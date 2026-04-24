Ливан настоява за пълно изтегляне на Израел като условие за споразумение

Министър-председателят на Ливан Науаф Салам заяви, че страната няма да подпише никакво споразумение, ако то не предвижда пълно изтегляне на израелските сили от ливанска територия, съобщава агенция ННА, предава БТА.

Той категорично се противопостави на създаването на „буферна зона“ или на каквато и да е форма на продължаващо израелско присъствие, като подчерта, че това би възпрепятствало завръщането на разселените хора и възстановяването на страната.

Изявлението беше направено след среща с френския президент Еманюел Макрон в Париж. По думите на Салам водените с посредничеството на САЩ преговори имат за цел да използват влиянието на Вашингтон в процеса.

Ливанският премиер акцентира и върху необходимостта държавата да запази монопол върху оръжията, като посочи, че се отчита напредък в процеса на разоръжаване и прилагането на мерки за сигурност.

Според него този процес е поетапен и е тясно свързан с укрепването на ливанските въоръжени сили.