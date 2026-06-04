Москва за първи път призна спад в добива на петрол

Русия за първи път официално призна, че добивът на петрол в страната е намалял на фона на засилените украински атаки срещу нефтопреработвателната инфраструктура, информира АПА, цитирана от БТА.

„Настоящото производство е наистина малко по-ниско в сравнение с началото на годината“, заяви днес вицепремиерът Александър Новак, който отговаря за енергийния сектор, по време на Международния икономически форум в Санкт Петербург, цитиран от ТАСС.

По думите му причината са извънпланови ремонтни дейности в някои руски рафинерии.

„Това се дължи на факта, че някои от нашите нефтопреработвателни заводи в момента преминават през извънпланова поддръжка“, посочи Новак.

Той не уточни причините за ремонтите. През последните месеци Украйна засили атаките си с дронове срещу руски рафинерии и енергийна инфраструктура, което предизвика временни прекъсвания и производствени загуби.

Според Новак след възстановяването на пълния капацитет на рафинериите производството трябва отново да се върне към предишните нива.

„Разбира се, използваме нашата експортна инфраструктура с пълен капацитет“, добави той.

Русия спря публикуването на официални данни за добива на петрол през април 2023 г., малко повече от година след началото на войната в Украйна, припомня АПА.

По данни на Международната агенция по енергетика през април руският добив на суров петрол е намалял с около 460 000 барела дневно на годишна база до приблизително 8,8 милиона барела на ден.

Докато Русия продължава ударите срещу украинската енергийна инфраструктура, Киев все по-често атакува руски нефтопреработвателни мощности с цел да ограничи приходите, които Москва използва за финансиране на войната.

Новак подчерта и значението на формата ОПЕК+ за стабилността на световния петролен пазар, въпреки решението на Обединените арабски емирства да напуснат организацията.

„ОПЕК и нашите споразумения, които доказаха своята ефективност, помагат за изглаждане на колебанията на световните пазари“, заяви той.

По-рано тази седмица Русия забрани износа на авиационно гориво до 30 ноември. Според руското правителство мярката цели да гарантира стабилността на вътрешния пазар на горива след украинските атаки срещу рафинерии и енергийна инфраструктура.

Русия изнася авиационно гориво основно към държави от Централна Азия, сред които Казахстан, Киргизстан, Таджикистан и Узбекистан. Преди това Москва вече беше ограничила и износа на бензин.

Според информации на ДПА и Ройтерс през последните дни украински дронове са атакували нефтени съоръжения край Таганрог на Азовско море и рафинерия в Саратов до река Волга. Според медийни публикации ударите в Саратов вероятно са причинили сериозни щети на производството.

На този фон назначеният от Москва ръководител на анексирания Крим Сергей Аксьонов обяви ограничения върху продажбата на бензин на полуострова.

Новак допусна и възможността за въвеждане на забрана върху износа на дизелово гориво за производителите, ако ситуацията на вътрешния пазар го наложи.

„Всичко е възможно и при необходимост“, заяви руският вицепремиер в отговор на въпрос дали правителството обмисля подобна мярка.