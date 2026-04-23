Демонстративна военна операция! Иранската армия се похвали с контрола си над Ормузкия проток (ВИДЕО)

Иран показа засилен контрол върху Ормузкия проток чрез демонстративна военна операция срещу търговски съдове, след провала на мирните преговори със САЩ, съобщи "Ройтерс".
Държавната телевизия в Техеран излъчи кадри, на които въоръжени командоси се качват на борда на контейнеровоза MSC Francesca (Франческа), използвайки бързоходни лодки и въжени стълби. На видеото се виждат и кадри от друг кораб - Epaminondas (Епаминодес), за който Иран твърди, че също е задържан при опит да премине през протока без разрешение.
Иранските власти обявиха, че вече са въвели такси за преминаване през стратегическия морски коридор, като според заместник-председателя на парламента Хамидреза Хаджибабаи първите приходи вече са постъпили в централната банка. Съдебните власти в страната заявиха, че задържаните кораби са "изправени пред закона".
Iranian state TV aired footage showing IRGC fast attack boats boarding three international cargo ships in the Strait of Hormuz, after earlier firing on the vessels, following President Trump’s announcement of a ceasefire extension. pic.twitter.com/48r9sT1vUt— Moshe Schwartz (@YWNReporter) April 23, 2026
Ситуацията се изостря на фона на фактическа блокада на протока, който обичайно осигурява транзита на около една пета от световния петрол и втечнен природен газ. След началото на конфликта през февруари между Иран, САЩ и Израел, Техеран ограничи преминаването на чуждестранни кораби, като допуска основно свои съдове.
Преговорите, които трябваше да доведат до отваряне на протока, се провалиха тази седмица, малко преди изтичането на двуседмичното примирие. Иран заяви, че няма да възобнови свободното корабоплаване, докато Вашингтон не прекрати блокадата върху иранския морски трафик, наложена по време на примирието.
На този фон във Вашингтон се стигна до размествания на високо ниво. Министърът на военноморските сили на САЩ Джон Фелан беше отстранен от поста си след вътрешни разногласия в Пентагона, включително по въпроси, свързани с корабостроенето и отношенията с министъра на отбраната. Решението идва в момент на засилено напрежение в региона и активни военноморски операции.
Междувременно американски военноморски сили са прехванали и отклонили поне три ирански танкера в азиатски води, съобщават източници от сектора. Президентът Доналд Тръмп се отказа от заплахите за подновяване на ударите срещу Иран, но не е отменил ограниченията.
Напрежението се отразява и на пазарите - цената на петрола сорт Brent се повиши с над 1,5% до около 103 долара за барел, на фона на несигурността около най-голямото прекъсване на енергийни доставки в съвременната история.
Към момента няма яснота за нови преговори, макар Пакистан да поддържа контакт с двете страни. Обстановката остава нестабилна, като регионът се намира в състояние "нито мир, нито война", по думите на местни жители в Техеран.
7 авантгард
Гледах им щурма на абордаж на един кораб.
Нямат вертолети хората та по старомодния начин - с въжени стълби.
НО важен е ефекта, мухахахаха.
Коментиран от #12
19:06 23.04.2026
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Де ги търсиш цървулите при персите , цървулите на вързано куче хляб не могат да дадат
Русия контролира Байкал ☝️
11 авантгард
До коментар #4 от "Мишел":Не си разбрало.
Не кораби щели да потапят, а лодки.
Лодки, които пускали били мини.
Мухахахаха.
12 Хи хи
До коментар #7 от "авантгард":И после по старомодния начин се режат глави ! Нищо че е старомоден, ефекта е 100%-тов !!
14 Владимир Путин, президент
До коментар #8 от "Хи хи":".. Путин прави дебелите пачки от ..."
Правя да...
От cвиpки и мърдане на задни бузки
15 Интересно
До коментар #6 от "дядо дръмпир се опитва да ви учи.....":И къде го прочете това? В някой коментар ли?
За сметка на това пък, в нета има "Иран уар кост тракер", според който САЩ губят по 1 милиард Долара на ден от войната с Иран.
17 Факт
До коментар #6 от "дядо дръмпир се опитва да ви учи.....":54 дни война с Иран - $60 000 000 000 загуби за краварите.
Смяташ ли?
До коментар #16 от "Байкал":Така де, но не го казвай силно.
Нека рyccкие си мислят че руски и за пабеди 😁
19 Ааааа не може
До коментар #13 от "Гост":тая работа няма да я бъде. В клуба на богатите не може да има ниски цени.
20 дядо дръмпир се опитва да ви учи.....
До коментар #15 от "Интересно":Ганчоо ,аз мисля следователно Съществувам това го е казал Декарт ,за разлика от теб не чета ,а изчислявам ходовете на двете страни.Защо мислиш ,че тръмп ги държи като голяма риба хваната на въдица.тока се държи голяма риба за да се изтощи и да я изкара на брега.при това положение в иран ще настъпи момент ,когато няма да могат да си плащат на гавазите от гвардията и ще започне вътрешен разпад ,без нищо да правят щатите!мисли бе ,ганчоо.
До коментар #3 от "Хамас":ИНШАЛЛАХ АМИН..
До коментар #23 от "Кадето и да са намесени краварите":Кой ли бомби Путин и Иран?
28 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #26 от "Тръмп днес победи Иран":Тръмп не побеждава, той покорява.
До коментар #28 от "ГОЛЕМ СМЕХ":7-8 пъти, след и яд че кажат довечера по новините, ама ще бъде някъде около минимум 15-16 пъти.Утре пак, че сега става късно вече.
33 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #32 от "Да, да, само до обяд ги покори":Не слушай кво говоря а гледай как бомбя Путин и Иран.
19:41 23.04.2026
39 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #36 от "браво на ПЕРСИТЕ":Не падне ли блокадата на САЩ, аятоласите ша пукнат от глад.
40 Истинско обещание 🇮🇷
Само така с твърда ръка се действа срещу терористите Израел и САЩ....
Персия е велика..
Целият свят е с Иран
19:52 23.04.2026
До коментар #37 от "Нетаняху и касапите му , във ЗАТВОРА !":Скоро пак ви почвам
44 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #43 от "Шестопръстия гръмовержец":Откриха ли вече на СатанЯхууу ушите и шестия пръст ,за музея на Холокоста ?
19:56 23.04.2026
48 Аз съм веган
До коментар #30 от "Ти можеш само да":Много обичам тъмнолилави едрички патладжани 🍆,предпочитам натуралните със семена ,а онези ГМО без семе си ги задръжте за вас .
49 стоян
До коментар #49 от "стоян":До 15 ком - инетесно как така САЩ губят от войната като сега продават рекордни количества нефт и газ на висока цена - а що се отнася до войната то военните те са на щатна заплата и сега утилизират по Иран стари бомби и ракети с изтичащ срок на годност които трябва да се подновят
50 Мишел
До коментар #20 от "дядо дръмпир се опитва да ви учи.....":Иран е основен източник на нефт и природен газ за Китай и Северна Корея. Китайският военноморски флот е по- голям от този на САЩ . Китай вече предупреди САЩ, че няма да позволи спирането на доставките на ирански нефт и газ. Китайска военна флотилия вече е на път за Ормузкия проток.
51 Дълбоко Виждащ
До коментар #20 от "дядо дръмпир се опитва да ви учи.....":Дядо Димитре ,кво стана с Перемогата и Контранаступа дето ги чака два последователни Димитровдена ,че и трети пореден те очаква.Чувай ,чувай дядо Димитре ,признай си честно че си гросмайстор на хоремага от Долно У...йноо.Защо заряза ходенето за гъби и се оттдаде пак на Лукавия ?
До коментар #49 от "стоян":Има ли недоръгани стояновци ?Да пускам ромммския спецназ за бързо реагиране Арсланите с онбашията Алито .
До коментар #49 от "стоян":Любими ,ти дом нямаш ли ?Прибрал се не прибрал се ,точно в 21.00 любовта в брачното ложе започва!Прави си сметка !
До коментар #49 от "стоян":Много поздрави на Деси да пращаш !
До коментар #46 от "Ачо":Аз свършвам в лицето на Асенка.....без предупреждение.
58 Боян
До коментар #39 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Мисли за нас българите,че ние не можем да се само изхранваме зависим само от внос !Прави консерви и печи сухари тръкни и трахана!
До коментар #13 от "Гост":КОМИНИТЕ НА МК КРЕМИКОВЦИ
КОГИЗ ЗАПУШАТ ТОГИЗ....(.....)....
