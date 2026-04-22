Иран не признава прекратяването на огъня, обявено от Тръмп, няма да праща делегация за преговори в Исламабад ВИДЕО

Иран не възнамерява да признае едностранното удължаване на прекратяването на огъня от САЩ и ще действа в съответствие със собствените си интереси, съобщи иранската държавна телевизия.
„Техеран не признава прекратяването на огъня, обявено от Тръмп, има пълното право да не го спазва и ще действа в съответствие със своите национални интереси“, се казва в изявлението на иранската държавна телевизия.
Иранската делегация няма да участва в преговорите със САЩ в Исламабад на 22 април. Иран е информирал Пакистан за това, предаде информационната агенция Тасним.
Според нейните източници решението да не се присъства на преговорите на 22 април е „окончателно“. Агенцията също така отбелязва, че Техеран в момента „не вижда перспективи за възобновяване на участието си в консултациите“, тъй като САЩ „пречат на постигането на приемливо споразумение“.
Преди часове президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в Truth Social, че прекратяването на огъня и морската блокада на Иран ще продължат, докато Техеран не представи „единно предложение“ за уреждане на спора.
Според версията на американския президент, пакистанското ръководство е поискало от САЩ да удължат прекратяването на огъня, докато Техеран „може да разработи единно предложение“. „Следователно, наредих на нашите военни сили да поддържат блокадата и да останат готови и способни да действат и затова удължавам прекратяването на огъня, докато не бъде представено тяхното предложение и преговорите не приключат по един или друг начин“, заяви американският лидер.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мурка
04:10 22.04.2026
3 Иран ги побърка🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #4
04:20 22.04.2026
4 Б Машалов
До коментар #3 от "Иран ги побърка🤣🤣🤣🤣":Имат опит от Виетнам от Афганистан от Корея
04:27 22.04.2026
5 Зад сцената
04:27 22.04.2026
6 Хахаха
04:46 22.04.2026
7 Гошо
Коментиран от #8
04:49 22.04.2026
8 Мурка
До коментар #7 от "Гошо":полет 655на иран еър -----на гошо мозъка работи лошо
04:52 22.04.2026
9 Артилерист
05:20 22.04.2026
10 ...
Коментиран от #11, #12
05:22 22.04.2026
11 Мурка
До коментар #10 от "...":Изобщо не е случайно ИНСТАЛИРАХА ГО също като ДЕМЕНТНИЯТ СТАРЧОК
05:26 22.04.2026
12 Дони
До коментар #10 от "...":и излизането на британците от евросъюза също не е СЛУЧАЙНО
05:37 22.04.2026
13 Какаласка
08:06 22.04.2026
