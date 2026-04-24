Първият дипломат на Техеран: Бойното поле и дипломацията са част от една и съща война

Първият дипломат на Техеран: Бойното поле и дипломацията са част от една и съща война

По-рано се появиха информации, че един от преговарящите от иранска страна – председателят на парламента Мохамад Багер Галибаф се е оттеглил от екипа под натиск от Корпуса на Стражите на Ислямската Революция

Първият дипломат на Техеран: Бойното поле и дипломацията са част от една и съща война - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
"Бойното поле и дипломацията са част от една и съща война“, написа в социалната мрежа Х външният министър на Иран Абас Арагчи, който е част от преговорния екип със САЩ. "И двете са напълно координирани фронтове в тази война. Иранците са обединени повече от всякога. Провалът на терористичните убийства на Израел е резултат от единството, целта и дисциплината на иранските институции“, допълва Арагчи.

Също в Х върховният лидер на Иран аятолах Моджтаба Хаменей предупреди съгражданите си да са внимателни относно "медийните операции на врага“.

"Те са насочени към умовете и психологията на хората, целят да подкопаят единството и националната сигурност. Не бива да позволяваме това злонамерено намерение да се реализира чрез наша небрежност“, написа Моджтаба Хаменей.

Повод за това предупреждение е постът на Доналд Тръмп в неговата мрежа Truth Social, че има "вътрешна борба между хардлайнери и умерени политици“ в Иран.

По-рано се появиха информации, че един от преговарящите от иранска страна – председателят на парламента Мохамад Багер Галибаф се е оттеглил от екипа под натиск от Корпуса на Стражите на Ислямската Революция.

Новината не е отречена, или потвърдена официално от Техеран.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Володимир Зеленски, президент

    Прав е таварищь Арагчи.
    Русия го поняла по трудния начин и тепърва има още разбира ☝️

    10:53 24.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Факти

    Туитър (Х) е забранен в Иран от 2009 г. В същото време режимът го използва активно за пропаганда. Това е върховно лицемерие. Иранците да събират смелост, да запрятат ръкави и да свалят режима, че иначе ще си останат вечно роби на тия изкуфяли ислямисти.

    11:10 24.04.2026

  • 5 Една и съща война

    То дипломация , дипломация, но щом при толкова самолетоносачи и един не могат да улучат .... ?

    11:20 24.04.2026

  • 6 авантгард

    Загрижените за международното право следва да окажат помощ на борещия се срещу агресора ирански народ.
    Например 90 милиарда евро.
    А, и санкции срещу агресора.
    Лицемери долни.......

    11:26 24.04.2026

  • 7 Ирансите

    Са си избрали мъртав лидер за да не ги унижават повече с убийства на лидери.

    13:28 24.04.2026

