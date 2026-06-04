Токът за бизнеса поскъпва с 27 на сто

Цената на електроенергията за българския бизнес ще се повиши значително на 5 юни. Данните на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) показват, че токът за утрешния ден ще бъде с близо 26% по-скъп спрямо днешния.
Средната цена в сегмента „Ден напред“ достигна 114,69 евро за мегаватчас без ДДС, при 91,05 евро за мегаватчас ден по-рано. Това означава увеличение от 25,96% само за едно денонощие.
Средната цена на пиковата енергия (09:00-20:00 часа) за утре е 87,27 евро за мегаватчас, докато извънпиковата енергия (01:00-08:00 ч.; 21:00-24:00 ч.) е изтъргувана при средно 142,11 евро за мегаватчас.
Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 78 735,80 мегаватчаса електроенергия.
В пазарния сегмент „В рамките на деня“ среднопретеглената цена на БНЕБ за 60-минутните продукти към момента е 45,76 евро (без ДДС) за мегаватчас.
За 15-минутните продукти среднопретеглената дневна цена към този час е 45,76 евро (без ДДС) за мегаватчас.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вашето мнение
Коментиран от #12, #13
16:41 04.06.2026
2 Исторически парк
16:41 04.06.2026
3 Мимо
Коментиран от #20
16:42 04.06.2026
4 Без име
16:42 04.06.2026
5 Бойко Българоубиец
16:42 04.06.2026
6 честен ционист
16:46 04.06.2026
7 Иван Грозни
16:48 04.06.2026
8 Последния Софиянец
16:49 04.06.2026
9 Бизнесмен
16:52 04.06.2026
10 Честита "промяна" (поредната)
Коментиран от #18
16:54 04.06.2026
11 Сандо
16:57 04.06.2026
12 Даже студената вода не е
До коментар #1 от "Вашето мнение":без пари.
Коментиран от #17
16:57 04.06.2026
13 Сириознуу?
До коментар #1 от "Вашето мнение":Еми кат гледам цената през деня(когато има слънцегреене и работят както слънчевите мощности така и ТЕЦ,АЕЦ) е почти двойно по-евтина от нощната(когато слънчевите панели не работят).
16:58 04.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Регресивна България=пеевски на стероиди
16:59 04.06.2026
16 Зелено ли ви е
16:59 04.06.2026
17 Сириознуу?
До коментар #12 от "Даже студената вода не е":Като искаш да ти е без пари,отиваш на палатка в гората или на поляната близко до поточе и пий,пери на ръка,къпи се колкото си искаш за без пари!!!
Коментиран от #22
17:00 04.06.2026
18 Сандо
До коментар #10 от "Честита "промяна" (поредната)":Досега не знаех,че смахнатата десница са путинофили.Но като ги знаем какви въртеливи са,може и да са се пребоядисали -- колко му е,само едно по-тлъсто грантче!
17:00 04.06.2026
19 МАМИ....
НАЛИ НИЩО НЯМАШЕ ДА ПОСКЪПВА!?
17:02 04.06.2026
20 Сириознуу?
До коментар #3 от "Мимо":За без пари на оня свят...
17:03 04.06.2026
21 604
17:03 04.06.2026
22 604
До коментар #17 от "Сириознуу?":Ниможи не дават палатки дет ти скимне ...сори плаща се!
17:06 04.06.2026
23 Гласувал за мунчо Крадев боташов
17:20 04.06.2026
24 Кръчмар
17:24 04.06.2026