Русия може да спре транзита на казахстански петрол за Германия

Русия се очаква да прекрати транзита на казахстански петрол към Германия по тръбопровода Дружба от 1 май, съобщават източници от енергийния сектор, цитирани от Ройтерс, предава News.bg.

Към момента няма официално потвърждение от Москва, а представители на Кремъл заявяват, че проверяват информацията.

Става дума за доставки на казахстански суров петрол, който достига до Германия чрез руска инфраструктура. След отказа от руски нефт през 2022 г., Берлин разчита именно на този маршрут за снабдяване на ключови рафинерии, включително в Шведт.

Потенциалното спиране подчертава зависимостта на европейските енергийни доставки от решенията на Москва, въпреки усилията за диверсификация след началото на войната в Украйна.

Ако бъде потвърдено, ограничението може да доведе до напрежение на енергийния пазар, повишаване на цените на горивата и нужда от пренасочване към алтернативни източници на петрол.