Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп: извличането на иранските уранови запаси ще е „дълъг и сложен процес“

21 Април, 2026 08:56 1 786 25

  • доналд тръмп-
  • иран-
  • уран

Вашингтон твърди, че е близо до сделка с Техеран, но предупреждава за възможни нови удари

Тръмп: извличането на иранските уранови запаси ще е „дълъг и сложен процес“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че процесът по извличането на запасите от уран на Иран ще бъде „дълъг и сложен“, тъй като местоположението и степента на обогатяване на материала остават неизвестни след американските удари по ирански ядрени обекти, предава БТА.

В публикация в социалната мрежа Truth Social Тръмп посочва, че операция „Среднощен чук“ е довела до „пълното и окончателно унищожение“ на обекти, свързани с ядрената програма на Иран, което според него усложнява процеса по извличане на материала.

Изявлението идва на фона на дипломатически усилия между Вашингтон и Техеран. Говорителката на Белия дом Карълайн Левит заяви пред Fox News, че САЩ са „по-близо от всякога“ до постигане на споразумение с Иран, въпреки несигурността около нов кръг преговори.

Тя определи потенциалната сделка като по-добра алтернатива на ядреното споразумение от 2015 г., което по-късно беше отменено от Тръмп.

Според Белия дом американската администрация обмисля различни варианти, ако не бъде постигнато споразумение, като се подчертава, че президентът няма да се поколебае да предприеме допълнителни действия.

Тръмп допълни, че срокът на действащото временно примирие изтича утре, като предупреди, че при липса на договорка могат да последват удари по енергийна и гражданска инфраструктура в Иран.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 След като

    41 3 Отговор
    Са унищожени ядрените възможности на Иран , какво още търсят краварите там.

    Коментиран от #4, #5

    08:59 21.04.2026

  • 2 Бай онзи

    39 3 Отговор
    Тоя портокал така и не разбра нищо за близкия изток.

    09:00 21.04.2026

  • 3 Няма да

    32 2 Отговор
    Успееш. Сащ нямат изобщо мисленето и поведението на страна с авторитет. Следователно никога няма да успеят да накарат вече Иран да не произвежда собствено ядрено оръжие... Нещата отидоха много далеч и вече не е възможно...

    09:02 21.04.2026

  • 4 Дълъг процес

    22 2 Отговор

    До коментар #1 от "След като":

    Сещай се, дълго време цените ще са такива. Трябва да се започне да се купува скъп нефт, нали се сещаме от кого..

    Коментиран от #15

    09:02 21.04.2026

  • 5 3ртъй

    22 1 Отговор

    До коментар #1 от "След като":

    Търсят готовия уран и петрола на Иран

    09:02 21.04.2026

  • 6 Да говори

    11 1 Отговор
    в размера на инфлацията. Например процесът по извличането на уран ще се равнява на инфлацията от 200%. Други мерки и теглилки не са необходими.

    09:05 21.04.2026

  • 7 Трол

    10 1 Отговор
    Не се казва извличане, а усвояване.

    Коментиран от #10

    09:06 21.04.2026

  • 8 Стран

    24 2 Отговор
    Нещото за което не се говори, е че хард мюсюлманите се обединиха. Това е нещо, което според мен не е взето под внимание при вземане на решение за начало на войната от не нормалния Тръмп, а това е по лошо и от лошото.

    Коментиран от #16

    09:06 21.04.2026

  • 9 отекчен

    19 1 Отговор
    тоя съвсем разплиска легена

    09:06 21.04.2026

  • 10 Здрасти л

    21 2 Отговор

    До коментар #7 от "Трол":

    По скоро се казва КРАЖБА

    09:07 21.04.2026

  • 11 За "нови удари" не знам

    20 1 Отговор
    дано няма, че след това няма да има ни шейхови държави, ни Израел

    Но знам, че иранците са казали, че няма да има преговори преди САЩ да вдигне блокадата!
    А от това дали Тръмп ще вдигне блокадата за да отидат иранците на преговорите или иранците ще отидат на преговорите въпреки, че блокадата не е вдигната...ще се разбере кой е мигнал първи!!!

    09:13 21.04.2026

  • 12 Сталин

    20 2 Отговор
    Дъмбо ще извлече комбинация от три пръста с преобладаващ среден

    09:13 21.04.2026

  • 13 ТРЪМП СТРАШНИИ

    0 16 Отговор
    Давайте УРАНА, иначе ви почвам пак.

    Коментиран от #21

    09:17 21.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 хихи

    11 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дълъг процес":

    Демократичен нефт

    09:24 21.04.2026

  • 16 Баце,

    14 0 Отговор

    До коментар #8 от "Стран":

    Хард мюсюлманите се обединиха заради неистовите усилия на инфантилния идиот тръмп и приятелчето му биби да обединят хард мюсюлманите и да настроят тях и целия останал свят срещу себе си. И пiHд0cиTe и мoшeтaта инвестираха огромни финансови, политически, военни, икономически и всякакви други средства за да затрият максимално държавите и икономиките си. Айде, тръмп е инфантилен идиот, останалите му съграждани също не блестят с интелект, но биби?!? Всички мислехме, че мoшeтaта са по хитри и с акъла си, а те се оказаха същите тпaци като пiHд0cиTe.

    09:27 21.04.2026

  • 17 Шопо

    6 0 Отговор
    А урановите запаси на САЩ, защо едни имат право да притежават Уран а други не ?
    Кой решава ?

    09:47 21.04.2026

  • 18 Пришелец

    0 2 Отговор
    Да пита разведката как са добили урана в България.Ще им го изкопаят,обработят,натоварят и както казват в тези краища "джом " на Се-Се-СЕРЕТО.

    09:49 21.04.2026

  • 19 Изглежда !

    1 0 Отговор
    Изглежда !

    Са Му !

    Подарили !


    Нови !

    Каубойски !

    Ботуши !

    09:55 21.04.2026

  • 20 Да питам

    3 0 Отговор
    Последно ,,извличане,, или завличане на урана ще прави Тръмчю

    10:04 21.04.2026

  • 21 Казал

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "ТРЪМП СТРАШНИИ":

    Тръмп от клозета на самолетоносача...

    10:33 21.04.2026

  • 22 Иран е каза

    6 0 Отговор
    На съхранение в Северно Корея.Ще го окомплектоват където трябва.

    10:34 21.04.2026

  • 23 Тръмпи

    0 2 Отговор
    Скъпи журналисти, спрете да манипулирате хората - преговори между САЩ и Иран никога не е имало! Просто вицето на САЩ се разходи до Пакистан, където делегацията на Иран му връчи техните искания, той ги е прочел набързо и ги хвърлил в кошчето, а после на път към летището остави исканията на САЩ, които най-вероятно бързо са се озовали там, където са и иранските искания! Това, ако са преговори, ха ха хаааа! Единственото нещо, което е факт е, че имаше 14 дневно примирие между САЩ и Иран, което изтича утре! Войната продължава, и това е факт също! Иранците просто не знаят с кой си имат работа! Нека им пуснат кадри от германските градове към 1 май 1945! Или кадри от Токио към август 1945 година! От Нагасаки и Хирошима! Архивите са живи, даже кадрите са вече и оцветени! На елитът на Иран не му пука за народа и все още си въобразява, че ще остане на власт, но много скоро ще разберат, че грешат! Проблемът на иранците, на журналистите, а и на повечето хора е, че просто нищо не знаят за военният потенциял на САЩ, а уверявам ви, че той е просто ужасен! Само си представете, че това е държава, която през 1944 година е организирала и стоварила над 1 милион души войска в Нормандия! Сега сме 2026 година, ха ха хаааа, как мислите - по трудно ли ще им е, да го направят това! Ако решат в САЩ, то светът може да спре да съществува реално!

    Коментиран от #25

    13:12 21.04.2026

  • 24 Баба Гошка

    0 0 Отговор
    Крадването на урранна щяло да им бъде продължително? Те вече дори ниггеррците се усетиха и риттнаха макароните от безплатния урран, тоз тръгнал от персите с хилядолетна държавност и интелигентност да се пробва да краддне.

    17:40 21.04.2026

  • 25 Баба Гошка

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Тръмпи":

    Брех, голямо лиззачество направи. Ти доброволец от тез 1 милион тръгнали на десант за на милиардера кеффаа ще отидеш ли? Отде ви облъчват таквиз заблудени бре? 1945 не е 2026. Нормандия плажа му се приискал. А в планините как си? От дрон ли ще скачаш? Нали ще те думмннат още преди да си доближил. Да не говорим за ОАЕ, СА и другите, какво ще им се случи. Един малък подводен дрон и ще ударите дъното. Една баллистична ракета и сте история. Тръгнали да крадат на над 10 000 километра от клошшарника си и искат цял свят да им помага в кражбите. Те, ако можеха, до сега да са го направили ама лидера без виагра вече не мож даже една вода да пусне, какво остава с мъжете от Иран да се пребори.

    17:51 21.04.2026