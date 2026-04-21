Шведското разузнаване: руската икономика остава под натиск въпреки скъпия петрол

Шведското разузнаване: руската икономика остава под натиск въпреки скъпия петрол

21 Април, 2026 07:22 3 343 31

Анализ сочи растяща инфлация, бюджетни дефицити и трудности при финансирането на войната в Украйна

Шведското разузнаване: руската икономика остава под натиск въпреки скъпия петрол - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Financial Times съобщи, че ръководителят на шведската служба за военно разузнаване генерал-лейтенант Томас Нилсон е заявил, че руската икономика не успява да се възстанови, въпреки повишените цени на петрола вследствие на напрежението в Близкия изток, предава News.bg.

Оценката съвпада с анализите на Институт за изследване на войната, според които Русия продължава да се сблъсква със сериозни икономически предизвикателства, докато Кремъл се опитва да прикрива реалното им измерение.

По думите на Нилсон Москва се нуждае цената на суровия петрол сорт Urals да се задържи над 100 долара за барел поне година, за да покрие бюджетния си дефицит. Въпреки това дори високите цени не могат да компенсират по-дълбоките структурни проблеми. Той предупреждава, че при стабилизиране на цените и запазване на примирието в Близкия изток Русия ще изпитва още по-сериозни затруднения да финансира войната си в Украйна.

Нилсон подчертава, че икономическият модел е неустойчив и не може да компенсира загубите на бойното поле. Част от отбранителната индустрия, извън сектора на дроновете, е неефективна, зависима от държавно финансиране и засегната от корупция.

Според него реалната инфлация в Русия може да достига около 15%, значително над официално обявените 5,86%, а бюджетният дефицит е подценен с около 30 милиарда долара. Тези оценки се припокриват с позицията на ISW, че Москва системно представя по-благоприятна картина на икономиката си.

Паралелно с икономическите трудности руската инфраструктура остава уязвима. Генерален щаб на въоръжените сили на Украйна съобщи за удар по петролен резервоар в рафинерия в Туапсе, довел до пожар, което беше потвърдено и от местните власти в Краснодарски край.

През последните седмици украинските сили са атакували редица енергийни и пристанищни обекти, включително в Новоросийск, Кримск, Тихорецк и Ейск.

В същото време Русия е предприела опит за атака с дронове срещу украинския експерт по дронове Сергий Бескрестнов, при която той е бил ранен.

На дипломатическия фронт Володимир Зеленски заяви, че страната разширява сътрудничеството си с държави от Персийския залив, като е подписала 10-годишни споразумения със Саудитска Арабия, Обединени арабски емирства и Катар, както и договори за износ на оръжие, включително дронове.


Русия
Подобни новини


  • 1 Успешна смяна днес

    11 19 Отговор
    Здравейте многоходови бакшиши.

    Коментиран от #4, #20, #25

    07:22 21.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пешо

    49 6 Отговор
    Тя Европата цъфнала, че и вързала ама плачем за руснаците.

    07:25 21.04.2026

  • 4 Благодаря

    23 6 Отговор

    До коментар #1 от "Успешна смяна днес":

    Успех и на теб, с новият по голям разширител!🌈

    07:26 21.04.2026

  • 5 Внимание, внимание!

    23 8 Отговор
    Всички русофоби са синове на Калушев!

    07:27 21.04.2026

  • 6 а в геюропа е рай

    26 3 Отговор
    Мощна експлозия гръмна в електроцентралата на румънската столица. Местните жители, които са били свидетели на експлозията, съобщават, че тя е била толкова мощна, че целият район я е чул.

    След експлозията избухна пожар в термоцентралата CET Букурещ-Запад.

    07:29 21.04.2026

  • 7 Ха Ха

    47 6 Отговор
    Шведската икономика нали цъфти. На шведското шефче на разузнаването да поясним: Руският народ, ако се налага ще гладува, но пак ще смачка враговете си, когато това е необходимо

    07:29 21.04.2026

  • 8 Икея

    36 5 Отговор
    Вместо да си гледат шведските маси и тези се бутат между шамарите.

    07:31 21.04.2026

  • 9 Гост

    30 5 Отговор
    Точно преди една седмица 1 евро = на 93 рубли.
    Днес 1 евро = 89,41 рубли.
    Справка - интернет!
    Изводът може да го направи всеки без помощта на шведското разузнаване.

    Коментиран от #28

    07:31 21.04.2026

  • 10 Тити

    5 27 Отговор
    Ами нормално Украйна налага всеки ден санкции на Рашистите докато Европа не успя. Никоя Европейска вече не може да се мери по боен потенциал у умения с Украйна само Израел.

    Коментиран от #11, #12, #18, #19, #27

    07:39 21.04.2026

  • 11 Ха Ха

    30 3 Отговор

    До коментар #10 от "Тити":

    Разсъждаваш така, защото си информиран за войната само от украински източници, и най-вече, защото си промит. В действителност Русия напредва все по-неудържимо и Зленият отчаяно търси мир.

    07:48 21.04.2026

  • 12 Всъщност

    25 4 Отговор

    До коментар #10 от "Тити":

    Това, дори и да е вярно е така, защото зад Украйна стои НАТО, а Русия е сама. Но не се съмнявай, че победата ще бъде все пак за Русия

    07:55 21.04.2026

  • 13 Каква е тая любов към Русия бе

    26 4 Отговор
    Всеки ден се кахърят и притесняват за икономиката и, а и за какво ли не! Особено Института!
    А за Украйна и Европа хич не им пука! Там хора не живеят ли- или са втора категория?
    Цял свят е в криза и пред колапс, ама тях само за Русия и руския народ ги е грижа???

    Аман от безродни русофили!

    07:56 21.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Британските Служби

    16 4 Отговор

    До коментар #2 от "Кирило Буданов, разведчик":

    Работи ти само устата! А ние ви вършим цялата работа!
    То с клечане на златни тоалетни само, не става!
    Накрая руснаците ще ви ги приберат и тях, както бе с порцелановите.

    08:04 21.04.2026

  • 16 ШВЕДИТЕ

    16 4 Отговор
    ДА НАБЛЕГНАТ НА ШВЕДСКИТЕ ТРОЙКИ ,....КЪДЕТО СА ИЗВЕСТНИ ЗА РАЗУЗНАВАНЕ,......ИМА КОЙ.......!

    08:12 21.04.2026

  • 17 Я пъ тоа

    16 3 Отговор
    Да бе ,щото пък икономиката в Европа цъфти и връзва ...хахах.

    08:14 21.04.2026

  • 18 реру

    13 3 Отговор

    До коментар #10 от "Тити":

    Муци ,много бандерски пропагандни клипчета явно гледаш и не ти влияят добре на съзнанието.Пробвай с Мери Джейн,казват че много добре действала .

    08:17 21.04.2026

  • 19 Тити

    9 0 Отговор

    До коментар #10 от "Тити":

    Тити, титенцеее
    Що трябваше а си сменяш пола ???!
    сега, като ти дойде и климакса в главЪтЪ ти е хормонален миш маш........

    08:36 21.04.2026

  • 20 Шведски работи

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "Успешна смяна днес":

    Шведското разузнаване, шведска маса, шведска тр..

    08:55 21.04.2026

  • 21 Ембарго

    5 9 Отговор
    А уж, санкциите не работели! Работят и още как!
    Просто Западът този път трябва да е единен и последователен в прилагането им, без никакви изключения! Московията, освен газ и петрол, няма какво да изнася. Затова всеобхватни санкции на нейните суровини и пълно ембарго и блокаж на сенчестия флот, докато не преустанови агресията срещу Украйна и Европа!

    09:10 21.04.2026

  • 22 Уенин

    6 7 Отговор
    Мечтите на просия за величие завършват винаги с купонна система и хуманитарни помощи от враговете.

    09:13 21.04.2026

  • 23 Тъпите шведи не знаят ли,че

    7 3 Отговор
    не е хубаво да гледат в чуждото канче?

    09:14 21.04.2026

  • 24 Урсул Лайненов

    6 2 Отговор
    А европейската икономика не е под натиск. Само с 40% увеличение на всичко

    09:37 21.04.2026

  • 25 Шведска тройка

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Успешна смяна днес":

    Двама шведи и ти .

    09:46 21.04.2026

  • 26 Ха Ха,

    6 2 Отговор
    а шведската цъфна с помощта за укристан ! От най социалната държава в Европа, стана африканска ...

    09:48 21.04.2026

  • 27 Мити

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Тити":

    В Украйна горят ,,душегубки,
    на ТЦК навред !

    09:49 21.04.2026

  • 28 Ами

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Гост":

    като гостуваш често в Русия,кажи ,че литър бензин е 50- 60 рубли...

    09:53 21.04.2026

  • 29 ПЕНКО

    1 0 Отговор
    ... КАКВА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ " ШВЕДСКА ТРОЙКА " И " РУСКА ТРОЙКА " ????????

    14:04 21.04.2026

  • 30 Тва само

    2 1 Отговор
    На шведската маса си го говорят и си мислят,че е така,ЕВРОПА Е НАЙ В ГЪ....ЗА В МОМЕНТА НЕ РУСИЯ НЕЩАСТНИЦИ, МИСИРИ И СОРОСОИДИ!ЖАЛКА ВИ Е ПРОПАГАНДАТА ВЕЧЕ М..РШИИ ПРОКЛЕТИ!

    14:35 21.04.2026

  • 31 Излагация

    2 1 Отговор
    За шведското разузнаване,чиста пропаганда.КОГА ЩЕ БЪДЕ РАЗПАДНАТ И ПАЗЧЕКНАТ ТОЗИ ЕВРЕЙСКИ СЪЮЗ,КОЙТО ОЧЕВАДНО КРАДЕ ОТ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА ЕВРОПА И ГИ ДАВА НА УКРАЙНА И МЕРКОСУР.

    14:59 21.04.2026

