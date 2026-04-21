Тръмп: Иран ще продължи да преговаря, иначе ще се сблъска с невиждани проблеми

Американският премиер Доналд Тръмп смята, че Иран ще продължи да участва в преговорите със САЩ.

„Те ще участват в преговорите. А ако не го направят, ще се сблъскат с проблеми, каквито никога преди не са имали“, заяви американският лидер в интервю с радиоводещия Джон Фредерикс.

„Надявам се да постигнат справедлива сделка и да възстановят страната. Но когато това се случи, те няма да имат ядрени оръжия и ние няма да позволим това“, добави шефът на Белия дом.

Преди това председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф заяви, че Техеран няма да преговаря, ако Вашингтон продължи да заплашва Ислямската република. Той добави, че страната му е „готова да демонстрира нов баланс на силите на бойното поле“, подготовката за което, според него, „се провежда през последните две седмици“.

На 17 април Тръмп заяви, че представители на САЩ и Иран ще работят заедно за премахване на обогатения уран от Ислямската република и че Техеран е готов да спре за неопределено време ядрената си програма, без да получава замразени активи от Вашингтон. Президентът на САЩ заяви също, че повечето от условията на евентуална сделка с Иран вече са договорени.

Все още не е известно дали ще се проведе нов кръг от консултации, въпреки че Вашингтон е сигнализирал за намерението си да изпрати отново делегацията си в пакистанската столица. Очаква се тези разговори да се проведат на 21 април.