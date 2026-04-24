ЕС: Рано е за облекчаване на санкциите срещу Иран

24 Април, 2026 17:59 1 021 29

Брюксел настоява за свободно корабоплаване през Ормузкия проток и обвързва евентуални промени с бъдещо споразумение

Ели Стоянова

Все още е преждевременно да се обсъжда смекчаване на санкциите срещу Иран, заявиха председателят на Европейския съвет Антонио Коща и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след срещата на европейските лидери в Кипър, съобщава Ройтерс, цитирана от БТА.

В същото време германският канцлер Фридрих Мерц отбеляза, че Европейският съюз би могъл да пристъпи към постепенно облекчаване на санкционния режим, ако бъде постигнато цялостно споразумение с Техеран.

Коща подчерта значението на свободното корабоплаване през Ормузкия проток, като заяви, че той трябва да бъде незабавно отворен без ограничения и такси, при пълно спазване на международното право.

Изявлението му беше направено след работна среща с лидерите на Ливан, Сирия, Египет и Йордания, на която бяха обсъдени регионалната сигурност и последиците от напрежението в Близкия изток.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коста

    36 2 Отговор
    Защо срещу Иран има санкции но не и срвщи Израел и САЩ?

    Коментиран от #7

    18:02 24.04.2026

  • 2 А КОГА ЩЕ ИМА САНКЦИИ

    37 2 Отговор
    ЗА САЩ И ИЗРАЕЛ ?!

    Коментиран от #11

    18:03 24.04.2026

  • 3 Западна смрад и мракобесие

    32 2 Отговор
    Режимът на Ротшилд - кървав и потиснически.

    18:03 24.04.2026

  • 4 Родина

    29 2 Отговор
    Суецкия канал, събира такси . Защо Иран да не събира ? Лицемери !

    18:03 24.04.2026

  • 5 ЕС политиците имат

    30 2 Отговор
    спешна нужда от деолигофренизация.

    18:04 24.04.2026

  • 6 Урсула фон дер Лайен, председател

    2 30 Отговор
    ЕС разработва 21-ви пакет тежки санкции за Русия !!!
    Санкции докато Федерацията съществува.
    Русия заминава в Каменната ера ☝️

    18:04 24.04.2026

  • 7 666

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "Коста":

    Заради такива като вас дето гоните мафията с... гласуване.

    18:04 24.04.2026

  • 8 Боже..... Боже прибери си вересиите

    29 2 Отговор
    Не мога да повярвам че такива нищожества управляват европейският съюз.
    Съединените щати Русия и Китай не ги отчитат за фактор а те всяка седмица си правят по една сбирка ядене пиене тези три работи и нищо...... Едно огромно нищо

    Коментиран от #12

    18:04 24.04.2026

  • 9 Хаген Дас

    30 2 Отговор
    Тези имат ли връзка с главния! Да санкционираш нападната държава и да очакваш в замяна да ти дава нещо! Слабоумието и зависимостта на ЕС ще ги разпадне!

    18:05 24.04.2026

  • 10 Горски

    23 3 Отговор
    Главната брюкселска корупционерка дава на Зеления киевски корупционер 30 млрд.да се бори със себе си! Ще падне упорита борба, до пълното усвояване на сумата. Изобличените украински корупционери ще избягат с лични си яхти и самолети в палатите си в Израел и Лондон, за да харчат в самота откраднатите милиарди... Да живеят европейските данъкоплатци и Урсула фон дер Лайен! Такава ни е орисията. вероятно многовековното присъствие се е отразило тежко на генофонда. отделно, че е лишило популацията от това, което другаде е национален елит. в резултат, винаги сме от страната на булката. що се отнася до другите мизерници, озовали се в нашето положение - за нас това няма значение, каквито и да са причините. Парите за социални привилегии на гражданите на ЕС ги източва Украйна. Фактически ЕС плаща сметката на тая американска война и за членките и обикновения гражданин остава един Меркосур. По-правилното заглавие е "ЕС подарява 90 млрд на Украйна, за да бъдат окрадени". По-важният въпрос е откъде ще дойдат парите? Печатане или заем?

    Коментиран от #14

    18:05 24.04.2026

  • 11 ФАКТ

    5 17 Отговор

    До коментар #2 от "А КОГА ЩЕ ИМА САНКЦИИ":

    Западният режим не е длъжен да търгува с никого. По желание е.
    Иран може да се обърне към милиционерите или към Китай.

    18:05 24.04.2026

  • 12 Оди у Русиа

    2 24 Отговор

    До коментар #8 от "Боже..... Боже прибери си вересиите":

    Дедова ли ми крепиш още в ЕС?

    Коментиран от #23

    18:06 24.04.2026

  • 13 Гост

    16 3 Отговор
    Европейският съюз все повече се превръща на говорилня - празнодумци, с огромни претенции за реални комисионни воден от брюкселските луди жаби.

    18:07 24.04.2026

  • 14 Хаген Дас

    12 2 Отговор

    До коментар #10 от "Горски":

    Да а в същото време войниците му гладуват на фронта отслабнали с по 30-40 килограма! И това е статия на Гардиън!

    Коментиран от #16, #18

    18:08 24.04.2026

  • 15 ЪХЪ

    7 2 Отговор
    А сега ревни!

    18:09 24.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ДрайвингПлежър

    16 3 Отговор
    Иран ли нападна някой, че нещо ми се губи тоя момент...

    Новия лозУнг на Европата - Винаги на грешната страна на историята!

    Коментиран от #26

    18:14 24.04.2026

  • 18 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 16 Отговор

    До коментар #14 от "Хаген Дас":

    Клепар, коя година се пада от тридневната специална военна операция?

    18:14 24.04.2026

  • 19 долу ес

    17 2 Отговор
    сиреч, краварите напада държава, после ЕС казва, че нападания заслужава санкцииииии!!!! ами наложете и на украйна бе ваща ма и ца лицемерна!

    18:16 24.04.2026

  • 20 Брюкселските

    11 0 Отговор
    Умници ще изразходят резервите на нефт и газ и да видим тогава кочината Европа какво ще прави .

    18:33 24.04.2026

  • 21 Бравус бре

    8 0 Отговор
    Значи ти подписваш споразумение и се задължаваш да го спазваш а аз бих могъл да си помисля да облекча санкциите и то постепенно. А като мине време може и да забравя да ги облекча. Колко трябва да си въобразяваш че си всемогъщ че да вярваш в такава възможност.

    18:39 24.04.2026

  • 22 Ти да видиш

    8 0 Отговор
    Тия на кви се правят бе!?
    Реално , Иран е наложил санкции на еврофашисткия съюз и сега фашистите начело с внучката на един отявлен хитлерист Урсула се гърчат като глисти.

    18:40 24.04.2026

  • 23 Е защо пък в Русия

    7 1 Отговор

    До коментар #12 от "Оди у Русиа":

    Може да отида в съединените щати или Китай.
    Защо на всички розови понита когато им кажеш истината те веднага те обявяват за путинист.
    Наистина живеем в смешен съюз със смешни обитатели.

    18:49 24.04.2026

  • 24 ами

    8 1 Отговор
    санкции му е майката, я русията как се оправи икономически след 20я пакет и в очакване на 21 я, а и ес друго не може да прави, няма думата за нищо

    18:50 24.04.2026

  • 25 Смешник

    6 1 Отговор
    Ами като има санкции няма петрол Важното е за Зеления да има

    18:56 24.04.2026

  • 26 Смешник

    7 1 Отговор

    До коментар #17 от "ДрайвингПлежър":

    Лошото е че и ние сме от тая страна на Урсулите Дано Радев пооправи нещата

    18:58 24.04.2026

  • 27 Майна

    2 1 Отговор
    Ха ха ха
    Че какво санкции сте направили вие?
    Тръмп ясно ви каза, че след като блокира притока сам, а вие отказахте, изобщо не му трябвате
    Егати и смешниците.., нали не искахте блокада и преминаване

    19:17 24.04.2026

  • 28 а такаааа

    1 0 Отговор
    Така блажат от ДДС яко. Колкото са по-високи цените, толкова повече се ояждат тези!

    19:42 24.04.2026

  • 29 Дааааа,

    0 0 Отговор
    егати новината - наложили санкции на Иран,
    нямам думи,

    20:30 24.04.2026

