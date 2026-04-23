Новини
Свят »
Сърбия »
Белград атакува Румен Радев! Бъдещият премиер на България ни забива нож в гърба и не ни зачита

23 Април, 2026 15:55 2 709 60

  • сърбия-
  • румен радев-
  • прогресивна българия

Властите в София не спазват правата на сръбското малцинство в страната, гласят само част от обвиненията към експрезидента

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Снимка: БГНЕС/ЕРА
БГНЕС БГНЕС Информационна агенция

Сръбско проправителствено издание "Фонд ИСАК" сериозно атакува досегашния президент, а сега лидер на "Прогресивна България Румен Радев, цитирано от БГНЕС.

Изданието посочва, че победителят от предсрочните парламентарни избори в България и бъдещ премиер на страната Румен Радев редовно забива нож в гърба на Сърбия. Докато бе президент България на пет пъти блокира Сърбия по пътя ѝ към Европейският съюз. Властите в София не спазват правата на "сръбското малцинство в страната", гласят само част от обвиненията към експрезидента.

Още в началото на статията, която е озаглавена "5 български ножа в гърба ни за по-малко от 10 години", авторката Даниела Лукович пита "дали като премиер Радев ще продължи да подлага крак на Сърбия по пътя ѝ към ЕС"?

"Когато трябва да се подложи крак на Сърбия - тук е Радев, досегашен президент, а скоро и премиер на България. Този бивш военен пилот е в политическия живот на България от 2017 г., а за това време София цели пет пъти блокира Сърбия към Европейския съюз с обяснението, че го прави, защото е недоволна от положението на българското малцинство в Сърбия", пише изданието.

Авторката задава и въпросът дали страната трябва да "се пази от български нож в гърба и какво означава за Сърбия победата на Радев на изборите".

На този въпрос отговаря Марко Савкович, старши съветник в "Фонд ИСАК". "Пълната, системна блокада е малко вероятна. По-реалистично е да се появява периодичен натиск, и то около правата на българското малцинство. Радев обявяваше това още по-рано, докато беше президент. Вярвам, че за България, като страна, която наскоро влезе в Еврозоната, е в интерес да се представи като конструктивна членка. Дори когато е блокирала, България не е била предводител. Днес, когато говорим за напредък, говорим за проблеми от друго естество: санкции срещу Русия за едни, върховенство на закона за други, Косово за трети", обясни Савкович.

В края на публикацията се изнася информация от платформата за защита на правата на българското малцинство със забележките отнасящи се до: въвеждане на българския език в системата на образованието, информирането и официалната употреба, промени в закона за изборите с цел по-голямо участие на българското малцинство в политическия живот, извършване на религиозно служение на майчин език и връщане на манастири и църкви на Българската православна църква.

"Допълнителна тежест в отношенията между България и Сърбия създава фактът, че действащите законови решения в България не предвиждат съществуването на национални малцинства и че всички граждани са дефинирани като българи от различен етнически произход, поради което на сърбите в България не са гарантирани тези права", пише още изданието.


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 О Боже

    42 2 Отговор
    Тея ли се обадиха...
    1 дума:
    Сливница!

    Коментиран от #20, #34

    15:58 23.04.2026

  • 2 мдаааа

    12 34 Отговор
    Тепърва , румбата ше "пилотира" българската политика , която ич не му е ясна ...

    Коментиран от #56

    15:58 23.04.2026

  • 3 Дедовия

    22 5 Отговор
    сърбе на.....

    15:59 23.04.2026

  • 4 Дхймюш

    30 6 Отговор
    Политически пушек.
    Истината - конците ги дърпа Кремъл. И тук и там, че и в Скопие!

    16:00 23.04.2026

  • 5 Ицко

    16 1 Отговор
    Ми да им забие шут в за.....те.

    16:01 23.04.2026

  • 6 Антикомуне

    43 2 Отговор
    Не ми харесва Радев, НО за Сърбия и Макетата съм с него. Не знам сърбите какво малцинство търсят в България след като половин Сърбия е била българска тетитория. Ако случайно съм засегнал някой българин със сръбско или маке съзнание, да си хвърли българския паспорт и прав му път.

    Коментиран от #25

    16:01 23.04.2026

  • 7 Коко

    9 0 Отговор
    Извинявам се , за невежеството си , но може ли някой да ми каже- БГНЕС , на кого е собственост?
    Мерси!

    16:01 23.04.2026

  • 8 Казвам

    30 2 Отговор
    Няма сръбско малцинство в България! Ясно ли е!

    16:01 23.04.2026

  • 9 Сите сърбе

    15 4 Отговор
    на върне...

    16:01 23.04.2026

  • 10 Горно Уйно

    19 0 Отговор
    Факти, ами тоя "македонец" какво прави на снимката? Нямате ли снимка на сърбин?

    16:01 23.04.2026

  • 11 име

    25 2 Отговор
    Какво сръбско малцинство в България ги гони тея, няма ли хапчета за сърбоманите?! Я кажете колко българи в Димитровград гласуваха на изборите на 19ти Април?

    16:03 23.04.2026

  • 12 Хаха

    13 2 Отговор
    Какво малцинство бе,върнете българските земи

    16:06 23.04.2026

  • 13 Да, да

    12 5 Отговор
    Братя сърби, дали Радев ви забива нож е спорен въпрос, но ще дойде ден да му благодарите, че не сте в ЕС. Така добре си живеете, че голяма част от нас ви завиждат и редовно ви ходят на гости. Ако си нямате достатъчно дебили, с радост ще ви дадем.

    16:06 23.04.2026

  • 14 С идването на Радев

    4 10 Отговор
    сръбската и северомакедонската агресия ще ескалира все повече. Задачата на Радев е да клекнем, Пиринско да се отцепи към рсм, а останалато част от болгария да стане част от сръбско.
    ЩЕ ГО ДОПУСНЕМ ЛИ?

    16:07 23.04.2026

  • 15 Сърбите

    7 0 Отговор
    да не се оплакват че Радев ги спъва за ЕС. Той им прави услуга, предпазвайки ги от загниващия Запад. Да си ходят в Брикс, там най-убаво

    16:08 23.04.2026

  • 16 нагляри

    10 2 Отговор
    Има 2 страни които са ни забивали нож в гърба докато се бием на друг фронт. Два пъти Русия - 1. докато се бием с Византия 2. Като се опитват да ни вземат Добруджата (Слава Генерал Колев). И Сърбия - докато се бием с турците.
    Така, че - точно вие не ни говорете за ножове. Помните какъв бой ядохте

    Коментиран от #30

    16:08 23.04.2026

  • 17 Сърбе на върбе,

    3 1 Отговор
    северни макаци също.

    16:08 23.04.2026

  • 18 сръбете и те замрънкаха кат този

    6 1 Отговор
    макенски връмвар на снимката

    все сме и криви
    мразят ни още от втората световна
    когато са ги окупирали бг войски

    16:08 23.04.2026

  • 19 Офффф

    11 1 Отговор
    Я, отваряме документите от 1914-1918 и четеме за изселването на стотици хиляди българи и посръбчването на географската северна македония., бегай с евтини номера😂😂

    16:11 23.04.2026

  • 20 Офффф ,

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "О Боже":

    Пак са връщаме на 9-ти Септември 1944-та ...

    16:11 23.04.2026

  • 21 крадеца вика..... .

    7 1 Отговор
    Сърбите ВИНАГИ са ни забивали нож в гърба , а СЕГА хитро изпреварват да обвиняват . Ако "взривим" като направи Зеленски, южен поток , какво ще стане със Сърбия . За сега Сърбия все още ВЪЗДЪРЖА техния гражданин Сретен Йосич , да БЛАГОДАРИ на НАш БОКО . НО до кога НЕ се знае .

    16:12 23.04.2026

  • 22 Оракула от Делфи

    12 1 Отговор
    Братя сърби, играете си с огъня, първо "подкокуросахте" македоските българи, че са различна нация от българите
    та дори намерихте и разлика в македонци и българи, която генетично не съществува!
    И като видяхте ,че номера не мина , включихте "Сръбските граждани" в България,
    ами дай видим, къде са тези люде и от кога са там???

    Коментиран от #33

    16:13 23.04.2026

  • 23 .....

    5 1 Отговор
    След Първата световна война: Поради включването на Вардарска Македония в състава на Кралство Югославия, много българи са подложени на сърбизация и репресии, което принуждава част от тях да се изселят към България.
    След 1944 г. (най-масово изселване): С налагането на нова югославска власт и идеята за създаване на „македонска нация“, започва политика на откъсване на населението от българското му съзнание.
    Репресии и насилие: Периодът след 1944 г. е белязан от масови убийства, заточения и принудителни изселвания на хора с изявено българско съзнание, както и на семейства, свързани с предишното българско управление (1941-1944

    16:13 23.04.2026

  • 24 Орлето

    5 1 Отговор
    Първо да признаят Косово, а после Радев ще им обясни как се влиза в ЕС.

    16:13 23.04.2026

  • 25 Не половината

    8 1 Отговор

    До коментар #6 от "Антикомуне":

    Цялата е била българска и почти целите Балкани. През цялото управление, в пределите на България, е била днешната част на Македония и Сърбия, при: Борис I; Владимир ; Симеон I ; Петър I ; Борис II ; Роман; Самуил; Калоян ; Борил ; Иван Асен II ; Михайл II Асен и Константин I . Може да пропускам някой.

    16:14 23.04.2026

  • 26 Българин

    0 1 Отговор
    В България няма српско малцинство, а има српско мнозинство! Защото като идват тука Лепа Брена, Весна Змиянац или Драгана Миркович ги посреща караул от българската армия, кара ги вертолет от ВВС, а като запеят, няма премиери, няма президенти! Всички падат на колене и пеят с цяло гърло!

    Коментиран от #46

    16:14 23.04.2026

  • 27 словашките

    3 4 Отговор
    унгарските,сръбските , и маке капутите действат откровено срещу нас по наредба на кремъл, а тук кретените метаят за 16та република.

    16:15 23.04.2026

  • 28 Азззззззз

    5 0 Отговор
    Сърбите къде видяха сръбско малцинство в България?! Станаха като макетата...

    Коментиран от #57

    16:15 23.04.2026

  • 29 Коко

    0 0 Отговор
    "Фонд ИСАК" цитирано от БГНЕС. написано тук

    """""Последния да затвори вратата."""""

    Интересно защо пускат глупости в онлайн изданията?

    На не-много умните читатели ли разчитат , за да коментират "Кой и къде го е за сърбяло?"

    16:15 23.04.2026

  • 30 Абсолютно вярно, но

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "нагляри":

    с поправка - Русия забива нож в българския гръб много повече пъти.
    На забравяй многобройните войни на Волжските българи с руските княжества!
    Крайно време е да мислим за волжските българи като за истински българи, наши първи братовчеди!
    Тяхната история в и наша история.

    Коментиран от #44

    16:15 23.04.2026

  • 31 Смях в залата

    4 0 Отговор
    Тая смешна статия ме разсмя от сърце ... Сръбският Писач не знае , че президента в България не участва в тези решения който са им се забили в Г..ът ....

    16:17 23.04.2026

  • 32 Изселените

    3 1 Отговор
    Посръбчените марионетки от Вардарска Македония като ми върнат къщата на прапрапрадядо, тогава ще говориме.

    16:18 23.04.2026

  • 33 А бе

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "Оракула от Делфи":

    Това се прави по нареждане от Русия,за да има напрежение.Сърбите винаги са яли бой от нас,но дано да не се стига до там!

    16:19 23.04.2026

  • 34 Ако ви е блокирал,

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "О Боже":

    ръка трябва да му целувате!
    "пет пъти блокира Сърбия по пътя ѝ към Европейският съюз"

    16:20 23.04.2026

  • 35 гост

    4 0 Отговор
    Къде е това ...сръбско малцинство в България че нещо не разбрах...тези да не са писали статията след някой среднощен запой...Да ги попитаме кой мъти главите на братята македонци...

    16:21 23.04.2026

  • 36 Ха,ха

    3 1 Отговор
    Абе, тия кога ще ни върнат Ниш🤣🤣

    Коментиран от #38

    16:22 23.04.2026

  • 37 Оператор на права лопата

    4 0 Отговор
    Ама то и сръбско малцинство ли имало тук? Eб@cu и държавата! А от Тринидад и Тобаго имаме ли малцинство?

    16:24 23.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Сурова статистика

    3 0 Отговор
    Според последната статистика " Сърбите в България са под 500 души" Ние имаме много повече сирийци, афганистаци и папуаси от не знам си къде, но никой не вдига врява, като Вучич. Така е според Българска Конституцията и да се съобразява, Радев не я е писал.

    16:24 23.04.2026

  • 40 Хмм

    1 0 Отговор
    какви сърби в България, ние имаме тука политици, които много си падат по сръбските чалга певици, дори една беше посрещната официално в МС, ако е вярно всичко това, браво на Радев!

    16:24 23.04.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Пилотът Гошу

    1 0 Отговор
    Фонд Исаак…. Директно у леву…

    16:25 23.04.2026

  • 43 Перо

    3 0 Отговор
    Крадеца вика “дръжте крадеца”! БГ е била до Пирот в Западните покрайнини, тия говорят за сръбско малцинство! Вече сръбския санджак остана само в Белград и може да се събере под една джанка! Дават иширет на “макетата”! Поне по “македонския” въпрос Радев е железен!

    Коментиран от #55

    16:25 23.04.2026

  • 44 Волжка България

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Абсолютно вярно, но":

    Ами кво да прави, на кирилица пише, православие сме им дали, 200 години след нас се е появила, кой знае кви комплекси избива😂😂

    16:25 23.04.2026

  • 45 Хмм

    3 0 Отговор
    вече писаха, информацията срещу Радев се пише в София, сръбско малцинство, като се почне от Берлинския конгрес през всички войни, дори общата Балканска война, Сърбия редовно е късала части от българска територия, така че да си мълчат, пак си проявяват агресията и омразата и срешу всичко това да им съдействаме за ЕС, защо?

    16:29 23.04.2026

  • 46 България

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Българин":

    и Сърбия са едно л..но разделено на две. Немска пословица

    16:30 23.04.2026

  • 47 Според мен

    1 1 Отговор
    Рублен няма достатъчно умствен багаж да управлява държавата. Ще се убедят всички много скоро.

    16:31 23.04.2026

  • 48 Копейка в шок

    1 2 Отговор
    Съгласен съм с братята сърбЕ ! Навреме им подарихме Вардарска Македония по заръка на големият ни брат - братушка.Днеска пак ще ги питаме Шопите българи ли са или южни сърбЕ ?Каквото ни кажат това ще правим.
    Искаме си руския свят със сърби, белоруси и нас родните-безродни копейки.

    Коментиран от #60

    16:33 23.04.2026

  • 49 Хахахаха

    1 1 Отговор
    Много интересно, как га ньо в ци те, които плюят по ЕС, блокират някой да не влиза в ЕС! Рекетьори по душа са га ньо в ци те.

    16:34 23.04.2026

  • 50 Хмм

    2 0 Отговор
    сръбско проправителствено издание, а Вучич поздрави Радев, лицемери!

    16:34 23.04.2026

  • 51 Киро

    1 0 Отговор
    ИМА! Има сръбско малцинство. Който не знае,отива в централните соф. гробища и ще се увери!

    16:35 23.04.2026

  • 52 604

    1 0 Отговор
    На педъалския гъаз... уья му крив..че не клати , а го клатят. Ако това не е офицялна позиция на Белград, то е провокация на паветдния плъанктон! Да попитъам кога Вучич е искал ЕС? Очевадна паветъана пропаганда!

    16:35 23.04.2026

  • 53 604

    0 0 Отговор
    И какво сръбско има на снимката паветние плъанктони?

    16:37 23.04.2026

  • 54 България

    0 0 Отговор
    е до Белград, Сърбия до Свищов и Пловдив, виж ком.26 и 46 !

    16:39 23.04.2026

  • 55 Всичко е

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Перо":

    било Българско, включително Белград е основан и създаден от българи! Нагли бееее!

    16:43 23.04.2026

  • 56 Тоя,

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "мдаааа":

    продажен фатмак отдавна ни е продал! Нищо добро не чакай от такъв!

    16:44 23.04.2026

  • 57 Е точно те

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Азззззззз":

    са учителите на макетата. Оттам.

    16:45 23.04.2026

  • 58 Абсурдистан

    1 0 Отговор
    Сръбската политика винаги е била антибългарска и си остава такава.

    16:47 23.04.2026

  • 59 абе

    1 0 Отговор
    сърбите намериха ли нормален за премиер или още е лгбти брнабич ?

    16:47 23.04.2026

  • 60 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Копейка в шок":

    А Петроханци кво да ги правим? Освен да ги екстрадираме за Непал при дружките им лами :)

    16:48 23.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания