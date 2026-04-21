Естония: няма данни Русия да подготвя атака срещу НАТО или Балтийските държави

Външният министър на Естония Маргус Цахкна заяви, че страната не разполага с информация, че Русия се готви за военна атака срещу НАТО или Балтийските държави, предава News.bg.

В публикация във Facebook той подчерта, че е изразил несъгласие пред украинския външен министър Андрий Сибига с твърденията, че регионът може да бъде следваща цел на руска агресия.

По думите му подобни изявления не отговарят на разузнавателните данни и не допринасят за сигурността, а напротив - могат да подкопаят единството между съюзниците и да обслужат интересите на Кремъл.

„Не виждаме Русия да концентрира сили или да се подготвя за нападение срещу НАТО или Балтийските страни“, подчерта Цахкна.

Той отбеляза също, че Украйна е успяла да възстанови част от териториите си през последните месеци, докато руската икономика остава под натиск, въпреки увеличените приходи от по-високите цени на енергията.

Въпреки липсата на непосредствена заплаха, естонският министър подчерта необходимостта от продължаващо укрепване на европейската сигурност и увеличаване на разходите за отбрана от страна на съюзниците.