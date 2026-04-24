Tasnim: Иран задържа използвания от американците кораб „Епаминонда“

Tasnim: Иран задържа използвания от американците кораб „Епаминонда“

24 Април, 2026 23:41, обновена 24 Април, 2026 23:49 1 161 3

  • иран-
  • сащ-
  • кораб-
  • ормузки проток-
  • война

Плаващият под либерийски флаг кораб многократно е посещавал американски пристанища през последните шест месеца

Tasnim: Иран задържа използвания от американците кораб „Епаминонда“ - 1
Снимка: Instagram
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Корпусът на гвардейците на ислямската революция е конфискувал кораба „Епаминонда“, защото е бил използван от американските военни, съобщи информационната агенция Tasnim.

Според агенцията, плаващият под либерийски флаг кораб многократно е посещавал американски пристанища през последните шест месеца и е бил задържан от Корпуса „заради множество нарушения на морските правила“.

Според услугата за проследяване на кораби MarineTraffic, местоположението на „Епаминонда“ не е било актуализирано повече от два дни. Корабът е видян за последно в Оманския залив, западно от иранския град Кохестак.

По-рано гръцкото издание „Катимерини“ съобщи, че контейнеровозът „Епаминонда“, управляван от датската компания Maersk и нает от групата Technomar на гръцкия корабособственик Джордж Юрукос, е бил подложен на обстрел, докато е плавал близо до ирански води.

Екипажът на плавателния кораб под либерийски флаг се състои от 21 моряци, всички от които са граждани на Украйна и Филипините. Министерството на корабоплаването и островната политика на Гърция заяви, че корабът не е бил отвлечен, е бил неподвижен край иранския бряг и е бил под командването на капитана си.

Военноморските сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция от своя страна съобщиха за залавяне на два кораба, които „заплашват морската сигурност, нямат необходимите разрешителни и пречат на навигационните системи“, включително „Епаминонда“.


Иран (Ислямска Република)
  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    21 1 Отговор
    „заради множество нарушения на морските правила“ - Персите се гъбаркат с Рижото ПСЕ...

    23:55 24.04.2026

  • 2 Последния Софиянец

    9 1 Отговор
    Щом моряците са украинци е ясна работата.

    00:19 25.04.2026

  • 3 Украинските граждани носят лош късмет

    5 0 Отговор
    Да не забравяме ураинският капитан, който невлно разруши най-важният мост в Балтимор.

    00:38 25.04.2026

