Тръмп: извличането на иранските уранови запаси ще е „дълъг и сложен процес“

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че процесът по извличането на запасите от уран на Иран ще бъде „дълъг и сложен“, тъй като местоположението и степента на обогатяване на материала остават неизвестни след американските удари по ирански ядрени обекти, предава БТА.
В публикация в социалната мрежа Truth Social Тръмп посочва, че операция „Среднощен чук“ е довела до „пълното и окончателно унищожение“ на обекти, свързани с ядрената програма на Иран, което според него усложнява процеса по извличане на материала.
Изявлението идва на фона на дипломатически усилия между Вашингтон и Техеран. Говорителката на Белия дом Карълайн Левит заяви пред Fox News, че САЩ са „по-близо от всякога“ до постигане на споразумение с Иран, въпреки несигурността около нов кръг преговори.
Тя определи потенциалната сделка като по-добра алтернатива на ядреното споразумение от 2015 г., което по-късно беше отменено от Тръмп.
Според Белия дом американската администрация обмисля различни варианти, ако не бъде постигнато споразумение, като се подчертава, че президентът няма да се поколебае да предприеме допълнителни действия.
Тръмп допълни, че срокът на действащото временно примирие изтича утре, като предупреди, че при липса на договорка могат да последват удари по енергийна и гражданска инфраструктура в Иран.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 След като
Коментиран от #4, #5
08:59 21.04.2026
2 Бай онзи
09:00 21.04.2026
3 Няма да
09:02 21.04.2026
4 Дълъг процес
До коментар #1 от "След като":Сещай се, дълго време цените ще са такива. Трябва да се започне да се купува скъп нефт, нали се сещаме от кого..
Коментиран от #15
09:02 21.04.2026
5 3ртъй
До коментар #1 от "След като":Търсят готовия уран и петрола на Иран
09:02 21.04.2026
6 Да говори
09:05 21.04.2026
7 Трол
Коментиран от #10
09:06 21.04.2026
8 Стран
Коментиран от #16
09:06 21.04.2026
9 отекчен
09:06 21.04.2026
10 Здрасти л
До коментар #7 от "Трол":По скоро се казва КРАЖБА
09:07 21.04.2026
11 За "нови удари" не знам
Но знам, че иранците са казали, че няма да има преговори преди САЩ да вдигне блокадата!
А от това дали Тръмп ще вдигне блокадата за да отидат иранците на преговорите или иранците ще отидат на преговорите въпреки, че блокадата не е вдигната...ще се разбере кой е мигнал първи!!!
09:13 21.04.2026
12 Сталин
09:13 21.04.2026
13 ТРЪМП СТРАШНИИ
Коментиран от #21
09:17 21.04.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 хихи
До коментар #4 от "Дълъг процес":Демократичен нефт
09:24 21.04.2026
16 Баце,
До коментар #8 от "Стран":Хард мюсюлманите се обединиха заради неистовите усилия на инфантилния идиот тръмп и приятелчето му биби да обединят хард мюсюлманите и да настроят тях и целия останал свят срещу себе си. И пiHд0cиTe и мoшeтaта инвестираха огромни финансови, политически, военни, икономически и всякакви други средства за да затрият максимално държавите и икономиките си. Айде, тръмп е инфантилен идиот, останалите му съграждани също не блестят с интелект, но биби?!? Всички мислехме, че мoшeтaта са по хитри и с акъла си, а те се оказаха същите тпaци като пiHд0cиTe.
09:27 21.04.2026
17 Шопо
Кой решава ?
09:47 21.04.2026
18 Пришелец
09:49 21.04.2026
19 Изглежда !
Са Му !
Подарили !
Нови !
Каубойски !
Ботуши !
09:55 21.04.2026
20 Да питам
10:04 21.04.2026
21 Казал
До коментар #13 от "ТРЪМП СТРАШНИИ":Тръмп от клозета на самолетоносача...
10:33 21.04.2026
22 Иран е каза
10:34 21.04.2026
23 Тръмпи
Коментиран от #25
13:12 21.04.2026
24 Баба Гошка
17:40 21.04.2026
25 Баба Гошка
До коментар #23 от "Тръмпи":Брех, голямо лиззачество направи. Ти доброволец от тез 1 милион тръгнали на десант за на милиардера кеффаа ще отидеш ли? Отде ви облъчват таквиз заблудени бре? 1945 не е 2026. Нормандия плажа му се приискал. А в планините как си? От дрон ли ще скачаш? Нали ще те думмннат още преди да си доближил. Да не говорим за ОАЕ, СА и другите, какво ще им се случи. Един малък подводен дрон и ще ударите дъното. Една баллистична ракета и сте история. Тръгнали да крадат на над 10 000 километра от клошшарника си и искат цял свят да им помага в кражбите. Те, ако можеха, до сега да са го направили ама лидера без виагра вече не мож даже една вода да пусне, какво остава с мъжете от Иран да се пребори.
17:51 21.04.2026