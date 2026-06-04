Москва за първи път призна спад в добива на петрол

Русия за първи път официално призна, че добивът на петрол в страната е намалял на фона на засилените украински атаки срещу нефтопреработвателната инфраструктура, информира АПА, цитирана от БТА.
„Настоящото производство е наистина малко по-ниско в сравнение с началото на годината“, заяви днес вицепремиерът Александър Новак, който отговаря за енергийния сектор, по време на Международния икономически форум в Санкт Петербург, цитиран от ТАСС.
По думите му причината са извънпланови ремонтни дейности в някои руски рафинерии.
„Това се дължи на факта, че някои от нашите нефтопреработвателни заводи в момента преминават през извънпланова поддръжка“, посочи Новак.
Той не уточни причините за ремонтите. През последните месеци Украйна засили атаките си с дронове срещу руски рафинерии и енергийна инфраструктура, което предизвика временни прекъсвания и производствени загуби.
Според Новак след възстановяването на пълния капацитет на рафинериите производството трябва отново да се върне към предишните нива.
„Разбира се, използваме нашата експортна инфраструктура с пълен капацитет“, добави той.
Русия спря публикуването на официални данни за добива на петрол през април 2023 г., малко повече от година след началото на войната в Украйна, припомня АПА.
По данни на Международната агенция по енергетика през април руският добив на суров петрол е намалял с около 460 000 барела дневно на годишна база до приблизително 8,8 милиона барела на ден.
Докато Русия продължава ударите срещу украинската енергийна инфраструктура, Киев все по-често атакува руски нефтопреработвателни мощности с цел да ограничи приходите, които Москва използва за финансиране на войната.
Новак подчерта и значението на формата ОПЕК+ за стабилността на световния петролен пазар, въпреки решението на Обединените арабски емирства да напуснат организацията.
„ОПЕК и нашите споразумения, които доказаха своята ефективност, помагат за изглаждане на колебанията на световните пазари“, заяви той.
По-рано тази седмица Русия забрани износа на авиационно гориво до 30 ноември. Според руското правителство мярката цели да гарантира стабилността на вътрешния пазар на горива след украинските атаки срещу рафинерии и енергийна инфраструктура.
Русия изнася авиационно гориво основно към държави от Централна Азия, сред които Казахстан, Киргизстан, Таджикистан и Узбекистан. Преди това Москва вече беше ограничила и износа на бензин.
Според информации на ДПА и Ройтерс през последните дни украински дронове са атакували нефтени съоръжения край Таганрог на Азовско море и рафинерия в Саратов до река Волга. Според медийни публикации ударите в Саратов вероятно са причинили сериозни щети на производството.
На този фон назначеният от Москва ръководител на анексирания Крим Сергей Аксьонов обяви ограничения върху продажбата на бензин на полуострова.
Новак допусна и възможността за въвеждане на забрана върху износа на дизелово гориво за производителите, ако ситуацията на вътрешния пазар го наложи.
„Всичко е възможно и при необходимост“, заяви руският вицепремиер в отговор на въпрос дали правителството обмисля подобна мярка.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ами
16:26 04.06.2026
2 Мишел
Коментиран от #3
16:34 04.06.2026
3 ами
До коментар #2 от "Мишел":шегуваш - ли се не може в украински медии да има такива неща
16:37 04.06.2026
4 Ами да,
16:37 04.06.2026
5 Многоходовото
16:38 04.06.2026
6 Примати
Коментиран от #9, #18
16:39 04.06.2026
7 Ха ха ха
16:39 04.06.2026
8 Швейк
16:39 04.06.2026
9 Като няма кой да те уважи
До коментар #6 от "Примати":наблягаш на сладкото.
Коментиран от #12
16:43 04.06.2026
10 да питам
16:44 04.06.2026
11 Рециклируемите нещастници
Не виждат какво е в България, за Русия се разтъжили.
16:44 04.06.2026
12 Примати
До коментар #9 от "Като няма кой да те уважи":Не само че има кой но ТЯ не яде захар а аз ям захар веднъж на седмица. И двамата сме в перфектна форма. Сега обаче покрай тоталния срив на Русия ако се изпусна да на се получа диабет
16:49 04.06.2026
13 Мдаааа
Коментиран от #15
16:50 04.06.2026
14 Дон Корлеоне
16:51 04.06.2026
15 В СОЧИ
До коментар #13 от "Мдаааа":Вместо СИНЬО МОРЕ
НЕФТЕН БАТАК
17:00 04.06.2026
16 РА РА РА
ХАХАХА
БУНКЕРНИЯ ПЬIНЕХОД
ДОКАРА РОБ-СИЯ
ДО ТОВА ЖАЛКО СЪСТОЯНИЕ.
ТО И ПРЕДИ ДВИЖУХАТА
БЕШЕ ЗЛЕ
НО СЕГА ВЕЧЕ КАТАЛЯСАХА .
РА РА РА
17:04 04.06.2026
17 ДВАМАТА ПУТЕРАСТИ
Едния Умник пита :
ВОЛОДЯ ЧТО ЕТО
НА ВСИЧКИ БЕНЗИНОСТАНЦИИ
ЦЕНИТЕ НА ГОРИВАТА
О.ОО?
ДРУГИЯ ВАТ НИК:
АМИ ВЪРНАХМЕ СЕ ПО ВРЕМЕТО
НА КОМУНИЗМА.
БЕНЗИНА СЕГА Е БЕЗ ПАРИ .
НАЛИВАЙ НА ВОЛЯ
17:08 04.06.2026
18 ЗИЛ 117
До коментар #6 от "Примати":Ха ха, и къде са тези 400 кв. километра ? Даже уркосайтчетата не ги показват.
17:20 04.06.2026