Пакистан замрази оръжейна сделка за 1,5 млрд. долара със Судан след натиск от Рияд

Пакистан е замразил сделка за доставка на оръжия и самолети за Судан на стойност 1,5 млрд. долара, след като Саудитска Арабия е настояла споразумението да бъде прекратено, съобщава Ройтерс, предава News.bg.

Сделката е била договорена с посредничеството на Саудитска Арабия като част от по-широки военни и отбранителни споразумения, свързани с пакистанската армия. Решението за замразяването идва на фона на продължаващия конфликт в Судан между армията и паравоенните сили за бърза подкрепа, който предизвиква тежка хуманитарна криза и засилва външното геополитическо влияние в региона.

Според информацията Рияд е сигнализирал, че няма да продължи да финансира сделката и е поискал тя да бъде прекратена. Източници посочват, че западни държави също са насърчили Саудитска Арабия да се дистанцира от военни ангажименти в Африка.

Саудитска Арабия и Обединени арабски емирства подкрепят различни страни в конфликта в Судан, като Рияд застава зад армията, а Абу Даби е обвиняван в предоставяне на подкрепа за силите за бърза подкрепа.

Съобщава се, че и друга оръжейна сделка на Пакистан на стойност 4 млрд. долара с Либийската национална армия е поставена под въпрос на фона на преразглеждане на регионалната стратегия от страна на Саудитска Арабия.