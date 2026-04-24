Украйна оглави класирането по медали на Европейското първенство по борба

24 Април, 2026 11:29 744 14

  • оксана ливач-
  • мария виник-
  • анастасия алпейева-
  • украйна-
  • спорт-
  • борба-
  • европейско първенство

Оксана Ливач, Мария Виник и Анастасия Алпейева донесоха титлите за украинците, които поведоха с едно злато на Азербайджан и Турция

Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Украйна оглави класирането по медали на Европейското първенство по борба в Тирана, след като спечели три златни и едно сребърно отличие в първите пет финала при жените. Оксана Ливач, Мария Виник и Анастасия Алпейева донесоха титлите за украинците, които поведоха с едно злато на Азербайджан и Турция.

Първата титла за деня бе за 28-годишната Ливач, която се нуждаеше от 3:36 минути, за да надделее с техническо превъзходство над голямата си съперничка в категория до 50 кг и европейска шампионка от 2022 Евин Демирхан. Схватката при най-леките бе повторение на миналогодишния финал, а резултатът бе сходен.

Днес в Тирана украинката спечели с 11:0, а преди година в Братислава тя триумфира срещу туркинята с 8:0. Ливач, Демирхан и прекратилата кариерата си българка Миглена Селишка са единствените състезателки от 2013 насам, които спираха серията от титли на 11-кратната шампионка Мария Стадник. Тя се оттегли официално през февруари миналата година и зае поста координатор на женския национален отбор на Азербайджан. Бронзовите отличия в категорията останаха за Емилия Вук (Румъния) и състезаващата се с неутрален статут Елизавета Смирнова.

Румънката Андреа Ана се завърна на европейския връх в следващия финал на 55 кг, в който поведе с шест точки на украинката Лилия Маланчук в първата част и с лекота довърши съперничката за крайното 10:0. Ана бе шампионка между 2022 и 2024, преди да бъде детронирана от гръцката ветеранка Мария Преволараки, която стигна до златото след над 13 години на международната сцена и осем отличия от европейски първенства - по четири сребърни и бронзови. Тя не се бори в Тирана и Ана се завърна на върха с четвърта континентална титла. Бронзовите отличия спечелиха Анастасия Блайвас (Германия) и Туба Демир (Турция).

Мария Виник продължи украинската серия от медали с първото си европейско злато, спечелено в категория до 59 кг. На финала световната вицешампионка записа пет точки още в първата част срещу полякинята Йовита Вжешен и довърши възпитаничката на българския треньор Петър Касабов след почивката за крайното 8:4. Първия бронз спечели Светлана Липатова, която в сряда отстрани контузилата се в рамото Виктория Бойнова, а Хюнай Хурбанова (Азербайджан) взе второто отличие. Анастасия Алпейева пък надви румънката Александра Ангел с 6:2 на 76 кг за третото украинско злато, а Кендра Дашер (Франция) и Мартина Кюнц (Австрия) завършиха с бронзовите отличия.

Титлата на 68 кг бе спечелена от туркинята Несрин Баш без борба, защото беларуската състезателка Алина Шаучук се контузи на полуфиналите. Катерина Зелених (Румъния) и Тиндра Сьоберг (Швеция), туширала Даниела Бръснарова в сряда, заслужиха бронзовите медали.


Свързани новини


  • 1 Само,

    19 2 Отговор
    ме боли фарут за укро успехите

    11:32 24.04.2026

  • 2 Георги

    11 6 Отговор
    даже и в борбата ни пазят от руснаците

    11:32 24.04.2026

  • 3 ЛБГТ покрайна

    15 4 Отговор
    Това на снимката от какъв пол е ?

    11:45 24.04.2026

  • 4 Да Не

    1 3 Отговор
    Имах си аз !!!

    11:53 24.04.2026

  • 5 Изказване

    11 1 Отговор
    Борбата, вдигане на тежести, бокса женски спортове ли са? Златото, спечелено от тях предизвикват съжали-
    телна усмивка
    и иро-
    нична усмивка

    11:53 24.04.2026

  • 6 Поклон

    5 11 Отговор
    Яка нация.Като победят Путин ще са една от най- проспериращите и уважавани народи!

    11:59 24.04.2026

  • 7 Пилотът Гошу

    8 3 Отговор
    Кой гледа женска борба…

    Коментиран от #9

    12:00 24.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Димо

    10 1 Отговор

    До коментар #7 от "Пилотът Гошу":

    Може и да гледа, някой извратен

    12:26 24.04.2026

  • 10 Нормално

    7 0 Отговор
    тия 00краинки са с пи666ки

    12:42 24.04.2026

  • 11 Авеее

    7 0 Отговор
    След като жени участват в спортовете борба и вдигане на тежести,вече трябва мъжете да тренират художественна гимнастика и балет на пръсти.

    12:49 24.04.2026

  • 12 препис

    8 1 Отговор
    Аз откъде да знам,това на снимката от какъв пол е ?!

    12:51 24.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

