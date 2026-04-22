Иран не признава прекратяването на огъня, обявено от Тръмп, няма да праща делегация за преговори в Исламабад ВИДЕО

22 Април, 2026 03:53, обновена 22 Април, 2026 04:06 1 525 14

Американският президент обяви по-рано заяви в Truth Social, че примирието и морската блокада на Иран ще продължат, докато Техеран не представи „единно предложение“ за уреждане на спора

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иран не възнамерява да признае едностранното удължаване на прекратяването на огъня от САЩ и ще действа в съответствие със собствените си интереси, съобщи иранската държавна телевизия.

„Техеран не признава прекратяването на огъня, обявено от Тръмп, има пълното право да не го спазва и ще действа в съответствие със своите национални интереси“, се казва в изявлението на иранската държавна телевизия.

Иранската делегация няма да участва в преговорите със САЩ в Исламабад на 22 април. Иран е информирал Пакистан за това, предаде информационната агенция Тасним.

Според нейните източници решението да не се присъства на преговорите на 22 април е „окончателно“. Агенцията също така отбелязва, че Техеран в момента „не вижда перспективи за възобновяване на участието си в консултациите“, тъй като САЩ „пречат на постигането на приемливо споразумение“.

Преди часове президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в Truth Social, че прекратяването на огъня и морската блокада на Иран ще продължат, докато Техеран не представи „единно предложение“ за уреждане на спора.

Според версията на американския президент, пакистанското ръководство е поискало от САЩ да удължат прекратяването на огъня, докато Техеран „може да разработи единно предложение“. „Следователно, наредих на нашите военни сили да поддържат блокадата и да останат готови и способни да действат и затова удължавам прекратяването на огъня, докато не бъде представено тяхното предложение и преговорите не приключат по един или друг начин“, заяви американският лидер.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мурка

    10 1 Отговор
    И кво прай сега КОНКВИСТАДОРА ИСЛАНДИЯ или КУБА?

    04:10 22.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Иран ги побърка🤣🤣🤣🤣

    12 1 Отговор
    Лудия сам си говори 🤣🤣🤣🤣ка ше се измъкне от тая каша и позор е загадка

    Коментиран от #4

    04:20 22.04.2026

  • 4 Б Машалов

    11 1 Отговор

    До коментар #3 от "Иран ги побърка🤣🤣🤣🤣":

    Имат опит от Виетнам от Афганистан от Корея

    04:27 22.04.2026

  • 5 Зад сцената

    17 1 Отговор
    Цивилизацията, дала на света алгебрата, нанесе стратегическо поражение на нацията на хамбургера

    04:27 22.04.2026

  • 6 Хахаха

    7 0 Отговор
    Портокала го клатят както си искат

    04:46 22.04.2026

  • 7 Гошо

    4 10 Отговор
    Иранската военна хунта се опиня, щото няма на къде да отстъпва.

    Коментиран от #8

    04:49 22.04.2026

  • 8 Мурка

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Гошо":

    полет 655на иран еър -----на гошо мозъка работи лошо

    04:52 22.04.2026

  • 9 Артилерист

    10 3 Отговор
    Иран победи. Демонстрацията на решителност от Тръмп е само имитация. Неговата стратегия на "подчинение или унищожение" се провали. Иран не се поддава на спекулациите, лъжите и подлостите на американците и заявяват, че по никакъв начин няма да предадат своя ядрен материал. Тръмп е във все по-очевидна изолация. Иранците се сплотиха, отказват подлит американски мераци за принудителни преговори и дори искат оставката на Аракчи, който е склонен към по-умерено отношение към преговорите. Напротив, иранците се радикализират и твърдят, че са готови да отговорят болезнено на нови бомбардировки, но няма да отстъпят. Жалко, че толкова невинни хора и деца загинаха от безумните удари на агресорите...

    05:20 22.04.2026

  • 10 ...

    8 0 Отговор
    Тръмп е един случайно пробил в света палячо. И грам идея си няма в какво се е завлякъл и освен ако не му дойде акъла скоро да се изтегли, преди3да е станало прекалено късно, ще бъде първия свален Президент в историята на САЩ.

    Коментиран от #11, #12

    05:22 22.04.2026

  • 11 Мурка

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "...":

    Изобщо не е случайно ИНСТАЛИРАХА ГО също като ДЕМЕНТНИЯТ СТАРЧОК

    05:26 22.04.2026

  • 12 Дони

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "...":

    и излизането на британците от евросъюза също не е СЛУЧАЙНО

    05:37 22.04.2026

  • 13 Какаласка

    3 2 Отговор
    Иρанските иcлямиcти са същите πедоφиλи като тези от остров Епщайн. Иcлямският пророк Мохаμед се е оженил за деветгодишно момиче и е правил cекc с нея, и цялото това извращение е описано в свещените книги на иcляма.
    Никой не е елиминирал Хаменей; всичко това е еβрейска лъжа. Хаменей е евреин и педоφил, точно както Тръмп, Нетаняху, Путин, Зеленски, Си Дзинпин и други. Тази война е измама; няма да има победител; тя се води не за победа, а за унищожаване на хора.

    08:06 22.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

