Киев: Русия вече 155 пъти е атакувала подстанции, които са от критично значение за ядрената сигурност

От началото на войната в Украйна руските войски са атакували 155 пъти подстанции в Украйна, които са от критично значение за ядрената сигурност.

Това заяви украинският министър на енергетиката Денис Шмигал на Международната конференция в Чернобил по въпросите на възстановяването и ядрената сигурност, уточни Би Би Си.

"От началото на пълномащабната война Русия е извършила 155 атаки срещу подстанции, които осигуряват подаването на мощност от атомните електроцентрали.

Всяка такава атака, ако е успешна, представлява риск от аварийни спирания, нарушаване на стабилната работа на системата и натиск върху безопасната експлоатация на атомните блокове", заяви Шмигал.

"Ние настояваме за засилване на санкциите срещу руския енергиен сектор - включително ядрения сектор.

Ние настояваме за по-строги ограничения за "Росатом" и за прекратяване на членството на Руската федерация в Управителния съвет на МААЕ", каза още Шмигал.