Тръмп очаква крал Чарлз III в понеделник, във фокуса на разговорите ще са войната в Иран и ситуацията в НАТО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще обсъди войната в Иран и партньорството с НАТО на среща с крал Чарлз III на Великобритания следващата седмица във Вашингтон, съобщи Ройтерс.

Според агенцията, американският лидер е заявил, че ще повдигне въпроса за данък върху цифровите услуги във Великобритания.

Чарлз III ще направи държавно посещение в САЩ от 27 до 30 април. Очаква се той да се обърне към Конгреса и да бъде приет от Тръмп в Белия дом.

По-рано британските медии съобщиха, че Чарлз III възнамерява да използва предстоящото пътуване, за да подобри отношенията между Лондон и Вашингтон, които се влошиха поради нежеланието на Великобритания да влезе във война с Иран.

Позицията на Обединеното кралство предизвика критики от Тръмп, който заплаши да се оттегли от НАТО. Както отбеляза британската преса, Чарлз III възнамерява да подчертае важността на поддържането на трансатлантическото единство на среща с американския лидер.