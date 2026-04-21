Шведското разузнаване: руската икономика остава под натиск въпреки скъпия петрол

Financial Times съобщи, че ръководителят на шведската служба за военно разузнаване генерал-лейтенант Томас Нилсон е заявил, че руската икономика не успява да се възстанови, въпреки повишените цени на петрола вследствие на напрежението в Близкия изток, предава News.bg.

Оценката съвпада с анализите на Институт за изследване на войната, според които Русия продължава да се сблъсква със сериозни икономически предизвикателства, докато Кремъл се опитва да прикрива реалното им измерение.

По думите на Нилсон Москва се нуждае цената на суровия петрол сорт Urals да се задържи над 100 долара за барел поне година, за да покрие бюджетния си дефицит. Въпреки това дори високите цени не могат да компенсират по-дълбоките структурни проблеми. Той предупреждава, че при стабилизиране на цените и запазване на примирието в Близкия изток Русия ще изпитва още по-сериозни затруднения да финансира войната си в Украйна.

Нилсон подчертава, че икономическият модел е неустойчив и не може да компенсира загубите на бойното поле. Част от отбранителната индустрия, извън сектора на дроновете, е неефективна, зависима от държавно финансиране и засегната от корупция.

Според него реалната инфлация в Русия може да достига около 15%, значително над официално обявените 5,86%, а бюджетният дефицит е подценен с около 30 милиарда долара. Тези оценки се припокриват с позицията на ISW, че Москва системно представя по-благоприятна картина на икономиката си.

Паралелно с икономическите трудности руската инфраструктура остава уязвима. Генерален щаб на въоръжените сили на Украйна съобщи за удар по петролен резервоар в рафинерия в Туапсе, довел до пожар, което беше потвърдено и от местните власти в Краснодарски край.

През последните седмици украинските сили са атакували редица енергийни и пристанищни обекти, включително в Новоросийск, Кримск, Тихорецк и Ейск.

В същото време Русия е предприела опит за атака с дронове срещу украинския експерт по дронове Сергий Бескрестнов, при която той е бил ранен.

На дипломатическия фронт Володимир Зеленски заяви, че страната разширява сътрудничеството си с държави от Персийския залив, като е подписала 10-годишни споразумения със Саудитска Арабия, Обединени арабски емирства и Катар, както и договори за износ на оръжие, включително дронове.