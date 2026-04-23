Жертви и ранени при удар по Днипро, засилени атаки в Харковска област

Най-малко двама души са загинали, а осем са ранени при удар по Днипро, съобщи ръководителят на областната администрация Александър Ганжа, цитиран от BBC, предава News.bg.

По негови данни един човек се води в неизвестност. Ударът е засегнал жилищна сграда, където е избухнал пожар, като са пострадали горните етажи.

Сред ранените има и деца - момичета на 9 и 14 години, които са настанени в болница. Хоспитализирани са и трима възрастни.

В същото време в Харковска област, по-специално в района на Богодухов, през последните дни са извършени масирани атаки с дронове. По информация на местните власти за четири дни са изстреляни около 110 безпилотни апарата, причинили сериозни разрушения на жилищни сгради и инфраструктура.

Кметът Владимир Бели определи атаките като „откровен терор“, насочен към дестабилизиране на региона.