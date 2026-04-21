Bloomberg: Украйна може да пусне доставките на петрол по тръбопровода „Дружба“ още днес

Украйна планира да възобнови доставките на петрол по тръбопровода „Дружба“ още на 21 април, съобщи Bloomberg, позовавайки се на източници.

Според източници на агенцията, техническите тестове на тръбопровода са насрочени за 21 април. Очаква се това решение да проправи пътя за отпускане на заем от 90 милиарда евро от Европейския съюз за Украйна.

Още новини от Украйна

Агенцията припомни, че напускащият унгарски премиер Виктор Орбан по-рано заяви, че няма да отмени замразяването на заема за Украйна, докато доставките на петрол по тръбопровода „Дружба“ не бъдат възобновени.

Освен това, словашкият премиер Роберт Фицо също посочи, че може да се опита да възпрепятства отпускането на заема за Украйна поради спирането на транзита на петрол по тръбопровода. Той обвини украинския президент Володимир Зеленски, че умишлено забавя ремонтите на тръбопровода „Дружба“, въпреки че украинското правителство отрече тези обвинения.

Доставките за Унгария и Словакия бяха прекъснати в края на януари 2026 г.. Докато Будапеща и Братислава обвиняваха Киев в умишлено забавяне на ремонтите по политически причини, Украйна твърдеше, че системните руски удари по енергийната инфраструктура възпрепятстват бързото възстановяване.

Очаква се на 22 април посланиците на ЕС да разгледат финалните стъпки по деблокирането на помощта за Украйна в светлината на тези събития.

Лидерът на победилата в парламентарните избори в Унгария Петер Мадяр призова украинския президент Володимир Зеленски да възобнови транзита на руски петрол незабавно, щом тръбата бъде технически изправна.

Той предупреди, че Унгария няма да приема „изнудване“ по въпроса с енергийните доставки и подчерта, че този подход няма да бъде толериран и от европейските лидери.

Мадяр посочи, че Унгария е готова да вдигне ветото върху европейския заем за Украйна в размер на 90 милиарда евро, но само при условие, че доставките по „Дружба“ бъдат възстановени. Според него потокът може да тръгне още през следващата седмица

Зеленски обеща, че Украйна ще завърши ремонта на повредените, според твърденията му, от руски атаки в края на януари участъци, до края на април 2026 г..

По-рано той обвини съюзниците от ЕС в „изнудване“ на Киев да възстанови транзита, заявявайки, че подновяването на доставките на руски суров петрол би било равносилно на отмяна на санкциите срещу

Зеленски подчерта, че Украйна ще изпълни техническата част по ремонта, както е договорено с ЕС, но отговорността за самите доставки ще лежи върху европейските държави.