Новият кръг от преговори между САЩ и Иран в Исламабад, планиран за днес, е пред провал

22 Април, 2026 05:10, обновена 22 Април, 2026 05:22 1 562 10

  • пакистан-
  • преговори-
  • сащ-
  • иран-
  • ванс

Иран отказа да потвърди участието на делегацията си, а Джей ди Ванс се отказа от предвиденото си пътуване за пакистанската столица

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Провеждането на планирания за сряда, 22 април, втори кръг от преки преговори между САЩ и Иран в Исламабад може и да не се състои, показват действията и изявленията на официални лица и институции от двете страни.

Разговорите не са официално обявени за окончателно провалени, но атмосферата около тях в момента е в състояние на несигурност и фактически застой.

Техеран официално отказа да потвърди участието си във втория кръг от преговорите, като заяви, че няма да преговаря под „сянката на заплахи“ и докато продължава американската морска блокада.

Посещението на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс в Пакистан, който трябваше да води преговорите, беше официално спряно от Белия дом поради липсата на отговор от иранска страна.

Президентът Доналд Тръмп обяви днес, че САЩ удължават временното примирие с Иран, докато Техеран не представи свое предложение за преговори и докато дискусиите не приключат окончателно.

Пакистанските власти продължават активни дипломатически усилия в „последна минута“, за да спасят преговорния процес и да доведат двете страни обратно на масата за преговори в Исламабад.

Въпреки че американската делегация беше изпратена в Пакистан, преговорите не започнаха по план поради отказа на Иран да участва при настоящите условия. Удълженото примирие обаче оставя „отворен прозорец“ за евентуално подновяване на разговорите в близките дни.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Наблюдател

    9 0 Отговор
    Овцете отказват да сключат мир с вълка и да го приемат като миротворец и банкер в кошарата си.
    Тези овце са много лоши. Ние лисиците, чакалите и пантерите подкрепяме исканията на Вълчо Епщайнски.

    05:28 22.04.2026

  • 2 Стани и ти пророк, лесно е

    1 9 Отговор
    Йок износ и внос през Ормуз за "победоносните" чалми докато не приключи президентството на Тръмп. След това въпросът ще бъде преразгледан.

    Коментиран от #10

    05:33 22.04.2026

  • 3 Лудия пак сам ше си говори🤣🤣🤣

    14 0 Отговор
    Асортимента от шизофрения се изчерпва вече какво ли ще прави 😅😅😅😅

    05:34 22.04.2026

  • 4 Вашето мнение

    12 3 Отговор
    По всичко личи, че сащ, исраел и България, като агресори ще плащат репарации.

    Коментиран от #5

    05:36 22.04.2026

  • 5 Неудобната истина

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Вашето мнение":

    Когато Турция плати, това също ще се случи. Има приоритетен ред в световното криминално досие.

    05:42 22.04.2026

  • 6 Нов жанр

    8 0 Отговор
    Досега знаехме, че има комедия на абсурда, а вече има и нов жанр - трагедия на абсурда. Така става като се използва изкуствен интелект за постигане на стратегически цели. Възникват нови и доста необичайни събития, които бледо наподобяват на случили се в миналото събития, но са крайно нелогични и трудно обясними за естествения интелект.

    Коментиран от #9

    05:58 22.04.2026

  • 7 Нов кръг преговори

    1 7 Отговор
    Ще има другата седмица, когато Тръмп реши.

    06:07 22.04.2026

  • 8 Иран са стиснали Тръмп

    8 0 Отговор
    за т@пкит@ с Ормуз и направо го гаврят!
    Тръмп има два изхода:

    1. да отстъпи и да изтегли армадата от Ормуз и да подвие позорно опашка. Ефектът върху САЩ ще е опустушителен. Светът ще си отдъхне с облекчение. Трафикът се възстановява, но под пълен контрол на Иран.
    2. да започне масирани бомбардировки. Предупреждаваме за това отдавна. Войната екскалира до следващ, много разрушителен и смъртоносен етап и се удължава с много месеци. Световната криза се обостря още повече. Целият свят намразва САЩ. Ефектът върху САЩ е опустушителен.

    06:36 22.04.2026

  • 9 не знам

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Нов жанр":

    за какъв "естествен интелект" говорим,

    но лидера на САЩ определено има липса на такъв ...

    11:28 22.04.2026

  • 10 нещо

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Стани и ти пророк, лесно е":

    май не си в час ...

    Иран има излаз към света и през Каспийско море, и през сухопътните си граници ...

    Ама ЦЕЛИЯ СВЯТ плаща, и ще плаща все повече за простотията на Тръмп ...

    11:32 22.04.2026