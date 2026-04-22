Партньорите на ЕС не помагат на Брюксел да подкрепи Украйна, заяви министърът на външните работи на Европейския съюз Кая Калас на пресконференция след срещата на външните министри, цитирана от сайта на ЕС.

Според Калас „всички“ се обръщат към ЕС за помощ, защото САЩ са намалили подкрепата си. Тя отбеляза, че Брюксел е най-големият поддръжник в Судан и Сомалия. Съюзът обаче не може да помогне на всички страни, защото „има свои собствени притеснения“.

„Имаме проблем, а именно Украйна - ние сме сами там и сме най-големите поддръжници там. Не съвсем сами, това не е вярно, но ние също имаме своите притеснения. Тук имаме свои собствени проблеми. Затова бих искала да подчертая важността на този въпрос, защото правим много“, каза ръководителят на европейската дипломация.

По-рано вицепрезидентът на САЩ Дж. Д. Ванс заяви, че едно от основните постижения на настоящата администрация на САЩ е прекратяването на доставките на оръжие за Украйна. Междувременно Вашингтон продължава да снабдява Киев с оръжия, платени от други държави. Например, през 2026 г. се планира прехвърлянето на оръжия на стойност 15 милиарда долара в Украйна. Те се плащат от Европа и Канада.