Техеран отговори на Тръмп: Нямаме радикали или умерени! Всички сме единни

Иранският президент Масуд Пезешкиан и председателят на парламента Мохамад Багер Галибаф отрекоха съобщенията, че има сериозни разногласия в ръководството на страната относно по-нататъшни действия срещу Съединените щати, пише АФП.

"В Иран нямаме радикали или умерени. Всички ние сме иранци и революционери и с желязното единство на народа и държавата, с пълно подчинение на Върховния лидер, ще накараме престъпния агресор да съжалява за действията си", написа Пезешкиан в социална медийна платформа в четвъртък.

Галибаф, който ръководеше иранската делегация на преговорите със Съединените щати в Исламабад, също публикува идентично съобщение в профила си.

По-рано в четвъртък президентът на САЩ Доналд Тръмп написа в социалната медийна платформа TruthSocial, че Иран преживява "вътрешна борба между хардлайнерите, които губят на бойното поле, и умерените".

"Ню Йорк таймс", позовавайки се на източници, съобщи, че Иран не е продължил преговорите със САЩ в Исламабад поради позицията на иранските военни, въпреки че иранският президент и външен министър Абас Арагчи се застъпва за споразумение с Вашингтон.

Iran International, позовавайки се на източници, също съобщи, че спорове между иранските лидери са попречили на пътуването на иранската делегация до Исламабад за преговори със САЩ.

На 11 и 12 април в Исламабад се проведоха американско-ирански преговори. Иранската делегация беше водена от председателя на парламента Галибаф и Арагчи. Американската страна беше представена от вицепрезидента Джей Ди Ванс, президентския пратеник Стив Уиткоф и зетят на Доналд Тръмп Джаред Къшнър. Срещата не успя да доведе до никакви резултати.

Следващият кръг от преговори по-рано тази седмица не се проведе.