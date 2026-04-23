Белият дом улеснява употребата на марихуана за медицински цели

Временно изпълняващият длъжността американски министър на правосъдието Тод Бланч обяви днес, че марихуаната ще бъде прехвърлена в по-малко рестриктивна категория – решение, което трябва да улесни употребата ѝ за медицински цели, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
"Тези мерки ще позволят да се извършват по-целенасочени и по-стриктни изследвания относно безопасността и ефективността на марихуаната, да се разшири достъпът на пациентите до лечение и да се даде възможност на лекарите да вземат по-информирани решения относно здравето", написа Бланч в социалната мрежа "Екс".
6 хаха
Корупцията вече излиза наяве. Новоизбраният министър-председател на Унгария Петер Мадяр разкри тази седмица, че правителството на Орбан е пилело унгарски пари от данъци, за да финансира Консервативната конференция за политически действия (CPAC) на Тръмп в продължение на години. Мадяр го нарече „престъпление“, което „ще трябва да бъде разследвано“. Новото правителство незабавно спира всяко финансиране.
Как е бе корумпирани кухороги ватнишки подлоги???
23:04 23.04.2026
10 Мдааа
До коментар #8 от "Сатана Z":А българските чалгари, ще имат докато друсат кючек на чалгата.
23:17 23.04.2026
14 Българин
Медицински канабис или медицинска марихуана се отнася до използването на канабиса и съдържащите се в състава му канабиноиди, като тетрахидроканабинол (ТХК) и канабидиол (КБД), при лечението на заболявания или облекчаване на симптоми. Растението канабис има история на употреба като лекарство, датираща от хиляди години в много култури. Канабисът е бил използван за намаляване на гаденето и повръщането при химиотерапия и при пациенти със СПИН, както и за лечение на болка и мускулни спазми.
23:32 23.04.2026
16 Българин
Алергия, Алкохолизъм, Анорексия, Артрит, Астма, Аутизъм, Безсъние, Болест на Алцхаймер, Болест на Крон, Главоболие, Глаукома, Двигателни разстройства, Деменция, Депресия, Диабет, Епилепсия и пристъпи, Затлъстяване, Инсулт, Левкемия, Мигрена, Множествена склероза, Невропатични болки, Обсесивно-компулсивно разстройство, Остеопороза, Паркинсон, Псориазис, Рак на белия дроб, Рак на гърдата, Рак на кожата, Рак на мозъка, Рак на простатата, Синузит, Сърдечен удар, Сърдечно-съдови заболявания, Хронични болки, Церебрална парализа, Черния дроб, Чернодробни заболявания, Шизофрения....
За жалост голяма част от визията на Форд за бъдещето на автомобилите не се осъществява и днешната автомобилна индустрия е далеч от това, което той си е представял в началото на миналия век – особено предвид факта, че Форд е предсказал, че новите леки коли ще се произвеждат от коноп и ще се задвижват от биогорива.
Всъщност още през 1941 г. Форд конструирал кола, създадена от биоразградими целулозни нишки коноп, сезал и слама. Тя се задвижвала от конопен етанол. През 1925 г. в интервю за Ню Йорк Таймс Фод казва:
„Горивото на бъдещето ще идва от пловодове. Гориво, което може да бъде ферментирано има и във всеки
реклама зеленчук. В едногодишната реколта на поле от картофи има толкова много гориво, че то би било достатъчно да захрани всички машини за култивацията на сащото поле за следващите 100 години".
Причините са много, но основно се касае за политиката на 20 век, която защитавала петролната индустрия. За щастие днес това започва да се променя с постоянната нужда от използване на чиста енергия.
Въпреки че плюсовете на етаноловото растително гориво все още са предмет на дебат, се очертава една позитивна тенденция. Пазарният дял на горивата от този източник се е покачил от 1% на 7% през последните години. Немалка част от новите седалки на Форд в наши дни се произвеждат от коноп и соя.
След повече от 75 години компанията Форд може би се движи в оригиналната посока, в която създателят й е искал тя да се движи.
Кристина Санчес, млад биолог от Университета Комплутенсе в Мадрид, докато изследва клетъчния метаболизъм, забелязва нещо необичайно. Изучавайки мозъчни ракови клетки, които са важни за изследователски цели, тъй като растат по-бързо от нормалните клетъчни линии, тя установила, че раковите клетки умират, когато са изложени на тетрахидроканабинол (ТХК) – основното психоактивно вещество, съдържащо се в растението канабис.
Така, вместо нова информация за функционирането на клетката, Санчес се натъкнала на противораковите свойства на ТХК. През 1998 г. тя публикува в европейски списания по биохимията статия, че ТХК “предизвиква апоптоза (клетъчна смърт в клетките на глиома C6» – агресивна форма на рак на мозъка).
Провеждане на допълнителни проучвания в няколко страни, резултатите от които са публикувани в различни рецензирани списания показват, че ТХК и други съединения изолирани от конопа – т. нар. канабиноиди – не само отстраняват симптомите на рак (гадене, болка, загуба на апетит, умора), но и имат пряк антитуморен ефект!
Група от испански учени, водени от Мануел Гузман провеждат първото клинично изследване на противотуморните ефекти на ТХК върху хората. Гусман въвеждал чист ТХК чрез катетър в туморите на девет хоспитализирани пациенти с глиобластоми, нереагиращи на стандартните средства за лечение на рак на мозъка. Резултатите от проучването бяха публикувани през 2006 г. в British Journal of Pharmacology: във всеки един от тези случаи използването на ТХК е придружено от значително намаляване на разпространението на туморните клетки.
Почти по същото време, учените от Харвардския университет, заявиха, че ТХК потиска растежа на туморите в белодробния рак и значително намалява способността на рака да се разпространява. Освен това, ТХК действа като ракета с топлинно насочване - селективно убива раковите клетки, оставяйки здравите клетки непокътнати. Междувременно, конвенционалната химиотерапия е изключително токсична и вредна за мозъка и организма.
Според статия в Mini-Reviews in Medicinal Chemistry, се появяват все повече доказателства, че канабиноидите “са нов клас противоракови лекарства, които забавят растежа на туморите, инхибират ангиогенезата (образуването на нови кръвни клетки, захранващи тумори), и метастатичното разпространение на раковите клетки.”
