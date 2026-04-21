Турция увеличава хуманитарната подкрепа за Ливан

Турция е доставила 360 тона хуманитарна помощ за Ливан, съобщава изданието Türkiye Today. Пратката е пристигнала на пристанището в Бейрут и е на стойност над 3 милиона долара, предава БТА.
Помощта включва 38 контейнера с основни материали като легла, одеяла, възглавници, палатки, готова храна и дрехи, предназначени за засегнатото население.
Междувременно ООН предупреди, че от началото на март най-малко 177 деца са били убити, а над 350 000 души са били разселени в резултат на ескалацията на насилието.
Ливанският министър на административните реформи Фади Маки определи доставката като пристигаща в „критичен момент“. Турският посланик в Бейрут Мурат Лютем заяви, че страната му е предоставила над 1700 тона помощ от началото на ескалацията през 2024 г.
По данни на ливанските власти от 2 март насам са загинали 2294 души, а 7544 са ранени в резултат на израелски атаки, като милиони хора са били принудени да напуснат домовете си.
1 Стига
Коментиран от #2
11:17 21.04.2026
2 Хи хи хи
До коментар #1 от "Стига":Анадола още не сме
ама Диарбекир вече
11:24 21.04.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 богоизбраните
До коментар #3 от "А бе":и тяхните авери имат атома на помощ.
11:40 21.04.2026
5 Аде бе
До коментар #3 от "А бе":Тя пуйката май ша гризне дървото мноо скоро.
11:43 21.04.2026