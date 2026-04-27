Киев: Русия вече 155 пъти е атакувала подстанции, които са от критично значение за ядрената сигурност

От началото на войната в Украйна руските войски са атакували 155 пъти подстанции в Украйна, които са от критично значение за ядрената сигурност.
Това заяви украинският министър на енергетиката Денис Шмигал на Международната конференция в Чернобил по въпросите на възстановяването и ядрената сигурност, уточни Би Би Си.
"От началото на пълномащабната война Русия е извършила 155 атаки срещу подстанции, които осигуряват подаването на мощност от атомните електроцентрали.
Всяка такава атака, ако е успешна, представлява риск от аварийни спирания, нарушаване на стабилната работа на системата и натиск върху безопасната експлоатация на атомните блокове", заяви Шмигал.
"Ние настояваме за засилване на санкциите срещу руския енергиен сектор - включително ядрения сектор.
Ние настояваме за по-строги ограничения за "Росатом" и за прекратяване на членството на Руската федерация в Управителния съвет на МААЕ", каза още Шмигал.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
