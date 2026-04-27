Новини
Свят »
Украйна »
Киев: Русия вече 155 пъти е атакувала подстанции, които са от критично значение за ядрената сигурност
27 Април, 2026 07:47 848 26

  • русия-
  • украйна-
  • запорожка област-
  • ракети-
  • дронове-
  • денис шмигал

Всяка такава атака, ако е успешна, представлява риск от аварийни спирания, нарушаване на стабилната работа на системата и натиск върху безопасната експлоатация на атомните блокове, заяви Шмигал

Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

От началото на войната в Украйна руските войски са атакували 155 пъти подстанции в Украйна, които са от критично значение за ядрената сигурност.

Това заяви украинският министър на енергетиката Денис Шмигал на Международната конференция в Чернобил по въпросите на възстановяването и ядрената сигурност, уточни Би Би Си.

"От началото на пълномащабната война Русия е извършила 155 атаки срещу подстанции, които осигуряват подаването на мощност от атомните електроцентрали.

Всяка такава атака, ако е успешна, представлява риск от аварийни спирания, нарушаване на стабилната работа на системата и натиск върху безопасната експлоатация на атомните блокове", заяви Шмигал.

"Ние настояваме за засилване на санкциите срещу руския енергиен сектор - включително ядрения сектор.

Ние настояваме за по-строги ограничения за "Росатом" и за прекратяване на членството на Руската федерация в Управителния съвет на МААЕ", каза още Шмигал.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Владимир Путин, президент

    9 5 Отговор
    Русия превзе Купянск☝️

    Коментиран от #18

    07:49 27.04.2026

  • 2 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ

    28 1 Отговор
    Ето я статията за успехите на Зеленски. Сега съм спокоен.

    Коментиран от #7

    07:50 27.04.2026

  • 3 Володимир Зеленски, бивш президент

    26 1 Отговор
    Думите на Зеленски и киевската хунта нямат никаква стойност.

    07:50 27.04.2026

  • 4 450 МИЛИОНА ЗА АПАРТАМЕНТ

    21 1 Отговор
    Са платени от окраинец. А вие давайте още.

    Коментиран от #12

    07:52 27.04.2026

  • 5 Пич

    27 1 Отговор
    Аха........ това да не е, както когато малоумниците от Зелюстан атакуват АЕЦ Запорожие, знаейки и разбирайки, че отново ще предизвикат нов Чернобил ?!

    07:54 27.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Зеления път

    14 0 Отговор
    Зеленото и желаещите го се наиграха яко. Сега ще унищожат всичко, което могат, докато пропадат.

    08:11 27.04.2026

  • 9 нннн

    15 0 Отговор
    Чел съм само за прекъсване елзахранването само на Запорожката... Но не от Русия...

    08:13 27.04.2026

  • 10 Мдаа!🤔

    14 0 Отговор
    Време е да се приключва с нацисткият режим и неуспешният опит- Украйна! Това лято трябва да е краят, или Владимир Владимирович рискува главата си!

    08:14 27.04.2026

  • 11 Доналд, потомствен паток

    12 0 Отговор
    По-голяма тъпотия не бях чел.

    08:15 27.04.2026

  • 12 Може,

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "450 МИЛИОНА ЗА АПАРТАМЕНТ":

    угажда си!

    08:22 27.04.2026

  • 13 Мазньо

    12 0 Отговор
    Всички АЕЦ са тройно и четворно подсигурени с ел.захранване от различни източници, освен собствените си аварийни генератори.Руснаците явно знаят какво правят, щом унищожават подстанции така,че да не оставят АЕЦ без захранване. По-скоро укрите да забранят на персонала си да пипа копчетата,както преди 40 години.

    08:25 27.04.2026

  • 14 Артилерист

    10 0 Отговор
    Шмигал е част от върхушката на на киевската корупционна хунта и разбира се, ще лъже и спекулира като за последно. Русия не е атакувала директно нито веднъж атомна централа, за разлика от авантюристичната хунта, която многократно атакава Запорожката АЕЦ, рискувайки да предизвика радиационна заплаха за Европа. Руснаците атакуваха предупредително и безопасно разпределителните подстанции, принуждавайки да се изключат реакторите от активна работа...

    08:30 27.04.2026

  • 15 Костадин

    4 1 Отговор
    Малко ви е английски подлоги

    08:30 27.04.2026

  • 16 Владимир Путин, президент

    0 3 Отговор
    Я петушок ☝️😁

    08:35 27.04.2026

  • 17 Българин

    1 5 Отговор
    Българите винаги сме били най-глупави, невъзпитани и необразовани. За това тука подкрепата за Русия и Тръмп е най-голяма!
    И така ще бъде завинаги!

    Коментиран от #26

    08:38 27.04.2026

  • 18 България - законна цел

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    Фашистите не харесват това!

    08:39 27.04.2026

  • 19 Ядрена сигурност в ЕВропа

    4 1 Отговор
    Сайтът "Факти" е много зает и още не са пуснали новината от миналата седмица
    за украинските войници от "14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого",
    които техните командири са ги оставили без храна и без вода дълго време
    ония трябвало да ядат ... няма да напиша какво и пиели дъждовна вода
    за да останат живи.
    Пуснаха им снимките, има кадри с тях, те приличат на някакви призраци.
    Русофобската пропаганда ви се отразява добре на джоба, но поне
    понякога пишете истината.

    08:44 27.04.2026

  • 20 хихи

    2 0 Отговор
    А ВСУ защо не реконтраатакува Киев?
    Само така ще свърши войната!!

    08:47 27.04.2026

  • 21 Мразя Масква безплатно, но завинаги!

    1 4 Отговор
    Московските мръсници искат пак да направят ядрена авария, от тях само мръсотия и подлост!

    Коментиран от #23, #25

    08:51 27.04.2026

  • 22 Яков Ищенко

    4 0 Отговор
    Унищожете Киев и убийте уродаЗеленски и бандата му като Мусолини. Ще има след това мир.

    08:51 27.04.2026

  • 23 Барта

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "Мразя Масква безплатно, но завинаги!":

    Ние всички ще живеем по-добре, по-спокойно и по-богато ако няма държава Украйна на картата!

    08:52 27.04.2026

  • 24 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор
    Всеки руски АЕЦ има по три независими захранвания плюс дизел генератори плюс акумулаторни батерии.
    Руските АЕЦ са категория 0 по отношение на електрозахранването и катгория 0 по отношение на сеизмика.
    Украинците са лъжливи смрадове.

    08:52 27.04.2026

  • 25 Димитър Георгиев- ДиДи

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Мразя Масква безплатно, но завинаги!":

    Ами мрази си бре,скоро кат те закопат няма да мразиш повече .

    08:55 27.04.2026

  • 26 КОТ.ар.АК 😼

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Българин":

    Ти пък къде се буташ между българите ,от 3метра се усеща аромата ти на мокро куче .

    08:57 27.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания