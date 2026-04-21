Турция увеличава хуманитарната подкрепа за Ливан

21 Април, 2026 10:26 691 5

Пратката пристигна в Бейрут на фона на засилваща се хуманитарна криза и масово разселване

Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Турция е доставила 360 тона хуманитарна помощ за Ливан, съобщава изданието Türkiye Today. Пратката е пристигнала на пристанището в Бейрут и е на стойност над 3 милиона долара, предава БТА.

Помощта включва 38 контейнера с основни материали като легла, одеяла, възглавници, палатки, готова храна и дрехи, предназначени за засегнатото население.

Междувременно ООН предупреди, че от началото на март най-малко 177 деца са били убити, а над 350 000 души са били разселени в резултат на ескалацията на насилието.

Ливанският министър на административните реформи Фади Маки определи доставката като пристигаща в „критичен момент“. Турският посланик в Бейрут Мурат Лютем заяви, че страната му е предоставила над 1700 тона помощ от началото на ескалацията през 2024 г.

По данни на ливанските власти от 2 март насам са загинали 2294 души, а 7544 са ранени в резултат на израелски атаки, като милиони хора са били принудени да напуснат домовете си.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Стига

    3 9 Отговор
    с тая турция бе. Турция това, турция онова, Тук да не сме анадола.

    Коментиран от #2

    11:17 21.04.2026

  • 2 Хи хи хи

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "Стига":

    Анадола още не сме
    ама Диарбекир вече

    11:24 21.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 богоизбраните

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "А бе":

    и тяхните авери имат атома на помощ.

    11:40 21.04.2026

  • 5 Аде бе

    3 8 Отговор

    До коментар #3 от "А бе":

    Тя пуйката май ша гризне дървото мноо скоро.

    11:43 21.04.2026