Тръмп очаква крал Чарлз III в понеделник, във фокуса на разговорите ще са войната в Иран и ситуацията в НАТО

25 Април, 2026 06:48, обновена 25 Април, 2026 06:54 681 7

Визитата на британския монарх ще продължи до 30 април

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще обсъди войната в Иран и партньорството с НАТО на среща с крал Чарлз III на Великобритания следващата седмица във Вашингтон, съобщи Ройтерс.

Според агенцията, американският лидер е заявил, че ще повдигне въпроса за данък върху цифровите услуги във Великобритания.

Чарлз III ще направи държавно посещение в САЩ от 27 до 30 април. Очаква се той да се обърне към Конгреса и да бъде приет от Тръмп в Белия дом.

По-рано британските медии съобщиха, че Чарлз III възнамерява да използва предстоящото пътуване, за да подобри отношенията между Лондон и Вашингтон, които се влошиха поради нежеланието на Великобритания да влезе във война с Иран.

Позицията на Обединеното кралство предизвика критики от Тръмп, който заплаши да се оттегли от НАТО. Както отбеляза британската преса, Чарлз III възнамерява да подчертае важността на поддържането на трансатлантическото единство на среща с американския лидер.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    4 0 Отговор
    Тръмп очаква крал Чарлз III в понеделник, във фокуса на разговорите ще е:
    как да не заспиваме по време на официални срещи и как да доживеем до 120
    без да се изпускаме.

    06:57 25.04.2026

  • 2 ФАКТ

    2 0 Отговор
    Епщайн им е поръчал пица и на двамата мозъци

    06:58 25.04.2026

  • 3 Дабим

    2 0 Отговор
    За НАТО, да отиде някой наш генерал и да им разкаже българската поговорка: "Да би мирно седяло, не би чудо видяло" - ако разберат, разберат ... ако не ще се разпаднат от неразбирането си.

    Коментиран от #4

    07:03 25.04.2026

  • 4 си дзън

    2 6 Отговор

    До коментар #3 от "Дабим":

    И още една поговорка: "Лъжеш като дърт руснак"

    07:06 25.04.2026

  • 5 хехе

    5 0 Отговор
    чудя се кой от двамата е по-изкукуригал.

    Коментиран от #6, #7

    07:16 25.04.2026

  • 6 ФАКТ

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "хехе":

    Путлер

    07:38 25.04.2026

  • 7 Определено

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "хехе":

    Монарха...
    Да зареже прекрасната и млада Даяна за една изтърбушена дръта камила...

    07:51 25.04.2026