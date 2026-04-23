Израелският военен министър: Армията само чака зелена светлина от Тръмп, за да върне Иран в каменната ера

Израел е готов да възобнови военните действия срещу Иран и чака зелена светлина от американския президент Доналд Тръмп, за да върне Иран в каменната ера, заяви днес израелският министър на отбраната Израел Кац, цитиран от Франс прес, цитирана от БТА.

Израелската армия "е готова - както в дефанзивен, така и в офанзивен план, целите (в Иран - бел. АФП) са набелязани", каза Кац.

"Чакаме зелена светлина от Съединените щати - на първо място, за да елиминираме династията Хаменей", каза още Кац, имайки предвид Моджтаба Хаменей, който стана приемник на баща си аятолах Али Хаменей като върховен лидер на Иран.

Али Хаменей бе убит при началото на израелско-американската военна операция срещу Ислямската република.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумение с Иран ще бъде сключено само ако то бъде "изгодно и уместно" за САЩ, предаде Ройтерс.

По отношение на Иран Тръмп допълни, че "разполага с цялото време на света".

"За сведение на всички, които четат тези некадърници от "Ню Йорк Таймс" или гледат лъжите на Си Ен Ен и които мислят, че "бързам" да сложа край на войната (ако можем да я наречем така) срещу Иран, знайте, че със сигурност аз съм човекът, който изпитва най-малко напрежение от всички, които някога са се озовавали в подобна ситуация. Разполагам с цялото време на света, но това не важи за Иран", написа Тръмп в социалната си мрежа Трут Соушъл.

"Споразумение с Иран ще бъде сключено само ако то е изгодно и уместно за САЩ, за нашите съюзници, а всъщност и за останалия свят", допълни американският президент.

След като обяви продължаването на споразумението за прекратяване на огъня с Иран, намеренията на американския президент относно конфликта в Близкия изток остават крайно неясни. На този етап непредвидимият Тръмп е склонен да действа с дипломатически средства, но анализатори не изключват нито възможността мащабните бойните действия да бъдат възобновени, нито американските сили да се оттеглят изцяло от региона, отбелязва АФП.

Междувременно американският самолетоносач "Джордж Буш" пристигна в района на Близкия изток, като американските самолетоносачи в региона са вече три, съобщи представител на американската армия, цитиран от Франс прес.

Авионосецът в момента плава в Индийския океан и се намира в зоната на Централното командване на американската армия за Близкия изток, написа представителят на силите на САЩ в социалната мрежа Екс.

В региона otпреди началото на войната са разположени самолетоносачите "Джералд Форд" и "Ейбрахам Линкълн", припомня АФП.

Иранската новинарска агенция Фарс съобщи, че системите за противовъздушната отбрана са се задействали заради малки дронове на няколко места в Иран, предаде Ройтерс.

Друга иранска агенция, Нур, съобщи по-рано днес, че системите за противовъздушна отбрана са се задействали в някои части на Техеран, без да дава детайли за причината за задействането им.

Същата информация бе огласена и от агенция Мехр, която съобщи обаче, че системите за противовъздушна отбрана работят срещу "вражески цели".

Израелски източник от сферата на сигурността каза тази вечер пред Франс прес, че понастоящем израелската армия не атакува Иран. Той заяви това, след като иранските медии съобщиха, че иранската противовъздушна отбрана се е задействала в западната част на столицата Техеран.

"Израел понастоящем не атакува Иран", каза източникът, без да даде повече подробности.

Системите за противовъздушна отбрана заработиха във вечерното небе над иранската столица Техеран, като експлозии бяха чути в западната част на града, предаде по-късно Асошиейтед прес.

Очевидци заявиха, че и на югозапад от Техеран са били чути системите за противовъздушна отбрана. Някои ирански медии заявиха по-рано, че се извършва тест на системите.

Системите за противовъздушна отбрана в Техеран се задействаха за първи път от влизането в сила на примирието със САЩ на 8 април.

Според агенция ИРНА са били чути изстрелвания от системите за противовъздушна отбрана в Западен Техеран.

Цените на петрола скочиха с повече от 5% днес, признак за безпокойство на пазарите заради обстановката в Близкия изток, след като в Техеран отекнаха експлозии, а възобновяване на преговорите между ирански и американски представители засега не се очертава, предаде Франс прес.

До 19:55 ч. българско време фючърсите на сорта Брент, който е референтен в международен план, скочиха с 5,16% до 107,17 долара за барел.

Американският лек суров петрол (WTI) поскъпна с 5,63% до 98,19 долара за барел.