Само пет кораба са преминали през Ормузкия проток за последните 24 часа

24 Април, 2026 18:50, обновена 24 Април, 2026 18:48 976 12

Само няколко плавателни съда преминават за 24 часа, докато залавяния и санкции засилват несигурността

Само пет кораба са преминали през Ормузкия проток за последните 24 часа
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Едва пет кораба, сред които и ирански танкер за петролни продукти, са преминали през Ормузкия проток в последните 24 часа, показват данни от платформи за проследяване на морския трафик, цитирани от Ройтерс. За сравнение, преди началото на конфликта средният дневен поток е достигал около 140 плавателни съда, предава БТА.

В същото време тази седмица Иран е конфискувал два контейнеровоза, а САЩ продължават ограниченията върху иранските пристанища, което допълнително усложнява обстановката в региона.

Според експерти от корабоплавателната индустрия нормалният трафик няма да се възстанови без стабилно прекратяване на огъня и гаранции за безопасност от двете страни в конфликта.

Представители на морски организации предупреждават, че алтернативните маршрути около Иран и Оман са с ограничен капацитет и не могат да поемат стандартните обеми търговия през протока.

Сред регистрираните движения е и танкерът „Ники“, плаващ под ирански флаг и включен в санкционни списъци на САЩ, който е напуснал района без ясно обявена дестинация.

Междувременно международни корабни компании отчитат повишен риск след поредица от инциденти, включително залавяне на съдове в близост до стратегическия морски път.

Според анализатори дори частично отворен Ормузки проток не гарантира безопасност за екипажи и товари, докато стотици кораби и хиляди моряци остават блокирани в Персийския залив на фона на продължаващата нестабилност.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 От снимката се вижда ясно

    5 1 Отговор
    Кривината на земята обаче плоскоземците не я виждат🤣🤣🤣

    18:49 24.04.2026

  • 2 гейлорд кукорчу

    2 0 Отговор
    коженият параход пренина през/в мен

    18:50 24.04.2026

  • 3 си дзън

    7 0 Отговор
    И защо дедо Дончо пуска ирански кораби не се разбра.

    18:59 24.04.2026

  • 4 Майна

    4 2 Отговор
    Нито един не е преминал?
    Откъде е информацията ви?

    19:12 24.04.2026

  • 5 Цените на Втечнен Природен Газ

    3 2 Отговор
    Цените на Втечнен Природен Газ в Европа ще се повишат още повече след изоставянето на руския втечнен природен газ.
    Цените на газа в Европа ще нараснат още по-силно след решението на властите на ЕС да се откажат от руския втечнен природен газ.

    От събота Европейският съюз ще забрани закупуването на руски втечнен природен газ на краткосрочна основа (спот пазар) — и това е в момент, когато войната в Иран сериозно нарушава световните доставки на енергия.

    Доставките по дългосрочни договори могат да продължат до края на годината.

    Сега ЕС осигурява около 12% от нуждите си от газ за сметка на доставките от Русия.

    Междувременно базовата цена на газа в региона вече е скочила с около 40% поради конфликта в Близкия изток.

    19:14 24.04.2026

  • 6 бай Даньо

    2 2 Отговор
    Тя кривината на земята се вижда от всеки самолет на 10 км височина ама то те горките не виждат дори кривината в политиката на оранжевия па кво остава за тая ...

    19:27 24.04.2026

  • 7 Ъъъ

    5 0 Отговор
    7 подводни кабела, които отговарят за 97%от интернет трафика в региона ще бъдат прекъснати, ако САЩ подновят атаките си срещу Иран, а отделно от кабелите, 7 ключови рафинерии е Залива са приоритетни цели на иранците.

    Коментиран от #9

    19:47 24.04.2026

  • 8 Възраждане

    3 0 Отговор
    Пет, пет, ама това са свежи 10 милиона долара в биткойни за Аятоласите

    19:50 24.04.2026

  • 9 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 4 Отговор

    До коментар #7 от "Ъъъ":

    Да си чувал за интернет чрез сателити....

    Коментиран от #10

    19:52 24.04.2026

  • 10 Ъъъъ

    1 3 Отговор

    До коментар #9 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Абсолютно!
    Всички банки в региона разчитат на Стсрлинк.

    Коментиран от #11

    19:57 24.04.2026

  • 11 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ъъъъ":

    Банките разчитат на кабелен интернет...да не верваш.

    Коментиран от #12

    20:17 24.04.2026

  • 12 Ъъъ

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    "Банките разчитат на кабелен интернет...да не верваш."

    Този коментар е показателен за невежеството ти!

    20:32 24.04.2026

