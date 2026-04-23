Володимир Зеленски: Ние атакуваме Русия там, където я боли и я боли силно

Украйна отговаря на руските атаки срещу енергийната ѝ инфраструктура с реципрочни удари, насочени към критични за Русия обекти, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ, пише БТА.
"Ние атакуваме Русия там, където я боли и я боли силно. Виждаме резултатите", посочи Зеленски пред репортери в конферентен разговор в приложението УотсАп. "Техните загуби вече възлизат на десетки милиарди и това са критични загуби за Русия", добави украинският президент.
По думите му войната в Иран е помогнала на Москва да спечели малко пари от енергоносители, но тези средства далеч не са достатъчни, за да покрият дефицитите ѝ. Зеленски заяви, че Украйна ще продължи да отговаря на руските удари, особено когато те са насочени срещу енергийни обекти или оръжейни заводи.
Службата за сигурност Украйна по-рано съобщи, че украински дронове са поразил снощи петролни резервоари на помпената станция "Горки" в руската Нижегородска област.
