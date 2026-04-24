Само пет кораба са преминали през Ормузкия проток за последните 24 часа

Едва пет кораба, сред които и ирански танкер за петролни продукти, са преминали през Ормузкия проток в последните 24 часа, показват данни от платформи за проследяване на морския трафик, цитирани от Ройтерс. За сравнение, преди началото на конфликта средният дневен поток е достигал около 140 плавателни съда, предава БТА.

В същото време тази седмица Иран е конфискувал два контейнеровоза, а САЩ продължават ограниченията върху иранските пристанища, което допълнително усложнява обстановката в региона.

Според експерти от корабоплавателната индустрия нормалният трафик няма да се възстанови без стабилно прекратяване на огъня и гаранции за безопасност от двете страни в конфликта.

Представители на морски организации предупреждават, че алтернативните маршрути около Иран и Оман са с ограничен капацитет и не могат да поемат стандартните обеми търговия през протока.

Сред регистрираните движения е и танкерът „Ники“, плаващ под ирански флаг и включен в санкционни списъци на САЩ, който е напуснал района без ясно обявена дестинация.

Междувременно международни корабни компании отчитат повишен риск след поредица от инциденти, включително залавяне на съдове в близост до стратегическия морски път.

Според анализатори дори частично отворен Ормузки проток не гарантира безопасност за екипажи и товари, докато стотици кораби и хиляди моряци остават блокирани в Персийския залив на фона на продължаващата нестабилност.