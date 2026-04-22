Като на кино: Двама въоръжени ограбиха инкасо автомобил във Филаделфия и изчезнаха с $1,8 милиона ВИДЕО

22 Април, 2026 06:51, обновена 22 Април, 2026 06:58 1 791 12

Престъпниците още не са заловени, автомобилът им е открит опожарен

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двама въоръжени престъпници ограбиха брониран камион с 1,8 милиона долара във Филаделфия, Пенсилвания, съобщи местната телевизионна станция 6ABC, позовавайки се на полицейски източници.

Според източника нападението е станало на 21 април около 9:45 ч. местно време (16:45 ч. българско). Двамата мъже са били въоръжени с автомати. Източници съобщават, че са избягали от местопрестъплението със синя кола. По-късно полицията я е намерила изоставена в друг квартал.

Съобщава се, че извършителите не са могли да бъдат задържани.

Федералното бюро за разследване ръководи разследването.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чък Норис

    24 0 Отговор
    Също така, но много по-як обир ви направи Зеленски. Фирмът се казва “Да унищожим стратегически Русия”, но ограбените считат, че стават по-богати.

    Коментиран от #10

    07:01 22.04.2026

  • 2 Перпери

    10 0 Отговор
    Браво на мафиозо удари краварските банкери и юдейската общност където най-много ще ги заболи.

    07:35 22.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Зайо Байо

    12 0 Отговор
    Ако обереш един голям крадец , това прави ли те и теб крадец ? Или борец за правда , справедливост и Робин Худ ?

    08:01 22.04.2026

  • 5 Петер Брьогел

    15 0 Отговор
    Може обирджиите да са ходили до банката за кредит , ама там като са почнали да им искат документи , да им казват условията , които да изпълнят и са видели , че процедурата е невъзможна , несъстоятелна и смазваща клиента ! И са решили да ускорят процедурата !

    08:04 22.04.2026

  • 6 кумчо ВЪЛЧО

    9 0 Отговор
    Това е свободата - да правиш каквото си искаш ! Искали са - взели са си ! Че и никой не им е попречил. А сега ?

    08:06 22.04.2026

  • 7 Слоностозъбест Абракадабър

    11 0 Отговор
    За миг си представих какво ли ще стане , ако това не е единичен случай , ама хора масово започнат да нападат банкови коли , трезори , сейфове и банки !!!!
    А ?

    08:08 22.04.2026

  • 8 На БАБА фърчилото

    10 0 Отговор
    Явно са им трябвали --пари ! Иначе няма друго --обяснение ! Нали ?

    08:10 22.04.2026

  • 9 Хроматид

    6 0 Отговор
    В коментар 3 беше написано същото като в 8 , но без --- !
    Защо 3 беше ИЗТРИТ ? Какво нецензурно има ?

    08:11 22.04.2026

  • 10 Жаба Кикерица

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "Чък Норис":

    А обира , който ни правят с ежедневно поскъпващото гориво , заради АГРЕСИЯТА на САЩ и ИЗРАЕЛ в Иран ?

    08:13 22.04.2026

  • 11 ЯЗЪК

    13 0 Отговор
    У нас същото нещо ставаше години наред , ежедневно , ежеминутно и то от ДВАМА шишковци , при това в тотален сговор и синхрон , по приятелски и алчно !

    08:15 22.04.2026

  • 12 факуса

    6 0 Отговор
    ами послушали са президента си,нали съобщи,че се кефи как може да прави каквото си иска,и на кефят се хората и си вземат квот искат

    08:23 22.04.2026