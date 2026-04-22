Като на кино: Двама въоръжени ограбиха инкасо автомобил във Филаделфия и изчезнаха с $1,8 милиона ВИДЕО

Двама въоръжени престъпници ограбиха брониран камион с 1,8 милиона долара във Филаделфия, Пенсилвания, съобщи местната телевизионна станция 6ABC, позовавайки се на полицейски източници.

Според източника нападението е станало на 21 април около 9:45 ч. местно време (16:45 ч. българско). Двамата мъже са били въоръжени с автомати. Източници съобщават, че са избягали от местопрестъплението със синя кола. По-късно полицията я е намерила изоставена в друг квартал.

Съобщава се, че извършителите не са могли да бъдат задържани.

Федералното бюро за разследване ръководи разследването.