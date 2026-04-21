Естония: няма данни Русия да подготвя атака срещу НАТО или Балтийските държави

Естония: няма данни Русия да подготвя атака срещу НАТО или Балтийските държави

21 Април, 2026 08:26 1 536 37

Талин отхвърли твърденията за непосредствена заплаха и призова за по-отговорна реторика

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Външният министър на Естония Маргус Цахкна заяви, че страната не разполага с информация, че Русия се готви за военна атака срещу НАТО или Балтийските държави, предава News.bg.

В публикация във Facebook той подчерта, че е изразил несъгласие пред украинския външен министър Андрий Сибига с твърденията, че регионът може да бъде следваща цел на руска агресия.

По думите му подобни изявления не отговарят на разузнавателните данни и не допринасят за сигурността, а напротив - могат да подкопаят единството между съюзниците и да обслужат интересите на Кремъл.

„Не виждаме Русия да концентрира сили или да се подготвя за нападение срещу НАТО или Балтийските страни“, подчерта Цахкна.

Той отбеляза също, че Украйна е успяла да възстанови част от териториите си през последните месеци, докато руската икономика остава под натиск, въпреки увеличените приходи от по-високите цени на енергията.

Въпреки липсата на непосредствена заплаха, естонският министър подчерта необходимостта от продължаващо укрепване на европейската сигурност и увеличаване на разходите за отбрана от страна на съюзниците.


Естония
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    27 1 Отговор
    Ще се сетите!

    08:28 21.04.2026

  • 2 Е щом няма данни

    21 1 Отговор
    Това ще промени ли нещо

    08:29 21.04.2026

  • 3 А бе,

    33 3 Отговор
    да им се чудиш на акъла на тия ЕвроУрсули !

    08:30 21.04.2026

  • 4 Бай онзи

    28 0 Отговор
    В този регион най-русофобски са Дания,Полша,Литва,Естония и Норвегия.

    08:32 21.04.2026

  • 5 болен copoсoид

    1 34 Отговор
    Рассия ни изнудва и ограбва отново със скъпия бензин, няма нужда да ни напада военно.

    08:33 21.04.2026

  • 6 Хе хе...

    24 1 Отговор
    Айде и тоя стана копейка! Веднага оставка и санкции срещу Естония!!!

    08:35 21.04.2026

  • 7 Хи хи

    27 0 Отговор
    Лъжат естонците ! маленкия зеля каза, че Путин идва !!

    08:37 21.04.2026

  • 8 провинциалист

    26 1 Отговор
    И за слепите е ясно, че НАТО напъва със зъби и нокти да се защитава от Русия на руска територия, но отдавна идва в повече всяко второ изказване да е за руско нападение на Европа, а всяко първо - как Русия буксува в Украйна.

    08:37 21.04.2026

  • 9 Папуц

    20 1 Отговор
    Айде бе, ама верно ли?
    И защо така рязко обърнахте палачинка?
    Вие това сега ли го разбрахте, или още не са ви спуснали новите опорки от Лондон?
    Молете се , зеленият клоун да удържи още няклолко месеца- да поизтрепе и останалата си армия, че иначе - лошо!
    Ще дойде военният оркетър на руската армия, и такъв концерт ще ви изнесат, че ще се моилите да спрат!

    Коментиран от #19

    08:38 21.04.2026

  • 10 Има данни

    0 19 Отговор
    Миналата година Нова Зееландия е извършила 18 космически полета, а Русия 17.

    Коментиран от #31, #34

    08:38 21.04.2026

  • 11 Атлантист+

    1 17 Отговор
    Как няма заплаха от Русия, бе? Капитулант. България с Радев отгоре да му мислят..

    Коментиран от #33

    08:41 21.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Хи хи

    20 0 Отговор
    Лъжат естонците, маленкия зеля каза, че Путин идва, и му трябват 200-300 трилиона или повече за да го спре !!

    08:42 21.04.2026

  • 14 Майор Деянов, на всеки километър

    1 18 Отговор
    Толкова са забавни събитията около разпадналото се СеСеСеРе. Нито Естония има разузнаване, нито руснята може да напада когото и да било, ама се джафкат та пушек се вдига. Пушека е в Русия де, днес горят Ростовска и Самарска области таваришчи. Когда пабеда вече не се говори, стискаме зъби и се чудим сега накъде ☝️

    Коментиран от #26, #36

    08:42 21.04.2026

  • 15 И Цахкна и Сибига дрънкат само

    12 1 Отговор
    1- Никаква "концентрация на сили" не и трябва Русия за да помете "армията" на Естония, ако пак нагази лука. И само с един отряд! Казват ли му за това службите на Цахкна
    2- Каква част от териториите си е възстановила Украйна и каква част от териториите си е загубила през последните месеци? Какво казват за това службите му на Цахкна
    3- Сибига плаши отдавна че Русия ще напада страни от НАТО, но го прави за пари! Естония ще бъде нападната обаче, само ако си го заслужи с усърдие! И Лавров го заяви и предупреди балтийските и Финландия!
    4- От посленото изречение става ясно, че Цахкна също както Сибига смята, че от европейцете могат да се дерат още кожи.

    Коментиран от #21

    08:58 21.04.2026

  • 16 няма данни Русия да подготвя атака

    14 1 Отговор
    мишоци сега ли разбрахте
    плашите обедняващите наивните хорица като оправдание с Мечока че ще ги прави роби
    да теглите нови заеми

    Коментиран от #20

    09:03 21.04.2026

  • 17 самодоволство

    0 0 Отговор
    спите и да сте будни даже

    09:04 21.04.2026

  • 18 От чужбина

    9 0 Отговор
    Май почва да ви идва акъла.

    09:07 21.04.2026

  • 19 Да питам,

    1 11 Отговор

    До коментар #9 от "Папуц":

    Че то освен някой и друг nuяндyp, остана ли някой от рашката армия???

    Коментиран от #25

    09:23 21.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Да питам,

    0 6 Отговор

    До коментар #15 от "И Цахкна и Сибига дрънкат само":

    А ти това го знаеш откъде?? Чешаме си устата?

    Коментиран от #24

    09:26 21.04.2026

  • 22 кая

    7 0 Отговор
    хи хи хи
    ей Цахкня
    недей да плещиш истини за любимия ми враг, че ако те посбарам, Талин ша ти се види тесен.......

    09:28 21.04.2026

  • 23 Артилерист

    9 0 Отговор
    Разумът започва да просветва тук там в мрачните русофобски държавнически глави. Русия се отказа от безсмислието да се обяснява на русофобите и прие тактиката на западняците да им отговаря рицепрочно на обидите и санкциите. Завчера имаше съобщение, че Русия ще спре окончателно доставката на руски енергийни ресурси за яростните балтийски ястреби и те го те днеска съратника на Калас Цахгна вече се изказва миролюбиво за Русия. Така де, няма само тя да се чуди как да се справя с десетките хиляди западни санкции...

    09:32 21.04.2026

  • 24 Хи хи хи

    7 0 Отговор

    До коментар #21 от "Да питам,":

    как откъде ???!
    ами от
    укроИнформ,
    д. велле
    бес.арпскифронт и
    исв

    09:34 21.04.2026

  • 25 Папуц

    10 0 Отговор

    До коментар #19 от "Да питам,":

    Ако спреш с опорките, и погледнеш реално обстановката, ще си отговориш на откровенно тъпият въпрос.
    То не им бяха свършили ракетите, не бяха им потопили черноморския флорт, не ги бяхте фалирали, външни тоалетни и още сто такива глупшости.
    Да , ама не.
    Само с пропаганда не става- виж колкко области загуби Украйна, заради лугинажа си на урсулите.
    И не ми казвай, че това е "стратегическо отстъпление" - а толкова територия не се превзема с пияндурници - нали така?
    Здрав бъди

    09:35 21.04.2026

  • 26 ГолдаМейр

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Хи хи хи
    имат много горят си го.......
    кво си са разциврил да не е баща ти ???!
    при урсулите нема пушек щот нема кво да горят

    09:40 21.04.2026

  • 27 Пиво Балтика

    2 6 Отговор
    Ми те така правят подлите копейки, прикриват данните, дезинформират, правят се на умряла лисица. И когато кокошките се разкудкудякат и се разкъсват, следват изненадваща агресия.

    09:41 21.04.2026

  • 28 Възраждане

    4 0 Отговор
    Разбира се, че Майка Русия никога не би нападнала първа. Но ако някоя държава се готви да го направи, то Русия има правото на превантивна намеса

    09:44 21.04.2026

  • 29 долу нато

    5 0 Отговор
    нато само търси лого да нападне! Варшавския договор се разпадна, нато трябваше съшо! но какво винаги излъгаха и сега тероризират всички НЕЯДРЕНИ ДЪРЖАВИ! що не пробват С Корея

    10:00 21.04.2026

  • 30 За тези

    4 0 Отговор
    работи питайте Тагаренко!

    10:06 21.04.2026

  • 31 А ние

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Има данни":

    почти пуснахме самальот до далечното Скопие!

    10:09 21.04.2026

  • 32 Естонецът откри топлата вода

    3 0 Отговор
    Това и децата го знаят. Може да чуете подобни изцепки за евентуално нападение от страна на Русия само от устата на марионетките на са та нис тите

    10:12 21.04.2026

  • 33 Хехехе

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Атлантист+":

    Смешен, ти европеец ли си или атлантик? Видя се, че двете са несъвместими

    10:14 21.04.2026

  • 34 Новозеландски тролейбус

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Има данни":

    Още един бг космонавт тука. Гледай да не те набарат КАТериците с дрегера, че ще ти конфискуват всичките 18 космически кораби и ще им свалят номерата.

    10:16 21.04.2026

  • 35 Балтийските пудели

    1 0 Отговор
    Те са абсолютно ненормални!

    10:22 21.04.2026

  • 36 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Март април ВС на Рф са освободили 34 селища и освободили 700км² территория.Честито майор!

    10:29 21.04.2026

  • 37 Отрезвяващ

    0 0 Отговор
    Глашатая рече друго.За глухите в петък,бамбонки.

    12:10 21.04.2026

