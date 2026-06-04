Самолетна катастрофа в Хърватия: Има загинали, издирват още хора

Няколко души са загинали при катастрофа на малък самолет в Хърватия, съобщават местните власти, предава News.bg.

Инцидентът е станал в северозападната област Истрия, в близост до крайбрежния град Медулин на Адриатическо море.

По неофициална информация до момента са открити телата на четирима загинали. Спасителните екипи продължават издирването на още двама души, за които се предполага, че са били на борда на самолета.

От полицията съобщиха, че на мястото на катастрофата са изпратени екипи на спешна помощ, пожарната и органите на реда.

По първоначални данни самолетът е излетял от Германия. Причините за инцидента все още не са известни и предстои разследване.