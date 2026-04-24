The Wall Street Journal: Фелан молел Тръмп да не го уволнява от Пентагона, но президентът взел страната на Хегсет ВИДЕО

24 Април, 2026 06:15, обновена 24 Април, 2026 06:27 1 324 7

Уволненият министър на военноморските сили на САЩ успял да се свърже с държавния глава, но той останал непреклонен

Джон Фелан, Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Уволненият министър на военноморските сили на САЩ Джон Фелан се е опитал да убеди президента на САЩ Доналд Тръмп да го запази на поста му, пише The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници.

Според тях, след като научил за предстоящата му оставка от ръководителя на Пентагона Пит Хегсет, Фелан провел няколко телефонни обаждания в опит да уреди среща с Тръмп. В сряда, когато президентът на САЩ „имал свободен момент“, Фелан поискал да запази поста си, но президентът застанал на страната на Хегсет.

Според изданието, министърът на отбраната на САЩ и неговият първи заместник Стивън Файнбърг обяснили на Тръмп решението за уволнение на Фелан, като се позовали на недостатъчното му изпълнение на плановете на Белия дом за корабостроене. Вследствие на това било решено, че ВМС се нуждаят от ново ръководство.

На 22 април зам.-секретарят на Пентагона по връзките с обществеността Шон Парнел обявил пред X, че Фелан „напуска поста си в администрацията, считано от момента на незабавното му изпълнение“. Той не посочил причина за оставката си, добавяйки, че първият заместник на Фелан, Ханг Цао, ще стане изпълняващ длъжността секретар на ВМС.

По-късно Axios съобщи, позовавайки се на източници, че министърът на отбраната на САЩ Пит Хегсет е уволнил Фелан поради разногласия между тях. Според източници на изданието, вече бившият министър на ВМС е бил в добри отношения с президента. Хегсет обаче смятал, че Фелан, докладвайки директно на президента, не му се е подчинявал.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Валерий Герасимов, началник щаб

    1 7 Отговор
    Щом превземем Купянск моментално се пенсионирам ☝️😁

    Коментиран от #4

    06:36 24.04.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Валерий Герасимов, началник щаб":

    Лекувай се❗Ако вече не ти е късно🤔

    06:56 24.04.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор
    Какво друго очаква след като двата му самолетоБЕГАЧА се изнизаха ОСиРтАкеНИ от бойното поле🤔

    06:58 24.04.2026

  • 6 Хахахаха😂😂😂😂

    2 1 Отговор
    Моля ти се бе байДончо недей да ме уволняваш!
    Жена, деца, ипотека, моля ти се бе бащице!😩😰

    07:02 24.04.2026

  • 7 Оракула от Делфи

    3 0 Отговор
    Въпроса не е , кого е уволнил , а кой и кога може да уволни Тръмп???

    07:16 24.04.2026