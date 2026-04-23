Новини
Свят »
Украйна »
Жертви и ранени при удар по Днипро, засилени атаки в Харковска област
23 Април, 2026 07:13, обновена 23 Април, 2026 07:29 2 218 46

  • жертви-
  • ранени-
  • днипро-
  • атаки-
  • харковска област

Сред пострадалите има деца, местните власти говорят за „откровен терор“

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Най-малко двама души са загинали, а осем са ранени при удар по Днипро, съобщи ръководителят на областната администрация Александър Ганжа, цитиран от BBC, предава News.bg.

По негови данни един човек се води в неизвестност. Ударът е засегнал жилищна сграда, където е избухнал пожар, като са пострадали горните етажи.

Сред ранените има и деца - момичета на 9 и 14 години, които са настанени в болница. Хоспитализирани са и трима възрастни.

В същото време в Харковска област, по-специално в района на Богодухов, през последните дни са извършени масирани атаки с дронове. По информация на местните власти за четири дни са изстреляни около 110 безпилотни апарата, причинили сериозни разрушения на жилищни сгради и инфраструктура.

Кметът Владимир Бели определи атаките като „откровен терор“, насочен към дестабилизиране на региона.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Търпете

    74 6 Отговор
    Помощта от 90 милиарда евро идва скоро. И ние, българите, много се гордеем, че ще ги платим, защото сме богати и отговорни хора с визия за глобалната икономика и политика. Съдбата на другите народи ни е по-важна от тази на нашия.

    Коментиран от #16

    07:26 23.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Симпро

    54 4 Отговор
    И какво е това "Днипро", по което имало удари? Да не е футболния клуб?

    Коментиран от #8, #21

    07:30 23.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Чичи

    59 7 Отговор
    Май става ясно,защо зеленото реве тия дни за мир,преговори в Турция и не знам си кво.
    А той яде бой навсякъде.
    А от време навреме,като шмръкне и започва да побеждава. Британия,и тя вчера се хвали,че имала нов танк,от който руснаците треперят и ей сега щял да преплува ламанша и да обърне хода на войната,както много пъти се случи досега с най-новите супер оръжия на коалицията на "еврожеЛаещите",но "неможещите".

    Коментиран от #13, #14

    07:43 23.04.2026

  • 8 Чичи

    41 3 Отговор

    До коментар #3 от "Симпро":

    Точно това е.
    Знаеш че руснаците бомбят социално домове,болници ,културен дом,я футболен клуб.
    Също са стреляли по ПФК Шахтьор Донецк и Динамо (Киев)

    07:45 23.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 стоян георгиев- стъки

    39 7 Отговор
    Уудрий Вова,да се пукат душите черни душмански !

    Коментиран от #22, #23

    07:47 23.04.2026

  • 11 Будител

    44 7 Отговор
    Според статистиката на Украйна , над 10 милиона украинци са избягали в Русия и Беларус от началото на войната. Още толкова в ЕС. Само урсулите не вдяват , че режима на зельо и украинците не го искат . И война с братята си не искат.

    Коментиран от #27

    08:16 23.04.2026

  • 12 Будител

    40 3 Отговор

    До коментар #5 от "Шопо":

    Не Русия . Македония ще ни превземе за един ден с тоя заспал , вечен сън , български народ. А както политиката ни е в партер , всеки се намества без вазелин ...справка...тагарев, Кирчо, Денков, Асенчо, Желязков.....и позледният дето се на...ъзи. ..Гюро млад воевода

    08:22 23.04.2026

  • 13 И новия им танк на

    30 3 Отговор

    До коментар #7 от "Чичи":

    малоумта британците ша иде при другите експонати на Поклонные гора, само да се появи на бойното поле.

    08:24 23.04.2026

  • 14 Будител

    38 5 Отговор

    До коментар #7 от "Чичи":

    Те англичаните станаха за смях с най новата си подводница преди година . Пробваха първо изтрелване на торпедо или ракета ....не помня вече точно но падна на 2 метра от подводницата . Немците също големи техници , миналата година щяха да изтрелват първата немска ракета в космоса. Много суперлативи много дрънкане ....и на 6-тата минута , ракетата падна обратно на земята. Сега мълчат и дават пари на зельо

    08:28 23.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Шопо

    29 6 Отговор

    До коментар #1 от "Търпете":

    Украйна не е държава а територия, русйа територия

    Коментиран от #19

    08:47 23.04.2026

  • 17 шопо с търнокопо

    27 3 Отговор
    Ако си беше останал Днепропетровск нямаше да има жертви...

    08:53 23.04.2026

  • 18 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    27 2 Отговор
    Какво ли не бих излъгал за едни 90 милиарда евро.....

    Коментиран от #20

    08:56 23.04.2026

  • 19 Лука

    6 24 Отговор

    До коментар #16 от "Шопо":

    Рашистите маскирани като шопо да не си мечтаят за неверни твърдения. Украйня е член наООН от 1945г

    Коментиран от #24

    09:01 23.04.2026

  • 20 Лука

    4 20 Отговор

    До коментар #18 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    Рашисткото мислене отговаря на физическото състояние !

    09:04 23.04.2026

  • 21 Хохо Бохо

    21 4 Отговор

    До коментар #3 от "Симпро":

    Това е руският град Днепър, временно окупиран от х0х0ли

    Коментиран от #26

    09:05 23.04.2026

  • 22 ТИГО

    5 19 Отговор

    До коментар #10 от "стоян георгиев- стъки":

    ЕЕ сoпoл какво удра бе 4 години тероризира нещастните хора ! Нали имаше "Орешник" па нам кво си и нам що си оръжие ??Груьооо 4 години обикаля "Могучая" като хамстер в колело ! Панаирджии блатни ,тормозят жени и деца избиват !

    Коментиран от #32

    09:08 23.04.2026

  • 23 Лука

    3 17 Отговор

    До коментар #10 от "стоян георгиев- стъки":

    Рашистите да пишат рашистки саитове! Нашата демокрация не им дава право да се опитват да формират мнението на българите !

    Коментиран от #25

    09:09 23.04.2026

  • 24 АБВ

    21 2 Отговор

    До коментар #19 от "Лука":

    "Рашистите маскирани като шопо да не си мечтаят за неверни твърдения. Украйня е член наООН от 1945г"

    Няколко пъти ти обясних защо и благодарение на кого Украйна е член на ООН.
    ЗАЩОТО НА СССР СА МУ БИЛИ НЕОБХОДИМИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ В ООН !
    БЛАГОДАРЕНИЕ САМО и ЕДИНСТВЕНО НА СССР !
    БЕЛАРУС СЪЩО Е ЧЛЕН НА ООН ОТ 1945 г.

    Коментиран от #29

    09:10 23.04.2026

  • 25 АБВ

    19 4 Отговор

    До коментар #23 от "Лука":

    "Рашистите да пишат рашистки саитове! Нашата демокрация не им дава право да се опитват да формират мнението на българите !"

    Кой си ти бе, демократино, та да определяш кой, какво и къде да говори ? Прикрит комунист ! Няма отърване от вас !

    Коментиран от #31

    09:12 23.04.2026

  • 26 Лука

    3 17 Отговор

    До коментар #21 от "Хохо Бохо":

    Ошибал си се и си слаб географ ! Политически града е в състава на У,крайна член на ООН от 1945г !

    09:14 23.04.2026

  • 27 Путин е като хитлер но е в зародиш

    3 17 Отговор

    До коментар #11 от "Будител":

    Не цитирай рашистка стъкмистика ,ясно е че си рашист !

    09:17 23.04.2026

  • 28 ТИГО

    3 22 Отговор
    Повечето коментари показват че сте пoMиAрскa прослойка ,да целунем гAза на Могучая ! Да придобием облаги като при Тато !! Мамини хрантутници никой вече не дава за целувки па ако ще да целувате ТАМ долу ,виете щото ви се налага да работите и виждате дебелия !Хайде сега накарайте патрона си Радев да се върне лева ,да излезем от НАТО,и ЕС да влезем в БРИКС и му гледайте реакцията ,искам да ви видя физиономиите като ви покаже "ПРЪСТ" !Щото може да е секакъв ама толкова зaлуxaв като ВАС не е !!

    Коментиран от #35

    09:17 23.04.2026

  • 29 Лука

    2 20 Отговор

    До коментар #24 от "АБВ":

    Факт е че Украйна като отделна държава е член на ООН ,останалото е без значение . Знаем че Беларус не е самостоятолна но и това ще се промени !

    Коментиран от #30, #34

    09:24 23.04.2026

  • 30 АБВ

    20 2 Отговор

    До коментар #29 от "Лука":

    "Факт е че Украйна като отделна държава е член на ООН ,останалото е без значение . Знаем че Беларус не е самостоятолна но и това ще се промени !"

    Факт е и, че 20 % от Украйна, включително Крим, е вече руска и останалото е без значение. Това ще се промени. Ще стане руска и 100 %, като едно време, ако не започнете да приемате реалностите.

    09:29 23.04.2026

  • 31 Лука

    1 16 Отговор

    До коментар #25 от "АБВ":

    Елементарна кгб техника,рашистите да се правят на демократи и да обвиняват демократите в комунизъм . И за това рашистите са мразени !

    Коментиран от #33

    09:30 23.04.2026

  • 32 От село

    0 2 Отговор

    До коментар #22 от "ТИГО":

    Мисля, че и от двете страни отговарят на Вова.

    09:30 23.04.2026

  • 33 АБВ

    17 2 Отговор

    До коментар #31 от "Лука":

    Днешните демократи това са вчерашните комунисти и/или доносници. Примери ли да ти давам ?
    Айде от мен да мине, например Иван Костов, Бойко Борисов, Иво Инджев, Илиян Василев, Огнян Минчев, ....................... хиляди сте !
    Аре, бегай !

    Коментиран от #40

    09:34 23.04.2026

  • 34 Лукав

    16 3 Отговор

    До коментар #29 от "Лука":

    И кво ми се фукаш с това ООН?!
    Една безлична организация,която само прави декларации,а на практика е едно голямо...НИЩО!

    Коментиран от #41

    09:36 23.04.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ТИГО

    2 6 Отговор

    До коментар #35 от "Опаа":

    Ти като целува путин по ботокса та кво ??

    09:47 23.04.2026

  • 38 Редколегията

    4 1 Отговор
    Градът се нарича Днепропетровск

    09:54 23.04.2026

  • 39 az СВО Победа80

    2 0 Отговор
    Информацията засега не се потвърждава.

    09:55 23.04.2026

  • 40 Лука

    1 5 Отговор

    До коментар #33 от "АБВ":

    Излиза че явните ченгета са добър вариянт,тези които тормозеха цал народ и накрая фалирахте държавата !

    09:58 23.04.2026

  • 41 Лука

    2 4 Отговор

    До коментар #34 от "Лукав":

    Явно разбираш само от диктатура и сръбска музика .

    10:00 23.04.2026

  • 42 Смях в залата

    2 4 Отговор
    В студиото на "Соловьов LIVE": Известният руски Z-блогър "Разведос" - истинското му име е Александър Артюнов:

    "Нека мобилизираме два милиона, или още по-добре три милиона да им предадем всичко, което е останало в килера на родината и да ги пратим пеша на малки групи към Киев. Защо пеша? Защото техниката е остаряла и никой доброволец не може да събере достатъчно мотоциклети или дори велосипеди"

    😁

    10:13 23.04.2026

  • 43 СЛАВА НА РУСИЯ,СЛАВА НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ

    6 1 Отговор
    Изтребв@не на хахлите и подкрепящите ги‼️

    10:26 23.04.2026

  • 44 дядо дръмпир инфо

    0 3 Отговор
    Интересно никъдене отразихте атаката срещу севастопол извършена на 21през ноща.Защо не отразявате попаденията на всу???Ще ви дам данни ,за да видите какво става наистина!Украйна атакува Севастопол – ударен контролно-пропускателен пункт на руския Черноморски флотВ пристанищния град Севастопол в Черно море, анексиран от Русия, централен военен контролно-пропускателен пункт е ударен, според украински източници. Целта беше съоръжение, което следи движението на военните кораби на руския Черноморски флот. Подробности за щетите или жертвите все още не са налични.Атаката се случи на 21 април и в нощта на 22 април, съобщи украинският Генерален щаб в социалните мрежи в сряда. Според доклада, контролно-пропускателният пункт "Стрелецки" в Севастопол, който отговаря за контрола на движението на военните кораби, е бил ударен.

    Коментиран от #45

    12:40 23.04.2026

  • 45 СЛАВА НА РУСИЯ,СЛАВА НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "дядо дръмпир инфо":

    за тази дезинформация ще има наказание,ще бъдеш привикан

    13:10 23.04.2026

  • 46 Само да

    2 0 Отговор
    сте отрепали котката ще ви иззкколля!

    14:01 23.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания