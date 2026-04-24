Техеран отговори на Тръмп: Нямаме радикали или умерени! Всички сме единни

24 Април, 2026 09:48

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп написа в социалната медийна платформа TruthSocial, че Иран преживява вътрешна борба между хардлайнерите, които губят на бойното поле, и умерените

Иранският президент Масуд Пезешкиан и председателят на парламента Мохамад Багер Галибаф отрекоха съобщенията, че има сериозни разногласия в ръководството на страната относно по-нататъшни действия срещу Съединените щати, пише АФП.

"В Иран нямаме радикали или умерени. Всички ние сме иранци и революционери и с желязното единство на народа и държавата, с пълно подчинение на Върховния лидер, ще накараме престъпния агресор да съжалява за действията си", написа Пезешкиан в социална медийна платформа в четвъртък.

Галибаф, който ръководеше иранската делегация на преговорите със Съединените щати в Исламабад, също публикува идентично съобщение в профила си.

По-рано в четвъртък президентът на САЩ Доналд Тръмп написа в социалната медийна платформа TruthSocial, че Иран преживява "вътрешна борба между хардлайнерите, които губят на бойното поле, и умерените".

"Ню Йорк таймс", позовавайки се на източници, съобщи, че Иран не е продължил преговорите със САЩ в Исламабад поради позицията на иранските военни, въпреки че иранският президент и външен министър Абас Арагчи се застъпва за споразумение с Вашингтон.

Iran International, позовавайки се на източници, също съобщи, че спорове между иранските лидери са попречили на пътуването на иранската делегация до Исламабад за преговори със САЩ.

На 11 и 12 април в Исламабад се проведоха американско-ирански преговори. Иранската делегация беше водена от председателя на парламента Галибаф и Арагчи. Американската страна беше представена от вицепрезидента Джей Ди Ванс, президентския пратеник Стив Уиткоф и зетят на Доналд Тръмп Джаред Къшнър. Срещата не успя да доведе до никакви резултати.

Следващият кръг от преговори по-рано тази седмица не се проведе.


  • 1 Хохобохо

    25 5 Отговор
    Тръмпета се изтръмпи с тия и ша яде хурката

    09:49 24.04.2026

  • 2 Шопо

    18 5 Отговор
    Персийския залив ще се нарича американски залив защото там САЩ бяха победени.

    09:50 24.04.2026

  • 3 Козаристан🐐

    7 10 Отговор
    текат поправки на куурана и заменят текстовете вместо 40 девици ги чакат 80 козици 🐐🕺😀

    09:50 24.04.2026

  • 4 К ПЕЙКИ с чалми

    8 7 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    09:51 24.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Рижа будала

    10 3 Отговор
    Будалата да се маха

    09:52 24.04.2026

  • 7 авантгард

    12 9 Отговор
    Свободният свят е с Иран!
    Агресорите и техните клакьори са тотално компроментирани.

    09:56 24.04.2026

  • 8 НаРъБа

    8 5 Отговор

    До коментар #5 от "Роден в НРБ":

    Ще спре интернета в цял свят като в раша ако изчезнат най-технологичните нации на света които измислят ВСИЧКО което бриксърите копират после💡

    Коментиран от #17

    09:57 24.04.2026

  • 9 Баба Гошка

    8 3 Отговор
    Така се прави. Един народ, една цел. Да разкатаят нападналите ги западналяци и евврреи, и никога повече последните да не се дъървят, защото вече са никои

    09:59 24.04.2026

  • 10 Факти

    3 1 Отговор
    2 месеца никой не е виждал върховния вожд.

    10:06 24.04.2026

  • 11 Ген

    11 1 Отговор
    Американците винаги гледат в чуждата паничка и винаги с желание да я излапат. Наследствено им е, защото всички знаем, от кого произлизат, бандити и проститутки.

    Коментиран от #15

    10:07 24.04.2026

  • 12 Васил

    5 5 Отговор
    Какво по радикално да избиеш 30к мирни Ирански протестиращи желаещи по добър живот,

    10:08 24.04.2026

  • 13 Мишел

    5 4 Отговор
    САЩ още не могат да свикнат, че като второстепенна сила не могат да се мерят с глобалната световна сила Китай, Русия и Северна Корея.

    Коментиран от #14

    10:18 24.04.2026

  • 14 Значи северната Кория била сила

    3 3 Отговор

    До коментар #13 от "Мишел":

    Мишел
    01ОТГОВОР
    САЩ още не могат да свикнат, че като второстепенна сила не могат да се мерят с глобалната световна сила Китай, Русия и Северна Корея.
    -;-
    Значи КНР-то , Райха и Северната Корея

    А и Иран като се оправи - ще станело чузо

    10:39 24.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Казанлъшкия

    1 0 Отговор
    Е трите и янките не могат явно.с военни цели да победят Иран и свят раздори ,за да стане вътрешен преврат, имат опит в това първите.

    10:47 24.04.2026

  • 17 Казанлъшкия

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "НаРъБа":

    Не защитавам руснаците,но само да ти кажа ,че всеки ден почти до пиша с един приятел българин женен в Русия за рускиня. Пишем си звъним си по уатс ап ,така че ще те разочаровам, но явно имат интернет. :) има само известни спънки с нета по места.

    Коментиран от #19

    10:49 24.04.2026

  • 18 И ние бяхме всички единни

    4 2 Отговор
    под комунистическия ботуш!
    Нищо ново не ни казват ирнските аятоласи. Знаем го това единство много добре, знем и как рухва точно за един ден.

    Тов , че фанатиците в Иран се хвалят с единство, говори само едно- Иран е теократична диктатура, която не се свени да избива собаствения си народ!
    В демокрацията единство НЯМА! Точно това й е същността- винаги има опозиция!

    11:04 24.04.2026

  • 19 скучно и точка.

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Казанлъшкия":

    Процес ставаше дума кой какво е измислил за технологичния напредък и интернета със сигурност не са го измислили в блато.ру

    14:36 24.04.2026

