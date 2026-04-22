Новият кръг от преговори между САЩ и Иран в Исламабад, планиран за днес, е пред провал

Провеждането на планирания за сряда, 22 април, втори кръг от преки преговори между САЩ и Иран в Исламабад може и да не се състои, показват действията и изявленията на официални лица и институции от двете страни.
Разговорите не са официално обявени за окончателно провалени, но атмосферата около тях в момента е в състояние на несигурност и фактически застой.
Техеран официално отказа да потвърди участието си във втория кръг от преговорите, като заяви, че няма да преговаря под „сянката на заплахи“ и докато продължава американската морска блокада.
Посещението на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс в Пакистан, който трябваше да води преговорите, беше официално спряно от Белия дом поради липсата на отговор от иранска страна.
Президентът Доналд Тръмп обяви днес, че САЩ удължават временното примирие с Иран, докато Техеран не представи свое предложение за преговори и докато дискусиите не приключат окончателно.
Пакистанските власти продължават активни дипломатически усилия в „последна минута“, за да спасят преговорния процес и да доведат двете страни обратно на масата за преговори в Исламабад.
Въпреки че американската делегация беше изпратена в Пакистан, преговорите не започнаха по план поради отказа на Иран да участва при настоящите условия. Удълженото примирие обаче оставя „отворен прозорец“ за евентуално подновяване на разговорите в близките дни.
1 Наблюдател
Тези овце са много лоши. Ние лисиците, чакалите и пантерите подкрепяме исканията на Вълчо Епщайнски.
05:28 22.04.2026
2 Стани и ти пророк, лесно е
Коментиран от #10
05:33 22.04.2026
3 Лудия пак сам ше си говори🤣🤣🤣
05:34 22.04.2026
4 Вашето мнение
Коментиран от #5
05:36 22.04.2026
5 Неудобната истина
До коментар #4 от "Вашето мнение":Когато Турция плати, това също ще се случи. Има приоритетен ред в световното криминално досие.
05:42 22.04.2026
6 Нов жанр
Коментиран от #9
05:58 22.04.2026
7 Нов кръг преговори
06:07 22.04.2026
8 Иран са стиснали Тръмп
Тръмп има два изхода:
1. да отстъпи и да изтегли армадата от Ормуз и да подвие позорно опашка. Ефектът върху САЩ ще е опустушителен. Светът ще си отдъхне с облекчение. Трафикът се възстановява, но под пълен контрол на Иран.
2. да започне масирани бомбардировки. Предупреждаваме за това отдавна. Войната екскалира до следващ, много разрушителен и смъртоносен етап и се удължава с много месеци. Световната криза се обостря още повече. Целият свят намразва САЩ. Ефектът върху САЩ е опустушителен.
06:36 22.04.2026
9 не знам
До коментар #6 от "Нов жанр":за какъв "естествен интелект" говорим,
но лидера на САЩ определено има липса на такъв ...
11:28 22.04.2026
10 нещо
До коментар #2 от "Стани и ти пророк, лесно е":май не си в час ...
Иран има излаз към света и през Каспийско море, и през сухопътните си граници ...
Ама ЦЕЛИЯ СВЯТ плаща, и ще плаща все повече за простотията на Тръмп ...
11:32 22.04.2026