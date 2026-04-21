Русия може да спре транзита на казахстански петрол за Германия

21 Април, 2026 14:26 3 746 58

Несигурност около „Дружба“ застрашава доставките към Берлин и повишава риска за европейския пазар

Русия може да спре транзита на казахстански петрол за Германия - 1
Русия се очаква да прекрати транзита на казахстански петрол към Германия по тръбопровода Дружба от 1 май, съобщават източници от енергийния сектор, цитирани от Ройтерс, предава News.bg.

Към момента няма официално потвърждение от Москва, а представители на Кремъл заявяват, че проверяват информацията.

Става дума за доставки на казахстански суров петрол, който достига до Германия чрез руска инфраструктура. След отказа от руски нефт през 2022 г., Берлин разчита именно на този маршрут за снабдяване на ключови рафинерии, включително в Шведт.

Потенциалното спиране подчертава зависимостта на европейските енергийни доставки от решенията на Москва, въпреки усилията за диверсификация след началото на войната в Украйна.

Ако бъде потвърдено, ограничението може да доведе до напрежение на енергийния пазар, повишаване на цените на горивата и нужда от пренасочване към алтернативни източници на петрол.


Германия
Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

  • 1 Няма да посмее

    21 89 Отговор
    В Германия има крупна руска диаспора. Заплашва си по навик.

    Коментиран от #7, #31

    14:28 21.04.2026

  • 2 провинциалист

    122 7 Отговор
    Макак така Германия не е отхвърлила руската зависимост?

    Коментиран от #8, #20

    14:28 21.04.2026

  • 3 селяк

    117 8 Отговор
    спирай го бацее спирай го да стаа сейра белкем джендъряка у ЕС поумнеее

    Коментиран от #6

    14:31 21.04.2026

  • 4 Нямат край

    18 102 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    Коментиран от #10, #11

    14:32 21.04.2026

  • 5 Боко

    75 10 Отговор
    Да го …под вода швабите урсулски 🤮👌

    Коментиран от #53

    14:32 21.04.2026

  • 6 Розовото пони Путин 🦄

    12 77 Отговор

    До коментар #3 от "селяк":

    И аз съм от Руския прайд и не съм умен, но даже ме избраха за президент на РФ🦄👬😂

    Коментиран от #9, #13, #14, #56

    14:32 21.04.2026

  • 7 Само така

    107 10 Отговор

    До коментар #1 от "Няма да посмее":

    си въобразявате евроджентите.
    След като Украйна може да взривява руски потоци защо Кремъл да не може да прекрати на своя територия поток от нефт както го правят и украинците
    Европейците трябва да разберат че каквото почука такова и ще отговори.

    14:32 21.04.2026

  • 8 Четете преди да пишете

    15 50 Отговор

    До коментар #2 от "провинциалист":

    Казахстански петрол. Германия няма как да наруши санкциите на САЩ и ЕС.

    Коментиран от #19

    14:34 21.04.2026

  • 9 селяк

    29 8 Отговор

    До коментар #6 от "Розовото пони Путин 🦄":

    личи ти :Д дъгичките само внимание дират ама по рашково гледам бая внимание им дават та и зъбите им помагат да си събират по земята :Д

    14:34 21.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Няма край

    39 7 Отговор

    До коментар #4 от "Нямат край":

    папагалстването, няма край. Капацитет- няма. Акъл- хич. Речник- беден. ПРОЗЗЗДДД човек.

    14:35 21.04.2026

  • 12 Мишел

    12 55 Отговор
    Икономиката на Русия е в „зоната на смъртта“. Путин поиска от олигарсите да плащат за войната. Кремъл: Инициативата за предоставяне на средства е била изцяло лична. Путин е отправил директно искане към руските олигарси да направят мащабни дарения за изчерпания бюджет на държавата. Само двама бизнесмени са потвърдили готовността си да направят вноски, за да подпомогнат финансирането на война в Украйна. Бюджетният дефицит на Русия за 2026 г. вече е надхвърлил 90% от сумата, прогнозирана за цялата година.

    Коментиран от #15

    14:36 21.04.2026

  • 13 Боко

    41 6 Отговор

    До коментар #6 от "Розовото пони Путин 🦄":

    Стига си се рекламирал 💩🤮 всички разбраха че си ползваш ректума за ВХОД .

    14:37 21.04.2026

  • 14 Менте Путин,

    40 5 Отговор

    До коментар #6 от "Розовото пони Путин 🦄":

    не се учудвам, че си от прайда. За ПП ли гласува, прдаааааллл? Голям .. й изядохте в неделя😂🤣😂🤣😂.

    Коментиран от #24

    14:38 21.04.2026

  • 15 Боко

    27 5 Отговор

    До коментар #12 от "Мишел":

    Гъл-гъл,мишето- спрем🤮яд .

    14:39 21.04.2026

  • 16 койдазнай

    2 29 Отговор
    Русия очаква от клиентите си пълно подчинение. В противен случай, много има да страдат! Това е ясно за всички!

    14:41 21.04.2026

  • 17 Мишел

    5 47 Отговор
    Зеленски: 200 украински отбранителни компании са изключително силни, 30 от тях са в световния топ. Днес има 200 много силни украински отбранителни компании, а 30 от тях са водещи в света. Това каза украинският президент Володимир Зеленски. Зеленски подчерта, че в бъдеще икономиката на Украйна няма да се формира само от селското стопанство - страната е изградила силна отбранителна индустрия и военно производство, в което ще се инвестират милиарди.

    Коментиран от #21, #27

    14:42 21.04.2026

  • 18 Еее па що ще го Спират

    34 3 Отговор
    Транзитът! Направо дс го думнат какато ,, ония" опердашиха ,, Северен поток" или пък да вдигнат транзит ните такси както направи ,, Денков"

    14:42 21.04.2026

  • 19 провинциалист

    49 6 Отговор

    До коментар #8 от "Четете преди да пишете":

    Четем, четем - през руска инфраструктура си е руска зависимост отвсякъде: "суров петрол, който достига до Германия чрез руска инфраструктура".

    14:42 21.04.2026

  • 20 Пришелец

    5 10 Отговор

    До коментар #2 от "провинциалист":

    Макак,ти още не си разбрал?Изчакай няколко периода и ще го осмислиш.

    14:42 21.04.2026

  • 21 Мишко,

    38 6 Отговор

    До коментар #17 от "Мишел":

    наркомана пак се е насмъркал и халюцинира.

    14:43 21.04.2026

  • 22 баба Меца

    39 5 Отговор
    Логично, след като го ползват за военни действия против нея

    Коментиран от #34

    14:43 21.04.2026

  • 23 варна

    5 42 Отговор
    много квичат днес ватнките., значи работата отива на влошаване

    14:44 21.04.2026

  • 24 Розовото пони Путин 🦄

    5 28 Отговор

    До коментар #14 от "Менте Путин,":

    Не съм само аз, Руския прайд е огромен, милиони сме🦄👬😂

    Коментиран от #26

    14:45 21.04.2026

  • 25 Феникс

    1 22 Отговор
    Ей розови понита как ви харесва да ви управлява Путин? :)

    Коментиран от #44

    14:49 21.04.2026

  • 26 Розовото пони Зеленски🦄

    27 7 Отговор

    До коментар #24 от "Розовото пони Путин 🦄":

    Премиерът на Швеция Улф Кристерсон заяви, че хомосексуалистите във Въоръжените сили на Украйна са „жив израз на либералните ценности, за които се бори Украйна.
    Министър-председателят на Швеция Улф Кристерсон заяви, че легализирането на еднополовите бракове е важно условие за европейската интеграция на Украйна. Това той съобщи след среща с украински ЛГБТ-военни ветерани и представители на шведската ЛГБТ-организация RFSL в своята официална резиденция.
    „Днес еднополовите двойки не могат да сключват официални бракове или регистрирани партньорства в Украйна. Пълната правна защита на правата на всички малцинства, включително ЛГБТК-общността, е за нас важна част от европейското сближаване на Украйна, и ние я подкрепяме“, заяви шведският премиер.
    Кристерсон подчерта, че Швеция като „силен поддръжник на Украйна“ ще „следи внимателно за приемането на закон за еднополовите бракове“.
    Премиерът отбеляза, че украинските военни хомосексуалисти, които „рискуват живота си на фронтовата линия“, са „жив израз на либералните ценности, за които се бори Украйна“.
    На срещата присъстваха украински ветерани, които се самоопределят като част от ЛГБТ-общността, и представители на ЛГБТУ– най-голямата ЛГБТ-организация в Швеция.
    Припомняме, че киевски съд вече постанови, че отношенията между двама мъже в Украйна могат да се считат за семейство."

    Коментиран от #41

    14:50 21.04.2026

  • 27 Това означава ли,

    29 4 Отговор

    До коментар #17 от "Мишел":

    че Украйна може вече да се издържа сама?

    Коментиран от #33

    14:50 21.04.2026

  • 28 ВиЛанги

    8 9 Отговор
    Защо никой не пише , че от понеделник по Дружба отново тече петрол ?

    14:52 21.04.2026

  • 29 Путин

    24 6 Отговор
    Вече ние налагаме санкциите 😎😈💀😏

    Коментиран от #40

    14:52 21.04.2026

  • 30 ВиЛанги

    7 9 Отговор
    Защо никой не пише , че от понеделник по Дружба отново тече петрол ?

    Коментиран от #39

    14:52 21.04.2026

  • 31 Русофил

    9 17 Отговор

    До коментар #1 от "Няма да посмее":

    Само руски предатели живеят там никой не го е грижа за тях 😏

    14:53 21.04.2026

  • 32 Жан Бойко

    26 5 Отговор
    Е, и! и 20 евро да стане литъра голяма работа ...ще взимаме заеми , ще раздаваме компенсации на милионерите ,ще увеличаваме заплатите на държавните чиновници и така !

    14:54 21.04.2026

  • 33 Означава, че много скоро

    5 32 Отговор

    До коментар #27 от "Това означава ли,":

    Украйна ще се превърне в най-големия оръжеен производител не само в Европа, но и в световен мащаб.

    Коментиран от #37, #38

    14:54 21.04.2026

  • 34 0001

    8 32 Отговор

    До коментар #22 от "баба Меца":

    Тази баба Меца ли 😁

    14:56 21.04.2026

  • 35 Ама от кога на руския петрол взеха да му

    32 5 Отговор
    викат Казахстански?

    14:57 21.04.2026

  • 36 Хасковски каунь

    13 5 Отговор
    Ем сърби, ем боли

    14:57 21.04.2026

  • 37 Феникс

    35 6 Отговор

    До коментар #33 от "Означава, че много скоро":

    Като свърши войната , тепърва започва касапницата там, много хора бяха убити, много хора насилствено мобилизирани, много бяха карани насила да говорят на измислен език, това няма как да доведе до нещо добро!

    14:57 21.04.2026

  • 38 Значи ще си изплати

    20 6 Отговор

    До коментар #33 от "Означава, че много скоро":

    заемите и ще си прибере бежанците или поне ще ги издържа със собствени средства?

    14:58 21.04.2026

  • 39 Тази новина излезе

    18 0 Отговор

    До коментар #30 от "ВиЛанги":

    миналата седмица. Зеленски каза - Пускам петрола за новата власт в Унгария, още в понеделник. Ремонтираха го за 5 дни и от вчера е в експлоатация :)

    15:00 21.04.2026

  • 40 Русия не може да

    6 31 Отговор

    До коментар #29 от "Путин":

    налага санкции, защото никой не зависи от нея. Единствено големите икономически сили налагат санкции и най-вече САЩ.

    Коментиран от #43

    15:03 21.04.2026

  • 41 В Русия има много повече ЛГБТИ

    7 27 Отговор

    До коментар #26 от "Розовото пони Зеленски🦄":

    А в Кремъл е направо, всеки трети:

    Български артист, композитор и изпълнител: Руската ми аудитория, се състои от гей мъже поддръжници на Путин. Скандалът напоследък обаче не е само в текстовете, а се пренесе и към живите му участия. Посред война, той се отправя към Москва за предстоящите му концерти. Мнозина критикуват решението на провокативния Иво Димчев да изнася представленията си в Русия. "Официално в Русия властта е враждебна към гей хората, неофициално обаче е съвсем различно", категоричен е изпълнителят. Според него ЛГБТ общността в Русия е огромна, а много от тези хора имат голяма власт в Кремъл, те са в кръга на Путин.

    😆

    15:05 21.04.2026

  • 42 оня с коня

    4 23 Отговор
    Е как ще спре Русия Казахтански петрол,след като има Договор за транзитиране и прибира редовно Транзитни такси?А можем ли НИЕ- Българите съгласувано с ЕС ДА СПРЕМ като Контрамярка Транзита на руски Газ към Сърбия?

    15:08 21.04.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Сбърканата руска идеология

    7 26 Отговор

    До коментар #25 от "Феникс":

    промива мозъците на руснаците. Не им харесва да ги управлява Путин, но след толкова години робство, репресии, липса на свобода и живот в страх от властта, не им достига смелост да свалят Кремълския режим.

    Коментиран от #51

    15:18 21.04.2026

  • 45 Анонимен

    23 5 Отговор
    Отговорът ще бъде огледален на наложените санкции от ЕС.Да очакваме неочакваното.Цените на стоките в Германия ще вървят трайно нагоре заради вещата политика на управленците начело с акушерката.Много е загрижена за населението,което се вижда резултата от нейните действия.

    15:18 21.04.2026

  • 46 Трябва да го спрат

    20 4 Отговор
    Докато Алтернативата вземе Власта!

    15:20 21.04.2026

  • 47 Смешник

    25 4 Отговор
    А бе какъв казахстански петрол За нациста Мерц е по важно до има помощ за фашисткия режим в Украйна Вече ще строи и завод за дронове в помощ фашистката хунта в Киев А собствения му народ кучета го яли

    15:27 21.04.2026

  • 48 Жорко

    25 5 Отговор
    Аха,да не купуваме от Русия,но пък да използваме транспортната им мрежа,е как няма да ви дръпнат кранчето,бунаци швабски!

    15:31 21.04.2026

  • 49 Мдаа

    16 3 Отговор
    Сладък е руският нефт и газ....
    Еврофашистите на думи са много силни , но когато става въпрос за пари гълтат без да преглъщат.
    Долните лицемери налагат всякакви санкции , за да се правят на мъже, изпращат всякакви оръжия и военни, за да избиват невинни руснаци, но иначе алчността им е огромна и ненаситна.

    15:36 21.04.2026

  • 50 военен неможач

    12 3 Отговор
    Просто да се чудиш защо не са го спрели досега. Впрочем - да. Не са толкова големи мошеници като украенците . като тях втори няма - ни евреин, ни кой да е.

    15:39 21.04.2026

  • 51 Казал

    3 2 Отговор

    До коментар #44 от "Сбърканата руска идеология":

    Турският роб

    15:49 21.04.2026

  • 52 Юбоут

    5 0 Отговор
    Могат и пролива между Дания и Швеция да блокират даже.

    15:55 21.04.2026

  • 53 стоян

    0 3 Отговор

    До коментар #5 от "Боко":

    До 5 ком - как да дуат германците като плащат Евраци а на путин му трябват Евраци за войната

    16:05 21.04.2026

  • 54 Не знаех,

    5 0 Отговор
    но това е поредното доказателство че Путин е"мека мара"! Още щом ЕК обявиха спиране на руския петрол за ЕС,трябваше да им врътне кранчето напълно!

    16:06 21.04.2026

  • 55 !!!?

    2 3 Отговор
    Не от Кремъл, а Киев този от който зависи спирането или пускането кранчето на "дружба"...!!!?

    16:09 21.04.2026

  • 56 Защо си мислиш,

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Розовото пони Путин 🦄":

    че всички са"розови понита"като теб!В света има и нормални хора!

    16:09 21.04.2026

  • 57 Фори

    2 2 Отговор
    Всички последствия са от наивно-идиотската политика на Меркел да доставя всички горива от Русия. Когато всички яйца са в една кошница , този който те държи за яйцата винаги може да се изкуши да стисне! Преди ерата Меркел съм мислел че германците са разумни хора.

    16:16 21.04.2026

  • 58 Ний ша Ва упрайм

    2 0 Отговор
    швабите ша ядат мазната опашка

    18:06 21.04.2026

