Израелският военен министър: Армията само чака зелена светлина от Тръмп, за да върне Иран в каменната ера

23 Април, 2026 20:55, обновена 23 Април, 2026 22:48 3 990 143

Израелската армия е готова - както в дефанзивен, така и в офанзивен план, целите са набелязани, каза Кац

Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Израел е готов да възобнови военните действия срещу Иран и чака зелена светлина от американския президент Доналд Тръмп, за да върне Иран в каменната ера, заяви днес израелският министър на отбраната Израел Кац, цитиран от Франс прес, цитирана от БТА.

Израелската армия "е готова - както в дефанзивен, така и в офанзивен план, целите (в Иран - бел. АФП) са набелязани", каза Кац.

"Чакаме зелена светлина от Съединените щати - на първо място, за да елиминираме династията Хаменей", каза още Кац, имайки предвид Моджтаба Хаменей, който стана приемник на баща си аятолах Али Хаменей като върховен лидер на Иран.

Али Хаменей бе убит при началото на израелско-американската военна операция срещу Ислямската република.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумение с Иран ще бъде сключено само ако то бъде "изгодно и уместно" за САЩ, предаде Ройтерс.

По отношение на Иран Тръмп допълни, че "разполага с цялото време на света".

"За сведение на всички, които четат тези некадърници от "Ню Йорк Таймс" или гледат лъжите на Си Ен Ен и които мислят, че "бързам" да сложа край на войната (ако можем да я наречем така) срещу Иран, знайте, че със сигурност аз съм човекът, който изпитва най-малко напрежение от всички, които някога са се озовавали в подобна ситуация. Разполагам с цялото време на света, но това не важи за Иран", написа Тръмп в социалната си мрежа Трут Соушъл.

"Споразумение с Иран ще бъде сключено само ако то е изгодно и уместно за САЩ, за нашите съюзници, а всъщност и за останалия свят", допълни американският президент.

След като обяви продължаването на споразумението за прекратяване на огъня с Иран, намеренията на американския президент относно конфликта в Близкия изток остават крайно неясни. На този етап непредвидимият Тръмп е склонен да действа с дипломатически средства, но анализатори не изключват нито възможността мащабните бойните действия да бъдат възобновени, нито американските сили да се оттеглят изцяло от региона, отбелязва АФП.

Междувременно американският самолетоносач "Джордж Буш" пристигна в района на Близкия изток, като американските самолетоносачи в региона са вече три, съобщи представител на американската армия, цитиран от Франс прес.

Авионосецът в момента плава в Индийския океан и се намира в зоната на Централното командване на американската армия за Близкия изток, написа представителят на силите на САЩ в социалната мрежа Екс.

В региона otпреди началото на войната са разположени самолетоносачите "Джералд Форд" и "Ейбрахам Линкълн", припомня АФП.

Иранската новинарска агенция Фарс съобщи, че системите за противовъздушната отбрана са се задействали заради малки дронове на няколко места в Иран, предаде Ройтерс.

Друга иранска агенция, Нур, съобщи по-рано днес, че системите за противовъздушна отбрана са се задействали в някои части на Техеран, без да дава детайли за причината за задействането им.

Същата информация бе огласена и от агенция Мехр, която съобщи обаче, че системите за противовъздушна отбрана работят срещу "вражески цели".

Израелски източник от сферата на сигурността каза тази вечер пред Франс прес, че понастоящем израелската армия не атакува Иран. Той заяви това, след като иранските медии съобщиха, че иранската противовъздушна отбрана се е задействала в западната част на столицата Техеран.

"Израел понастоящем не атакува Иран", каза източникът, без да даде повече подробности.

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че Израел е готов да възобнови военните действия срещу Иран и че чака зелена светлина от Вашингтон, за да върне Иран в каменната ера.

Системите за противовъздушна отбрана заработиха във вечерното небе над иранската столица Техеран, като експлозии бяха чути в западната част на града, предаде по-късно Асошиейтед прес.

Очевидци заявиха, че и на югозапад от Техеран са били чути системите за противовъздушна отбрана. Някои ирански медии заявиха по-рано, че се извършва тест на системите.

Системите за противовъздушна отбрана в Техеран се задействаха за първи път от влизането в сила на примирието със САЩ на 8 април.

Според агенция ИРНА са били чути изстрелвания от системите за противовъздушна отбрана в Западен Техеран.

Цените на петрола скочиха с повече от 5% днес, признак за безпокойство на пазарите заради обстановката в Близкия изток, след като в Техеран отекнаха експлозии, а възобновяване на преговорите между ирански и американски представители засега не се очертава, предаде Франс прес.

До 19:55 ч. българско време фючърсите на сорта Брент, който е референтен в международен план, скочиха с 5,16% до 107,17 долара за барел.

Американският лек суров петрол (WTI) поскъпна с 5,63% до 98,19 долара за барел.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ъхъ

    147 151 Отговор
    Не се знае, кой кого, нещо много са си повярвали ционягите!

    Коментиран от #8, #28, #66

    20:57 23.04.2026

  • 2 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    4 30 Отговор
    Съвсем скоро отново ще наглизирам Атиняните да Атинизира наглосаксонската ми Английска същност по същество, а младите българки комунистки ще ме сготвят и изядат като Английския дог

    Коментиран от #17

    20:57 23.04.2026

  • 3 Ганя Путинофила

    31 100 Отговор
    След 30 дни Тръмп вероятно ще предложи сделка на Брюксел и путин, Украйна да влезе в ЕС и НАТО на мястото на България, а путин да си вземе България като силно изразена путинофилска територия!

    Коментиран от #7, #10, #11, #19, #113

    20:57 23.04.2026

  • 4 Факт

    42 3 Отговор
    То се видя.

    20:58 23.04.2026

  • 5 Е стига с тая ,,каменна ера",де...?!

    163 14 Отговор
    По-скоро мисленето на Тръмп и Нетаняху е от времето на каменната ера...!
    Неандерталци такива!

    Коментиран от #90

    20:58 23.04.2026

  • 6 Войната

    104 5 Отговор
    на Тръмп ли е или на Израел ?

    Коментиран от #139

    20:58 23.04.2026

  • 7 Факт

    63 15 Отговор

    До коментар #3 от "Ганя Путинофила":

    Украйна бъка от залежи и ресурси. С какво България би съблазнила Путин, да се откаже от Украйна, че да вземе територийката?
    Ти ли ще го съблазняваш?

    20:59 23.04.2026

  • 8 Гресирана ватенка

    12 38 Отговор

    До коментар #1 от "ъхъ":

    Това не бива да ти пречи да продължиш да си го в гаса.😁

    Коментиран от #62, #63, #67

    20:59 23.04.2026

  • 9 авантгард

    49 7 Отговор
    Каменната ера преди да се отрие огъня и колелото ли?
    Съмнявам се да може.
    Мухахахаха.

    20:59 23.04.2026

  • 10 Вероятно може да стане

    59 11 Отговор

    До коментар #3 от "Ганя Путинофила":

    САЩ вече повече от година нямат посланик в София!
    Това е сигурен знак, че ще ни бият дузпата!

    Коментиран от #22, #38

    20:59 23.04.2026

  • 11 НАИСТИНА!

    45 6 Отговор

    До коментар #3 от "Ганя Путинофила":

    Като те чете човек и се убеждава,че си един проЗт ГанчУ...!

    20:59 23.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Той

    54 3 Отговор
    за един ден през час си мени мнението , а и вече съжалява , че изобщо започна !

    21:00 23.04.2026

  • 14 РЕСПЕКТ

    17 89 Отговор
    ВЕЛИК ИЗРАЕЛ,. . НАИСТИНА ВЕЛИК!!
    У ДРИ БИБИ...У ДРИ ТАА МОСКАЛЯК ЧАЛМАРСКА ПАС МИНА

    21:00 23.04.2026

  • 15 Емил

    12 79 Отговор
    Евреите са най-специалната и уважавана нация !!!

    Коментиран от #20, #133, #135

    21:01 23.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Гоче папеонката-Експерт и Критик

    37 1 Отговор

    До коментар #2 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈":

    Евгений,не пий толкова!

    21:02 23.04.2026

  • 18 Българин..

    73 7 Отговор
    На евреин и на сиганин не може да се вярва!

    21:03 23.04.2026

  • 19 Бай Ставри

    31 9 Отговор

    До коментар #3 от "Ганя Путинофила":

    А защо да не предложи и Украйна и България, пък и Путин няма до го пита. Както е казано и трите дядо попе. А на теб и трите отвора ще ти ги пълнят, за да си задоволен.

    21:04 23.04.2026

  • 20 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    9 6 Отговор

    До коментар #15 от "Емил":

    Англосаксонска Англия и Англичаните също

    21:05 23.04.2026

  • 21 ФАКТИ

    67 7 Отговор
    Евреите убиха Христос,заслужават само презрение.

    21:05 23.04.2026

  • 22 Да я бият

    42 12 Отговор

    До коментар #10 от "Вероятно може да стане":

    Българите сме си русофили

    Коментиран от #24

    21:05 23.04.2026

  • 23 А50

    45 3 Отговор
    А пък от исраел и камъни няма да останат

    21:06 23.04.2026

  • 24 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    7 27 Отговор

    До коментар #22 от "Да я бият":

    Не си прав в този свят само Копейки Ебанофили и всякакви Путинисти

    21:08 23.04.2026

  • 25 Да,бе

    47 7 Отговор
    Време е ааврамовото семе да натори пясъците...тотално изнагляха потомците ийудейски...

    21:09 23.04.2026

  • 26 Артилерист

    48 5 Отговор
    Кац се изказал много арогантно, но не се знае какво би остонало от Израел, ако не беше придатък или нещо като щат на САЩ...

    Коментиран от #37, #42

    21:10 23.04.2026

  • 27 Атина Палада

    55 5 Отговор
    Сакън с тази каменна ера,че Иранците като изкараха карта на Персия ...ами тя до нашият Пловдив:) Така ли иска Израел да върне Иран?:)

    21:10 23.04.2026

  • 28 Аха

    46 42 Отговор

    До коментар #1 от "ъхъ":

    Ами евреите две седмици не са яли здрав ирански тупаник и взеха пак много да се обаждат, скоро като поемат няколко залпа дронове и ракети друга песен ще запеят.

    21:11 23.04.2026

  • 29 Слава на САЩ, Израел и Украйна

    14 45 Отговор
    Очакваме и кремълския цирк барабар с клоуните да го върнете в каменната ира.

    Коментиран от #36, #71

    21:11 23.04.2026

  • 30 Сатана Z

    40 5 Отговор
    Еврейските НАЦИонисти що не се вият с Иран 1 към 1 а чакат САЩ СКИТЕ войници да умират за Израел?
    От Моше войник не става иначе Адолф тях щеше да прати на фронта ,а не да ги крие в лагери

    21:11 23.04.2026

  • 31 Оракула от Делфи

    28 3 Отговор
    Нетаняху усеща, че затвора е близо, неговия български приятел от Банкя и той се "свил като р - малък",
    ни дума ни вопъл ни стон????
    Курбана ще почака , ако въобще има такъв????

    21:13 23.04.2026

  • 32 Така Така

    66 11 Отговор
    Иран е най смелата държава на света. Опълчи ке сам срещу световното зло. Успех Иран.

    21:13 23.04.2026

  • 33 Бай Ставри

    29 3 Отговор
    От много време ми е антихазарско настроението.

    Коментиран от #87, #97

    21:13 23.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Слава на Туркие защитник на България

    13 20 Отговор
    500 годин Султана ни е пазил и пак ще го направи,чи много чи-фути се навъдиха в България

    21:15 23.04.2026

  • 36 Бай Ставри

    22 6 Отговор

    До коментар #29 от "Слава на САЩ, Израел и Украйна":

    Внимавай да не ти дойда на гости.

    21:15 23.04.2026

  • 37 Какво да остане?

    9 31 Отговор

    До коментар #26 от "Артилерист":

    185 ....Я.Бойни глави!! Ше останат само чаршафе, чалми фереджета и козина
    Хахахахаха

    Коментиран от #43, #44, #45, #47

    21:15 23.04.2026

  • 38 Така Така

    17 5 Отговор

    До коментар #10 от "Вероятно може да стане":

    А сано нямаме нужда от фащ с нищо не са ни полезни, но са много вредни

    21:16 23.04.2026

  • 39 Цък

    38 6 Отговор
    Евреите ядоха дебелия. Защо забраниха снимките. За първи път толкова много хора избягаха от иранските удари в чужбина.

    21:16 23.04.2026

  • 40 Урсул фон РептиЛайнян🐍

    26 4 Отговор
    А светът пък само чака всички жидове да бъдат изпратени в пъкала при техния рогат(бог)..

    21:16 23.04.2026

  • 41 Аби

    19 2 Отговор
    И след 15 дни пак ще се обяви едностранно мирно премирие

    21:16 23.04.2026

  • 42 Справедлив

    14 4 Отговор

    До коментар #26 от "Артилерист":

    Могат и сега да го отнесат, на една Топола живот са.

    Коментиран от #49

    21:17 23.04.2026

  • 43 Трол

    11 2 Отговор

    До коментар #37 от "Какво да остане?":

    Разбрахме,че си ..

    21:18 23.04.2026

  • 44 Лафа е

    21 5 Отговор

    До коментар #37 от "Какво да остане?":

    Кравешка козина, рога и копита. Това ще остане от кравите

    21:19 23.04.2026

  • 45 Справедлив

    20 5 Отговор

    До коментар #37 от "Какво да остане?":

    Ще станат на стъкло, защото територията им е колкото да засадят една Топола, ако ме разбираш с простата си глава.

    Коментиран от #53

    21:20 23.04.2026

  • 46 Ехехехехе Голям джумбиш

    12 21 Отговор
    Мале, като се сетя преди години какво перчене беше, какво ерчене на руснаците с техните кюнци и бурии Ц 300 ли, бяха Ц 400 ли. То не беше телевизионния канал Звезда с някакви изтребители, армати и шперплати, то не бяха оркестри, концерти и паради в Дамаск, то не бяха коскоджа мити нацюги в униформи, охранени и мазни да говорят тежко, тежко колко били велики...Та да питам къде е руското ПВО на Иран? А? Ахахахахахаха

    Коментиран от #55, #75

    21:20 23.04.2026

  • 47 Кравата ще стане

    11 2 Отговор

    До коментар #37 от "Какво да остане?":

    Рококо.

    21:20 23.04.2026

  • 48 Стивън Дарси...

    15 2 Отговор
    Ракрит си ✡️ трол

    21:21 23.04.2026

  • 49 Това го видехме

    8 22 Отговор

    До коментар #42 от "Справедлив":

    13 год.... 3 дневен БЛИЦКРИГ на Импотентния Монголоиден Фюрер пеДо-фил,...у ДОНБАС и селото ПОКРОВСК
    Хихихихихи
    14 000 монголски ракети изст реляни по Украйна и.... Още превземат Селото
    Хихихихихи

    Коментиран от #58

    21:21 23.04.2026

  • 50 Някой

    23 7 Отговор
    Евреите ще се наиграят. Да не се окаже, че Тел Авив ще се върне в каменната ера? В смисъл, ще останат само камъни.

    21:21 23.04.2026

  • 51 Гост

    31 4 Отговор
    Тия ги слушаме от повече от година, а израелския народ страда наравно с иранския заради лудостта на един човек. Нетаняху е просто човек който не желае мир.

    Коментиран от #59

    21:22 23.04.2026

  • 52 Ами

    25 5 Отговор
    В момента в който САЩ напуснат Близкия Изок,
    Израел престава да съществува.
    А това може да се случи много скоро.

    21:24 23.04.2026

  • 53 Тее БА у без казармения Чле ..носос..

    5 8 Отговор

    До коментар #45 от "Справедлив":

    Тия мурафети ги пробутвай на ПЕН дел соаретата при коце Еврото и оная Пияната
    Хехехехехехе

    21:24 23.04.2026

  • 54 Удри копейката с лопатЕто!

    7 13 Отговор
    Докато му падне чалмата.

    21:25 23.04.2026

  • 55 защо

    7 2 Отговор

    До коментар #46 от "Ехехехехе Голям джумбиш":

    На всяко действие отговаря равно по сила и обратно по посока противодействие.
    Закон! Какво да го правиш??

    21:25 23.04.2026

  • 56 не може да бъде

    20 2 Отговор
    Аз считам че досега никой не харесваше тия чалмалии с радикални ислямски възгледи без значени дали са ислямска държава Хизбула Хамас разни там Джуляни и подобни ...даже и такива като Ердоган ...и в никакъв случай не се говореше за разбирателство и сътрудничество а само за мирно съществуване !?Сега израелците /не казвам евреите/и особено такива като този военен министър и Натаняху направиха така че легитимираха тези хора приравниха ги просто с останалия свят ...ами с какво израелските радикални религиозни представители които на всичко отгоре са в правителството на Израел показват че са по-добри!?Сега искам да попитам -все още ли се счита че свалянето на Асад е правилно и той е кръволок и диктатор!?Или това беше голяма грешка -Асад го свалиха защото беше неугоден и на Израел и на САЩ и на ръководството на ЕС..а той беше единственият светски мюсюлчанин в района с търпимост към всички религии!?

    21:26 23.04.2026

  • 57 Боруна Лом

    15 3 Отговор
    ЧИИИ....ФУТИ ДОЛНИ!

    Коментиран от #60

    21:26 23.04.2026

  • 58 Атина Палада

    3 12 Отговор

    До коментар #49 от "Това го видехме":

    За съжаление е факт. Но федерацията бе е никакъв фактор, посредствена и безпомощна армия

    21:27 23.04.2026

  • 59 ПРАВИМЛНО.

    25 4 Отговор

    До коментар #51 от "Гост":

    Той имал желание да избие цялата фамилия Хаменей. Колко е жалък във жестокостта си. Всичко било готово за това. А и неговата фамилия я очаква същото. Пък и се видя нищо не направиха само обединиха един разединен народ. Пълен фалш

    21:27 23.04.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Истинско обещание 🇮🇷

    21 6 Отговор
    Иран само чака една бомба и ще заличи еврейската терористична държава веднъж и завинаги.. Израел ще бъде занулен и изравнен със земята .. време е терористите еврейн да си платят за всичко

    Коментиран от #64

    21:29 23.04.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Мария

    27 8 Отговор
    Целият свят е с Иран... целият свят благодари на Иран че се справя и ликвидира еврейските жи.дове терористи ..нещо което Европа не смее да направи Иран го прави

    21:33 23.04.2026

  • 66 Мдаа!🤔

    18 8 Отговор

    До коментар #1 от "ъхъ":

    На веселите педофили да кажа- взеха ядреното куфарче на байДончо! Американски източници!
    Не случайно USArmy саботира по всякакъв начин психопатските заповеди , а уволненията на висши чинове са израз на съпротивата! Долните чинове палят и задръстват с фекалии корабите! Моралът в USAarmy e на нищожно ниво след погромът, който Иран им устрои!

    21:35 23.04.2026

  • 67 Замразен бандеровец.

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "Гресирана ватенка":

    Не приписвай си собствените си грехове на другите.

    21:35 23.04.2026

  • 68 ИНТЕРЕСНО

    8 3 Отговор
    ДАЛИ ЩЕ ЗАПРИЛИЧАТ
    КАТО ГЕРОИТЕ ОТ ФИЛМА
    БОГОВЕТЕ СИГУРНО СА ПОЛУДЕЛИ...🗣

    21:37 23.04.2026

  • 69 така, така

    14 6 Отговор
    Накой трябва да открехние жалкия Кац, че ако върне Иран в каменната ера, то целия Близък изток, включително малката територия, наречена Израел автоматично стават част от Иран.

    Така става, когато някой не познава историята

    21:37 23.04.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Българин..

    11 3 Отговор

    До коментар #29 от "Слава на САЩ, Израел и Украйна":

    Сус бе серсемин!

    Коментиран от #72

    21:40 23.04.2026

  • 72 Сатана Z

    7 4 Отговор

    До коментар #71 от "Българин..":

    Личи ти ,че си... Ре..Зан.." българин"! ПЕ зе..венк, да? ;))

    Коментиран от #84

    21:44 23.04.2026

  • 73 Емил Стефанов

    16 6 Отговор
    израел трябва да изчезне от лицето на земята.

    21:49 23.04.2026

  • 74 Чики-Рики

    12 4 Отговор
    Тия направо,, изплискаха,, лехена! Много нагли, повече от Бандерите, даже!

    21:50 23.04.2026

  • 75 РЕАЛИСТ

    4 12 Отговор

    До коментар #46 от "Ехехехехе Голям джумбиш":

    И аз те питам , къде е? Щото няма руско ПВО в Иран. Имат единствено старо американско ПВО от време оно. Ако имаха С-400 щеше да хвърчи американска и еврейска перушина. Путин е евреин и се разбра с Натаняху да не им дава.

    Коментиран от #92

    21:50 23.04.2026

  • 76 мишо

    5 2 Отговор
    Как тези ционисти спокойно без да се притесняват заплашват Иран ,че ще я върнат в камена еpa и всичко това е нормално когато Кремълският ид..от Путин лоша дума не казва за колегите и партньорите си -- за Европа и Америка не казва за да не обиди колегите си казват ,че е най- голямата заплаха за Европа .

    21:50 23.04.2026

  • 77 Мъдьо

    1 2 Отговор

    До коментар #70 от "Коце Блицкрига":

    Легай си Коце, вече пелтечиш.Не носиш на пиене.

    21:51 23.04.2026

  • 78 Жоро

    1 0 Отговор
    Какво да коментирам не може да кажа какво мисля!

    21:54 23.04.2026

  • 79 Архимандрисандрит Бибиян

    2 6 Отговор
    Нема им личи каде са у халколита на чалмите! И сеги и тогаз са биле у чершафи и чалми. Само калашите че сменат с гьостерици и толко. Внетен ли сме?

    Коментиран от #83

    21:57 23.04.2026

  • 80 Израелския

    16 2 Отговор
    Израелският военен министър: Армията само чака зелена светлина от Тръмп, за да върне Иран в каменната ера-всичките страхливи евреи говорят като своя евреина тръмп еврейчета вижте само Иран да не ва вкара в дупката от кадейто сте излезе и кадейто слънце не огравя не камена ера а ще се разтопите като хитлерския сапун

    21:57 23.04.2026

  • 81 Иво

    3 5 Отговор
    Малоумен идиот! Да не си друсан..

    22:04 23.04.2026

  • 82 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    10 2 Отговор
    На СатанЯхуу ушите и шестия пръст успяха ли да открият ,за музея на холокоста ?

    Коментиран от #89

    22:08 23.04.2026

  • 83 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    4 1 Отговор

    До коментар #79 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Лап Пай У Йотт бре хъесоссс ,кво ми пелтечиш ма кюстендилска мрррршоо !

    Коментиран от #101

    22:10 23.04.2026

  • 84 Българин

    7 2 Отговор

    До коментар #72 от "Сатана Z":

    Що ти кат си българин с 3 слънчеви бани по рождение за специален ли се имаш ?

    22:12 23.04.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Ами..

    9 2 Отговор
    Този явно не е чул че в Иран са се събрали 15 милиона доброволци чакаща зелена светлина да навлязат в Израел

    22:15 23.04.2026

  • 87 Шиши

    1 3 Отговор

    До коментар #33 от "Бай Ставри":

    Бае, не те слуша главата ти.

    22:16 23.04.2026

  • 88 Даскалов

    11 2 Отговор
    Май мустакатият художник ви е познавал по добре от нас.

    22:17 23.04.2026

  • 89 Тюбетейка

    3 4 Отговор

    До коментар #82 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Молят Чебурашка да се появи по телевизията, та да видят всички, че е "жив".

    22:18 23.04.2026

  • 90 Абе стига с тия заплахи

    7 2 Отговор

    До коментар #5 от "Е стига с тая ,,каменна ера",де...?!":

    Все пак сме цивилизовани, може би, единия щял да ликвидирва иранската цивилизация, другия искал да ги връща в каменната ера, накрая ще дойде горския, пардон Китайците и да не установят нов ред на земята

    22:25 23.04.2026

  • 91 Възмутен

    7 2 Отговор
    Това си е ВАРВАРСТВО!

    Да не говорим, че може да стане точно обратното...

    22:29 23.04.2026

  • 92 Договорите

    2 2 Отговор

    До коментар #75 от "РЕАЛИСТ":

    Им с Иран не включват военна помощ, освен ако не поискат, засега не са поискали

    Коментиран от #107

    22:29 23.04.2026

  • 93 Мисля

    3 2 Отговор
    Изказване на неколтивиран млумник без грам мъдрост в манерката на раменете му!

    22:34 23.04.2026

  • 94 Матиа фон Зигмунд

    4 3 Отговор
    Бумм Бумм Тел Авив 💥💥💥.Песен обещана на избрания народ от Яхве и чакана с нетърпение 3000 години .

    Коментиран от #95

    22:35 23.04.2026

  • 95 Гресирана ватенка

    3 0 Отговор

    До коментар #94 от "Матиа фон Зигмунд":

    А защо си го слагаш в задният сектор 😁

    22:44 23.04.2026

  • 96 УдоМача

    4 2 Отговор
    Ха!!! Имат ли "късмет" да нападнат отново Иран, тогава вече камък върху камък няма да остане неразтурен в Израел!!!

    22:46 23.04.2026

  • 97 Израел

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "Бай Ставри":

    просто е съсипан от твоето настроение ставрибай

    22:49 23.04.2026

  • 98 Пич

    3 3 Отговор
    Ама да не вземе да ви светне много яко ?! И да станете еврейски вси светители !?

    Коментиран от #100

    22:49 23.04.2026

  • 99 Май Иран

    6 2 Отговор
    ви върна в каменната ера.

    22:50 23.04.2026

  • 100 Ол1гофрен,

    2 6 Отговор

    До коментар #98 от "Пич":

    В Техеран в момента е ад.

    Коментиран от #104, #122

    22:59 23.04.2026

  • 101 Архимандрисандрит Бибиян

    0 1 Отговор

    До коментар #83 от "Свети Великомученик Аргир Безбожник":

    П,"каеМе тиу"ошето, серяеме ти у уzzтата одрискана кво ми сричаш бай х@й‼️

    23:02 23.04.2026

  • 102 Абе писачо

    2 1 Отговор
    Колко пъти ще повтарящ "каменната ера" в статията си?
    По дълга и голяма ли искаш да стане?
    Ти знаеш ли какво е журналистика?

    23:02 23.04.2026

  • 103 Опааа

    6 1 Отговор
    Само да не стане обратното...

    23:03 23.04.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 хаха

    1 6 Отговор
    Тръмп го подкрепи. Рубио и Ванс отлетяха за Будапеща, за да водят кампания за него. Виктор Орбан така или иначе загуби с голяма разлика.
    Корупцията вече излиза наяве. Новоизбраният министър-председател на Унгария Петер Мадяр разкри тази седмица, че правителството на Орбан е пилело унгарски пари от данъци, за да финансира Консервативната конференция за политически действия (CPAC) на Тръмп в продължение на години. Мадяр го нарече „престъпление“, което „ще трябва да бъде разследвано“. Новото правителство незабавно спира всяко финансиране.

    Как е бе корумпирани кухороги ватнишки подлоги??

    Коментиран от #115, #116, #117

    23:05 23.04.2026

  • 106 Хахо

    6 1 Отговор
    Вие от Израел случайно да не очаквате нещо добро, хуманно отношение, мир и любов? Това плeме не подлежи на интеграция в цивилизования бял свят. Само кървища в ушатите им фанатични глави.

    23:10 23.04.2026

  • 107 РЕАЛИСТ

    1 1 Отговор

    До коментар #92 от "Договорите":

    Иран имаше договор за закупуване на С-300
    PMU-2 новата версия от 1998 г . Путин ги излъга и им даде С-300 от 1978, първата версия. Стихнаха до международен арбитраж. Путин е евреин. Лъжец . Защитава Израел и прави сделки с Натаняху.

    23:20 23.04.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 МЕТНЕТЕ

    4 1 Отговор
    ИМ ЕДНА УРАНОВА РАКЕТА НА ТЕЗ ЕВРЕИ ДА ВИДИМ
    КОЙ ЩЕ БЪДЕ В КАМЕНАТА ЕРА!!

    Коментиран от #112

    23:20 23.04.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Есма

    2 2 Отговор
    Кой кого ще унищожи е въпрос на време, но не мисля, че ще бъде Иран.

    23:32 23.04.2026

  • 112 Коста от хола

    1 1 Отговор

    До коментар #109 от "МЕТНЕТЕ":

    И аз това пиша ама мен ме трият...

    23:32 23.04.2026

  • 113 ГАНЯ НАКАРА ВСИЧКИ КОПЕЙКИ ДА ТРЕПЕРЯТ

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Ганя Путинофила":

    Ужким са копейки ама умиргат от страх да станат република на Блатните...казах закривам тая путинофилска държава последната копейка да дръпне шалтера

    23:33 23.04.2026

  • 114 Констатация

    2 0 Отговор
    Две държави - Щатите и Израел - изправиха сета пред енергийна Криза!!! Наистина ли причината за войната срещу Иран е уж заради възможноста му да се сдобие с ядренно оръжие или целта е съвсем друга!?

    23:35 23.04.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 МИ СИR

    1 1 Отговор

    До коментар #105 от "хаха":

    това Сорос ли ти го подшушна? Хайде дай нещо по- достоверно, като кацането на Луната.

    23:39 23.04.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Горски

    4 0 Отговор
    Да бълваш екскременти на конвейер и всичко свързано с Путин, Русия, Украйна, без сериозен поглед и визия за онова което става в света е доста жалко за обикновен човек, Но когато от теб зависи всичко, или много, когато ти ръководиш с подобен словесен и мисловен боклук в главата, няма как да не заведеш организацията към катастрофа. САЩ забраниха на ЕС да купува газ от Русия, за да купува от тях и организираха за тази цел войната в Украйна. Иран бе нападнат скоро от САЩ и Израел. Невероятни хайвани! Каква газова криза с Русия?! Тази, дето ни карат да купуваме същия руски ресурс през дузина посредници ли?! Индулгенции за гузните душички! Няма да има и опит за нормализиране преди да се ампутират тия гнойници. На фона на тази зловеща криза Европейският парламент и централата в Брюксел имат около 60хил.човека персонал.Абсолютни паразити чието единствено занимание е да ядат да пият и да отделят екскременти.Това са на практика гробарите които трябва да нахвърлят последните лопати с пръст върху ковчега на Европейската цивилизация и нейните ,,ценности".

    23:40 23.04.2026

  • 120 Дон Турболенто

    1 0 Отговор
    Абе видяхме ви прехваления железен гевгир. Затова по-покека. Друг е въпросът, че без САЩ няма да просъществувате дълго, колкото и ядрени глави да имате.

    23:41 23.04.2026

  • 121 Есма

    2 0 Отговор
    Българска поговорка -плашат гарите.

    23:41 23.04.2026

  • 122 Дон Турболенто

    2 0 Отговор

    До коментар #100 от "Ол1гофрен,":

    Много знаеш ти какво е в Техеран. Аман от интернет академици!

    23:45 23.04.2026

  • 123 Теслатъ

    4 0 Отговор
    Рижавото деденце Лъже, както Винаги!!!! Нито той, нито Нетаняху разполагат с "цялото време на света"!!!! Тази година, през Октомври, ще има Парламентарни Избори в Израел, а но 3 Ноември ще се проведат Междинните Избори в Щатите!!! Тъй, че и и двамата разполагат с не повече от Шест Месеца!!!!

    23:45 23.04.2026

  • 124 Есма

    2 0 Отговор
    Плашат гаргите

    23:47 23.04.2026

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 ?????

    4 0 Отговор
    Уф.
    В каменната ера която си представя израелският военен министър сегашния Израел е бил част от тогавашната Персия.

    23:58 23.04.2026

  • 132 Пилотът Гошу

    3 0 Отговор
    Е, що чакате? Можете и сами, нали тъй?

    00:05 24.04.2026

  • 133 Пилотът Гошу

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Емил":

    Вярвай си... Само по медиите...

    00:06 24.04.2026

  • 134 Демокрация????

    3 0 Отговор
    Представете си какъв вой и крокодилски сълзи щяха да произведат двуличните западни "демократи" ако Путин беше казал подобно ВАРВАРСКО нещо.

    00:07 24.04.2026

  • 135 Дино

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Емил":

    Още от римската имерия всички мн ги уважават.

    00:30 24.04.2026

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Биби

    2 1 Отговор
    Иран Никога Няма да има ЯО.

    00:33 24.04.2026

  • 138 Биби

    1 1 Отговор
    Дaви eбaмaйкaтa шибaнa гepманофилo руска oтпaдъцитe на България. Още ли сте живи бe ypoдиниeдни

    Коментиран от #141

    00:36 24.04.2026

  • 139 Кой кого държи за топките

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Войната":

    Зависи кой кого държи за топките

    00:54 24.04.2026

  • 140 Хайнрих

    2 0 Отговор
    Кацата е мой ученик!Истински радетел за делото!

    01:00 24.04.2026

  • 141 Бибиту 60kлyka

    1 0 Отговор

    До коментар #138 от "Биби":

    Живи сме дaви eбaмaйкaтa шибaнa 4футска rнycнa, oтпaдъцитe на света. Още ли сте живи бe ypoдидолни.

    01:03 24.04.2026

  • 142 Каква "армия" бе Кацо разкована?

    1 1 Отговор
    Израел е 7 милиона, а Иран 95 милиона. Територийка по-малка България а Иран колкото цяла западна Европа,
    И колко сте готови след като Иран още не ви е подкарал с хиперзвуковите си, каквито вие дори НАТО нямате, а и ПВО не ги лови.
    А Иран само чака да настъпите мотиката и да ви изтрие от картата. Иран не е против Израел да съществува, но ако ционистите не мирясат, евреите там ще се наложи да местят в "ДониЛенд"

    01:04 24.04.2026

  • 143 .....

    0 0 Отговор
    Какво е значението на Йерихон, най- древния град с най- ниска надморска височина?

    01:42 24.04.2026