Дипломатически гаф между САЩ и Великобритания

Властите във Вашингтон развяха австралийски знамена вместо британски близо до Белия дом преди посещението на британския крал Чарлз III, съобщава аг. Reuters, позовавайки се на служител на Министерството на транспорта.
Държавното посещение на Чарлз III и кралица Камила в САЩ, както беше обявено по-рано от президента на САЩ Доналд Тръмп, е насрочено от 27 до 30 април.
„Окръг Колумбия погрешно развя редица австралийски знамена вместо британски близо до Белия дом преди посещението на крал Чарлз III в САЩ“, пише агенцията.
Според информацията, 15 австралийски знамена са били развявани за кратко близо до Белия дом, преди да бъдат заменени с британски. Общо над 230 знамена са били развявани из града за посещението на краля.
Агенцията отбелязва, че Чарлз III е официалният държавен глава в Австралия, но в действителност това е до голяма степен церемониална роля. Тръмп преди това заяви, че ще обсъди НАТО и операцията на САЩ срещу Иран с крал Чарлз III на Великобритания по време на предстоящото си посещение във Вашингтон.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
13:37 25.04.2026
13:39 25.04.2026
13:40 25.04.2026
Коментиран от #6
13:43 25.04.2026
13:54 25.04.2026
До коментар #4 от "УдоМача":Ако не е случайно - евала!
Иначе, такива неща лесно се случват:
1. От високо се спуска заповед: да се окачат британски знамена.
2. Общинска служителка, в края на работното време и бързаща да си прибере детето от детстката градини, хуква в склада, където знамената са сгънати на четири, при което е видима само британската част но не и австралийската, грабва една купчина и казва на общинския работник Педро: тия утре да са окачени.
3. Педро, хал хабер си няма от политика и знамена, взема стълбата и прилежно окачва по стълбовете поверените му знамена.
13:55 25.04.2026
13:55 25.04.2026
13:55 25.04.2026
13:59 25.04.2026
14:00 25.04.2026
14:01 25.04.2026
14:03 25.04.2026
14:05 25.04.2026