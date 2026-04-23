Демонстративна военна операция! Иранската армия се похвали с контрола си над Ормузкия проток (ВИДЕО)

Иран показа засилен контрол върху Ормузкия проток чрез демонстративна военна операция срещу търговски съдове, след провала на мирните преговори със САЩ, съобщи "Ройтерс".

Държавната телевизия в Техеран излъчи кадри, на които въоръжени командоси се качват на борда на контейнеровоза MSC Francesca (Франческа), използвайки бързоходни лодки и въжени стълби. На видеото се виждат и кадри от друг кораб - Epaminondas (Епаминодес), за който Иран твърди, че също е задържан при опит да премине през протока без разрешение.

Иранските власти обявиха, че вече са въвели такси за преминаване през стратегическия морски коридор, като според заместник-председателя на парламента Хамидреза Хаджибабаи първите приходи вече са постъпили в централната банка. Съдебните власти в страната заявиха, че задържаните кораби са "изправени пред закона".

Iranian state TV aired footage showing IRGC fast attack boats boarding three international cargo ships in the Strait of Hormuz, after earlier firing on the vessels, following President Trump’s announcement of a ceasefire extension. pic.twitter.com/48r9sT1vUt — Moshe Schwartz (@YWNReporter) April 23, 2026

Ситуацията се изостря на фона на фактическа блокада на протока, който обичайно осигурява транзита на около една пета от световния петрол и втечнен природен газ. След началото на конфликта през февруари между Иран, САЩ и Израел, Техеран ограничи преминаването на чуждестранни кораби, като допуска основно свои съдове.

Преговорите, които трябваше да доведат до отваряне на протока, се провалиха тази седмица, малко преди изтичането на двуседмичното примирие. Иран заяви, че няма да възобнови свободното корабоплаване, докато Вашингтон не прекрати блокадата върху иранския морски трафик, наложена по време на примирието.

На този фон във Вашингтон се стигна до размествания на високо ниво. Министърът на военноморските сили на САЩ Джон Фелан беше отстранен от поста си след вътрешни разногласия в Пентагона, включително по въпроси, свързани с корабостроенето и отношенията с министъра на отбраната. Решението идва в момент на засилено напрежение в региона и активни военноморски операции.

Междувременно американски военноморски сили са прехванали и отклонили поне три ирански танкера в азиатски води, съобщават източници от сектора. Президентът Доналд Тръмп се отказа от заплахите за подновяване на ударите срещу Иран, но не е отменил ограниченията.

Напрежението се отразява и на пазарите - цената на петрола сорт Brent се повиши с над 1,5% до около 103 долара за барел, на фона на несигурността около най-голямото прекъсване на енергийни доставки в съвременната история.

Към момента няма яснота за нови преговори, макар Пакистан да поддържа контакт с двете страни. Обстановката остава нестабилна, като регионът се намира в състояние "нито мир, нито война", по думите на местни жители в Техеран.