Белград атакува Румен Радев! Бъдещият премиер на България ни забива нож в гърба и не ни зачита

Сръбско проправителствено издание "Фонд ИСАК" сериозно атакува досегашния президент, а сега лидер на "Прогресивна България Румен Радев, цитирано от БГНЕС.
Изданието посочва, че победителят от предсрочните парламентарни избори в България и бъдещ премиер на страната Румен Радев редовно забива нож в гърба на Сърбия. Докато бе президент България на пет пъти блокира Сърбия по пътя ѝ към Европейският съюз. Властите в София не спазват правата на "сръбското малцинство в страната", гласят само част от обвиненията към експрезидента.
Още в началото на статията, която е озаглавена "5 български ножа в гърба ни за по-малко от 10 години", авторката Даниела Лукович пита "дали като премиер Радев ще продължи да подлага крак на Сърбия по пътя ѝ към ЕС"?
"Когато трябва да се подложи крак на Сърбия - тук е Радев, досегашен президент, а скоро и премиер на България. Този бивш военен пилот е в политическия живот на България от 2017 г., а за това време София цели пет пъти блокира Сърбия към Европейския съюз с обяснението, че го прави, защото е недоволна от положението на българското малцинство в Сърбия", пише изданието.
Авторката задава и въпросът дали страната трябва да "се пази от български нож в гърба и какво означава за Сърбия победата на Радев на изборите".
На този въпрос отговаря Марко Савкович, старши съветник в "Фонд ИСАК". "Пълната, системна блокада е малко вероятна. По-реалистично е да се появява периодичен натиск, и то около правата на българското малцинство. Радев обявяваше това още по-рано, докато беше президент. Вярвам, че за България, като страна, която наскоро влезе в Еврозоната, е в интерес да се представи като конструктивна членка. Дори когато е блокирала, България не е била предводител. Днес, когато говорим за напредък, говорим за проблеми от друго естество: санкции срещу Русия за едни, върховенство на закона за други, Косово за трети", обясни Савкович.
В края на публикацията се изнася информация от платформата за защита на правата на българското малцинство със забележките отнасящи се до: въвеждане на българския език в системата на образованието, информирането и официалната употреба, промени в закона за изборите с цел по-голямо участие на българското малцинство в политическия живот, извършване на религиозно служение на майчин език и връщане на манастири и църкви на Българската православна църква.
"Допълнителна тежест в отношенията между България и Сърбия създава фактът, че действащите законови решения в България не предвиждат съществуването на национални малцинства и че всички граждани са дефинирани като българи от различен етнически произход, поради което на сърбите в България не са гарантирани тези права", пише още изданието.
1 дума:
Сливница!
Истината - конците ги дърпа Кремъл. И тук и там, че и в Скопие!
16:00 23.04.2026
Мерси!
9 Сите сърбе
16:01 23.04.2026
16:01 23.04.2026
13 Да, да
14 С идването на Радев
16 нагляри
все сме и криви
мразят ни още от втората световна
когато са ги окупирали бг войски
20 Офффф ,
До коментар #1 от "О Боже":Пак са връщаме на 9-ти Септември 1944-та ...
22 Оракула от Делфи
та дори намерихте и разлика в македонци и българи, която генетично не съществува!
И като видяхте ,че номера не мина , включихте "Сръбските граждани" в България,
ами дай видим, къде са тези люде и от кога са там???
23 .....
След 1944 г. (най-масово изселване): С налагането на нова югославска власт и идеята за създаване на „македонска нация“, започва политика на откъсване на населението от българското му съзнание.
Репресии и насилие: Периодът след 1944 г. е белязан от масови убийства, заточения и принудителни изселвания на хора с изявено българско съзнание, както и на семейства, свързани с предишното българско управление (1941-1944
25 Не половината
До коментар #6 от "Антикомуне":Цялата е била българска и почти целите Балкани. През цялото управление, в пределите на България, е била днешната част на Македония и Сърбия, при: Борис I; Владимир ; Симеон I ; Петър I ; Борис II ; Роман; Самуил; Калоян ; Борил ; Иван Асен II ; Михайл II Асен и Константин I . Може да пропускам някой.
29 Коко
"""""Последния да затвори вратата."""""
Интересно защо пускат глупости в онлайн изданията?
На не-много умните читатели ли разчитат , за да коментират "Кой и къде го е за сърбяло?"
16:15 23.04.2026
30 Абсолютно вярно, но
До коментар #16 от "нагляри":с поправка - Русия забива нож в българския гръб много повече пъти.
На забравяй многобройните войни на Волжските българи с руските княжества!
Крайно време е да мислим за волжските българи като за истински българи, наши първи братовчеди!
Тяхната история в и наша история.
33 А бе
До коментар #22 от "Оракула от Делфи":Това се прави по нареждане от Русия,за да има напрежение.Сърбите винаги са яли бой от нас,но дано да не се стига до там!
34 Ако ви е блокирал,
До коментар #1 от "О Боже":ръка трябва да му целувате!
"пет пъти блокира Сърбия по пътя ѝ към Европейският съюз"
44 Волжка България
До коментар #30 от "Абсолютно вярно, но":Ами кво да прави, на кирилица пише, православие сме им дали, 200 години след нас се е появила, кой знае кви комплекси избива😂😂
46 България
До коментар #26 от "Българин":и Сърбия са едно л..но разделено на две. Немска пословица
16:30 23.04.2026
48 Копейка в шок
Искаме си руския свят със сърби, белоруси и нас родните-безродни копейки.
55 Всичко е
До коментар #43 от "Перо":било Българско, включително Белград е основан и създаден от българи! Нагли бееее!
56 Тоя,
До коментар #2 от "мдаааа":продажен фатмак отдавна ни е продал! Нищо добро не чакай от такъв!
57 Е точно те
До коментар #28 от "Азззззззз":са учителите на макетата. Оттам.
60 Атина Палада
До коментар #48 от "Копейка в шок":А Петроханци кво да ги правим? Освен да ги екстрадираме за Непал при дружките им лами :)
