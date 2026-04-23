Демонстративна военна операция! Иранската армия се похвали с контрола си над Ормузкия проток (ВИДЕО)

23 Април, 2026 18:55 3 491 59

Напрежението се отразява и на пазарите - цената на петрола сорт Brent се повиши с над 1,5% до около 103 долара за барел, на фона на несигурността около най-голямото прекъсване на енергийни доставки в съвременната история

Иран показа засилен контрол върху Ормузкия проток чрез демонстративна военна операция срещу търговски съдове, след провала на мирните преговори със САЩ, съобщи "Ройтерс".

Държавната телевизия в Техеран излъчи кадри, на които въоръжени командоси се качват на борда на контейнеровоза MSC Francesca (Франческа), използвайки бързоходни лодки и въжени стълби. На видеото се виждат и кадри от друг кораб - Epaminondas (Епаминодес), за който Иран твърди, че също е задържан при опит да премине през протока без разрешение.

Иранските власти обявиха, че вече са въвели такси за преминаване през стратегическия морски коридор, като според заместник-председателя на парламента Хамидреза Хаджибабаи първите приходи вече са постъпили в централната банка. Съдебните власти в страната заявиха, че задържаните кораби са "изправени пред закона".

Ситуацията се изостря на фона на фактическа блокада на протока, който обичайно осигурява транзита на около една пета от световния петрол и втечнен природен газ. След началото на конфликта през февруари между Иран, САЩ и Израел, Техеран ограничи преминаването на чуждестранни кораби, като допуска основно свои съдове.

Преговорите, които трябваше да доведат до отваряне на протока, се провалиха тази седмица, малко преди изтичането на двуседмичното примирие. Иран заяви, че няма да възобнови свободното корабоплаване, докато Вашингтон не прекрати блокадата върху иранския морски трафик, наложена по време на примирието.

На този фон във Вашингтон се стигна до размествания на високо ниво. Министърът на военноморските сили на САЩ Джон Фелан беше отстранен от поста си след вътрешни разногласия в Пентагона, включително по въпроси, свързани с корабостроенето и отношенията с министъра на отбраната. Решението идва в момент на засилено напрежение в региона и активни военноморски операции.

Междувременно американски военноморски сили са прехванали и отклонили поне три ирански танкера в азиатски води, съобщават източници от сектора. Президентът Доналд Тръмп се отказа от заплахите за подновяване на ударите срещу Иран, но не е отменил ограниченията.

Напрежението се отразява и на пазарите - цената на петрола сорт Brent се повиши с над 1,5% до около 103 долара за барел, на фона на несигурността около най-голямото прекъсване на енергийни доставки в съвременната история.

Към момента няма яснота за нови преговори, макар Пакистан да поддържа контакт с двете страни. Обстановката остава нестабилна, като регионът се намира в състояние "нито мир, нито война", по думите на местни жители в Техеран.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    26 2 Отговор
    Авторът Моше Шварц е моят нов любимец

    18:59 23.04.2026

  • 2 Последния Софиянец

    26 6 Отговор
    Персите са Арии също като нас БолгАриите.

    Коментиран от #9

    19:02 23.04.2026

  • 3 Хамас

    38 8 Отговор
    Великите перси заедно с Хамас .Хизбала и братята хуси ке разтурим тая терориска банда исраел!!!!

    Коментиран от #24

    19:02 23.04.2026

  • 4 Мишел

    36 3 Отговор
    Празноглавият самохвалко е наредил на военния флот на САЩ да потапя корабите на потопения флот на Иран ( Ройтерс).

    Коментиран от #11

    19:03 23.04.2026

  • 5 Сталин

    43 5 Отговор
    Целия свят е задължен на великите перси че чистят вековната ционистка мръсотия от лицето на земята

    19:06 23.04.2026

  • 6 дядо дръмпир се опитва да ви учи.....

    3 30 Отговор
    Знаете ли колко губи иран от затворен ормуз и блокадата на щатите дневно........Ако ви кажа около 700милиона$,според вас колко време може иран да стои в тази позиция......някой от вас може ли да мисли така ,или ....като мутрите ,като дойде завой и вляза в него с неподходяща скорост.... тогава ще му мисля....

    Коментиран от #15, #17

    19:06 23.04.2026

  • 7 авантгард

    30 4 Отговор
    Ще контролира я, няма басма да им цепи.
    Гледах им щурма на абордаж на един кораб.
    Нямат вертолети хората та по старомодния начин - с въжени стълби.
    НО важен е ефекта, мухахахаха.

    Коментиран от #12

    19:06 23.04.2026

  • 8 Хи хи

    27 5 Отговор
    Американците се мъчат с Иран, а Путин прави дебелите пачки от новите цени без да си мръдне пръста !!

    Коментиран от #14

    19:07 23.04.2026

  • 9 Сталин

    5 18 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Де ги търсиш цървулите при персите , цървулите на вързано куче хляб не могат да дадат

    19:07 23.04.2026

  • 10 Владимир Путин, президент

    7 20 Отговор
    Мхмхъъъ......
    Русия контролира Байкал ☝️
    И малко от Азовско море....мисла ? 😁

    Коментиран от #16

    19:07 23.04.2026

  • 11 авантгард

    15 4 Отговор

    До коментар #4 от "Мишел":

    Не си разбрало.
    Не кораби щели да потапят, а лодки.
    Лодки, които пускали били мини.
    Мухахахаха.

    19:08 23.04.2026

  • 12 Хи хи

    22 2 Отговор

    До коментар #7 от "авантгард":

    И после по старомодния начин се режат глави ! Нищо че е старомоден, ефекта е 100%-тов !!

    19:08 23.04.2026

  • 13 Гост

    23 4 Отговор
    Нали бяхме сключили сделките за доставки на ниските цени?
    Кога ще върнете цената на колонката от 1,15?

    Коментиран от #19, #59

    19:09 23.04.2026

  • 14 Владимир Путин, президент

    7 15 Отговор

    До коментар #8 от "Хи хи":

    ".. Путин прави дебелите пачки от ..."

    Правя да...
    От cвиpки и мърдане на задни бузки

    19:11 23.04.2026

  • 15 Интересно

    23 4 Отговор

    До коментар #6 от "дядо дръмпир се опитва да ви учи.....":

    И къде го прочете това? В някой коментар ли?
    За сметка на това пък, в нета има "Иран уар кост тракер", според който САЩ губят по 1 милиард Долара на ден от войната с Иран.

    Коментиран от #20, #49

    19:12 23.04.2026

  • 16 Байкал

    4 17 Отговор

    До коментар #10 от "Владимир Путин, президент":

    е китайски!

    Коментиран от #18

    19:12 23.04.2026

  • 17 Факт

    21 2 Отговор

    До коментар #6 от "дядо дръмпир се опитва да ви учи.....":

    54 дни война с Иран - $60 000 000 000 загуби за краварите.
    Смяташ ли?

    19:14 23.04.2026

  • 18 Владимир Путин, президент

    4 16 Отговор

    До коментар #16 от "Байкал":

    Така де, но не го казвай силно.
    Нека рyccкие си мислят че руски и за пабеди 😁

    19:16 23.04.2026

  • 19 Ааааа не може

    19 2 Отговор

    До коментар #13 от "Гост":

    тая работа няма да я бъде. В клуба на богатите не може да има ниски цени.

    19:17 23.04.2026

  • 20 дядо дръмпир се опитва да ви учи.....

    6 21 Отговор

    До коментар #15 от "Интересно":

    Ганчоо ,аз мисля следователно Съществувам това го е казал Декарт ,за разлика от теб не чета ,а изчислявам ходовете на двете страни.Защо мислиш ,че тръмп ги държи като голяма риба хваната на въдица.тока се държи голяма риба за да се изтощи и да я изкара на брега.при това положение в иран ще настъпи момент ,когато няма да могат да си плащат на гавазите от гвардията и ще започне вътрешен разпад ,без нищо да правят щатите!мисли бе ,ганчоо.овцъ!Тази мутрафонова не ви ли кара да се мъчите да мислите или само ви казва...Обиждайте така и особенно наблягайте на проззтащината.Мисли ,бе ганчоо-офць!

    Коментиран от #34, #50, #51

    19:17 23.04.2026

  • 21 Аз съм веган

    6 11 Отговор
    Всички могат да направят сво,само руските неможачи не.

    Коментиран от #30

    19:20 23.04.2026

  • 22 Ехааааааа

    17 4 Отговор
    Краварите си го търсеха и си го намериха ! Удисаха на евреите за война които предизвикаха два пъти и то по време на водене на преговори .....съвсем подло и безочливо поведение за тях !!!!!! Сега се мъчат да избягат както от виетнам , пакистан ....и да по отавят народите да се мразят един друг във бизкия изток !

    19:29 23.04.2026

  • 23 Кадето и да са намесени краварите

    15 4 Отговор
    Все мирише на КЕНЕФ !!!!!

    Коментиран от #27

    19:30 23.04.2026

  • 24 ТурчинЪТ

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Хамас":

    ИНШАЛЛАХ АМИН..

    19:32 23.04.2026

  • 25 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    3 14 Отговор
    Давайте урана, че с тая блокада ша умрете от глад

    19:33 23.04.2026

  • 26 Тръмп днес победи Иран

    16 4 Отговор
    7-8 пъти.И това само преди обяд.

    Коментиран от #28

    19:33 23.04.2026

  • 27 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 12 Отговор

    До коментар #23 от "Кадето и да са намесени краварите":

    Кой ли бомби Путин и Иран?

    19:34 23.04.2026

  • 28 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 10 Отговор

    До коментар #26 от "Тръмп днес победи Иран":

    Тръмп не побеждава, той покорява.

    Коментиран от #32

    19:35 23.04.2026

  • 29 АЕ АЯТОЛАСЧЕТА

    3 11 Отговор
    Ша давате ли урана или да ви почвам

    19:36 23.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Васил

    4 8 Отговор
    И кво точно контролират тези смешници???

    Коментиран от #46

    19:38 23.04.2026

  • 32 Да, да, само до обяд ги покори

    8 3 Отговор

    До коментар #28 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    7-8 пъти, след и яд че кажат довечера по новините, ама ще бъде някъде около минимум 15-16 пъти.Утре пак, че сега става късно вече.

    Коментиран от #33

    19:38 23.04.2026

  • 33 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    2 12 Отговор

    До коментар #32 от "Да, да, само до обяд ги покори":

    Не слушай кво говоря а гледай как бомбя Путин и Иран.

    19:41 23.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 ТРЪМП СТРАШНИИ

    2 8 Отговор
    Спретвам Военноморска база до залива. Да държа аятоласите на каишка.

    19:42 23.04.2026

  • 36 браво на ПЕРСИТЕ

    9 2 Отговор
    справедливостта трябва да победи срещу колонизаторите

    Коментиран от #39

    19:46 23.04.2026

  • 37 Нетаняху и касапите му , във ЗАТВОРА !

    7 2 Отговор
    Нетаняху и касапите му във ЗАТВОРА !!!!

    Коментиран от #43

    19:51 23.04.2026

  • 38 Коста

    3 2 Отговор
    Много добре!

    19:51 23.04.2026

  • 39 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 6 Отговор

    До коментар #36 от "браво на ПЕРСИТЕ":

    Не падне ли блокадата на САЩ, аятоласите ша пукнат от глад.

    Коментиран от #58

    19:52 23.04.2026

  • 40 Истинско обещание 🇮🇷

    8 6 Отговор
    Браво на Иран
    Само така с твърда ръка се действа срещу терористите Израел и САЩ....
    Персия е велика..
    Целият свят е с Иран

    19:52 23.04.2026

  • 41 Конгресмен от фалш

    5 4 Отговор
    ИМПИЙЧМЪНТ на дедо тръмп - питата !

    19:53 23.04.2026

  • 42 Ха ха ха

    5 6 Отговор
    Пак ще реват чалмите.

    Коментиран от #47

    19:53 23.04.2026

  • 43 Шестопръстия гръмовержец

    3 5 Отговор

    До коментар #37 от "Нетаняху и касапите му , във ЗАТВОРА !":

    Скоро пак ви почвам

    Коментиран от #44

    19:53 23.04.2026

  • 44 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    4 4 Отговор

    До коментар #43 от "Шестопръстия гръмовержец":

    Откриха ли вече на СатанЯхууу ушите и шестия пръст ,за музея на Холокоста ?

    19:56 23.04.2026

  • 45 Матиа фон Зигмунд

    5 5 Отговор
    Бумм Бумм Тел Авив 💥💥💥 !Песен обещана на "избраното племе" от Яхве и чакана цели 3000години !

    19:58 23.04.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Аз съм веган

    2 2 Отговор

    До коментар #30 от "Ти можеш само да":

    Много обичам тъмнолилави едрички патладжани 🍆,предпочитам натуралните със семена ,а онези ГМО без семе си ги задръжте за вас .

    20:06 23.04.2026

  • 49 стоян

    5 3 Отговор

    До коментар #15 от "Интересно":

    До 15 ком - инетесно как така САЩ губят от войната като сега продават рекордни количества нефт и газ на висока цена - а що се отнася до войната то военните те са на щатна заплата и сега утилизират по Иран стари бомби и ракети с изтичащ срок на годност които трябва да се подновят

    Коментиран от #52, #53, #55

    20:09 23.04.2026

  • 50 Мишел

    6 3 Отговор

    До коментар #20 от "дядо дръмпир се опитва да ви учи.....":

    Иран е основен източник на нефт и природен газ за Китай и Северна Корея. Китайският военноморски флот е по- голям от този на САЩ . Китай вече предупреди САЩ, че няма да позволи спирането на доставките на ирански нефт и газ. Китайска военна флотилия вече е на път за Ормузкия проток.

    20:11 23.04.2026

  • 51 Дълбоко Виждащ

    4 3 Отговор

    До коментар #20 от "дядо дръмпир се опитва да ви учи.....":

    Дядо Димитре ,кво стана с Перемогата и Контранаступа дето ги чака два последователни Димитровдена ,че и трети пореден те очаква.Чувай ,чувай дядо Димитре ,признай си честно че си гросмайстор на хоремага от Долно У...йноо.Защо заряза ходенето за гъби и се оттдаде пак на Лукавия ?

    20:11 23.04.2026

  • 52 Ицо

    4 2 Отговор

    До коментар #49 от "стоян":

    Има ли недоръгани стояновци ?Да пускам ромммския спецназ за бързо реагиране Арсланите с онбашията Алито .

    20:13 23.04.2026

  • 53 Десислава Димитрова

    3 3 Отговор

    До коментар #49 от "стоян":

    Любими ,ти дом нямаш ли ?Прибрал се не прибрал се ,точно в 21.00 любовта в брачното ложе започва!Прави си сметка !

    20:15 23.04.2026

  • 54 стоян георгиев

    4 3 Отговор
    Според потвърдени данни досега в конфликта американците са изгубили 48 машини на военновъздушните сили.2бр разузнавателни Ауакс.4изтребителя 2бр Ф16 .Ф15.и Ф35 .4бр Апачи и още 4 малки хеликоптера .останалите самолети са транспортни Херкулес и въздушни цистерни .повечето от тях ударени и унищожени на земята в базите на Сащ в района на Персийския залив .

    20:24 23.04.2026

  • 55 Милен Ганев

    1 2 Отговор

    До коментар #49 от "стоян":

    Много поздрави на Деси да пращаш !

    20:25 23.04.2026

  • 56 Киро

    1 1 Отговор
    Кражба кой колкото може.САЩ ,Венецуелски и Руски .Иран Американски.

    20:25 23.04.2026

  • 57 Спецата

    1 2 Отговор

    До коментар #46 от "Ачо":

    Аз свършвам в лицето на Асенка.....без предупреждение.

    21:14 23.04.2026

  • 58 Боян

    0 1 Отговор

    До коментар #39 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Мисли за нас българите,че ние не можем да се само изхранваме зависим само от внос !Прави консерви и печи сухари тръкни и трахана!

    21:19 23.04.2026

  • 59 ГЛЕДАЙ

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Гост":

    КОМИНИТЕ НА МК КРЕМИКОВЦИ
    КОГИЗ ЗАПУШАТ ТОГИЗ....(.....)....

    21:47 23.04.2026

