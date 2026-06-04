МААЕ изрази загриженост за удари в близост до Запорожката ТЕЦ

Международната агенция за атомна енергия изрази дълбока загриженост заради нападение в близост до Запорожката топлоелектрическа централа, предупреждавайки, че това може да застраши единствената останала електропреносна линия, която в момента подава електричество към окупираната от Русия Запорожка АЕЦ, предаде Укринформ, като цитира изявление, публикувано от МААЕ в Екс, пише БТА.

"МААЕ беше уведомена от Запорожката атомна електроцентрала, че близката Запорожка топлоелектрическа централа (ЗТЕЦ) – чийто разпределителен пункт помага за доставянето на електричество към Запорожката АЕЦ – е била подложена на тежък обстрел тази сутрин", заяви агенцията.

Екипът на МААЕ, разположен в Запорожката АЕЦ, е съобщил, че е видял лек дим в посока на топлоелектрическата централа и е чул звуци от военни действия.

Агенцията подчерта, че инцидентът поражда сериозни опасения относно единствената останала външна електропреносна линия, която захранва атомната централа.

"Инцидентът буди сериозна тревога за единствената останала електропреносна линия на Запорожката АЕЦ, която през последните седмици беше прекъсвана на няколко пъти, оставяйки централата изцяло зависима от аварийните дизелови генератори за електричеството, необходимо за охлаждането на шестте ѝ реактора и за избягване на риск от ядрена авария", подчертава МААЕ. "Засега електропроводът все още е свързан. Персоналът на ЗТЕЦ в момента се укрива заради нападението, според наличната информация", се казва още в изявлението.

През нощта на 2 срещу 3 юли Запорожката АЕЦ временно загуби външното си електрозахранване след изключването на електропровода "Феросплавна-1", припомня Укринформ.