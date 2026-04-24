Техеран отговори на Тръмп: Нямаме радикали или умерени! Всички сме единни

Иранският президент Масуд Пезешкиан и председателят на парламента Мохамад Багер Галибаф отрекоха съобщенията, че има сериозни разногласия в ръководството на страната относно по-нататъшни действия срещу Съединените щати, пише АФП.
"В Иран нямаме радикали или умерени. Всички ние сме иранци и революционери и с желязното единство на народа и държавата, с пълно подчинение на Върховния лидер, ще накараме престъпния агресор да съжалява за действията си", написа Пезешкиан в социална медийна платформа в четвъртък.
Галибаф, който ръководеше иранската делегация на преговорите със Съединените щати в Исламабад, също публикува идентично съобщение в профила си.
По-рано в четвъртък президентът на САЩ Доналд Тръмп написа в социалната медийна платформа TruthSocial, че Иран преживява "вътрешна борба между хардлайнерите, които губят на бойното поле, и умерените".
"Ню Йорк таймс", позовавайки се на източници, съобщи, че Иран не е продължил преговорите със САЩ в Исламабад поради позицията на иранските военни, въпреки че иранският президент и външен министър Абас Арагчи се застъпва за споразумение с Вашингтон.
Iran International, позовавайки се на източници, също съобщи, че спорове между иранските лидери са попречили на пътуването на иранската делегация до Исламабад за преговори със САЩ.
На 11 и 12 април в Исламабад се проведоха американско-ирански преговори. Иранската делегация беше водена от председателя на парламента Галибаф и Арагчи. Американската страна беше представена от вицепрезидента Джей Ди Ванс, президентския пратеник Стив Уиткоф и зетят на Доналд Тръмп Джаред Къшнър. Срещата не успя да доведе до никакви резултати.
Следващият кръг от преговори по-рано тази седмица не се проведе.
7 авантгард
Агресорите и техните клакьори са тотално компроментирани.
09:56 24.04.2026
8 НаРъБа
До коментар #5 от "Роден в НРБ":Ще спре интернета в цял свят като в раша ако изчезнат най-технологичните нации на света които измислят ВСИЧКО което бриксърите копират после💡
Коментиран от #17
09:57 24.04.2026
11 Ген
Коментиран от #15
10:07 24.04.2026
13 Мишел
Коментиран от #14
10:18 24.04.2026
14 Значи северната Кория била сила
До коментар #13 от "Мишел":Мишел
01ОТГОВОР
САЩ още не могат да свикнат, че като второстепенна сила не могат да се мерят с глобалната световна сила Китай, Русия и Северна Корея.
-;-
Значи КНР-то , Райха и Северната Корея
А и Иран като се оправи - ще станело чузо
10:39 24.04.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Казанлъшкия
До коментар #8 от "НаРъБа":Не защитавам руснаците,но само да ти кажа ,че всеки ден почти до пиша с един приятел българин женен в Русия за рускиня. Пишем си звъним си по уатс ап ,така че ще те разочаровам, но явно имат интернет. :) има само известни спънки с нета по места.
Коментиран от #19
10:49 24.04.2026
18 И ние бяхме всички единни
Нищо ново не ни казват ирнските аятоласи. Знаем го това единство много добре, знем и как рухва точно за един ден.
Тов , че фанатиците в Иран се хвалят с единство, говори само едно- Иран е теократична диктатура, която не се свени да избива собаствения си народ!
В демокрацията единство НЯМА! Точно това й е същността- винаги има опозиция!
11:04 24.04.2026
19 скучно и точка.
До коментар #17 от "Казанлъшкия":Процес ставаше дума кой какво е измислил за технологичния напредък и интернета със сигурност не са го измислили в блато.ру
14:36 24.04.2026