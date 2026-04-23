Владимир Путин: Русия ще защитава интересите си в Арктика

23 Април, 2026 19:25 1 638 50

Владимир Путин: Русия ще защитава интересите си в Арктика - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия ще защитава националните си интереси в Арктика, заяви на правителствено заседание руският президент Владимир Путин, цитиран от Ройтерс и ТАСС, пише БТА.

Путин посочи също, че значението на Северния морски път, преминаващ през Арктика, нараства все повече в контекста на прекъсването на доставките, както и на фона на нестабилната обстановка в Близкия изток, като неговата роля "като най-сигурен, надежден и ефективен маршрут става все по-очевидна".

Руският президент изтъкна, че ограничаването на интернет услугите в Русия се налага от съображения за сигурност, посочва Ройтерс.

Прекъсванията на интернет в големите градове на Русия са свързани с предотвратяването на терористични заплахи. Гарантирането на сигурността на гражданите на страната винаги е приоритет, подчерта президентът.

Миналия месец властите прекъснаха мобилния интернет в Москва за почти три седмици и редовно го блокират и на други места, като се позовават на риска украински дронове да го използват за насочване на атаки, припомня Ройтерс.

На правителственото заседание Путин същевременно изтъкна, че порталите за държавни услуги, платежните системи, запазването на лекарски прегледи и други важни услуги трябва да могат да работят непрекъснато дори при ограниченията на достъпа до интернет, и нареди да се проучат възможностите за това.

"Трябва да се проучи механизмът за непрекъсната работа на жизненоважните услуги. В наши дни, както знаем, дори при липса на средства в сметката на потребителя са достъпни извънредни обаждания. По подобен начин трябва да се организира и работата на мобилния интернет", отбеляза Путин.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    20 28 Отговор
    Русия почти е загубила войната, а сега иска да се ориентира да атакува Запада или да се установи в Арктика? Тя пак ще загуби.

    Коментиран от #6, #30

    19:26 23.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 обаче виртуално

    17 13 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    в пропагандата за т.пи зеленчуци.

    19:29 23.04.2026

  • 7 Скептичен

    19 22 Отговор
    Московията върви уверено към разпада си, а кремълският пациент - към своята политическа кончина!
    Тъй че развитието на Арктика ще почака по-добри времена!

    19:32 23.04.2026

  • 8 да питам

    19 18 Отговор
    А крайцера Мацква изплува ли, ако да, може с него да отидат до Арктика ?

    Коментиран от #37

    19:33 23.04.2026

  • 9 Аз съм веган

    17 17 Отговор
    Там може. Там няма украинци и може да успее,но едва ли,нали си го знаем Хаяско

    19:35 23.04.2026

  • 10 дядо Дръмпир ...чака на брега.....

    13 17 Отговор
    Интересно ми е в арктика ще продава петрол на китовете и пингвините или на белите мечки ще продава злато и оръжие.Той тоя път много ценен ,също като положението на бг ......като мине тир през бг и оп една чанта с пари отива в кремъл ,а като мине през арктика и опп ,някой просиянец изяден от гладна мецанаили от недохранен кит...

    Коментиран от #25

    19:35 23.04.2026

  • 11 Дориана

    19 9 Отговор
    Ама разбира се, както е тръгнало Тръмп още малко ще поиска целия Свят. Поиска Канада, Венецуела, Иран, Гренландия, Куба.. Утре като се събуди може да поиска още някоя държава.за Велика Америка.

    19:36 23.04.2026

  • 12 Иванов

    16 16 Отговор
    Зеленски заяви че по голям мошеник от него няма и 90 милиарда ще изчезнат за кратко време

    Коментиран от #15

    19:37 23.04.2026

  • 13 Васил

    17 14 Отговор
    Ма те не могат кочината да си оправят камо ли Арктика.

    19:37 23.04.2026

  • 14 Нямат край

    16 15 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    19:41 23.04.2026

  • 15 Вярно

    14 11 Отговор

    До коментар #12 от "Иванов":

    заяви , че заплати и осигуровки на държ.служитеко и армията не са плащани 1 год. Това било 1/3 от думата. Друга част отива за покриване на дългове към Св.е. банка, остатъка за комисионни за Урсулите. Днес тя беше щастлива. Свършат ли пак ще реве като магаре ,че бате го бие и пребива.

    19:41 23.04.2026

  • 16 Рамбо

    18 13 Отговор
    Тоя лаладжия, дето направи Русия за посмешище, да разкаже как върви четвъртата година на тридневната специална операция. Превзеха ли села "Идитенахуйруские" или още се мъчат.

    19:42 23.04.2026

  • 17 ЕДГАР КЕЙСИ

    10 14 Отговор
    ЩЕ ДОЙДЕ ВРЕМЕ , РУМЕН РАДЕФ ЩЕ ..................... ZAЩИТАВА ИНТЕРЕСИТЕ НА РУСИЯ И ПУТЛЕР НА .................... ВСЕКИ ДОМ В БЪЛГАРИЯ ..................... ФАКТ !

    19:43 23.04.2026

  • 18 .....

    14 11 Отговор
    Едно време как живеехме без интернет, беше и по хубаво даже.

    Коментиран от #28

    19:47 23.04.2026

  • 19 Владимир Путин, президент

    9 17 Отговор
    Наведох ся !!!
    Желаещи има ли ?

    19:49 23.04.2026

  • 20 .....

    12 9 Отговор
    Ще се търгува с ледоразбивачи.

    19:50 23.04.2026

  • 21 Новина

    11 11 Отговор
    Владимир Путин: Русия ще защитава интересите си в Арктика и също интересите си всред Пингвинките на Южния полюс, понеже без Пингвинки от Южния полюс, няма как да се раждат мъжки Пингвини за Бой в армия за защита на Северния полюс!

    19:50 23.04.2026

  • 22 Пламен

    14 10 Отговор
    А Покровск , Купянск ... ?

    19:52 23.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Коста

    8 12 Отговор
    Зеленчука искал 1000км от пътя. Щял да взема такса

    19:55 23.04.2026

  • 25 хаха🤣

    14 10 Отговор

    До коментар #10 от "дядо Дръмпир ...чака на брега.....":

    остави пингвините, ами дядо Вовичик се опитал да продава газ на Африка🤣ама африканските папагали му казали, че не им трябва🤣

    19:55 23.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ЕДГАР КЕЙСИ

    12 11 Отговор

    До коментар #18 от ".....":

    МАЙ СПОРЕД КОМУНОПИТЦИТЕ СЕ Е ЖИВЯЛО НАЙ ДОБРЕ ПРЕZ ..................... ПЪРВОБИТНО - ОБЩИННИЯ СТРОЙ , ЗАТОВА НИ ..................... ГЛАСИ "ПРОГРЕСИВНАТА" ПАРТИЯ НА ДРУГАРЯ РАДЕВ ....................... ФАКТ !

    19:57 23.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Коста

    9 7 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    Във Варна що се движат коли в Морската градина? Леля Стела ги бори докато не я вкараха в Парламента. Там започна да бори калориите в кюфтетата

    19:57 23.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Аз съм веган

    12 3 Отговор
    Ще защитава правата на рускоговорящите бели мечки.

    20:06 23.04.2026

  • 36 Интереси се защитават с пари.

    13 2 Отговор
    Русия като няма, нищо не може да защити.

    20:27 23.04.2026

  • 37 Не си разбрал...

    11 1 Отговор

    До коментар #8 от "да питам":

    Пут(к)ин е издал указ, с който преквалифицира крайцера в подводница, за да не изглежда странно, докато си стои на дъното

    20:34 23.04.2026

  • 38 Коце Блицкрига

    11 2 Отговор
    Тва...ясно, а... Селото Купянск и Покровск на 25 км от Донецк...КОГИШ?!?
    А ..3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон..?!?
    А . пусти...ГОТВАЧ де
    АааааааХахахаха

    20:39 23.04.2026

  • 39 Голям

    10 2 Отговор
    "Владимир Путин: Русия ще защитава интересите си в Сърбия., после в България, а ако останат свободни орки и в Антарктида"

    20:41 23.04.2026

  • 40 Тоа пи...ДЕР дека ко паше

    9 2 Отговор
    Магистралите, мостевете и риеха траншеи и окопи около мумията и кремля,... ШЕЛ а защитава?!?
    Ееееедехееее
    Ени Украинци..пи...здят..Сите нефтобази, пристанища, летища, заводи, военни бази...като на разходка,.. Ши бат монгольята,ху... ЙЛО и Оризо-Гризачите на Ким веке 13 годин у ДОНБАС,..он рзбиишли...шел а ..защитава
    Ееееедехееее

    20:44 23.04.2026

  • 41 Озадачен

    8 1 Отговор
    Колко ли голям д.бил трябва да си, за да не можеш да разбереш, че светът се движи в съответствие с природни и икономически закони, а не от твоите прищявки и укази?!

    20:46 23.04.2026

  • 42 Неподписан

    1 3 Отговор
    Там не е ли Нова Швабия,Хонебу-тата с немците които долитат в Европа...

    20:47 23.04.2026

  • 43 Последния Софиянец

    7 0 Отговор
    С елени и шейни ли ще се придвижват блатните алкохалици, Зеленски им потопи флота.

    20:55 23.04.2026

  • 44 Дориана

    9 1 Отговор
    То и бункерния страхливец искаше Украина, но малко му приседна, от Киев за два дня сега няма топливо в кочината!

    20:57 23.04.2026

  • 45 Дик диверсанта

    4 0 Отговор
    От много защита да не стане като в Туапсе? Четвърти ден не могат да изгасят?

    Коментиран от #46

    21:02 23.04.2026

  • 46 От много защита

    6 2 Отговор

    До коментар #45 от "Дик диверсанта":

    нефтен дъжд вали в Русия и износът на бензин е забранен
    😂

    21:04 23.04.2026

  • 47 Путин гол до кръста на пони

    6 1 Отговор
    Все ме питат защо няма интернет! Още преди ...много дни ви казах: Специалната аперация изисква спиране на интернета! Всичко е по план! За какво ви е този глупав интернет?

    21:04 23.04.2026

  • 48 Путин гол до кръста на пони

    5 1 Отговор
    Питат ме защо вали нефт! Защото има!

    21:05 23.04.2026

  • 49 веселин.

    3 1 Отговор
    "Русия ще защитава националните си интереси в Арктика, заяви на правителствено заседание руският президент Владимир Путин, цитиран от Ройтерс и ТАСС, пише БТА."
    Как ще защитиш националните си интереси с празни думи на които никой нито им вярва нито ги взема на сериозно . Не знаех ,че Русия има Национални интереси ? Къде досега си защитил Националните си интерси ? Да започнем от 1998-1999 година когато Западът и Америка финасираха войната в Чеченската Република ? Какво направи Путин нищо? От 2004 под натиска на Запада и Америка си изтегли танквата си армия от Грузия и само след месец Турците финансирани от Америка около 15 Милиона долара започнаха да въстоноявят военната база останала от СССРи въоръжиха гризия до 2008 година и на 08-08 същата година нападна С.Осетияи когато 56 Руска армия беше на 37 км от столицата Тибилиси командващивт пита путин --" Будем брать Тибилиси ? " Нет ! бил отговорът ! Защото Саркози го помолил да не влиза Руската армия в града ? --той го каза преди много години в едно интервю с него . Включи се в конфликта в Сирия 2015 година и мимналата година я остави на терористите ? Защо ? Финансираха и въоражаваха Украйна от 2014 извършиха военен преврат и до 2022 финансираха , подготвиха ,въоръжиха и вече 5 година води успешна война срещу Русия . Само за няколко месеца лишиха и изхвърлиха Русия от Европейският енергиен пазар? За няколко часа отвлякоха Венецуелският Президент а Путин нищо абсалютно нищо не е казал . Защ

    21:41 23.04.2026

  • 50 Архимандрисандрит Бибиян

    1 0 Отговор
    Путилифонът батю Путйо нескрито се възхити на пиенците кои са приготвени да водат мирно совмесно и повсемесно сосуществование с белите мечки! Внетен ли е?

    22:01 23.04.2026

