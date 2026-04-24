Ливан настоява за пълно изтегляне на Израел като условие за споразумение

Ливан настоява за пълно изтегляне на Израел като условие за споразумение

24 Април, 2026 15:10 897 25

Премиерът Науаф Салам отхвърля буферни зони и подчертава нуждата от държавен контрол върху оръжията

Ливан настоява за пълно изтегляне на Израел като условие за споразумение - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Министър-председателят на Ливан Науаф Салам заяви, че страната няма да подпише никакво споразумение, ако то не предвижда пълно изтегляне на израелските сили от ливанска територия, съобщава агенция ННА, предава БТА.

Той категорично се противопостави на създаването на „буферна зона“ или на каквато и да е форма на продължаващо израелско присъствие, като подчерта, че това би възпрепятствало завръщането на разселените хора и възстановяването на страната.

Изявлението беше направено след среща с френския президент Еманюел Макрон в Париж. По думите на Салам водените с посредничеството на САЩ преговори имат за цел да използват влиянието на Вашингтон в процеса.

Ливанският премиер акцентира и върху необходимостта държавата да запази монопол върху оръжията, като посочи, че се отчита напредък в процеса на разоръжаване и прилагането на мерки за сигурност.

Според него този процес е поетапен и е тясно свързан с укрепването на ливанските въоръжени сили.


  • 1 ДрайвингПлежър

    19 3 Отговор
    И с пълно право!!! Крадливата израелска пасмина трябва да бъде изхвърлена обратно в пустинята да скитосва докато се научи да не краде!

    Коментиран от #4

    15:23 24.04.2026

  • 3 След

    3 11 Отговор
    разформироване на хизбула, няма да има проблем.

    15:31 24.04.2026

  • 4 Единствените

    5 15 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    крадци в момента са руските комплексари и техните лакеи, между които и българските копейки.

    15:33 24.04.2026

  • 5 българина

    17 4 Отговор
    уж са умни хора ливанците, а още не са разбрали, че евреите искат и ше вземат ЦЕЛИЯ ЛИВАН, ПАЛЕСТИНА, ЗАПАДЕН БРЯГ, ЙОРДАНИЯ И ЧАСТИ ОТ СИРИЯ И ИРАК! с мрънкане не става. Да правят колация всички араби и неараби от региона и да ги измитат богоизбраните!

    Коментиран от #7, #8, #17

    15:33 24.04.2026

  • 6 Путинофилите

    3 12 Отговор
    толкова е закъсаха, че реачитеат едниствено на фанатизирани чалми.

    15:33 24.04.2026

  • 7 Липсата

    4 7 Отговор

    До коментар #5 от "българина":

    на анлитичен ум е показателна, Тя води след себе си алчност типична само за невзрачна копейка. Това с неуки и злобни същества, мразещи цивилизацията.

    15:36 24.04.2026

  • 8 Разбитото

    3 7 Отговор

    До коментар #5 от "българина":

    от руска пропаганда съзнание на копейката го води към невзрачно съществуавне на маргинал.

    15:38 24.04.2026

  • 9 За путинофилите

    2 8 Отговор
    едниствения начин на съществуване е робството, 150 години явно не са достатъчни да се излекуват от този елементарен синдром.

    15:39 24.04.2026

  • 10 Видиш

    2 6 Отговор
    лу слабоумие, знай, то е формирано от русоробставо примесерно с турско кафе.

    15:41 24.04.2026

  • 11 Путинофилията

    3 7 Отговор
    води до слаба държава.

    Коментиран от #12

    15:42 24.04.2026

  • 12 хахаха

    10 2 Отговор

    До коментар #11 от "Путинофилията":

    а зеленофилията да какво води

    16:00 24.04.2026

  • 13 А кой ще обезоръжи Хизбула?

    5 9 Отговор
    Ливанската армия не може, мироопазващите сили отказват, Хизбула и те не се саморазоръжават. Както винаги Израел ще свърши черната работа.

    Коментиран от #15

    16:11 24.04.2026

  • 14 44 години Хизбула паразитира в Ливан

    5 7 Отговор
    Това е най-голямата терористична армия в света. Заедно с резервистите стига 100 000 въоръжени бойци. Финансира се от Иран и паразитира в Ливан. Ал Шаара ги изгони от Сирия.

    16:14 24.04.2026

  • 15 българина

    8 3 Отговор

    До коментар #13 от "А кой ще обезоръжи Хизбула?":

    и защо Хизбула трябва да се разоражи???? прозззз второс като за проззти хора, КОЕ ВЪЗНИКВА ПЪРВО, ИЗРАЕЛ ИЛИ ХИЗБУЛА?

    16:16 24.04.2026

  • 16 оня с коня

    1 6 Отговор
    Ливан май не разбира че докато приютява Врагът на Израел - Хизбула,нещата няма се оправят?

    16:22 24.04.2026

  • 17 Чак Ирак ли

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "българина":

    искат да завладеят Израел бе, гений?
    Я пак погледни картата?

    Аналитик,, та дрънка!

    16:26 24.04.2026

  • 18 дядото

    5 2 Отговор
    ливан и останалите арабски държави май не разбират,че докато не се обединят и не разгонят отново евреите по света,мир в региона няма да има

    Коментиран от #21

    16:28 24.04.2026

  • 19 Тия чаршаф...

    2 5 Отговор
    Терористи не мое а искат НИЩО! Другите Козеловъри, камиларе, амуджи и АЯТОЛАСИ... ТОЖЕ!
    Ше ручат и кютеко и..у . йот!!
    У ДРИ БИБИ..УДРИ.И.И

    16:30 24.04.2026

  • 20 Нещастници

    3 0 Отговор
    тоз не разбра ли, ще докато говори глупости, ливан ще изчезне завинаги? да гледа Палестина, Ливан са следващите, мързеливи тъ паци

    16:32 24.04.2026

  • 21 Чиниш ми се коджа ми ти..

    1 4 Отговор

    До коментар #18 от "дядото":

    проЗДТ!! Хехехехехехе
    Кой балама ше се ..обединява пред...Атомо?
    Хехехехехехе

    16:32 24.04.2026

  • 22 ЛИВАНЦИТЕ НИКОГА НЕ СА

    4 1 Отговор
    ИМАЛИ ЧИТАВИ ПОЛИТИЦИ И ВОДАЧИ.КОРУПЦИЯ ДО УШИТЕ,ПРОДАВАТ СЕ НА ДРЕБНО НА ЕВРЕИТЕ А ПОСЛЕ ПИСКАТ. САМО ПАТРИОТИТЕ ОТ ХИЗБУЛАХ МИЛЕЯТ ЗА ДЪРЖАВАТА СИ.

    16:50 24.04.2026

  • 23 мух льов ци

    2 1 Отговор
    И кви аргументи ще сложите на масата? Дори не можете да си контролирате терористичната групировка Хамас, която няма общо с ливанската армия. Кви сте вие да поставяте условия?

    16:54 24.04.2026

  • 24 Горски

    1 1 Отговор
    Окупаторите целенасочено нападат журналистите и избиват и прогонват цивилните, за да няма кой да им пречи. За Геноцида на ционистите Всички си Траят! Няма писъци и истерия, както срещу Русия и бонус палави Санкции, които Закопаха бивша Европа. Това са изроди, които не заслужават да живеят, а цялата "демократична" общност ги подкрепя. Явно вътрешно целият човеколюбив запад е звяр с човешко лице. Само чичко АДОЛФ оправяше тази смрад като народ, но жалко,че го няма. Къде са Международните Кукумявки да лаят Клекнали и да налагат Санкции като на РУСИЯ? Онзи с мустачките не успя да си свърши работата. Всички ние/, които не сме евреи можем да бъдем убивани от евреите и това не е престъпление.Тоест те могат да избият целия свят и да са невинни.Ционизмът е най-висшата форма на нацизма! Ционистки Израел е държава на основата на религиозна доктрина. Това е опасно за световния мир!Единственото по-лошо от нацистка Германия е държавата Израел! Отворете си очите! Дилемата днес е : Израел или човечеството!

    17:55 24.04.2026

  • 25 Тити

    2 0 Отговор
    Докато Хизбула е в Ливан няма да ги остави на мира.

    18:12 24.04.2026