Тръмп: извличането на иранските уранови запаси ще е „дълъг и сложен процес“

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че процесът по извличането на запасите от уран на Иран ще бъде „дълъг и сложен“, тъй като местоположението и степента на обогатяване на материала остават неизвестни след американските удари по ирански ядрени обекти, предава БТА.

В публикация в социалната мрежа Truth Social Тръмп посочва, че операция „Среднощен чук“ е довела до „пълното и окончателно унищожение“ на обекти, свързани с ядрената програма на Иран, което според него усложнява процеса по извличане на материала.

Изявлението идва на фона на дипломатически усилия между Вашингтон и Техеран. Говорителката на Белия дом Карълайн Левит заяви пред Fox News, че САЩ са „по-близо от всякога“ до постигане на споразумение с Иран, въпреки несигурността около нов кръг преговори.

Тя определи потенциалната сделка като по-добра алтернатива на ядреното споразумение от 2015 г., което по-късно беше отменено от Тръмп.

Според Белия дом американската администрация обмисля различни варианти, ако не бъде постигнато споразумение, като се подчертава, че президентът няма да се поколебае да предприеме допълнителни действия.

Тръмп допълни, че срокът на действащото временно примирие изтича утре, като предупреди, че при липса на договорка могат да последват удари по енергийна и гражданска инфраструктура в Иран.