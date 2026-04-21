Израел поставя за цел разоръжаване на „Хизбула“

Израел планира да разоръжи ливанското шиитско движение Хизбула чрез комбинация от военни и дипломатически действия, заяви днес израелският министър на отбраната Израел Кац, цитиран от Agence France-Presse, предава БТА.

По думите му стратегическата цел на операцията в Ливан е пълното разоръжаване на „Хизбула“, като за постигането ѝ ще бъдат използвани „военни и дипломатически мерки“.

Изявлението идва на фона на влязлото в сила примирие между Израел и проиранската групировка, както и очакван нов кръг преки преговори между Израел и Ливан във Вашингтон, планиран за идните дни.

Кац предупреди, че военните действия ще продължат, ако ливанското правителство не изпълнява поетите ангажименти, като подчерта, че Израел ще реагира при всякакъв обстрел от територията на Ливан.