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МААЕ изрази загриженост за удари в близост до Запорожката ТЕЦ
  Тема: Украйна

МААЕ изрази загриженост за удари в близост до Запорожката ТЕЦ

4 Юни, 2026 16:19 689 17

  • русия-
  • украйна-
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Инцидентът поражда сериозни опасения относно единствената останала външна електропреносна линия, която захранва атомната централа

МААЕ изрази загриженост за удари в близост до Запорожката ТЕЦ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Международната агенция за атомна енергия изрази дълбока загриженост заради нападение в близост до Запорожката топлоелектрическа централа, предупреждавайки, че това може да застраши единствената останала електропреносна линия, която в момента подава електричество към окупираната от Русия Запорожка АЕЦ, предаде Укринформ, като цитира изявление, публикувано от МААЕ в Екс, пише БТА.

"МААЕ беше уведомена от Запорожката атомна електроцентрала, че близката Запорожка топлоелектрическа централа (ЗТЕЦ) – чийто разпределителен пункт помага за доставянето на електричество към Запорожката АЕЦ – е била подложена на тежък обстрел тази сутрин", заяви агенцията.

Екипът на МААЕ, разположен в Запорожката АЕЦ, е съобщил, че е видял лек дим в посока на топлоелектрическата централа и е чул звуци от военни действия.

Агенцията подчерта, че инцидентът поражда сериозни опасения относно единствената останала външна електропреносна линия, която захранва атомната централа.

"Инцидентът буди сериозна тревога за единствената останала електропреносна линия на Запорожката АЕЦ, която през последните седмици беше прекъсвана на няколко пъти, оставяйки централата изцяло зависима от аварийните дизелови генератори за електричеството, необходимо за охлаждането на шестте ѝ реактора и за избягване на риск от ядрена авария", подчертава МААЕ. "Засега електропроводът все още е свързан. Персоналът на ЗТЕЦ в момента се укрива заради нападението, според наличната информация", се казва още в изявлението.

През нощта на 2 срещу 3 юли Запорожката АЕЦ временно загуби външното си електрозахранване след изключването на електропровода "Феросплавна-1", припомня Укринформ.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 стоян георгиев

    15 3 Отговор
    Ехааа, загриженост! Това оправя всичко! Укро фашистите ще се стреснат и ще спрат да удрят атамната електроцентрала!

    Коментиран от #11

    16:24 04.06.2026

  • 2 Софиянец

    19 3 Отговор
    Тия са като папата! Само пожелания и речи!

    16:25 04.06.2026

  • 3 Удри баце по тоя монголяк!

    4 13 Отговор
    Удри!!!

    Коментиран от #6

    16:27 04.06.2026

  • 4 Теслатъ

    14 3 Отговор
    Хубаво, че са Изразили "Загриженост", сега остава да посочат - Кой обстрелва Запорожската АЕЦ???

    16:30 04.06.2026

  • 5 Истината

    14 4 Отговор
    Тия си свършиха работата, бездарници! На едно пудрене на носа на Зеля сме от ядрена катастрофа и то пак заради укрите в 404!

    16:30 04.06.2026

  • 6 Трепи Вова този хазарляк,

    11 3 Отговор

    До коментар #3 от "Удри баце по тоя монголяк!":

    млати до разлагане.

    16:33 04.06.2026

  • 7 Гробар

    9 3 Отговор
    Видиш ли укроб, заравяй на дълбоко, да не разнася зарази.

    16:34 04.06.2026

  • 8 Ачо

    5 7 Отговор
    Говори ,че могат да измрат 30 милиона ватенки накуп.

    Коментиран от #9

    16:36 04.06.2026

  • 9 Варненец

    9 3 Отговор

    До коментар #8 от "Ачо":

    И 200 млн ефро содомити!

    16:39 04.06.2026

  • 10 Укрите

    8 4 Отговор
    ще ни докарат нов Чернобил. Подкрепяйте ги още.

    Коментиран от #12

    16:40 04.06.2026

  • 11 Е, то украинските удари какво общо

    5 7 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    имат. Те са ответни удари на руските удари, така че цялата отговорност за евентуален ядрен инцидент е на Русия.

    16:41 04.06.2026

  • 12 Е, то Чернобил си е уточнено

    4 3 Отговор

    До коментар #10 от "Укрите":

    каква е причината - дефектен руски реактор.

    16:42 04.06.2026

  • 13 Само минавам

    0 3 Отговор
    Нали АЕЦ бе,каква ТЕЦ.

    16:42 04.06.2026

  • 14 Бялджип

    12 4 Отговор
    Шефът на МААЕ е обикновен страхливец и хлъзгав като медуза. Прекрасно знае, целият свят знае кой обстрелва централата, кой създава огромна опасност за Европа и света! Но не смее да го посочи, а безлично хленчи да се спират ударите...?! Кой е длъжен да ги спре, г-н Гроси?

    16:48 04.06.2026

  • 15 Разбирач

    0 0 Отговор
    Няма лимда се удари веднъж и всичко да свърши

    Коментиран от #17

    16:57 04.06.2026

  • 16 Олга

    6 0 Отговор
    Родината на колониализма и нацизма - Европа в естественото си състояние поддържа бандеровщината дори в разрез със собствената си безопасност - покрива престъпленията на Украйна с този безпрецедентен случай на ударите срещу АЕЦ. Ако се разрушат реакторите ще стане катастрофа по-голяма от Чернобилската. Те са обезумели или изпаднали в несвяст или са дебили по природата? Като им изброите имената , един не изтърван няма да намериш.

    17:19 04.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

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