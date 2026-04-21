Естония: няма данни Русия да подготвя атака срещу НАТО или Балтийските държави

Външният министър на Естония Маргус Цахкна заяви, че страната не разполага с информация, че Русия се готви за военна атака срещу НАТО или Балтийските държави, предава News.bg.
В публикация във Facebook той подчерта, че е изразил несъгласие пред украинския външен министър Андрий Сибига с твърденията, че регионът може да бъде следваща цел на руска агресия.
По думите му подобни изявления не отговарят на разузнавателните данни и не допринасят за сигурността, а напротив - могат да подкопаят единството между съюзниците и да обслужат интересите на Кремъл.
„Не виждаме Русия да концентрира сили или да се подготвя за нападение срещу НАТО или Балтийските страни“, подчерта Цахкна.
Той отбеляза също, че Украйна е успяла да възстанови част от териториите си през последните месеци, докато руската икономика остава под натиск, въпреки увеличените приходи от по-високите цени на енергията.
Въпреки липсата на непосредствена заплаха, естонският министър подчерта необходимостта от продължаващо укрепване на европейската сигурност и увеличаване на разходите за отбрана от страна на съюзниците.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лопата Орешник
08:28 21.04.2026
2 Е щом няма данни
08:29 21.04.2026
3 А бе,
08:30 21.04.2026
4 Бай онзи
08:32 21.04.2026
5 болен copoсoид
08:33 21.04.2026
6 Хе хе...
08:35 21.04.2026
7 Хи хи
08:37 21.04.2026
8 провинциалист
08:37 21.04.2026
9 Папуц
И защо така рязко обърнахте палачинка?
Вие това сега ли го разбрахте, или още не са ви спуснали новите опорки от Лондон?
Молете се , зеленият клоун да удържи още няклолко месеца- да поизтрепе и останалата си армия, че иначе - лошо!
Ще дойде военният оркетър на руската армия, и такъв концерт ще ви изнесат, че ще се моилите да спрат!
Коментиран от #19
08:38 21.04.2026
10 Има данни
Коментиран от #31, #34
08:38 21.04.2026
11 Атлантист+
Коментиран от #33
08:41 21.04.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Хи хи
08:42 21.04.2026
14 Майор Деянов, на всеки километър
Коментиран от #26, #36
08:42 21.04.2026
15 И Цахкна и Сибига дрънкат само
2- Каква част от териториите си е възстановила Украйна и каква част от териториите си е загубила през последните месеци? Какво казват за това службите му на Цахкна
3- Сибига плаши отдавна че Русия ще напада страни от НАТО, но го прави за пари! Естония ще бъде нападната обаче, само ако си го заслужи с усърдие! И Лавров го заяви и предупреди балтийските и Финландия!
4- От посленото изречение става ясно, че Цахкна също както Сибига смята, че от европейцете могат да се дерат още кожи.
Коментиран от #21
08:58 21.04.2026
16 няма данни Русия да подготвя атака
плашите обедняващите наивните хорица като оправдание с Мечока че ще ги прави роби
да теглите нови заеми
Коментиран от #20
09:03 21.04.2026
17 самодоволство
09:04 21.04.2026
18 От чужбина
09:07 21.04.2026
19 Да питам,
До коментар #9 от "Папуц":Че то освен някой и друг nuяндyp, остана ли някой от рашката армия???
Коментиран от #25
09:23 21.04.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Да питам,
До коментар #15 от "И Цахкна и Сибига дрънкат само":А ти това го знаеш откъде?? Чешаме си устата?
Коментиран от #24
09:26 21.04.2026
22 кая
ей Цахкня
недей да плещиш истини за любимия ми враг, че ако те посбарам, Талин ша ти се види тесен.......
09:28 21.04.2026
23 Артилерист
09:32 21.04.2026
24 Хи хи хи
До коментар #21 от "Да питам,":как откъде ???!
ами от
укроИнформ,
д. велле
бес.арпскифронт и
исв
09:34 21.04.2026
25 Папуц
До коментар #19 от "Да питам,":Ако спреш с опорките, и погледнеш реално обстановката, ще си отговориш на откровенно тъпият въпрос.
То не им бяха свършили ракетите, не бяха им потопили черноморския флорт, не ги бяхте фалирали, външни тоалетни и още сто такива глупшости.
Да , ама не.
Само с пропаганда не става- виж колкко области загуби Украйна, заради лугинажа си на урсулите.
И не ми казвай, че това е "стратегическо отстъпление" - а толкова територия не се превзема с пияндурници - нали така?
Здрав бъди
09:35 21.04.2026
26 ГолдаМейр
До коментар #14 от "Майор Деянов, на всеки километър":Хи хи хи
имат много горят си го.......
кво си са разциврил да не е баща ти ???!
при урсулите нема пушек щот нема кво да горят
09:40 21.04.2026
27 Пиво Балтика
09:41 21.04.2026
28 Възраждане
09:44 21.04.2026
29 долу нато
10:00 21.04.2026
30 За тези
10:06 21.04.2026
31 А ние
До коментар #10 от "Има данни":почти пуснахме самальот до далечното Скопие!
10:09 21.04.2026
32 Естонецът откри топлата вода
10:12 21.04.2026
33 Хехехе
До коментар #11 от "Атлантист+":Смешен, ти европеец ли си или атлантик? Видя се, че двете са несъвместими
10:14 21.04.2026
34 Новозеландски тролейбус
До коментар #10 от "Има данни":Още един бг космонавт тука. Гледай да не те набарат КАТериците с дрегера, че ще ти конфискуват всичките 18 космически кораби и ще им свалят номерата.
10:16 21.04.2026
35 Балтийските пудели
10:22 21.04.2026
36 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #14 от "Майор Деянов, на всеки километър":Март април ВС на Рф са освободили 34 селища и освободили 700км² территория.Честито майор!
10:29 21.04.2026
37 Отрезвяващ
12:10 21.04.2026