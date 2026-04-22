Новият кръг от преговори между САЩ и Иран в Исламабад, планиран за днес, е пред провал

Провеждането на планирания за сряда, 22 април, втори кръг от преки преговори между САЩ и Иран в Исламабад може и да не се състои, показват действията и изявленията на официални лица и институции от двете страни.

Разговорите не са официално обявени за окончателно провалени, но атмосферата около тях в момента е в състояние на несигурност и фактически застой.

Техеран официално отказа да потвърди участието си във втория кръг от преговорите, като заяви, че няма да преговаря под „сянката на заплахи“ и докато продължава американската морска блокада.

Посещението на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс в Пакистан, който трябваше да води преговорите, беше официално спряно от Белия дом поради липсата на отговор от иранска страна.

Президентът Доналд Тръмп обяви днес, че САЩ удължават временното примирие с Иран, докато Техеран не представи свое предложение за преговори и докато дискусиите не приключат окончателно.

Пакистанските власти продължават активни дипломатически усилия в „последна минута“, за да спасят преговорния процес и да доведат двете страни обратно на масата за преговори в Исламабад.

Въпреки че американската делегация беше изпратена в Пакистан, преговорите не започнаха по план поради отказа на Иран да участва при настоящите условия. Удълженото примирие обаче оставя „отворен прозорец“ за евентуално подновяване на разговорите в близките дни.