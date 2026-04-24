Само пет кораба са преминали през Ормузкия проток за последните 24 часа

Едва пет кораба, сред които и ирански танкер за петролни продукти, са преминали през Ормузкия проток в последните 24 часа, показват данни от платформи за проследяване на морския трафик, цитирани от Ройтерс. За сравнение, преди началото на конфликта средният дневен поток е достигал около 140 плавателни съда, предава БТА.
В същото време тази седмица Иран е конфискувал два контейнеровоза, а САЩ продължават ограниченията върху иранските пристанища, което допълнително усложнява обстановката в региона.
Според експерти от корабоплавателната индустрия нормалният трафик няма да се възстанови без стабилно прекратяване на огъня и гаранции за безопасност от двете страни в конфликта.
Представители на морски организации предупреждават, че алтернативните маршрути около Иран и Оман са с ограничен капацитет и не могат да поемат стандартните обеми търговия през протока.
Сред регистрираните движения е и танкерът „Ники“, плаващ под ирански флаг и включен в санкционни списъци на САЩ, който е напуснал района без ясно обявена дестинация.
Междувременно международни корабни компании отчитат повишен риск след поредица от инциденти, включително залавяне на съдове в близост до стратегическия морски път.
Според анализатори дори частично отворен Ормузки проток не гарантира безопасност за екипажи и товари, докато стотици кораби и хиляди моряци остават блокирани в Персийския залив на фона на продължаващата нестабилност.
4 Майна
Откъде е информацията ви?
5 Цените на Втечнен Природен Газ
Цените на газа в Европа ще нараснат още по-силно след решението на властите на ЕС да се откажат от руския втечнен природен газ.
От събота Европейският съюз ще забрани закупуването на руски втечнен природен газ на краткосрочна основа (спот пазар) — и това е в момент, когато войната в Иран сериозно нарушава световните доставки на енергия.
Доставките по дългосрочни договори могат да продължат до края на годината.
Сега ЕС осигурява около 12% от нуждите си от газ за сметка на доставките от Русия.
Междувременно базовата цена на газа в региона вече е скочила с около 40% поради конфликта в Близкия изток.
19:14 24.04.2026
