването на огъня теоретично трябваше да приключи в нощта на вторник срещу сряда в Иран. Но американският президент Доналд Тръмп породи съмнения в понеделник, като заяви, че то ще приключи ден по-късно, т.е. в сряда вечерта по времето във Вашингтон, което се равнява на удължаване с 24 часа.

Тръмп добави, че е "много малко вероятно" да го удължи.

САЩ налагат нови санкции срещу 14 лица и компании, обвинени, че подпомагат Иран в придобиването на оръжия и компоненти за тяхното производство, съобщи американското министерство на финансите, цитирано от Ройтерс.

Санкционираните обекти, включително и самолети, се намират в Иран, Турция и Обединените арабски емирства. Според Вашингтон те участват в закупуването и транспортирането на оръжия от името на Техеран.

Американските санкции бяха одобрени на фона на засилено напрежение и дипломатическа задънена улица между САЩ и Иран относно възможността за нов кръг преговори, насочени към отваряне на Ормузкия проток и прекратяване на конфликта. Двуседмичното примирие, обявено от американския президент Доналд Тръмп, трябва да приключи в следващите дни, а той заяви, че е готов да възобнови военните действия.

От американското финансово министерство заявиха, че Техеран се опитва да възстанови капацитета си за производство на балистични ракети след съвместните удари на САЩ и Израел. Според Вашингтон в същото време Иран увеличава използването на дронове “Шахед” за атаки срещу цели, включително енергийна инфраструктура. “Иран все повече разчита на безпилотни летателни апарати от серията "Шахед", за да напада САЩ и техните съюзници, включително енергийната инфраструктура в региона”, посочи още министерството.

Иранският външен министър Абас Арагчи остро разкритикува действията на Вашингтон, като определи блокадата на иранските пристанища като “военен акт” и нарушение на прекратяването на огъня.

“Иран знае как да неутрализира ограниченията, как да защити интересите си и как да се противопостави на тормоза”, написа Арагчи в социалната мрежа Екс.

Ръководителят на израелската разузнавателна служба Мосад Давид Барнеа разкри днес, че служител на агенцията е бил убит през 2023 г. по време на войнатa с Иран, като това е първият публично потвърден смъртен случай в Мосад, свързан с тази кампания, предаде израелската новинарска агенция ТПС.

Говорейки на възпоменателна церемония за служители на Мосад, Барнеа заяви, че оперативният служител, идентифициран само като М., е бил убит извън Израел, но не на територията на Иран.

„По време на операцията „Лъвски рев" мислите и сърцето ми бяха изпълнени с гордост от личността и действията на М.“, каза Барнеа.

Той добави, че „операциите, ръководени от М., съчетаваха креативност, хитрост и технологии и оказаха значително влияние върху успеха на кампанията срещу Иран“.

На държавната церемония на хълма Херцел в Йерусалим министър-председателят Бенямин Нетаняху представи заплахите за сигурността на Израел като част от повтарящ се исторически модел на екзистенциална борба. Той се фокусира основно върху ядрената програма на Иран, като заяви, че Израел е действал, за да предотврати това, което определи като национална катастрофа.

„Всяко поколение, включително сегашното, ражда наши врагове, които искат да ни унищожат“, каза Нетаняху. Той заяви, че Израел и САЩ са предотвратили по думите му сериозна заплаха, предупреждавайки, че иранските ядрени обекти „биха могли да се наредят до Аушвиц, Майданек и Треблинка“.

Нетаняху също така свърза войната с нападението на „Хамас“ на 7 октомври 2023 г., като заяви, че то е затвърдила ангажимента на Израел „да защитава дома, народа и държавата“. Той говори емоционално за своя брат Йонатан Нетаняху, загинал при операцията в Ентебе през 1976 г., като каза: „Няма ден, в който да не мисля за теб.“

Церемонията беше посетена от президента Ицхак Херцог, председателя на Кнесета Амир Охана и председателя на Върховния съд Ицхак Амит и беше предшествана от двуминутна възпоменателна сирена в цялата страна.

Министърът на отбраната Израел Кац предупреди лидера на „Хизбула“ Наим Касем, че „ще плати с живота си“ за нападенията срещу Израел, като заяви, че Израел ще продължи военните операции дори по време на примирие, за да защитава населените места в севера и да възпира врага.

Министърът на националната сигурност Итамар Бен-Гвир, говорейки на церемония в памет на полицаите дали живота си по време на служба, заяви, че последствията от атаката на 7 октомври са създали „момент на голяма възможност за промяна на ‘концепцията’“, визирайки националната доктрина за сигурност.

Възпоменателните церемонии бяха прекъсвани от протести и емоционални изблици. На гробища в Тел Авив, Димона и Ашдод опечалени семейства и присъстващи протестираха, викаха по време на речи или напускаха в знак на протест срещу изказвания на министри.

В северното село Исфия шейх Мовафак Тариф, кийто е духовен лидер на 152 000-ната друзка общност в Израел, разкритикува правителството, като посочи дългогодишни проблеми с инфраструктурата и жилищата. По време на изказване на министъра на енергетиката Ели Коен някои присъстващи отправиха обвинения в нехайство, заявявайки, че правителствените политики са в ущърб на местните.

Въпреки тези смущения, в цялата страна се проведоха церемонии в чест на над 25 000 израелски войници и над 5 000 жертви на военни действия от основаването на Израел.

Денят на независимостта следва непосредствено след Деня на възпоменанието. Излъчвана по национални медии церемония по запалване на факли по залез днес отбелязва прехода между двата дни.