The Wall Street Journal: Фелан молел Тръмп да не го уволнява от Пентагона, но президентът взел страната на Хегсет ВИДЕО

Уволненият министър на военноморските сили на САЩ Джон Фелан се е опитал да убеди президента на САЩ Доналд Тръмп да го запази на поста му, пише The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници.

Според тях, след като научил за предстоящата му оставка от ръководителя на Пентагона Пит Хегсет, Фелан провел няколко телефонни обаждания в опит да уреди среща с Тръмп. В сряда, когато президентът на САЩ „имал свободен момент“, Фелан поискал да запази поста си, но президентът застанал на страната на Хегсет.

Според изданието, министърът на отбраната на САЩ и неговият първи заместник Стивън Файнбърг обяснили на Тръмп решението за уволнение на Фелан, като се позовали на недостатъчното му изпълнение на плановете на Белия дом за корабостроене. Вследствие на това било решено, че ВМС се нуждаят от ново ръководство.

На 22 април зам.-секретарят на Пентагона по връзките с обществеността Шон Парнел обявил пред X, че Фелан „напуска поста си в администрацията, считано от момента на незабавното му изпълнение“. Той не посочил причина за оставката си, добавяйки, че първият заместник на Фелан, Ханг Цао, ще стане изпълняващ длъжността секретар на ВМС.

По-късно Axios съобщи, позовавайки се на източници, че министърът на отбраната на САЩ Пит Хегсет е уволнил Фелан поради разногласия между тях. Според източници на изданието, вече бившият министър на ВМС е бил в добри отношения с президента. Хегсет обаче смятал, че Фелан, докладвайки директно на президента, не му се е подчинявал.