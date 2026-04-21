Турция увеличава хуманитарната подкрепа за Ливан

Турция е доставила 360 тона хуманитарна помощ за Ливан, съобщава изданието Türkiye Today. Пратката е пристигнала на пристанището в Бейрут и е на стойност над 3 милиона долара, предава БТА.

Помощта включва 38 контейнера с основни материали като легла, одеяла, възглавници, палатки, готова храна и дрехи, предназначени за засегнатото население.

Междувременно ООН предупреди, че от началото на март най-малко 177 деца са били убити, а над 350 000 души са били разселени в резултат на ескалацията на насилието.

Ливанският министър на административните реформи Фади Маки определи доставката като пристигаща в „критичен момент“. Турският посланик в Бейрут Мурат Лютем заяви, че страната му е предоставила над 1700 тона помощ от началото на ескалацията през 2024 г.

По данни на ливанските власти от 2 март насам са загинали 2294 души, а 7544 са ранени в резултат на израелски атаки, като милиони хора са били принудени да напуснат домовете си.