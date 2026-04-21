Тръмп: Иран ще продължи да преговаря, иначе ще се сблъска с невиждани проблеми

Тръмп: Иран ще продължи да преговаря, иначе ще се сблъска с невиждани проблеми

21 Април, 2026 04:58, обновена 21 Април, 2026 05:07 622 5

Преди това от Техеран заявиха, че няма да продължат с консултациите, ако Вашингтон продължи да заплашва Ислямската република

Тръмп: Иран ще продължи да преговаря, иначе ще се сблъска с невиждани проблеми - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският премиер Доналд Тръмп смята, че Иран ще продължи да участва в преговорите със САЩ.

„Те ще участват в преговорите. А ако не го направят, ще се сблъскат с проблеми, каквито никога преди не са имали“, заяви американският лидер в интервю с радиоводещия Джон Фредерикс.

„Надявам се да постигнат справедлива сделка и да възстановят страната. Но когато това се случи, те няма да имат ядрени оръжия и ние няма да позволим това“, добави шефът на Белия дом.

Преди това председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф заяви, че Техеран няма да преговаря, ако Вашингтон продължи да заплашва Ислямската република. Той добави, че страната му е „готова да демонстрира нов баланс на силите на бойното поле“, подготовката за което, според него, „се провежда през последните две седмици“.

На 17 април Тръмп заяви, че представители на САЩ и Иран ще работят заедно за премахване на обогатения уран от Ислямската република и че Техеран е готов да спре за неопределено време ядрената си програма, без да получава замразени активи от Вашингтон. Президентът на САЩ заяви също, че повечето от условията на евентуална сделка с Иран вече са договорени.

Все още не е известно дали ще се проведе нов кръг от консултации, въпреки че Вашингтон е сигнализирал за намерението си да изпрати отново делегацията си в пакистанската столица. Очаква се тези разговори да се проведат на 21 април.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гагней

    5 1 Отговор
    А бе май тръмпи си отвори проблеми заедно с хитрото куче нетаняху

    Коментиран от #2

    05:06 21.04.2026

  • 2 Град Козлодуй.

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гагней":

    Той е кукла на конци на англосаксонското племе и евреите. Ционисти и сатанисти са заедно!

    05:28 21.04.2026

  • 3 Михаил

    3 0 Отговор
    вече тръмпоча взе да става банален само плаши и нищо неправи то не бяха 3 дена 2 седмици .... двамата еврей зеления и биби му го нафърфориха

    05:34 21.04.2026

  • 4 Донди Пръц

    2 0 Отговор
    Пак се размириса.
    Тоя неук човек има само няколко думи в речника си: мита; много лошо: големи проблеми; сделка. Толкоз

    05:39 21.04.2026

  • 5 Чорбара

    2 0 Отговор
    Грабнете го тоя идеоттт бие.

    05:42 21.04.2026