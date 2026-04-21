Bloomberg: Украйна може да пусне доставките на петрол по тръбопровода „Дружба“ още днес

Украйна планира да възобнови доставките на петрол по тръбопровода „Дружба“ още на 21 април, съобщи Bloomberg, позовавайки се на източници.
Според източници на агенцията, техническите тестове на тръбопровода са насрочени за 21 април. Очаква се това решение да проправи пътя за отпускане на заем от 90 милиарда евро от Европейския съюз за Украйна.
Агенцията припомни, че напускащият унгарски премиер Виктор Орбан по-рано заяви, че няма да отмени замразяването на заема за Украйна, докато доставките на петрол по тръбопровода „Дружба“ не бъдат възобновени.
Освен това, словашкият премиер Роберт Фицо също посочи, че може да се опита да възпрепятства отпускането на заема за Украйна поради спирането на транзита на петрол по тръбопровода. Той обвини украинския президент Володимир Зеленски, че умишлено забавя ремонтите на тръбопровода „Дружба“, въпреки че украинското правителство отрече тези обвинения.
Доставките за Унгария и Словакия бяха прекъснати в края на януари 2026 г.. Докато Будапеща и Братислава обвиняваха Киев в умишлено забавяне на ремонтите по политически причини, Украйна твърдеше, че системните руски удари по енергийната инфраструктура възпрепятстват бързото възстановяване.
Очаква се на 22 април посланиците на ЕС да разгледат финалните стъпки по деблокирането на помощта за Украйна в светлината на тези събития.
Лидерът на победилата в парламентарните избори в Унгария Петер Мадяр призова украинския президент Володимир Зеленски да възобнови транзита на руски петрол незабавно, щом тръбата бъде технически изправна.
Той предупреди, че Унгария няма да приема „изнудване“ по въпроса с енергийните доставки и подчерта, че този подход няма да бъде толериран и от европейските лидери.
Мадяр посочи, че Унгария е готова да вдигне ветото върху европейския заем за Украйна в размер на 90 милиарда евро, но само при условие, че доставките по „Дружба“ бъдат възстановени. Според него потокът може да тръгне още през следващата седмица
Зеленски обеща, че Украйна ще завърши ремонта на повредените, според твърденията му, от руски атаки в края на януари участъци, до края на април 2026 г..
По-рано той обвини съюзниците от ЕС в „изнудване“ на Киев да възстанови транзита, заявявайки, че подновяването на доставките на руски суров петрол би било равносилно на отмяна на санкциите срещу
Зеленски подчерта, че Украйна ще изпълни техническата част по ремонта, както е договорено с ЕС, но отговорността за самите доставки ще лежи върху европейските държави.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
10 Всяка страна
В случая с централноевропейските страни или вишеградската четворка положението им е, че нямат достъп до море и не чигата да внасят по море с кораби.
Остават заложници на вноса по суша.
Такова е положението, такава е и политиката им.
06:52 21.04.2026
15 оня с коня
До коментар #14 от "Перо":ЕЛА ДА МУ ОСМУЧЕШглавата
До коментар #3 от "Българин":"...ще ни заробят с новия бонус за украина !..."
От 1877 руснаците пренебрежително ни наричаха "братушки" и черномази ☝️ Нека покажем братство на монголяка таваришчи ))
17 иван костов
До коментар #12 от "горски":Не се знае доставчикът на какъв акъл ще ! Ако започнат да му се зъбят маджарите, току виж започнал планов ремонт на съоръженията в Русия!🤨
До коментар #3 от "Българин":Напускаме НАТО и обявяваме война на Украйна.
20 Чакаме
До коментар #12 от "горски":Радев да обяви мобилизация и война на Украйна и да ти прати призовка.
До коментар #19 от "оня с коня":Недей, спри с тези мъки! Не ти се отдава мисленето!
До коментар #14 от "Перо":🌽👃👃👃👃👃🌽💀💀💀👎👎👎🤡
Унгария плаща 1 милион евро на ден глоба заради имиграционната им политика. Той също затвори и държавнити теле канал който той смята че е чужда пропаганда.
Надявам се Радев да последва примерът.
До коментар #9 от "Гошо":според жена му си кара на ръчна,може си е ударил една докат са си лафи ли с урсито
До коментар #1 от "Аха ,":Маджарът ако не действа като Орбан ще загуби силни позиции. Никой не иска да се откаже от ефтини ресурси.
До коментар #16 от "Румен Радев, политик":"пренебрежително ни наричаха "братушки" и черномази", миии русите не са ни наричали братушки, а ние тях така! Виж за черномази, донякъде си прав, но руснаците са наричали така унгарците-ще рече тъмнокоси, смугли! Не вярвам да си чел произведенията на руския класик Всеволод М. Гаршин, където думата се използва и в друг смисъл!
До коментар #29 от "Нима":Отлично и точно казано !
Дори титан на мисълта , като ББорисов , не може да го каже по-добре !
Браво !
До коментар #14 от "Перо":А ЗЕЛЕНСКИ ОТПАРЯ ЛИ ТЕ.
Вярно няма да можем да се отървем от украинците никога, но от друга страна украинките са хубави.
До коментар #38 от "Симо":украинките имат какво да дадат и дават, дават, дават - хламидии, СПИН, сифилис... щедри жени са.
