Белият дом улеснява употребата на марихуана за медицински цели

23 Април, 2026 22:55 838 23

Временно изпълняващият длъжността американски министър на правосъдието Тод Бланч обяви днес, че марихуаната ще бъде прехвърлена в по-малко рестриктивна категория

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Временно изпълняващият длъжността американски министър на правосъдието Тод Бланч обяви днес, че марихуаната ще бъде прехвърлена в по-малко рестриктивна категория – решение, което трябва да улесни употребата ѝ за медицински цели, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Тези мерки ще позволят да се извършват по-целенасочени и по-стриктни изследвания относно безопасността и ефективността на марихуаната, да се разшири достъпът на пациентите до лечение и да се даде възможност на лекарите да вземат по-информирани решения относно здравето", написа Бланч в социалната мрежа "Екс".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гресирана ватенка

    2 13 Отговор
    А мунчо?

    Коментиран от #3, #5

    22:56 23.04.2026

  • 2 си дзън

    11 2 Отговор
    Подготвят реднеците за фронта.

    22:57 23.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тия

    13 0 Отговор
    Па шушумиги?! Там ако видиш каква дреб е по улиците, и на каква дрога, само марихуаната им е проблем! Лично съм виждал, как една отваря устата за да я пълнят някакви по умрели от нея!

    23:02 23.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 хаха

    3 10 Отговор
    Тръмп го подкрепи. Рубио и Ванс отлетяха за Будапеща, за да водят кампания за него. Виктор Орбан така или иначе загуби с голяма разлика.
    Корупцията вече излиза наяве. Новоизбраният министър-председател на Унгария Петер Мадяр разкри тази седмица, че правителството на Орбан е пилело унгарски пари от данъци, за да финансира Консервативната конференция за политически действия (CPAC) на Тръмп в продължение на години. Мадяр го нарече „престъпление“, което „ще трябва да бъде разследвано“. Новото правителство незабавно спира всяко финансиране.

    Как е бе корумпирани кухороги ватнишки подлоги???

    23:04 23.04.2026

  • 7 Гориил

    10 1 Отговор
    Те биха могли да кажат, че отвличането на Мадуро е било насочено към либерализиране на наркотиците.

    23:12 23.04.2026

  • 8 Сатана Z

    11 2 Отговор
    Норвежките и Немските скиори и биатлонисти сега ще лекуват астмата и с марихуана.

    Коментиран от #10

    23:14 23.04.2026

  • 9 Търновец

    6 2 Отговор
    Това е много тревожна новина - след хирургични операции се използуваха базирани на висококачествена змийска отрова средства с цел обезболяване а марихуаната може да доведе до пристрастяване след болезнени хирургични намеси с импутации. Само че много силна змийска отрова може би е надминала 20 милиона долара и производството е ограничено

    23:16 23.04.2026

  • 10 Мдааа

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Сатана Z":

    А българските чалгари, ще имат докато друсат кючек на чалгата.

    23:17 23.04.2026

  • 11 Българин

    4 1 Отговор
    Браво на нашето Българско внуче Америка! През 2008г бяха забранени замърсяващи въздуха дизеловите автомобили. Държавата ги изкупи. За една от моите коли Фолксваген дизел, купена през 2000 година за 18 хиляди ми върнаха 8 хиляди. Браво Нафтовите продукти - дрехи, пластмаса, петролни коли, си отиват понеже като поставиш под земята дрехи, пластмаса от нафта с хиляди години не могат да се разложат. Идва времето за чиста и свята Планета така както е била преди 1941. Напишете в търсачката на ютюб "Ford, Car, Hemp 1941" и ще видите как бият с Чук по стъклата и каусерията направена от Конопена Пластмаса и не могат да я счупят. Нашите деди са правели лековити дрехи от Коприна, Коноп, Памук, Вълна. Конопеното Олио съдържа вещества блиски до човешките и е здравословно - SBD Олио! Та мислете логично. Къде остана Небето Като от Коприна, това е Моята Родина. Връщаме се обратно към екологичното време на живот на нашите Деди от преди 1944г. Лека кола с висок капацитет на акумулатор от конопени нано частици, може да кара 1500 км без зареждане!

    23:22 23.04.2026

  • 12 Българин

    3 1 Отговор
    Като летиш със самолет на щата Невада и Аризона се вижда как част от пустините за запълнени с чисто нови петролни леки коли. Толкова години Америка изкупуваше нови БМВ, Мерцедеси, Фолксвагени и ги стоварваше по пустините да поддържа Германската икономика. Но тази планета ние мислещите хора нямаме право да я затрием! В момента в Америка е направен самолет от конопена пластмаса. Германия сътвори леки коли които се правят чрез три еко генетично творение на предна, задна и колела на лека от Конопена материя! Та другари комсомолци идва промяна на Нафтовия Мозък на Човека и Връщането му към Екологичен Конопен, Копринен, Памучен и Вълна начин на Мозък. Защо и кой унищожава в нашата Земя на Коприната - България, отглеждането на коприна от пашкули, коноп, памук и избиването на Овцете даващи Вълна и Мляко? Отговор:...Нафтата...Парата от Нафтата... 15 години Европа плащаше дългове към нафтовите производители - Русия и Арабските държави. Идва Екологията в Америка и в Европа и тя ще победи.

    23:23 23.04.2026

  • 13 Българин

    3 0 Отговор
    Освен това от Коноп в момента се градят Къщи които са устойчиви на пожар. Цемент се прави от Коноп. Та то не остана неосечено дърво по горите! Идете в Еленския Балкан и ще видите как нашите дядовци са правели къши едни време. Първият етаж се е правел от камък. Вторият етаж е дървен. Вместо керемиди - камнни плочи. По средата е имало Джамал изграден от каменни блокчета и са палели в него слама - не дъвета... Опазвали са природата... Не са я унищожавали. След 1944г Нафтата по Комунистически започна да управлява и ето ни сега що имаме: Селата запустели, Дървета няма. В печките горят дърва. Колите пушат и не можеш да вдишваш чист въздух. Конопа ще спаси света..... То че Конопените листенца са близки до листенцата на Марихуаната, не означава, че Марухуаната е зла. Тютюневата индустрия се бои от Марихуаната, понеже като запалиш една маришка седмично отказваш тютюневите цигари!

    23:25 23.04.2026

  • 14 Българин

    2 0 Отговор
    Болестни състояния, за които има данни, че канабисът помага в лечението:
    Медицински канабис или медицинска марихуана се отнася до използването на канабиса и съдържащите се в състава му канабиноиди, като тетрахидроканабинол (ТХК) и канабидиол (КБД), при лечението на заболявания или облекчаване на симптоми. Растението канабис има история на употреба като лекарство, датираща от хиляди години в много култури. Канабисът е бил използван за намаляване на гаденето и повръщането при химиотерапия и при пациенти със СПИН, както и за лечение на болка и мускулни спазми.

    23:32 23.04.2026

  • 15 Българин

    2 0 Отговор
    Медицинският канабис може да се прилага по различни начини, включително чрез изпаряване или пушене на сушени пъпки, консумация на екстракти и прием на капсули. В някои страни се предлагат синтетични канабиноиди като лекарства с рецепта, например: дронабинол, наличен в Съединените щати и Канада, и набилон — в Канада, Мексико, Обединеното кралство и Съединените щати. В повечето части на света употребата на канабис за развлечение е незаконна, но медицинската му употреба е разрешена в някои страни, включително Австрия, Канада, Финландия, Германия, Израел, Италия, Нидерландия, Португалия, Испания, Турция, Македония, Сърбия, Швейцария, Румъния, Гърция и други.

    23:33 23.04.2026

  • 16 Българин

    1 0 Отговор
    Болестни състояния, за които има данни, че канабисът помага в лечението:

    Алергия, Алкохолизъм, Анорексия, Артрит, Астма, Аутизъм, Безсъние, Болест на Алцхаймер, Болест на Крон, Главоболие, Глаукома, Двигателни разстройства, Деменция, Депресия, Диабет, Епилепсия и пристъпи, Затлъстяване, Инсулт, Левкемия, Мигрена, Множествена склероза, Невропатични болки, Обсесивно-компулсивно разстройство, Остеопороза, Паркинсон, Псориазис, Рак на белия дроб, Рак на гърдата, Рак на кожата, Рак на мозъка, Рак на простатата, Синузит, Сърдечен удар, Сърдечно-съдови заболявания, Хронични болки, Церебрална парализа, Черния дроб, Чернодробни заболявания, Шизофрения....

    23:39 23.04.2026

  • 17 Българин

    0 0 Отговор
    Модерните автомобили дължат голяма благодарност за развитието си на един човек – Хенри Форд. Създателят на популярната марка „Форд” имал една мечта – да „произвежда автомобили, които са на разумни цени, издръжливи и ефективни”
    За жалост голяма част от визията на Форд за бъдещето на автомобилите не се осъществява и днешната автомобилна индустрия е далеч от това, което той си е представял в началото на миналия век – особено предвид факта, че Форд е предсказал, че новите леки коли ще се произвеждат от коноп и ще се задвижват от биогорива.
    Всъщност още през 1941 г. Форд конструирал кола, създадена от биоразградими целулозни нишки коноп, сезал и слама. Тя се задвижвала от конопен етанол. През 1925 г. в интервю за Ню Йорк Таймс Фод казва:

    „Горивото на бъдещето ще идва от пловодове. Гориво, което може да бъде ферментирано има и във всеки
    реклама зеленчук. В едногодишната реколта на поле от картофи има толкова много гориво, че то би било достатъчно да захрани всички машини за култивацията на сащото поле за следващите 100 години”.

    23:55 23.04.2026

  • 18 Българин

    0 0 Отговор
    Защо тази визия за бъдещето още не е осъществена?

    Причините са много, но основно се касае за политиката на 20 век, която защитавала петролната индустрия. За щастие днес това започва да се променя с постоянната нужда от използване на чиста енергия.

    Въпреки че плюсовете на етаноловото растително гориво все още са предмет на дебат, се очертава една позитивна тенденция. Пазарният дял на горивата от този източник се е покачил от 1% на 7% през последните години. Немалка част от новите седалки на Форд в наши дни се произвеждат от коноп и соя.

    След повече от 75 години компанията Форд може би се движи в оригиналната посока, в която създателят й е искал тя да се движи.

    23:56 23.04.2026

  • 19 Българин

    0 0 Отговор
    Изследователи: Конопът лекува рак и няма странични ефекти
    Кристина Санчес, млад биолог от Университета Комплутенсе в Мадрид, докато изследва клетъчния метаболизъм, забелязва нещо необичайно. Изучавайки мозъчни ракови клетки, които са важни за изследователски цели, тъй като растат по-бързо от нормалните клетъчни линии, тя установила, че раковите клетки умират, когато са изложени на тетрахидроканабинол (ТХК) – основното психоактивно вещество, съдържащо се в растението канабис.
    Така, вместо нова информация за функционирането на клетката, Санчес се натъкнала на противораковите свойства на ТХК. През 1998 г. тя публикува в европейски списания по биохимията статия, че ТХК “предизвиква апоптоза (клетъчна смърт в клетките на глиома C6» – агресивна форма на рак на мозъка).

    Провеждане на допълнителни проучвания в няколко страни, резултатите от които са публикувани в различни рецензирани списания показват, че ТХК и други съединения изолирани от конопа – т. нар. канабиноиди – не само отстраняват симптомите на рак (гадене, болка, загуба на апетит, умора), но и имат пряк антитуморен ефект!

    00:04 24.04.2026

  • 20 Българин

    0 0 Отговор
    Изследователи: Конопът лекува рак и няма странични ефекти
    Група от испански учени, водени от Мануел Гузман провеждат първото клинично изследване на противотуморните ефекти на ТХК върху хората. Гусман въвеждал чист ТХК чрез катетър в туморите на девет хоспитализирани пациенти с глиобластоми, нереагиращи на стандартните средства за лечение на рак на мозъка. Резултатите от проучването бяха публикувани през 2006 г. в British Journal of Pharmacology: във всеки един от тези случаи използването на ТХК е придружено от значително намаляване на разпространението на туморните клетки.

    00:05 24.04.2026

  • 21 Българин

    0 0 Отговор
    Изследователи: Конопът лекува рак и няма странични ефекти
    Почти по същото време, учените от Харвардския университет, заявиха, че ТХК потиска растежа на туморите в белодробния рак и значително намалява способността на рака да се разпространява. Освен това, ТХК действа като ракета с топлинно насочване - селективно убива раковите клетки, оставяйки здравите клетки непокътнати. Междувременно, конвенционалната химиотерапия е изключително токсична и вредна за мозъка и организма.

    Според статия в Mini-Reviews in Medicinal Chemistry, се появяват все повече доказателства, че канабиноидите “са нов клас противоракови лекарства, които забавят растежа на туморите, инхибират ангиогенезата (образуването на нови кръвни клетки, захранващи тумори), и метастатичното разпространение на раковите клетки.”

    00:07 24.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.