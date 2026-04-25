Новини
Свят »
САЩ »
Дипломатически гаф между САЩ и Великобритания

Дипломатически гаф между САЩ и Великобритания

25 Април, 2026 13:35 1 016 13

  • сащ-
  • великобритания-
  • австралия-
  • значена-
  • флаг-
  • чарз iii-
  • посещение

Преди посещението на Чарз III, САЩ развяха австралийския вместо британския флаг

Дипломатически гаф между САЩ и Великобритания - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Властите във Вашингтон развяха австралийски знамена вместо британски близо до Белия дом преди посещението на британския крал Чарлз III, съобщава аг. Reuters, позовавайки се на служител на Министерството на транспорта.

Държавното посещение на Чарлз III и кралица Камила в САЩ, както беше обявено по-рано от президента на САЩ Доналд Тръмп, е насрочено от 27 до 30 април.

„Окръг Колумбия погрешно развя редица австралийски знамена вместо британски близо до Белия дом преди посещението на крал Чарлз III в САЩ“, пише агенцията.

Според информацията, 15 австралийски знамена са били развявани за кратко близо до Белия дом, преди да бъдат заменени с британски. Общо над 230 знамена са били развявани из града за посещението на краля.

Агенцията отбелязва, че Чарлз III е официалният държавен глава в Австралия, но в действителност това е до голяма степен церемониална роля. Тръмп преди това заяви, че ще обсъди НАТО и операцията на САЩ срещу Иран с крал Чарлз III на Великобритания по време на предстоящото си посещение във Вашингтон.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Те това не го учат

    13 0 Отговор
    по география.

    13:37 25.04.2026

  • 2 Ох, не мога бее

    11 0 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    13:39 25.04.2026

  • 3 Последния Софиянец

    11 0 Отговор
    Това е от ваксината срещу Коронавирус.Убива мозъчните клетки.

    13:40 25.04.2026

  • 4 УдоМача

    10 0 Отговор
    Такива неща "по погрешка" и "случайно" не се случват. Онез да си разчетат посланието :D :D :D

    Коментиран от #6

    13:43 25.04.2026

  • 5 Доказано

    7 0 Отговор
    Най-неграмотната нация

    13:54 25.04.2026

  • 6 6135

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "УдоМача":

    Ако не е случайно - евала!

    Иначе, такива неща лесно се случват:

    1. От високо се спуска заповед: да се окачат британски знамена.
    2. Общинска служителка, в края на работното време и бързаща да си прибере детето от детстката градини, хуква в склада, където знамената са сгънати на четири, при което е видима само британската част но не и австралийската, грабва една купчина и казва на общинския работник Педро: тия утре да са окачени.
    3. Педро, хал хабер си няма от политика и знамена, взема стълбата и прилежно окачва по стълбовете поверените му знамена.

    13:55 25.04.2026

  • 7 То в Белия дом

    4 1 Отговор
    Всички са побъркани!

    13:55 25.04.2026

  • 8 Дудов

    3 1 Отговор
    Голяв праз.Глупаците направили глупост в която участволи и други глупаци

    13:55 25.04.2026

  • 9 Гаф

    2 1 Отговор
    Трябвало на пиратите 💣флага да окачатпонеже по-големи крадци от британците едва ли има по света, ама са се пообъркали.

    13:59 25.04.2026

  • 10 Историк

    3 0 Отговор
    Нормално за неграмотните тръмпанари, начело с простака Тръмп. Цялото му обкръжение е срам и падение за САЩ и гордост за Тръмпландия.

    14:00 25.04.2026

  • 11 700

    1 0 Отговор
    Тъпи кофи

    14:01 25.04.2026

  • 12 Факти

    1 0 Отговор
    Това са тия, дето гласуваха за Тръмп - кръгли uguomu. Не случайно у нас копейките викаха за него.

    14:03 25.04.2026

  • 13 Владимир Путин, Петушок

    1 0 Отговор
    Така и не разбрах в кой точно момент Русия загуби войната.......

    14:05 25.04.2026