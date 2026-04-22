Иран не признава прекратяването на огъня, обявено от Тръмп, няма да праща делегация за преговори в Исламабад ВИДЕО

Иран не възнамерява да признае едностранното удължаване на прекратяването на огъня от САЩ и ще действа в съответствие със собствените си интереси, съобщи иранската държавна телевизия.

„Техеран не признава прекратяването на огъня, обявено от Тръмп, има пълното право да не го спазва и ще действа в съответствие със своите национални интереси“, се казва в изявлението на иранската държавна телевизия.

Иранската делегация няма да участва в преговорите със САЩ в Исламабад на 22 април. Иран е информирал Пакистан за това, предаде информационната агенция Тасним.

Според нейните източници решението да не се присъства на преговорите на 22 април е „окончателно“. Агенцията също така отбелязва, че Техеран в момента „не вижда перспективи за възобновяване на участието си в консултациите“, тъй като САЩ „пречат на постигането на приемливо споразумение“.

Преди часове президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в Truth Social, че прекратяването на огъня и морската блокада на Иран ще продължат, докато Техеран не представи „единно предложение“ за уреждане на спора.

Според версията на американския президент, пакистанското ръководство е поискало от САЩ да удължат прекратяването на огъня, докато Техеран „може да разработи единно предложение“. „Следователно, наредих на нашите военни сили да поддържат блокадата и да останат готови и способни да действат и затова удължавам прекратяването на огъня, докато не бъде представено тяхното предложение и преговорите не приключат по един или друг начин“, заяви американският лидер.