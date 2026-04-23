По слабото място на Кремъл! Новите санкции ще засегнат приходите на Русия от продажбата на енергия и военната промишленост

ЕС одобри днес допълнителни санкции срещу Русия заради войната в Украйна, които включват мерки срещу продажбата на енергия, военнопромишления комплекс, търговията и финансовите услуги.
Ограничаване на енергийните приходи на Русия
Въвеждат се задължителни проверки при продажбата на танкери, за да се затрудни разширяването на руския т. нар. сенчест флот. Забранява се предоставянето на услуги и поддръжката на руски танкери за втечнен природен газ и на ледоразбивачи. Предоставянето на услуги от терминали за втечнен газ на руски дружества, притежавани или контролирани от руски граждани или оператори, също подлежи на забрана, се уточнява в съобщения на Съвета на ЕС и на Европейската комисия.
Финансови услуги и криптовалути
ЕС налага забрана за трансакции на 20 руски банки и на четири финансови институции в други държави заради заобикаляне на европейските санкции или за връзка с руската система за финансови съобщения. Въвежда се пълна секторна забрана за доставчици и платформи, установени в Русия, които позволяват прехвърляне и обмен на крипто активи. Забранява се всякаква подкрепа от ЕС за развитието на цифровата рубла.
Военна промишленост
В списъка със санкциите на ЕС са добавени 58 дружества и свързани с тях лица, участвали в разработването и производството на военни изделия. В списъка по-рано бяха включени 16 организации от Китай, Обединените арабски емирства, Узбекистан, Казахстан и Беларус, предоставили стоки с двойна употреба или оръжейни системи на Русия. На още 60 организации ще бъдат наложени по-строги ограничения за износ на стоки за технологично усъвършенстване на руската военна промишленост. Част от тези организации се намират в Китай (включително Хонконг), Турция и Обединените арабски емирства.
Търговия
ЕС забранява износа на всякакви машини за цифрово управление и радиостанции за Киргизстан заради високата опасност тези стоки да бъдат предадени на Русия, както и на високоефективни смазочни масла, енергийни материали, химикали, каучук, изделия от стомана.
Други мерки
ЕС въвежда по-силни правни гаранции за защита на дружествата от ЕС от нарушения на техните права върху интелектуалната собственост или от несправедливо отчуждаване в Русия при злоупотреба със съдебни решения. ЕС въвежда забрана за предоставяне на услуги за киберсигурност на Русия.
1 Интересно
Коментиран от #23, #115
2 1102
Коментиран от #60
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Съдията
Коментиран от #57
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Комундел Комунделов
Коментиран от #21, #42, #49, #86
13 Новите санкции ще засегнат спестяванията
заради некадърни мишоци дето ги управляват
Коментиран от #59
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Даката
Коментиран от #26, #29, #75
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Здрасти
Коментиран от #63
21 Кокундел смешен
До коментар #11 от "Комундел Комунделов":що се обаждаш от коневръза дет не разбираш
22 В.В Путин
Коментиран от #25, #40, #93
23 Справки
До коментар #1 от "Интересно":При Кобзон.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Гориил
34 Ами
с положително търговско салдо от 139 милиарда $.
Така, че слабото място е в либералната пропаганда :)
36 така, така
Ако Путин успее да контролира Набулина, то дори няма да усетят особена драма от санкциите. Тя шефката на руската централна банка нанася много по-тежки щети върху руската икономика от каквито и да е било санкции. Самият факт, че Путин не може да я държи изкъсо показва, че в някои отношения институциите в Русия са доста по-независими от тези в ЕС, някъде има върховенство на правото.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Ако искали били щели да
До коментар #43 от "Пеньо лудия":приключат Русия-това кой ти го каза, некой селски стратег в кръчмата ли?
Искали са, драги, и още искат ама не могат.
Едно е да искаш, друго е да можеш а трето и четвърто е да го направиш, питай Хитлер и Наполеон и оня крал шведския.
Коментиран от #67
22:30 23.04.2026
55 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #50 от "Мунчо":"...Къде е едната кoнска сила..."
Утече Лошад у реката, някъде в Чайна....
22:33 23.04.2026
57 0001
До коментар #4 от "Съдията":баба Меца не е във форма 😂
22:34 23.04.2026
58 Ко Зяк
До коментар #48 от "Свети Кибик-Юродив":Добре е да си останеш кибик.Анал -изът не ти е силна страна.Лека нощ. P.S Утре ще ти захраним сметката с некой долар.
22:35 23.04.2026
59 Санкциите са голяма бухалка
До коментар #13 от "Новите санкции ще засегнат спестяванията":Тръмп и Европа си изиграха картите перфектно, Така здраво цапардосаха Русия, че Газпром е отдавна фалирал, още през 2023, а сега и Роснефт ще умре от глад.
60 хаха 🤣
До коментар #2 от "1102":абе на дядо Вовчик изобщо не му е смешно 🤣 съвсем изпусна нещата от контрол🤣 фалира Рашка, на крепостните им спряха нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по северно корейски модел 🤣
22:36 23.04.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
63 ЕС си е много добре.
До коментар #19 от "Здрасти":Но Русия претърпя стратегическа геополитическа катастрофа. Като добавим и огромните финансови загуби и огромния брой жертви, загинали напълно безсмислено, руската катастрофа става пълна .
22:38 23.04.2026
65 Русия се превръща в Северна Корея 2.0
До коментар #33 от "Гориил":„Дмитрий Медведев заяви, че Русия ще трябва да приложи модела на севернокорейската икономика със строги икономии. В интервю за ТАСС той отбеляза способността на Северна Корея да оцелява под строга световна блокада. Според вицепремиера Медведев, Северна Корея демонстрира ефективна мобилизация, оцеляване при строги икономии на средства, материали и продоволствени ресурси. Макар Северна Корея да е в пълна изолация от света, тя продължава успешно да оцелява десетки години. Той определи сътрудничеството на Русия със Северна Корея като „съюзническо и братско“ по своята същност.„
66 Владимир Путин, президент
Мъка е да си руснак в тия времена и четеш Факти коментарите 😁
22:40 23.04.2026
67 Дори няма нужда от това=
До коментар #51 от "Ако искали били щели да":Русия успешно се самоунищожава и сама.:)))
22:40 23.04.2026
68 Професионален журналисъ!
Човещинка!
22:41 23.04.2026
71 Точно обратното е.
До коментар #34 от "Ами":Русия е с отрицателен търговски баланс от 4 години. Цивилните сектори на икономиката и цивилните заводи фалираха. Приходи няма, работят само военните заводи за танкове и ракети, но за да произвеждат, средствата идват от държавния резерв за критични ситуации. Тази ситуация се нарича фалит. Ще им трябват поне 15 години за да се върнат в предвоенното положение, което никак не беше цветущо.
72 Ново природно явление се появи в Русия
До коментар #39 от "си дзън":Нови удари по Уст-Луга. Губернаторът на областта Александър Дрозденко в официалния си канал в Телеграм съобщи, че в момента се и гасят нови пожари, избухнали снощи в ключовото за износа на руски петрол руско пристанище Уст-Луга, намиращо се на Балтийско море. Преди 2 дни руският вицепремиер Александър Новак издаде заповед да бъде подготвен проект за забрана на износа на руски бензин в чужбина от 1 април до 31 юли. Ситуацията още преди ударите от малките часове на нощта в Ленинградска област остава тежка. Руското министерство на извънредните ситуации предупреди, че въздухът в Санкт Петербург е много замърсен от вредни емисии от транспортния сектор. Странно обяснение за черния въздух даде прокремълския информационен телеграм канал Mash. Според него излиза, че всичко е природно явление – имало "неблагоприятни метеорологични условия поради рязка промяна на температурата", което формирало атмосферни зони, спиращи вредните емисии от транспортния сектор – затова небето изглеждало като покрито с черен воал. Такова явление траело обикновено няколко дни, обаче можело и да е по-продължително. В руските медии има пълно мълчание за огромните поражения в Уст-Луга и Приморск.
74 Хахахаха
До коментар #47 от "Сир Ски":Зеленски направи
за Смях Пуся Шаломчето.
От Киев за 3 Дня
Тече 5та Година Обосрация.
Иска Още Зеленски.
Още Кабзончици иска .
Хахахахаха хахахахаха
Коментиран от #116
22:45 23.04.2026
75 Никога не ми е минавало през акъла
До коментар #16 от "Даката":че ще стискам палци на комунист,
Но ако удържи на обещанията си, а не се окаже скрита урсулафжияст лимонка за да преметнат пак народа, ще съм доволен.
22:47 23.04.2026
76 То понеже
До коментар #71 от "Точно обратното е.":и сащ са много напред-ДА АМА С ЦЕНИТЕ КОЕТО РАЗОРЯВА ХОРАТА.
22:47 23.04.2026
77 Наблюдател
Интересно е, че в официалното прессъобщение не се споменават нито Rusty Dagger, нито самата програма ERAM, а вместо това се използва наименованието FAMM-L (Family of Affordable Mass Munitions-Lugged), под което програмата е включена в бюджетното искане за 2026 г.
Доставката на първата партида ракети за въздушните сили на Украйна в количество 840 броя е планирана за октомври 2026 г. В бюджетното искане бяха поискани 656,3 милиона долара за закупуването на 3010 броя.
Първоначално в програмата фигурираше и изискване за възможност за изстрелване на ракетите от изтребители МиГ-29, а през октомври миналата година се съобщаваше за планове за предаване на 10 прототипа на боеприпаса за изпитания в Украйна.
80 си дзън
До коментар #77 от "Наблюдател":Никой не ще да плаща за скъпи и безполезни американски оръжия вече.
22:55 23.04.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Това е рева на Зеленски
22:58 23.04.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Русия се превръща в тестова площадка
До коментар #77 от "Наблюдател":за експериментални оръжия. Ракетните оръжия на Украйна вече позволяват да се нанасят удари дълбоко в територията на Русия. Предстоят тестове на нови видове украйнски ракети по територията на Русия на разстояние 3 хиляди километра. Също така, Полша е започнала да произвежда някакви нови ракети против Шахеди, които също ще предостави за тестване срещу Русия. Вече на терен са нови американски морски дронове, в експериментална фаза, както и войници - роботи.
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Надай се
До коментар #90 от "Русия се превръща в тестова площадка":Даже Робокоп ще им пратят. В същото време:Украинският лидер заяви :Украйна вече е в толкова голяма трагедия, че трябва да намерим начин да се справим с това по паралелен начин", призова той.
23:03 23.04.2026
93 хаха🤣
До коментар #22 от "В.В Путин":какво говориш🤣 как може така да се подиграваш с дядо Вовчик, човека е на преклонна възраст, нищо не му е останало в джоба за "запознаване"🤣
23:03 23.04.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Мдаа
Ние сме за!
Коментиран от #99
23:05 23.04.2026
97 Да ти кажа
До коментар #69 от "да питам":Москва кара гориво за европейските самолети та да не спрат полетите. Ха ха ха.
23:07 23.04.2026
99 Така де
До коментар #95 от "Мдаа":Освен това удвоиха фалитите в ЕС, удвоиха загубите му, удвоиха цените на суровините и енергоносителите, удвоиха инфлацията, удвоиха безработицата.
Така де, нека продължават с малоумията. Дори Путин не може да измисли по-добър начин безкръвно да накаже еврофашистите!
23:08 23.04.2026
100 Хм Хм
До коментар #45 от "Ким":Аз знам защо ги бави. Чака от Румбата чип от фритюрник Зануси, за да го ползва в Орешака.
23:08 23.04.2026
102 Така де
До коментар #96 от "Русуфил хардлайнaр":Защото досега все нас удрят. Като чета статиите за България и се чудя Русия ли санкционират или нас?
23:09 23.04.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 1111
До коментар #48 от "Свети Кибик-Юродив":Това, дето го дрънкаш, води неминуемо до световна война. Ако икономиката на Русия падне и няма повече накъде, руснаците ще ти изпляскат по кухата кратуна второ Слънце, а те имат хиляди Слънца.
Коментиран от #114
23:11 23.04.2026
105 Смях в залата
"Нека мобилизираме два милиона, или още по-добре три милиона да им предадем всичко, което е останало в килера на родината и да ги пратим пеша на малки групи към Киев. Защо пеша? Защото техниката е остаряла и никой доброволец не може да събере достатъчно мотоциклети или дори велосипеди"
😁
23:13 23.04.2026
108 Наблюдател
В Европа има авиационно гориво за само 10 дни, нафта за 20 и газ за 30 дни и после да са им яки задните части и табаните на евролунатиците.
109 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #101 от "Мишел":Как е икономиката на България? В каква зона е? Имаш ли представа, в каква мизерия живеят българите по селата? Сякаш си паднал от Марс.
23:22 23.04.2026
111 някой
До коментар #103 от "Гориил":кoмeнтaри нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки щe бъдaт изтривaни.
23:23 23.04.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 европеец
До коментар #1 от "Интересно":Предишните затвориха заводите на лада,камаз северстал и тн.
23:37 23.04.2026
116 Сир Ски
До коментар #74 от "Хахахаха":Питай" Азов" дали им е смешно. Моя грешка, тях вече ги няма. Мое да си питаш у...я.
23:46 23.04.2026
117 Давай Румбаааа
Ха ха ха... Пак настъпа мотиката ка Путин
23:48 23.04.2026
119 дядо Либен
До коментар #78 от "си дзън":Не знам за " нефтените дъждове", ама за е.ва ните украински г... ве доста попрочетох. Молят за мир, като вдовица за х..
23:52 23.04.2026
120 що си т ъп
До коментар #118 от "Бай той Толстой":Европа е най-големия клиент в света. А клиента има винаги право. Продавачи бол. Как не ви увира акъка на бензиностанциията.
Коментиран от #122, #124
23:52 23.04.2026
122 Па съм я бе
До коментар #120 от "що си т ъп":Така си мислиш,бате.Тая работа умря със смъртта на НАТО и ЕС.Чакай да видиш!
Коментиран от #125
23:54 23.04.2026
123 Шей Тан
До коментар #70 от "Доню дървара":Да не бъркаш мед с в@ zeлин?
23:54 23.04.2026
124 Чепчо
До коментар #120 от "що си т ъп":☺️Още една евроовца.Женско ли си?
23:55 23.04.2026
125 чакам чакам
До коментар #122 от "Па съм я бе":Кога щеше да се разпада САЩ? Това го въртите от 1917та. Още чакаме гнилия капитализъм да се разпадне. А где СССР?
Коментиран от #129
00:21 24.04.2026
129 Ахаха
До коментар #125 от "чакам чакам":Гнилия капитализъм прави място на технокрацията в момента, сляп ли си? Капитализма в момента е от балканите на изток
01:07 24.04.2026