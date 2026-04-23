Израелският военен министър: Армията само чака зелена светлина от Тръмп, за да върне Иран в каменната ера

Израел е готов да възобнови военните действия срещу Иран и чака зелена светлина от американския президент Доналд Тръмп, за да върне Иран в каменната ера, заяви днес израелският министър на отбраната Израел Кац, цитиран от Франс прес, цитирана от БТА.
Израелската армия "е готова - както в дефанзивен, така и в офанзивен план, целите (в Иран - бел. АФП) са набелязани", каза Кац.
"Чакаме зелена светлина от Съединените щати - на първо място, за да елиминираме династията Хаменей", каза още Кац, имайки предвид Моджтаба Хаменей, който стана приемник на баща си аятолах Али Хаменей като върховен лидер на Иран.
Али Хаменей бе убит при началото на израелско-американската военна операция срещу Ислямската република.
Американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумение с Иран ще бъде сключено само ако то бъде "изгодно и уместно" за САЩ, предаде Ройтерс.
По отношение на Иран Тръмп допълни, че "разполага с цялото време на света".
"За сведение на всички, които четат тези некадърници от "Ню Йорк Таймс" или гледат лъжите на Си Ен Ен и които мислят, че "бързам" да сложа край на войната (ако можем да я наречем така) срещу Иран, знайте, че със сигурност аз съм човекът, който изпитва най-малко напрежение от всички, които някога са се озовавали в подобна ситуация. Разполагам с цялото време на света, но това не важи за Иран", написа Тръмп в социалната си мрежа Трут Соушъл.
"Споразумение с Иран ще бъде сключено само ако то е изгодно и уместно за САЩ, за нашите съюзници, а всъщност и за останалия свят", допълни американският президент.
След като обяви продължаването на споразумението за прекратяване на огъня с Иран, намеренията на американския президент относно конфликта в Близкия изток остават крайно неясни. На този етап непредвидимият Тръмп е склонен да действа с дипломатически средства, но анализатори не изключват нито възможността мащабните бойните действия да бъдат възобновени, нито американските сили да се оттеглят изцяло от региона, отбелязва АФП.
Междувременно американският самолетоносач "Джордж Буш" пристигна в района на Близкия изток, като американските самолетоносачи в региона са вече три, съобщи представител на американската армия, цитиран от Франс прес.
Авионосецът в момента плава в Индийския океан и се намира в зоната на Централното командване на американската армия за Близкия изток, написа представителят на силите на САЩ в социалната мрежа Екс.
В региона otпреди началото на войната са разположени самолетоносачите "Джералд Форд" и "Ейбрахам Линкълн", припомня АФП.
Иранската новинарска агенция Фарс съобщи, че системите за противовъздушната отбрана са се задействали заради малки дронове на няколко места в Иран, предаде Ройтерс.
Друга иранска агенция, Нур, съобщи по-рано днес, че системите за противовъздушна отбрана са се задействали в някои части на Техеран, без да дава детайли за причината за задействането им.
Същата информация бе огласена и от агенция Мехр, която съобщи обаче, че системите за противовъздушна отбрана работят срещу "вражески цели".
Израелски източник от сферата на сигурността каза тази вечер пред Франс прес, че понастоящем израелската армия не атакува Иран. Той заяви това, след като иранските медии съобщиха, че иранската противовъздушна отбрана се е задействала в западната част на столицата Техеран.
"Израел понастоящем не атакува Иран", каза източникът, без да даде повече подробности.
По-рано днес израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че Израел е готов да възобнови военните действия срещу Иран и че чака зелена светлина от Вашингтон, за да върне Иран в каменната ера.
Системите за противовъздушна отбрана заработиха във вечерното небе над иранската столица Техеран, като експлозии бяха чути в западната част на града, предаде по-късно Асошиейтед прес.
Очевидци заявиха, че и на югозапад от Техеран са били чути системите за противовъздушна отбрана. Някои ирански медии заявиха по-рано, че се извършва тест на системите.
Системите за противовъздушна отбрана в Техеран се задействаха за първи път от влизането в сила на примирието със САЩ на 8 април.
Според агенция ИРНА са били чути изстрелвания от системите за противовъздушна отбрана в Западен Техеран.
Цените на петрола скочиха с повече от 5% днес, признак за безпокойство на пазарите заради обстановката в Близкия изток, след като в Техеран отекнаха експлозии, а възобновяване на преговорите между ирански и американски представители засега не се очертава, предаде Франс прес.
До 19:55 ч. българско време фючърсите на сорта Брент, който е референтен в международен план, скочиха с 5,16% до 107,17 долара за барел.
Американският лек суров петрол (WTI) поскъпна с 5,63% до 98,19 долара за барел.
1 ъхъ
Коментиран от #8, #28, #66
20:57 23.04.2026
2 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
Коментиран от #17
20:57 23.04.2026
3 Ганя Путинофила
Коментиран от #7, #10, #11, #19, #113
20:57 23.04.2026
4 Факт
20:58 23.04.2026
5 Е стига с тая ,,каменна ера",де...?!
Неандерталци такива!
Коментиран от #90
20:58 23.04.2026
6 Войната
Коментиран от #139
20:58 23.04.2026
7 Факт
До коментар #3 от "Ганя Путинофила":Украйна бъка от залежи и ресурси. С какво България би съблазнила Путин, да се откаже от Украйна, че да вземе територийката?
Ти ли ще го съблазняваш?
20:59 23.04.2026
8 Гресирана ватенка
До коментар #1 от "ъхъ":Това не бива да ти пречи да продължиш да си го в гаса.😁
Коментиран от #62, #63, #67
20:59 23.04.2026
9 авантгард
Съмнявам се да може.
Мухахахаха.
20:59 23.04.2026
10 Вероятно може да стане
До коментар #3 от "Ганя Путинофила":САЩ вече повече от година нямат посланик в София!
Това е сигурен знак, че ще ни бият дузпата!
Коментиран от #22, #38
20:59 23.04.2026
11 НАИСТИНА!
До коментар #3 от "Ганя Путинофила":Като те чете човек и се убеждава,че си един проЗт ГанчУ...!
20:59 23.04.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Той
21:00 23.04.2026
14 РЕСПЕКТ
У ДРИ БИБИ...У ДРИ ТАА МОСКАЛЯК ЧАЛМАРСКА ПАС МИНА
21:00 23.04.2026
15 Емил
Коментиран от #20, #133, #135
21:01 23.04.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Гоче папеонката-Експерт и Критик
До коментар #2 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈":Евгений,не пий толкова!
21:02 23.04.2026
18 Българин..
21:03 23.04.2026
19 Бай Ставри
До коментар #3 от "Ганя Путинофила":А защо да не предложи и Украйна и България, пък и Путин няма до го пита. Както е казано и трите дядо попе. А на теб и трите отвора ще ти ги пълнят, за да си задоволен.
21:04 23.04.2026
20 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
До коментар #15 от "Емил":Англосаксонска Англия и Англичаните също
21:05 23.04.2026
21 ФАКТИ
21:05 23.04.2026
22 Да я бият
До коментар #10 от "Вероятно може да стане":Българите сме си русофили
Коментиран от #24
21:05 23.04.2026
23 А50
21:06 23.04.2026
24 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
До коментар #22 от "Да я бият":Не си прав в този свят само Копейки Ебанофили и всякакви Путинисти
21:08 23.04.2026
25 Да,бе
21:09 23.04.2026
26 Артилерист
Коментиран от #37, #42
21:10 23.04.2026
27 Атина Палада
21:10 23.04.2026
28 Аха
До коментар #1 от "ъхъ":Ами евреите две седмици не са яли здрав ирански тупаник и взеха пак много да се обаждат, скоро като поемат няколко залпа дронове и ракети друга песен ще запеят.
21:11 23.04.2026
29 Слава на САЩ, Израел и Украйна
Коментиран от #36, #71
21:11 23.04.2026
30 Сатана Z
От Моше войник не става иначе Адолф тях щеше да прати на фронта ,а не да ги крие в лагери
21:11 23.04.2026
31 Оракула от Делфи
ни дума ни вопъл ни стон????
Курбана ще почака , ако въобще има такъв????
21:13 23.04.2026
32 Така Така
21:13 23.04.2026
33 Бай Ставри
Коментиран от #87, #97
21:13 23.04.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Слава на Туркие защитник на България
21:15 23.04.2026
36 Бай Ставри
До коментар #29 от "Слава на САЩ, Израел и Украйна":Внимавай да не ти дойда на гости.
21:15 23.04.2026
37 Какво да остане?
До коментар #26 от "Артилерист":185 ....Я.Бойни глави!! Ше останат само чаршафе, чалми фереджета и козина
Хахахахаха
Коментиран от #43, #44, #45, #47
21:15 23.04.2026
38 Така Така
До коментар #10 от "Вероятно може да стане":А сано нямаме нужда от фащ с нищо не са ни полезни, но са много вредни
21:16 23.04.2026
39 Цък
21:16 23.04.2026
40 Урсул фон РептиЛайнян🐍
21:16 23.04.2026
41 Аби
21:16 23.04.2026
42 Справедлив
До коментар #26 от "Артилерист":Могат и сега да го отнесат, на една Топола живот са.
Коментиран от #49
21:17 23.04.2026
43 Трол
До коментар #37 от "Какво да остане?":Разбрахме,че си ..
21:18 23.04.2026
44 Лафа е
До коментар #37 от "Какво да остане?":Кравешка козина, рога и копита. Това ще остане от кравите
21:19 23.04.2026
45 Справедлив
До коментар #37 от "Какво да остане?":Ще станат на стъкло, защото територията им е колкото да засадят една Топола, ако ме разбираш с простата си глава.
Коментиран от #53
21:20 23.04.2026
46 Ехехехехе Голям джумбиш
Коментиран от #55, #75
21:20 23.04.2026
47 Кравата ще стане
До коментар #37 от "Какво да остане?":Рококо.
21:20 23.04.2026
48 Стивън Дарси...
21:21 23.04.2026
49 Това го видехме
До коментар #42 от "Справедлив":13 год.... 3 дневен БЛИЦКРИГ на Импотентния Монголоиден Фюрер пеДо-фил,...у ДОНБАС и селото ПОКРОВСК
Хихихихихи
14 000 монголски ракети изст реляни по Украйна и.... Още превземат Селото
Хихихихихи
Коментиран от #58
21:21 23.04.2026
50 Някой
21:21 23.04.2026
51 Гост
Коментиран от #59
21:22 23.04.2026
52 Ами
Израел престава да съществува.
А това може да се случи много скоро.
21:24 23.04.2026
53 Тее БА у без казармения Чле ..носос..
До коментар #45 от "Справедлив":Тия мурафети ги пробутвай на ПЕН дел соаретата при коце Еврото и оная Пияната
Хехехехехехе
21:24 23.04.2026
54 Удри копейката с лопатЕто!
21:25 23.04.2026
55 защо
До коментар #46 от "Ехехехехе Голям джумбиш":На всяко действие отговаря равно по сила и обратно по посока противодействие.
Закон! Какво да го правиш??
21:25 23.04.2026
56 не може да бъде
21:26 23.04.2026
57 Боруна Лом
Коментиран от #60
21:26 23.04.2026
58 Атина Палада
До коментар #49 от "Това го видехме":За съжаление е факт. Но федерацията бе е никакъв фактор, посредствена и безпомощна армия
21:27 23.04.2026
59 ПРАВИМЛНО.
До коментар #51 от "Гост":Той имал желание да избие цялата фамилия Хаменей. Колко е жалък във жестокостта си. Всичко било готово за това. А и неговата фамилия я очаква същото. Пък и се видя нищо не направиха само обединиха един разединен народ. Пълен фалш
21:27 23.04.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Истинско обещание 🇮🇷
Коментиран от #64
21:29 23.04.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Мария
21:33 23.04.2026
66 Мдаа!🤔
До коментар #1 от "ъхъ":На веселите педофили да кажа- взеха ядреното куфарче на байДончо! Американски източници!
Не случайно USArmy саботира по всякакъв начин психопатските заповеди , а уволненията на висши чинове са израз на съпротивата! Долните чинове палят и задръстват с фекалии корабите! Моралът в USAarmy e на нищожно ниво след погромът, който Иран им устрои!
21:35 23.04.2026
67 Замразен бандеровец.
До коментар #8 от "Гресирана ватенка":Не приписвай си собствените си грехове на другите.
21:35 23.04.2026
68 ИНТЕРЕСНО
КАТО ГЕРОИТЕ ОТ ФИЛМА
БОГОВЕТЕ СИГУРНО СА ПОЛУДЕЛИ...🗣
21:37 23.04.2026
69 така, така
Така става, когато някой не познава историята
21:37 23.04.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Българин..
До коментар #29 от "Слава на САЩ, Израел и Украйна":Сус бе серсемин!
Коментиран от #72
21:40 23.04.2026
72 Сатана Z
До коментар #71 от "Българин..":Личи ти ,че си... Ре..Зан.." българин"! ПЕ зе..венк, да? ;))
Коментиран от #84
21:44 23.04.2026
73 Емил Стефанов
21:49 23.04.2026
74 Чики-Рики
21:50 23.04.2026
75 РЕАЛИСТ
До коментар #46 от "Ехехехехе Голям джумбиш":И аз те питам , къде е? Щото няма руско ПВО в Иран. Имат единствено старо американско ПВО от време оно. Ако имаха С-400 щеше да хвърчи американска и еврейска перушина. Путин е евреин и се разбра с Натаняху да не им дава.
Коментиран от #92
21:50 23.04.2026
76 мишо
21:50 23.04.2026
77 Мъдьо
До коментар #70 от "Коце Блицкрига":Легай си Коце, вече пелтечиш.Не носиш на пиене.
21:51 23.04.2026
78 Жоро
21:54 23.04.2026
79 Архимандрисандрит Бибиян
Коментиран от #83
21:57 23.04.2026
80 Израелския
21:57 23.04.2026
81 Иво
22:04 23.04.2026
82 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
Коментиран от #89
22:08 23.04.2026
83 Свети Великомученик Аргир Безбожник
До коментар #79 от "Архимандрисандрит Бибиян":Лап Пай У Йотт бре хъесоссс ,кво ми пелтечиш ма кюстендилска мрррршоо !
Коментиран от #101
22:10 23.04.2026
84 Българин
До коментар #72 от "Сатана Z":Що ти кат си българин с 3 слънчеви бани по рождение за специален ли се имаш ?
22:12 23.04.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Ами..
22:15 23.04.2026
87 Шиши
До коментар #33 от "Бай Ставри":Бае, не те слуша главата ти.
22:16 23.04.2026
88 Даскалов
22:17 23.04.2026
89 Тюбетейка
До коментар #82 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Молят Чебурашка да се появи по телевизията, та да видят всички, че е "жив".
22:18 23.04.2026
90 Абе стига с тия заплахи
До коментар #5 от "Е стига с тая ,,каменна ера",де...?!":Все пак сме цивилизовани, може би, единия щял да ликвидирва иранската цивилизация, другия искал да ги връща в каменната ера, накрая ще дойде горския, пардон Китайците и да не установят нов ред на земята
22:25 23.04.2026
91 Възмутен
Да не говорим, че може да стане точно обратното...
22:29 23.04.2026
92 Договорите
До коментар #75 от "РЕАЛИСТ":Им с Иран не включват военна помощ, освен ако не поискат, засега не са поискали
Коментиран от #107
22:29 23.04.2026
93 Мисля
22:34 23.04.2026
94 Матиа фон Зигмунд
Коментиран от #95
22:35 23.04.2026
95 Гресирана ватенка
До коментар #94 от "Матиа фон Зигмунд":А защо си го слагаш в задният сектор 😁
22:44 23.04.2026
96 УдоМача
22:46 23.04.2026
97 Израел
До коментар #33 от "Бай Ставри":просто е съсипан от твоето настроение ставрибай
22:49 23.04.2026
98 Пич
Коментиран от #100
22:49 23.04.2026
99 Май Иран
22:50 23.04.2026
100 Ол1гофрен,
До коментар #98 от "Пич":В Техеран в момента е ад.
Коментиран от #104, #122
22:59 23.04.2026
101 Архимандрисандрит Бибиян
До коментар #83 от "Свети Великомученик Аргир Безбожник":П,"каеМе тиу"ошето, серяеме ти у уzzтата одрискана кво ми сричаш бай х@й‼️
23:02 23.04.2026
102 Абе писачо
По дълга и голяма ли искаш да стане?
Ти знаеш ли какво е журналистика?
23:02 23.04.2026
103 Опааа
23:03 23.04.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 хаха
Корупцията вече излиза наяве. Новоизбраният министър-председател на Унгария Петер Мадяр разкри тази седмица, че правителството на Орбан е пилело унгарски пари от данъци, за да финансира Консервативната конференция за политически действия (CPAC) на Тръмп в продължение на години. Мадяр го нарече „престъпление“, което „ще трябва да бъде разследвано“. Новото правителство незабавно спира всяко финансиране.
Как е бе корумпирани кухороги ватнишки подлоги??
Коментиран от #115, #116, #117
23:05 23.04.2026
106 Хахо
23:10 23.04.2026
107 РЕАЛИСТ
До коментар #92 от "Договорите":Иран имаше договор за закупуване на С-300
PMU-2 новата версия от 1998 г . Путин ги излъга и им даде С-300 от 1978, първата версия. Стихнаха до международен арбитраж. Путин е евреин. Лъжец . Защитава Израел и прави сделки с Натаняху.
23:20 23.04.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 МЕТНЕТЕ
КОЙ ЩЕ БЪДЕ В КАМЕНАТА ЕРА!!
Коментиран от #112
23:20 23.04.2026
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Есма
23:32 23.04.2026
112 Коста от хола
До коментар #109 от "МЕТНЕТЕ":И аз това пиша ама мен ме трият...
23:32 23.04.2026
113 ГАНЯ НАКАРА ВСИЧКИ КОПЕЙКИ ДА ТРЕПЕРЯТ
До коментар #3 от "Ганя Путинофила":Ужким са копейки ама умиргат от страх да станат република на Блатните...казах закривам тая путинофилска държава последната копейка да дръпне шалтера
23:33 23.04.2026
114 Констатация
23:35 23.04.2026
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 МИ СИR
До коментар #105 от "хаха":това Сорос ли ти го подшушна? Хайде дай нещо по- достоверно, като кацането на Луната.
23:39 23.04.2026
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Горски
23:40 23.04.2026
120 Дон Турболенто
23:41 23.04.2026
121 Есма
23:41 23.04.2026
122 Дон Турболенто
До коментар #100 от "Ол1гофрен,":Много знаеш ти какво е в Техеран. Аман от интернет академици!
23:45 23.04.2026
123 Теслатъ
23:45 23.04.2026
124 Есма
23:47 23.04.2026
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 Този коментар е премахнат от модератор.
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 Този коментар е премахнат от модератор.
130 Този коментар е премахнат от модератор.
131 ?????
В каменната ера която си представя израелският военен министър сегашния Израел е бил част от тогавашната Персия.
23:58 23.04.2026
132 Пилотът Гошу
00:05 24.04.2026
133 Пилотът Гошу
До коментар #15 от "Емил":Вярвай си... Само по медиите...
00:06 24.04.2026
134 Демокрация????
00:07 24.04.2026
135 Дино
До коментар #15 от "Емил":Още от римската имерия всички мн ги уважават.
00:30 24.04.2026
136 Този коментар е премахнат от модератор.
137 Биби
00:33 24.04.2026
138 Биби
Коментиран от #141
00:36 24.04.2026
139 Кой кого държи за топките
До коментар #6 от "Войната":Зависи кой кого държи за топките
00:54 24.04.2026
140 Хайнрих
01:00 24.04.2026
141 Бибиту 60kлyka
До коментар #138 от "Биби":Живи сме дaви eбaмaйкaтa шибaнa 4футска rнycнa, oтпaдъцитe на света. Още ли сте живи бe ypoдидолни.
01:03 24.04.2026
142 Каква "армия" бе Кацо разкована?
И колко сте готови след като Иран още не ви е подкарал с хиперзвуковите си, каквито вие дори НАТО нямате, а и ПВО не ги лови.
А Иран само чака да настъпите мотиката и да ви изтрие от картата. Иран не е против Израел да съществува, но ако ционистите не мирясат, евреите там ще се наложи да местят в "ДониЛенд"
01:04 24.04.2026
143 .....
01:42 24.04.2026