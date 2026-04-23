Владимир Путин: Русия ще защитава интересите си в Арктика

Русия ще защитава националните си интереси в Арктика, заяви на правителствено заседание руският президент Владимир Путин, цитиран от Ройтерс и ТАСС, пише БТА.

Путин посочи също, че значението на Северния морски път, преминаващ през Арктика, нараства все повече в контекста на прекъсването на доставките, както и на фона на нестабилната обстановка в Близкия изток, като неговата роля "като най-сигурен, надежден и ефективен маршрут става все по-очевидна".

Руският президент изтъкна, че ограничаването на интернет услугите в Русия се налага от съображения за сигурност, посочва Ройтерс.

Прекъсванията на интернет в големите градове на Русия са свързани с предотвратяването на терористични заплахи. Гарантирането на сигурността на гражданите на страната винаги е приоритет, подчерта президентът.

Миналия месец властите прекъснаха мобилния интернет в Москва за почти три седмици и редовно го блокират и на други места, като се позовават на риска украински дронове да го използват за насочване на атаки, припомня Ройтерс.

На правителственото заседание Путин същевременно изтъкна, че порталите за държавни услуги, платежните системи, запазването на лекарски прегледи и други важни услуги трябва да могат да работят непрекъснато дори при ограниченията на достъпа до интернет, и нареди да се проучат възможностите за това.

"Трябва да се проучи механизмът за непрекъсната работа на жизненоважните услуги. В наши дни, както знаем, дори при липса на средства в сметката на потребителя са достъпни извънредни обаждания. По подобен начин трябва да се организира и работата на мобилния интернет", отбеляза Путин.