Първият дипломат на Техеран: Бойното поле и дипломацията са част от една и съща война

"Бойното поле и дипломацията са част от една и съща война“, написа в социалната мрежа Х външният министър на Иран Абас Арагчи, който е част от преговорния екип със САЩ. "И двете са напълно координирани фронтове в тази война. Иранците са обединени повече от всякога. Провалът на терористичните убийства на Израел е резултат от единството, целта и дисциплината на иранските институции“, допълва Арагчи.
Също в Х върховният лидер на Иран аятолах Моджтаба Хаменей предупреди съгражданите си да са внимателни относно "медийните операции на врага“.
"Те са насочени към умовете и психологията на хората, целят да подкопаят единството и националната сигурност. Не бива да позволяваме това злонамерено намерение да се реализира чрез наша небрежност“, написа Моджтаба Хаменей.
Повод за това предупреждение е постът на Доналд Тръмп в неговата мрежа Truth Social, че има "вътрешна борба между хардлайнери и умерени политици“ в Иран.
По-рано се появиха информации, че един от преговарящите от иранска страна – председателят на парламента Мохамад Багер Галибаф се е оттеглил от екипа под натиск от Корпуса на Стражите на Ислямската Революция.
Новината не е отречена, или потвърдена официално от Техеран.
Володимир Зеленски, президент
Русия го поняла по трудния начин и тепърва има още разбира ☝️
10:53 24.04.2026
