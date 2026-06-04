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Москва за първи път призна спад в добива на петрол

Москва за първи път призна спад в добива на петрол

4 Юни, 2026 16:23 747 18

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Причината са удари по рафинерии и ремонти

Москва за първи път призна спад в добива на петрол - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия за първи път официално призна, че добивът на петрол в страната е намалял на фона на засилените украински атаки срещу нефтопреработвателната инфраструктура, информира АПА, цитирана от БТА.

„Настоящото производство е наистина малко по-ниско в сравнение с началото на годината“, заяви днес вицепремиерът Александър Новак, който отговаря за енергийния сектор, по време на Международния икономически форум в Санкт Петербург, цитиран от ТАСС.

По думите му причината са извънпланови ремонтни дейности в някои руски рафинерии.

„Това се дължи на факта, че някои от нашите нефтопреработвателни заводи в момента преминават през извънпланова поддръжка“, посочи Новак.

Той не уточни причините за ремонтите. През последните месеци Украйна засили атаките си с дронове срещу руски рафинерии и енергийна инфраструктура, което предизвика временни прекъсвания и производствени загуби.

Според Новак след възстановяването на пълния капацитет на рафинериите производството трябва отново да се върне към предишните нива.

„Разбира се, използваме нашата експортна инфраструктура с пълен капацитет“, добави той.

Русия спря публикуването на официални данни за добива на петрол през април 2023 г., малко повече от година след началото на войната в Украйна, припомня АПА.

По данни на Международната агенция по енергетика през април руският добив на суров петрол е намалял с около 460 000 барела дневно на годишна база до приблизително 8,8 милиона барела на ден.

Докато Русия продължава ударите срещу украинската енергийна инфраструктура, Киев все по-често атакува руски нефтопреработвателни мощности с цел да ограничи приходите, които Москва използва за финансиране на войната.

Новак подчерта и значението на формата ОПЕК+ за стабилността на световния петролен пазар, въпреки решението на Обединените арабски емирства да напуснат организацията.

„ОПЕК и нашите споразумения, които доказаха своята ефективност, помагат за изглаждане на колебанията на световните пазари“, заяви той.

По-рано тази седмица Русия забрани износа на авиационно гориво до 30 ноември. Според руското правителство мярката цели да гарантира стабилността на вътрешния пазар на горива след украинските атаки срещу рафинерии и енергийна инфраструктура.

Русия изнася авиационно гориво основно към държави от Централна Азия, сред които Казахстан, Киргизстан, Таджикистан и Узбекистан. Преди това Москва вече беше ограничила и износа на бензин.

Според информации на ДПА и Ройтерс през последните дни украински дронове са атакували нефтени съоръжения край Таганрог на Азовско море и рафинерия в Саратов до река Волга. Според медийни публикации ударите в Саратов вероятно са причинили сериозни щети на производството.

На този фон назначеният от Москва ръководител на анексирания Крим Сергей Аксьонов обяви ограничения върху продажбата на бензин на полуострова.

Новак допусна и възможността за въвеждане на забрана върху износа на дизелово гориво за производителите, ако ситуацията на вътрешния пазар го наложи.

„Всичко е възможно и при необходимост“, заяви руският вицепремиер в отговор на въпрос дали правителството обмисля подобна мярка.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ами

    12 1 Отговор
    ха ха ха бандерите ще им спрат добива

    16:26 04.06.2026

  • 2 Мишел

    7 15 Отговор
    В украинските медии има съобщения, че Русия е започнала да добива нефт от три нови големи находища. Има и съобщения, че Русия прави рекорден износ на нефт и получава вече месеци над 35% по-високи постъпления от рекордните в този износ.

    Коментиран от #3

    16:34 04.06.2026

  • 3 ами

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "Мишел":

    шегуваш - ли се не може в украински медии да има такива неща

    16:37 04.06.2026

  • 4 Ами да,

    14 4 Отговор
    хората гледат по телевизията километричните опашки за купони и бензин в Крим и Москва. Всеки ден удари по руските складове и рафинерии. Русия купува бензин от Беларус. Това не може да се скрие.

    16:37 04.06.2026

  • 5 Многоходовото

    14 4 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    16:38 04.06.2026

  • 6 Примати

    9 5 Отговор
    Всеки месец бюджетния дефицит на Русия си увеличава с 20 милиарда долара. Фонда за национално благосъстояние е почти изчерпан. Валутните резерви за запорирани според санкциите. Оставащото злато на Русия е около 2300 тона но ако някоя държава купи повече от 200 тона тя ще бъде санкционирана от вторичните санкции. Намираме се на няколко украински удара по руски рафинерии и Русия е не пред колапс а в окото на бурята. Отделно от два месеца насам украинската армия а отвоювали 400 квадратни километра а по това време на годината преди Русия напредваше. Е как да на се почерпа с едно две браунита посипани със сладко от ягоди …

    Коментиран от #9, #18

    16:39 04.06.2026

  • 7 Ха ха ха

    10 2 Отговор
    “Извънпланови ремонтни дейности” - типично руско шикалкавене

    16:39 04.06.2026

  • 8 Швейк

    12 2 Отговор
    Путин да се оплаче в милицията

    16:39 04.06.2026

  • 9 Като няма кой да те уважи

    0 5 Отговор

    До коментар #6 от "Примати":

    наблягаш на сладкото.

    Коментиран от #12

    16:43 04.06.2026

  • 10 да питам

    8 0 Отговор
    верно ли Пуся е работил като шофьорче на такси ?

    16:44 04.06.2026

  • 11 Рециклируемите нещастници

    2 6 Отговор
    сега ще се появат.
    Не виждат какво е в България, за Русия се разтъжили.

    16:44 04.06.2026

  • 12 Примати

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Като няма кой да те уважи":

    Не само че има кой но ТЯ не яде захар а аз ям захар веднъж на седмица. И двамата сме в перфектна форма. Сега обаче покрай тоталния срив на Русия ако се изпусна да на се получа диабет

    16:49 04.06.2026

  • 13 Мдаааа

    4 1 Отговор
    В Питер вместо бели нощи се наблюдават черни нощи.🤣

    Коментиран от #15

    16:50 04.06.2026

  • 14 Дон Корлеоне

    4 1 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    16:51 04.06.2026

  • 15 В СОЧИ

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Мдаааа":

    Вместо СИНЬО МОРЕ

    НЕФТЕН БАТАК

    17:00 04.06.2026

  • 16 РА РА РА

    1 0 Отговор
    ИЗВЪН ПЛАНОВИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ.

    ХАХАХА

    БУНКЕРНИЯ ПЬIНЕХОД

    ДОКАРА РОБ-СИЯ

    ДО ТОВА ЖАЛКО СЪСТОЯНИЕ.

    ТО И ПРЕДИ ДВИЖУХАТА
    БЕШЕ ЗЛЕ

    НО СЕГА ВЕЧЕ КАТАЛЯСАХА .

    РА РА РА

    17:04 04.06.2026

  • 17 ДВАМАТА ПУТЕРАСТИ

    0 1 Отговор
    Се срещнали и
    Едния Умник пита :

    ВОЛОДЯ ЧТО ЕТО
    НА ВСИЧКИ БЕНЗИНОСТАНЦИИ

    ЦЕНИТЕ НА ГОРИВАТА

    О.ОО?

    ДРУГИЯ ВАТ НИК:

    АМИ ВЪРНАХМЕ СЕ ПО ВРЕМЕТО
    НА КОМУНИЗМА.

    БЕНЗИНА СЕГА Е БЕЗ ПАРИ .

    НАЛИВАЙ НА ВОЛЯ

    17:08 04.06.2026

  • 18 ЗИЛ 117

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Примати":

    Ха ха, и къде са тези 400 кв. километра ? Даже уркосайтчетата не ги показват.

    17:20 04.06.2026

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