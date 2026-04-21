Новини
Свят »
Израел »
Израел поставя за цел разоръжаване на „Хизбула“

21 Април, 2026 11:56

  • израел-
  • хизбула-
  • разоръжаване

Министърът на отбраната: военни и дипломатически мерки ще бъдат използвани паралелно на фона на крехко примирие

Израел поставя за цел разоръжаване на „Хизбула“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Израел планира да разоръжи ливанското шиитско движение Хизбула чрез комбинация от военни и дипломатически действия, заяви днес израелският министър на отбраната Израел Кац, цитиран от Agence France-Presse, предава БТА.

По думите му стратегическата цел на операцията в Ливан е пълното разоръжаване на „Хизбула“, като за постигането ѝ ще бъдат използвани „военни и дипломатически мерки“.

Изявлението идва на фона на влязлото в сила примирие между Израел и проиранската групировка, както и очакван нов кръг преки преговори между Израел и Ливан във Вашингтон, планиран за идните дни.

Кац предупреди, че военните действия ще продължат, ако ливанското правителство не изпълнява поетите ангажименти, като подчерта, че Израел ще реагира при всякакъв обстрел от територията на Ливан.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авраам

    17 3 Отговор
    играел трябва първи да бъде обезоръжен!

    12:00 21.04.2026

  • 2 Да,бе

    16 0 Отговор
    Хизбула постоянно се разоръжава,ама по цели в исраил...Преместете си държавата в някоя далечна,далечна галактика.

    12:03 21.04.2026

  • 3 не може да бъде

    2 11 Отговор
    Считам че трябва да де обърне внимание на едно специално обстоятелство което вече е налице .Хамас е една терористична организация както и някои други радикални военизирани ислямски организации-аятоласите в Иран са умерени сравнени с тях !?! Но и Хамас и Хизбула и радикалните ирански ислямисти никога не са били нещо с което разумно мислещите европейци и другите цивилизовани хора по света може да се съгласят -както с политическите им идеи така и по отношение на правата на жените човешкото и културното поведение и цялостната им идеология разбира се !?Сега с действията си основно Израел и с помощта на САЩ тези организации практически се легитимираха както и тази идеология -евреите показаха че и те са такива и може да вършат същите простотии!? ..Досега целият свят беше на страната на Израел и евреите -вече не е така даже проявите на антисемитизъм вече са доста притеснителни според мен!?

    Коментиран от #11

    12:10 21.04.2026

  • 4 A човечеството трябва

    15 0 Отговор
    Да си постави за цел заличаването на държавата Израел и ще настане МИР.

    12:38 21.04.2026

  • 5 Шопо

    10 0 Отговор
    Иран поставя за цел разоръжаването на Израел.

    13:06 21.04.2026

  • 6 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    Исрахел си е поставил за цел да властва над света още дълго

    13:17 21.04.2026

  • 7 Абе

    5 0 Отговор
    Този е толкова гаден и противен,че когато и да го те....ш е късно

    13:26 21.04.2026

  • 8 Истинско обещание 🇮🇷

    6 1 Отговор
    Когато терористичната държава Израел се разоражи тогава и Хамас ще се разоражи

    13:47 21.04.2026

  • 9 Прочетете

    1 0 Отговор
    “ Защо палестинците трябва да защитават Нетаняху - …” в секция “Мнения”. Цялостен анализ на политиките в Израел още от 1948 г.

    14:01 21.04.2026

  • 10 Поддържам

    4 0 Отговор
    Никакво оръжие за Исраел камо ли атомно освен войни и геноцид друго не правят

    14:35 21.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Емил Стефанов

    1 0 Отговор
    Ционистка ИЗМЕТ...

    17:25 21.04.2026

  • 13 мръсви боклуци

    0 0 Отговор
    Еврейски!

    Както възъоражихте хамас кято избихте хиляди деца ли мръсни терористи?

    18:05 21.04.2026

  • 14 764

    2 0 Отговор
    Мозайката се подреди и вече има обяснение на нелогичните позиции и действия на Тръмп, който дефакто е само е изпълнител на дългогодишна подготовка за завладяване на Иран, в слугинаж на Израел. Събития, като атентатът на близнаците като повод за завладяване на Ирак и Афганистан, брексит, Тръмп да стане президент от нищото, Либия и Сирия предизвикване на граждански войни, ангажирането на Русия с Украйна с години за да се стигне до война, планирано или не, снабдяване на Израел с всички възможни нужни средства за нападение и защита, включителноно ядрено уръжие, контролирано допускане на избиване на 1200 невинни израелците и последвал пълно разрушаване на Газа и и и са подготовка и вече в действие, струвала оггггромни средства и вече милиони жертви (само в Афганистан 1.2 млн). Ако е за парче "свещенна" земя за шепа "специални човеци", нещо сбъркано става на тази планета.

    18:08 21.04.2026