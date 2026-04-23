Володимир Зеленски: Ние атакуваме Русия там, където я боли и я боли силно
Володимир Зеленски: Ние атакуваме Русия там, където я боли и я боли силно

23 Април, 2026 16:25 840 69

Службата за сигурност Украйна по-рано съобщи, че украински дронове са поразил снощи петролни резервоари на помпената станция "Горки" в руската Нижегородска област

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украйна отговаря на руските атаки срещу енергийната ѝ инфраструктура с реципрочни удари, насочени към критични за Русия обекти, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ, пише БТА.

"Ние атакуваме Русия там, където я боли и я боли силно. Виждаме резултатите", посочи Зеленски пред репортери в конферентен разговор в приложението УотсАп. "Техните загуби вече възлизат на десетки милиарди и това са критични загуби за Русия", добави украинският президент.

По думите му войната в Иран е помогнала на Москва да спечели малко пари от енергоносители, но тези средства далеч не са достатъчни, за да покрият дефицитите ѝ. Зеленски заяви, че Украйна ще продължи да отговаря на руските удари, особено когато те са насочени срещу енергийни обекти или оръжейни заводи.

Службата за сигурност Украйна по-рано съобщи, че украински дронове са поразил снощи петролни резервоари на помпената станция "Горки" в руската Нижегородска област.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп

    22 3 Отговор
    Кой беше този?

    Коментиран от #11, #23

    16:27 23.04.2026

  • 2 Путин

    4 22 Отговор
    Боли ме фара за Русия и ватите. Важното е Кабаева да е добре и двореца ми за $2 млрд ахахах

    Коментиран от #13

    16:27 23.04.2026

  • 3 Няма ли някой

    15 3 Отговор
    Укр с автомат да ни отърве от тая крадлива токсична нелигитимна грешка на природата

    16:28 23.04.2026

  • 4 Мурка

    7 0 Отговор
    МА ДРУГАРКО ШОПОВА КАКВА Е ТАЗИ ВИШНОВКА -ТЕ СА СЪС ШЕВРОЛЕТ

    16:28 23.04.2026

  • 5 Mими Кучева🐕‍🦺

    13 2 Отговор
    Голем е Зеля ,много голем!Шмрък.🥳🥳🥳🤣🤣🤣🖕

    16:28 23.04.2026

  • 6 Хм.....

    13 3 Отговор
    Много му личи, че е с малинкий членчик.....

    16:28 23.04.2026

  • 7 Трол

    3 5 Отговор
    Много е смел.

    16:28 23.04.2026

  • 8 Владимир Путин, президент

    3 8 Отговор
    Зеленски е мъж, мачо ☝️
    Признал съм го....

    16:28 23.04.2026

  • 9 убивате и доста цивилни

    13 0 Отговор
    а това е тероризъм..... радвайте се, че не съм на мястото на Путин

    16:29 23.04.2026

  • 10 Коста

    11 1 Отговор
    Помияр

    16:29 23.04.2026

  • 11 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тръмп":

    Едно юдеите,метър и пеесе.🥳🥳🥳🤣🤣🤣👍

    16:29 23.04.2026

  • 12 Владимир Путин, президент

    1 5 Отговор
    Педик съм ☝️😄

    16:29 23.04.2026

  • 13 Дони

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Путин":

    наи много ме боли като разменяме чувалите НАБУТВА МЕ ПАЛЯЧОТО 1000 за 30 за 40

    16:30 23.04.2026

  • 14 Владимир Путин, президент

    3 5 Отговор
    Завтра влизам в Киев !!! 😄

    Коментиран от #16, #17, #20

    16:31 23.04.2026

  • 15 ха ха ха ....

    1 1 Отговор
    Скоро всички украинци ще минат на велосипеди . Горива на най си !

    16:32 23.04.2026

  • 16 жик так

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Владимир Путин, президент":

    За това ли потника иска преговори на всяка цена ?

    16:32 23.04.2026

  • 17 Зельонай

    3 3 Отговор

    До коментар #14 от "Владимир Путин, президент":

    Утре ще превземам Кремъл !

    16:33 23.04.2026

  • 18 Владимир Путин, президент

    3 2 Отговор
    В гореща война Русия ще пабеди Украйна за Два Дня и нито секунда больше ☝️

    Коментиран от #22

    16:33 23.04.2026

  • 19 Владимир Путин, президент

    1 1 Отговор
    Руснаците бавно запрягат..........😁😁😁

    16:35 23.04.2026

  • 20 Ами

    6 1 Отговор

    До коментар #14 от "Владимир Путин, президент":

    Бисмарк:първите предложения на руснаците са най изгодни и с тях се играе честно или въобще не се играе:)))Ха сега виж границите на Украйна2от Минските споразумения и сегашните:))

    Коментиран от #25, #43

    16:35 23.04.2026

  • 21 Майор Мишев

    5 1 Отговор
    Правилно коментира преди дни бившият израелски геополитик Яков Кедми,защо след 4г.СМО все още в Украйна има изобщо. работещи фабрики ,цехове,функциониращи елцентрали,пристанища и мостове ?И в случая е 100% прав .Руснаците да си вземат урок от смелите иранци .

    Коментиран от #30

    16:35 23.04.2026

  • 22 зелена укра наяркоман

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Владимир Путин, президент":

    Те руснаците за два дена бяха край Киев . Зеленчука в Истамбул се съгласи на Мир . Да търси сега оная рошава гарга от албиона да му оправя бакиите !

    16:36 23.04.2026

  • 23 Хм Хм

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Тръмп":

    Един малък супергерой, който прави смешна Магучая.

    16:37 23.04.2026

  • 24 Верно

    2 1 Отговор
    Зеления атакува с г..@ !

    16:37 23.04.2026

  • 25 Владимир Путин, президент

    2 4 Отговор

    До коментар #20 от "Ами":

    "...Ха сега виж..."

    Всичко свързано с Русия е една сатира, пародия, хумореска. Пълната безнадежност....

    Коментиран от #48

    16:37 23.04.2026

  • 26 Удри , Володимире

    2 1 Отговор
    Удри там , където най -боли ... С вовката не пробвай , що има 3000 и висше обстановки , около Валдая ... А и сега копа тунел , към Ким Чо ..

    16:37 23.04.2026

  • 27 Българин

    1 0 Отговор
    Удри баце!

    16:38 23.04.2026

  • 28 Цензура

    2 1 Отговор
    Само че за разлика от вас Русия не проси, гнъсен бokлyк, дори външен дълг не емитира като вашите господари. И Русия ви удря там където завинаги ще ви боли - изтрeбва мъжете ви и ви отнема най-богатите територии.

    16:38 23.04.2026

  • 29 Само питам

    2 1 Отговор
    Чичо Дони официално кани Путин на срещата на Г20 в краварника .

    Европейските пудели ще стачкуват ли ?!

    16:38 23.04.2026

  • 30 Защото

    3 2 Отговор

    До коментар #21 от "Майор Мишев":

    Украина е Русия.

    Коментиран от #45, #47

    16:38 23.04.2026

  • 31 Героят на Украйна

    2 5 Отговор
    Зеленски пише история и един ден на името му ще се кръщават улици, площади и училища в цяла Европа!

    16:39 23.04.2026

  • 32 Швейк

    1 3 Отговор
    Железният Зеленски не се предава никога , за разлика от вечно криещият се кремълски мушморок.

    16:39 23.04.2026

  • 33 Дон Корлеоне

    1 1 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #36

    16:39 23.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 теле зрител

    3 0 Отговор
    Гледам укрите се мотаят край Кремъл .
    Днес утре ще го превземат ... ха ха ха

    16:40 23.04.2026

  • 36 Само питам

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Дон Корлеоне":

    Хаяско баща ти ли беше ?

    16:40 23.04.2026

  • 37 Горски

    3 2 Отговор
    От тази помощ която ЕС дава на Украйна . Всеки Българин дължи 500- евро . Само казвам че едно семейство от 4- члена вече е 2000- евро в дълг . Да не си мислят че тези помощи идват от небето. "Украйна вече е в толкова голяма трагедия, че трябва да намерим начин да се справим с това по паралелен начин". А иначе НАТО и Запада не воюват с Русия. Малка Украйна била мачкала Русия. Руснака не ставал за войник. И още такива глупости. Ако не беше цялото НАТО зад гърба на Украйна наистина всичко щеше да е свършило за 3 дни. Не чакайте бе, бийте се, войната си е ваша, не на САЩ! Не те ли срам само да просиш и да цивриш за помощ отвън бе зелен? Поне малко мъжко досойнство нямаш ли бе? 4-та година вече, Зеленски и военната хунта в Украйна избиват Украйнците. Никой не пита украинският народ - искат ли да воюват! Никой! Една шепа хора причиниха смъртта на стотици хиляди украйнци под претекст, че защитават страната си! Ей сега ще ми наскачате - Русия е агресора. Да ама не. Който мисли така има много къса памет, деменция да си го кажем направо. Един факт ще посоча (измежду многото). 2014г. Украйна е осъдена от Европейският съд за геноцида и масовото избиване на руснаци в Донецк и Луганск.

    Коментиран от #54

    16:40 23.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Ф-16, модел 1976 год.

    2 0 Отговор
    Където "ги боляло руснаците" , а?? А ТЕ ГЪДЕЛИЧКАТ УКРИТЕ, МАЙТАПЯТ СЕ С ТЯХ, ТА ОТ ГЪДЕЛ СА ЗАГИНАЛИ НАД 1,5 МИЛИОНА МЛАДЕЖИ И МЪЖЕ,/за осакатените, без ръце, крака, очи, да не говорим.... Сигурно са още 3 милиона!! Украйна загина, вече стези разрушения, емигрирали над 12 милиона хора, плюс гореизброените жертви!! ЗА СЛЕДВАЩИТЕ 50 ГОДИНИ УКРАЙНА РЕАЛНО НЯМА ДА СЪЩЕСТВУВА ЗА СВЕТА!!

    16:41 23.04.2026

  • 40 Рокси

    3 0 Отговор
    “Лукойл” предявява иск за 3 млрд. евро срещу България
    Прекратяването на концесията нарушава основни принципи на правовата държава.

    Ами сега, кой ще ги плати тия пари?

    Коментиран от #59

    16:41 23.04.2026

  • 41 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    1 0 Отговор
    Когато Англичаните избили пещерняците от Британия Англия е била цветуща държава
    Сърцето на Англосаксонска Англия се възцарило на целият остров,а всички останали клети келти шотландци британци ирландци и римски гости са били натирени в краищата на острова

    16:41 23.04.2026

  • 42 Хаха

    1 0 Отговор
    Абе не знам какво "поразявате", ама "напредвате" не към Крим, а в обратна посока!
    Същевременно зеления, а не Путин рИве за "спешни" преговори с Русия в Истанбул, явно удобно "забравил", че лично той с Указ забрани такива още през 2022 г., а Указа не е отменен....

    16:42 23.04.2026

  • 43 Ами

    1 3 Отговор

    До коментар #20 от "Ами":

    Над 1 милион кобзончици.Мда.

    Коментиран от #46, #53

    16:42 23.04.2026

  • 44 канят Русия на Г20

    2 0 Отговор
    Я, еврозелките КАК ще стоят до Руснак?!

    Предистория - министърката на външните работи, Мара Габриелката, НАПУСНА Срещата на ОССЕ в Скопие, за ДА ИЗБЕГНЕ ПРИСЪСТВИЕТО на Лавров.

    16:42 23.04.2026

  • 45 Майор Деянов, на всеки километър

    2 2 Отговор

    До коментар #30 от "Защото":

    "...Украина е Русия..."

    Украйна беше Русия преди 100 години.
    Видя че от руснак человек не става и бега !!!
    Няма народ, племе и държава в тоя свят, която да иска с Русия, да е в Русия. Дори Ким се смее гледайки пропадлия бездарен монголяк ☝️

    Коментиран от #51

    16:42 23.04.2026

  • 46 ха ха ха ...

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "Ами":

    Два милиона укри на концерта .
    Свети Петър раздава билетите !

    16:43 23.04.2026

  • 47 Майор Мишев

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Защото":

    Хубууй , ама нещо много се проточиха нещата,що не бомбандират руснаците в Киев центровете за вземане на решения ,рада ,мрада ,Зелен дъс Ски и т.н.Тогава да не се сърдят руснаците ,че укро дронове удрят цивилни цели и обстрелват и цивилни граждани .

    16:43 23.04.2026

  • 48 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Владимир Путин, президент":

    Той и националния ти празник пак с Русия свързан:)А както казваше Ванга:"връзките между народите ни е дадена Свише и нищо не може да я разруши и Слава Богу:)Проблемът е че и американският баш пророк Едгар Кейси пък нарича Русия "Фар на надеждата" за човечеството :))))

    16:44 23.04.2026

  • 49 Как

    0 0 Отговор
    Няма да е лошо да организират и няколко терористични акта в Москва. Да взривят метро голяма зала оживен площад. Не им стига капацитета и въображението на Украйнците.

    16:44 23.04.2026

  • 50 мичмана

    2 2 Отговор
    Краварите разбраха, че могат да имат само изгода, ако работят с Русия. Само баба Урсулина все още хвърля на вятъра наши пари, мислейки с малкия си мозък, че зеленият ще може да срази Русия. Досега, благодарение на продажната си политика, тя се прострелваше в краката, но вече посяга и към главата си. Заради малоумието й обаче патим и ние. Крайно време е нашите политици да й обърнат гръб, а по-добре ще е да подпомогнат изхвърлянето й от европейската политика.

    Коментиран от #57

    16:45 23.04.2026

  • 51 Архимандрисандрит Бибиян

    2 1 Отговор

    До коментар #45 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Лап Пай У Йотт бре хъесоссс,кво ми пелтечиш !

    16:45 23.04.2026

  • 52 Зеленски бомби Путин

    0 1 Отговор
    Зеленски агресор, Путин жертва

    16:45 23.04.2026

  • 53 Абе

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Ами":

    Те затова размерите 1000 ма 40:))

    16:45 23.04.2026

  • 54 Румен Радев, разведчика

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Горски":

    "...Всеки Българин дължи 500- евро..."

    С радост ги давам и още толкоз ще дам, само да не видя жив руснак в китна България и Лада по нашите пътища....☝️😁

    16:45 23.04.2026

  • 55 на срещите на Г20..;

    1 0 Отговор
    Преди, на подобни срещи, канеха и Зеленски и Урсула. Сега не ги канят.

    16:46 23.04.2026

  • 56 Аз съм веган

    1 0 Отговор
    Бензиностанцията остава без бензин.Смех.

    Коментиран от #62

    16:46 23.04.2026

  • 57 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "мичмана":

    Бомбят Путин с натовско оръжие. САЩ трупат пачки. Това е ползата от работата с Русия.

    16:46 23.04.2026

  • 58 Обикновен човек

    1 0 Отговор
    ВЕЛИК!!!

    16:47 23.04.2026

  • 59 Майор Деянов, на всеки километър

    2 2 Отговор

    До коментар #40 от "Рокси":

    Как кой ,Ганя Цар.Вулла ще ги плати както винаги .

    Коментиран от #64

    16:47 23.04.2026

  • 60 Русия...огромна мишена

    2 1 Отговор
    За ударите на натовското оръжие

    16:48 23.04.2026

  • 61 фон дер и потника

    1 2 Отговор
    не са фактори, а политически мумии
    ...до две години тоя Ес няма да е същия .
    ..ще ги изринат както тук в България ...

    16:48 23.04.2026

  • 62 АсанБГ

    0 2 Отговор

    До коментар #56 от "Аз съм веган":

    Оббла Дай веган,пожали непълнолетните козичката Доротея и братчето и Стоянчо !

    16:48 23.04.2026

  • 63 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 1 Отговор
    Удри Зельо руските захватчици. Не ги жали.

    Коментиран от #65

    16:49 23.04.2026

  • 64 Рокси

    1 1 Отговор

    До коментар #59 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    стига ги напъва тия две гънки !
    срам си за човешкия род .
    фикуса ми е по умен от тебе .

    16:49 23.04.2026

  • 65 ГОЛЯМ СМЯХ

    1 2 Отговор

    До коментар #63 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Без участието на Путин и Русия не може да бъде решен нито един международен проблем в света.

    Коментиран от #69

    16:49 23.04.2026

  • 66 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 0 Отговор
    Войната са пренесе в Русия, резултат от ПВОто на Путин.

    16:50 23.04.2026

  • 67 Дедо Пич

    1 0 Отговор
    Като видя де белия, ТръмпИ почна да се мазни на ВОВАТА!

    16:50 23.04.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "ГОЛЯМ СМЯХ":

    Путин го нема ни във Венецуела ни в Иран. Кой ли го пита него

    16:51 23.04.2026

