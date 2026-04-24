ЕС: Рано е за облекчаване на санкциите срещу Иран

Все още е преждевременно да се обсъжда смекчаване на санкциите срещу Иран, заявиха председателят на Европейския съвет Антонио Коща и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след срещата на европейските лидери в Кипър, съобщава Ройтерс, цитирана от БТА.

В същото време германският канцлер Фридрих Мерц отбеляза, че Европейският съюз би могъл да пристъпи към постепенно облекчаване на санкционния режим, ако бъде постигнато цялостно споразумение с Техеран.

Коща подчерта значението на свободното корабоплаване през Ормузкия проток, като заяви, че той трябва да бъде незабавно отворен без ограничения и такси, при пълно спазване на международното право.

Изявлението му беше направено след работна среща с лидерите на Ливан, Сирия, Египет и Йордания, на която бяха обсъдени регионалната сигурност и последиците от напрежението в Близкия изток.