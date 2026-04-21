Bloomberg: Украйна може да пусне доставките на петрол по тръбопровода „Дружба" още днес
Bloomberg: Украйна може да пусне доставките на петрол по тръбопровода „Дружба“ още днес

21 Април, 2026 06:15, обновена 21 Април, 2026 06:46 8 050 43

Бъдещият премиер на Увгария Петер Мадяр заяви на Володимир Зеленски, че няма да търпи изнудване

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна планира да възобнови доставките на петрол по тръбопровода „Дружба“ още на 21 април, съобщи Bloomberg, позовавайки се на източници.

Според източници на агенцията, техническите тестове на тръбопровода са насрочени за 21 април. Очаква се това решение да проправи пътя за отпускане на заем от 90 милиарда евро от Европейския съюз за Украйна.

Агенцията припомни, че напускащият унгарски премиер Виктор Орбан по-рано заяви, че няма да отмени замразяването на заема за Украйна, докато доставките на петрол по тръбопровода „Дружба“ не бъдат възобновени.

Освен това, словашкият премиер Роберт Фицо също посочи, че може да се опита да възпрепятства отпускането на заема за Украйна поради спирането на транзита на петрол по тръбопровода. Той обвини украинския президент Володимир Зеленски, че умишлено забавя ремонтите на тръбопровода „Дружба“, въпреки че украинското правителство отрече тези обвинения.

Доставките за Унгария и Словакия бяха прекъснати в края на януари 2026 г.. Докато Будапеща и Братислава обвиняваха Киев в умишлено забавяне на ремонтите по политически причини, Украйна твърдеше, че системните руски удари по енергийната инфраструктура възпрепятстват бързото възстановяване.

Очаква се на 22 април посланиците на ЕС да разгледат финалните стъпки по деблокирането на помощта за Украйна в светлината на тези събития.

Лидерът на победилата в парламентарните избори в Унгария Петер Мадяр призова украинския президент Володимир Зеленски да възобнови транзита на руски петрол незабавно, щом тръбата бъде технически изправна.

Той предупреди, че Унгария няма да приема „изнудване“ по въпроса с енергийните доставки и подчерта, че този подход няма да бъде толериран и от европейските лидери.

Мадяр посочи, че Унгария е готова да вдигне ветото върху европейския заем за Украйна в размер на 90 милиарда евро, но само при условие, че доставките по „Дружба“ бъдат възстановени. Според него потокът може да тръгне още през следващата седмица

Зеленски обеща, че Украйна ще завърши ремонта на повредените, според твърденията му, от руски атаки в края на януари участъци, до края на април 2026 г..

По-рано той обвини съюзниците от ЕС в „изнудване“ на Киев да възстанови транзита, заявявайки, че подновяването на доставките на руски суров петрол би било равносилно на отмяна на санкциите срещу

Зеленски подчерта, че Украйна ще изпълни техническата част по ремонта, както е договорено с ЕС, но отговорността за самите доставки ще лежи върху европейските държави.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аха ,

    102 6 Отговор
    значи не било приумица на Орбан ? Само така трябва да се действа срещу укр.изнудвач !

    Коментиран от #25

    06:41 21.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Българин

    80 11 Отговор
    Дано по-скоро влезе новото правителство , защото тия продажници в момента ще ни заробят с новия бонус за украина !

    Коментиран от #16, #18

    06:43 21.04.2026

  • 4 Последния Софиянец

    77 5 Отговор
    Май Зеленски си похарчи парите за Мадяр нахалост

    06:45 21.04.2026

  • 5 ?????

    60 3 Отговор
    Нещо пак не случиха на маджарин.

    06:45 21.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Гошо

    55 5 Отговор
    Абе Урсулчето не ходи ли точно за това до Будапеща? Явно е прекалено дърта, да се хареса на Мадяр-а.

    Коментиран от #24

    06:48 21.04.2026

  • 10 Всяка страна

    28 3 Отговор
    е заложник на географското си положение.
    В случая с централноевропейските страни или вишеградската четворка положението им е, че нямат достъп до море и не чигата да внасят по море с кораби.
    Остават заложници на вноса по суша.
    Такова е положението, такава е и политиката им.

    06:52 21.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 горски

    62 6 Отговор
    Утре ще пусне петрола,другиден като получи парите ще го спре.....Унгаария и словакия трябваше да направят мобилизация и да струпат войска на границата с Украйна.Тогава щеше да го пусне без пазърлъци зеленото насекомо....

    Коментиран от #17, #20

    06:56 21.04.2026

  • 13 Кирило Буданов, разведчик

    4 15 Отговор
    Може да.
    Га унгарец кацне на Луната ☝️😁

    06:56 21.04.2026

  • 14 Перо

    6 63 Отговор
    Слава Украина и президент Зеленски

    Коментиран от #15, #22, #36

    06:57 21.04.2026

  • 15 оня с коня

    24 2 Отговор

    До коментар #14 от "Перо":

    ЕЛА ДА МУ ОСМУЧЕШглавата

    07:01 21.04.2026

  • 16 Румен Радев, политик

    2 49 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    "...ще ни заробят с новия бонус за украина !..."

    От 1877 руснаците пренебрежително ни наричаха "братушки" и черномази ☝️ Нека покажем братство на монголяка таваришчи ))

    Коментиран от #26

    07:03 21.04.2026

  • 17 иван костов

    9 23 Отговор

    До коментар #12 от "горски":

    Не се знае доставчикът на какъв акъл ще ! Ако започнат да му се зъбят маджарите, току виж започнал планов ремонт на съоръженията в Русия!🤨

    07:04 21.04.2026

  • 18 Българин

    25 7 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Напускаме НАТО и обявяваме война на Украйна.

    07:06 21.04.2026

  • 19 оня с коня

    6 49 Отговор
    Интересни Съждения на Мадяр- значи не може Зеленски да изнудва Унгария срез Петролопровода,но Унгария може да изнудва ЕС и да внася Руски петрол "на Далавера" въпреки Европ. Решение за Ембарго на Руски нефтопродукти?Ами О.К. - по тръбопроводът ще потече Петрол към Унгария,но 17 МИЛИАРДА Евросубсидии за Унгария БЛОКИРАНИ още от времето на Орбан заради Твърдоглавието му няма да потекат към Унгарската хазна!

    Коментиран от #21

    07:08 21.04.2026

  • 20 Чакаме

    10 7 Отговор

    До коментар #12 от "горски":

    Радев да обяви мобилизация и война на Украйна и да ти прати призовка.

    07:09 21.04.2026

  • 21 абе льольо

    16 4 Отговор

    До коментар #19 от "оня с коня":

    Недей, спри с тези мъки! Не ти се отдава мисленето!

    07:19 21.04.2026

  • 22 ей мухльо

    6 1 Отговор

    До коментар #14 от "Перо":

    🌽👃👃👃👃👃🌽💀💀💀👎👎👎🤡

    07:20 21.04.2026

  • 23 Заю Баю

    32 3 Отговор
    Мадяр е Орбан на стероиди, Той също подчерта че няма да позволи и на ЕСто да го изнудва и притиска за имиграцията и финансовите глоби които Унгария плаща на ЕС поради нежеланието да приема нелегалните. Дори заплаши че може да напуснат ЕС ако споразумение не се постигне.

    Унгария плаща 1 милион евро на ден глоба заради имиграционната им политика. Той също затвори и държавнити теле канал който той смята че е чужда пропаганда.

    Надявам се Радев да последва примерът.

    07:23 21.04.2026

  • 24 факуса

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Гошо":

    според жена му си кара на ръчна,може си е ударил една докат са си лафи ли с урсито

    07:25 21.04.2026

  • 25 Ква примица?

    21 1 Отговор

    До коментар #1 от "Аха ,":

    Маджарът ако не действа като Орбан ще загуби силни позиции. Никой не иска да се откаже от ефтини ресурси.

    07:25 21.04.2026

  • 26 голяма каша в кратуната ти

    25 0 Отговор

    До коментар #16 от "Румен Радев, политик":

    "пренебрежително ни наричаха "братушки" и черномази", миии русите не са ни наричали братушки, а ние тях така! Виж за черномази, донякъде си прав, но руснаците са наричали така унгарците-ще рече тъмнокоси, смугли! Не вярвам да си чел произведенията на руския класик Всеволод М. Гаршин, където думата се използва и в друг смисъл!

    07:31 21.04.2026

  • 27 Ами

    21 1 Отговор
    Така е. Бизнесът си е бизнес. Политиката е нещо съвсем друго. И така следва да бъде. Но това не се разбира добре в ЕС колхоза.

    07:36 21.04.2026

  • 28 Василеску

    25 2 Отговор
    Работил съм с украинци и знам, че са мошеници. Точка.

    07:36 21.04.2026

  • 29 Нима

    28 1 Отговор
    някой психично здрав и рационален човек се вълнува в коя точно държава е произведен продукта, който купува и потребява, стига този продукт да е на добра цена и да му служи?

    Коментиран от #31

    07:40 21.04.2026

  • 30 Василена

    0 1 Отговор
    Хорта като са яки могат да обиват затова ще е добре поне мисалта да им се избива .

    07:45 21.04.2026

  • 31 Тото 1 и Тото 2

    5 1 Отговор

    До коментар #29 от "Нима":

    Отлично и точно казано !
    Дори титан на мисълта , като ББорисов , не може да го каже по-добре !
    Браво !

    07:58 21.04.2026

  • 32 Хи хи

    18 1 Отговор
    Унгарците може и да позволят заема от 90 милиарда, но ние от Прогресивна България ще го спрем !! Нека маленкия зеля да реве !!

    08:02 21.04.2026

  • 33 Европа взе да се навежда на Русия!?

    23 2 Отговор
    Усетиха накъде вървят нещата и вдигнаха бялото знаме, иначе мор ги чака. Радев няма да заиграе директно с Русия, но ще има голяма промяна в България, АЕЦ Белене ще бъде достроена, а онези които нарязаха руският паметник, пак ще го възстановят. Не разбраха ли тези меки китки, че от Запад идва само .едерастия, но явно затова натам дърбаха България!? Българите най после се събудиха, и го показаха!

    08:07 21.04.2026

  • 34 Хаха

    16 1 Отговор
    АБЕ европросяци Мъдяра нещо ви СЕКНА усмивките.

    08:15 21.04.2026

  • 35 Язък

    8 0 Отговор
    За хвърлените пари. Абе Орбан и този до вчера били във един кюп, днес да са различни. По скоро не. Това не са нашите врътки.

    08:18 21.04.2026

  • 36 Някой

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Перо":

    А ЗЕЛЕНСКИ ОТПАРЯ ЛИ ТЕ.

    08:19 21.04.2026

  • 37 забелязвате ли,

    19 0 Отговор
    че в последните месеци Украйна, САЩ и Израел целенасочено унищожават нефтолопроводи, газопроводи, рафинерии, танкери... Вчера украинците удариха петролна рафинерия в руския черноморски град Туапсе, с което причиниха екологична катастрофа в Черно море. Това не е случайно, очевидно целта е да се предизвика световна енергийна криза, от която най-пострадала ще се окаже именно Европа, която дава милиарди на украинците, за да я унищожават. А докато ние се чудим как да оцеляваме, територията ни се населва с украински и израелски граждани, които постепенно прогонват българите първо от Черноморието, после от държавата им. Не знам какво правят службите за сигурност, но сме стигнали дотам, че служители Община Варна не могат да стигнат до незаконни сгради, построени в защитен природен парк Златни пясъци, в който се отсечени вековни дървета, защото въоръжени мъже не ги допускат да преминат през път публична общинска собственост. Който не вярва, да влезе на сайта на Общината и да се увери. Разбирате ли за какво става въпрос?

    08:22 21.04.2026

  • 38 Симо

    5 0 Отговор
    Нека да ги забавят достатъчно дълго, че новият ни премиер откаже плащане на страната ни по това безумие, "кредита" за Украйна. Нека белгийци, французи, германци, плащат какъвто заем искат за когото си искат. Украйна е бита карта и от тук нататък само надолу.
    Вярно няма да можем да се отървем от украинците никога, но от друга страна украинките са хубави. Има какво да "дадат" на общетсвото. И да дават, да дават, да дават .....

    Коментиран от #39

    08:42 21.04.2026

  • 39 прав си

    6 2 Отговор

    До коментар #38 от "Симо":

    украинките имат какво да дадат и дават, дават, дават - хламидии, СПИН, сифилис... щедри жени са.

    08:47 21.04.2026

  • 40 Хмм

    11 1 Отговор
    украйна отказва проверка на петролопровода, май повреда няма

    09:14 21.04.2026

  • 41 Айде у лево

    2 7 Отговор
    Откъде-накъде Украйна ще ви пуска петрол с, който да финансирате войната срещу нея?! Вие малко свян и срам от Бога нямате ли?! Търсете си петрол от друго място, петрол бол на международния пазар.

    10:03 21.04.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 бай уият

    1 0 Отговор
    да дехаят супечката

    14:36 21.04.2026

