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Токът за бизнеса поскъпва с 27 на сто

Токът за бизнеса поскъпва с 27 на сто

4 Юни, 2026 16:40 856 24

  • цена-
  • ток-
  • бизнес

В пазарния сегмент „В рамките на деня“ среднопретеглената цена на БНЕБ за 60-минутните продукти към момента е 45,76 евро (без ДДС) за мегаватчас

Токът за бизнеса поскъпва с 27 на сто - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Цената на електроенергията за българския бизнес ще се повиши значително на 5 юни. Данните на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) показват, че токът за утрешния ден ще бъде с близо 26% по-скъп спрямо днешния.

Средната цена в сегмента „Ден напред“ достигна 114,69 евро за мегаватчас без ДДС, при 91,05 евро за мегаватчас ден по-рано. Това означава увеличение от 25,96% само за едно денонощие.

Средната цена на пиковата енергия (09:00-20:00 часа) за утре е 87,27 евро за мегаватчас, докато извънпиковата енергия (01:00-08:00 ч.; 21:00-24:00 ч.) е изтъргувана при средно 142,11 евро за мегаватчас.

Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 78 735,80 мегаватчаса електроенергия.

В пазарния сегмент „В рамките на деня“ среднопретеглената цена на БНЕБ за 60-минутните продукти към момента е 45,76 евро (без ДДС) за мегаватчас.

За 15-минутните продукти среднопретеглената дневна цена към този час е 45,76 евро (без ДДС) за мегаватчас.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    20 2 Отговор
    Още се опитват да ни убедят, че слънчевата енергия е без пари.

    Коментиран от #12, #13

    16:41 04.06.2026

  • 2 Исторически парк

    19 4 Отговор
    Като настроихте 4.8 гигавата солари така ще е!

    16:41 04.06.2026

  • 3 Мимо

    22 2 Отговор
    Къде са волтаиците с "нулевата" цена ?

    Коментиран от #20

    16:42 04.06.2026

  • 4 Без име

    18 2 Отговор
    Ще намаляме цени,а?

    16:42 04.06.2026

  • 5 Бойко Българоубиец

    17 2 Отговор
    Да ви е зеленко 😉😘

    16:42 04.06.2026

  • 6 честен ционист

    9 4 Отговор
    Ганчо трябва да плаща тока за централата на Skynet до Белене.

    16:46 04.06.2026

  • 7 Иван Грозни

    16 3 Отговор
    Кой подари енергийната система на западняците?Друг някой "кой" продава българска територия на войнолюбци и т.н. Сега бай ганя да стяга цървилите яко, че лошо му се пише.

    16:48 04.06.2026

  • 8 Последния Софиянец

    19 2 Отговор
    Искат да довършат малкият бизнес.

    16:49 04.06.2026

  • 9 Бизнесмен

    13 1 Отговор
    Фалирам. Чао.

    16:52 04.06.2026

  • 10 Честита "промяна" (поредната)

    4 11 Отговор
    на малоумните путинофили, които фърлиха на измамата Моше Боташ Крадев!

    Коментиран от #18

    16:54 04.06.2026

  • 11 Сандо

    10 1 Отговор
    И после слушайте елейните слова на политици и експерти за възхода и конкурентността на българската икономика.Няма оправия,трябват революционни промени,които могат да извършат само хора извън системата.Иначе катастрофа!

    16:57 04.06.2026

  • 12 Даже студената вода не е

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    без пари.

    Коментиран от #17

    16:57 04.06.2026

  • 13 Сириознуу?

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Еми кат гледам цената през деня(когато има слънцегреене и работят както слънчевите мощности така и ТЕЦ,АЕЦ) е почти двойно по-евтина от нощната(когато слънчевите панели не работят).

    16:58 04.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Регресивна България=пеевски на стероиди

    5 4 Отговор
    Тецовете на чичко тревичко - ковачки продават на 380€, осигурено от държавата. Освен това сабинчо, на тошко итънъту, като търговец трябва да си сложи някой лев,

    16:59 04.06.2026

  • 16 Зелено ли ви е

    9 1 Отговор
    Значи ние плащаме, докато Китай, Индия, Сащ бълват? А най - тъпите си затварят АЕЦ и закачат перките и фотоволтаиците на известни депутати.

    16:59 04.06.2026

  • 17 Сириознуу?

    3 6 Отговор

    До коментар #12 от "Даже студената вода не е":

    Като искаш да ти е без пари,отиваш на палатка в гората или на поляната близко до поточе и пий,пери на ръка,къпи се колкото си искаш за без пари!!!

    Коментиран от #22

    17:00 04.06.2026

  • 18 Сандо

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Честита "промяна" (поредната)":

    Досега не знаех,че смахнатата десница са путинофили.Но като ги знаем какви въртеливи са,може и да са се пребоядисали -- колко му е,само едно по-тлъсто грантче!

    17:00 04.06.2026

  • 19 МАМИ....

    6 1 Отговор
    ...ЦАТА ВИ НАГЛА,ЛЪЖЛИВА,КРАДЛИВА..
    НАЛИ НИЩО НЯМАШЕ ДА ПОСКЪПВА!?

    17:02 04.06.2026

  • 20 Сириознуу?

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мимо":

    За без пари на оня свят...

    17:03 04.06.2026

  • 21 604

    7 1 Отговор
    Ко стааа волтаиците растат в несвяст, а тока се вдига...що тъй пхахахаха

    17:03 04.06.2026

  • 22 604

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Сириознуу?":

    Ниможи не дават палатки дет ти скимне ...сори плаща се!

    17:06 04.06.2026

  • 23 Гласувал за мунчо Крадев боташов

    2 1 Отговор
    Лошо ми е...

    17:20 04.06.2026

  • 24 Кръчмар

    2 0 Отговор
    Досега бизнеса само получаваше субсидии от Бойко, дойде време да плащат.

    17:24 04.06.2026

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