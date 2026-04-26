Тръмп: Техеран прати ново предложение, веднага щом спрях преговарящите ни за Исламабад. По-добро е, но недостатъчно

Тръмп: Техеран прати ново предложение, веднага щом спрях преговарящите ни за Исламабад. По-добро е, но недостатъчно

26 Април, 2026 03:28, обновена 26 Април, 2026 03:42 716 3

Винаги могат да се обадят по телефона, няма да бием 15-часов път, за да научим нещо, което не ни устройва, заяви американският президент

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че разговорите между американски и ирански представители могат да продължат по телефона по всяко време.

„Вероятно сте чули, че отменихме пътуването на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Няма да прекараме 15 часа в полети, за да получим документ, който не е достатъчно добър за нас“, каза американският лидер, докато разговаряше с репортери преди да отпътува от Палм Бийч, Флорида, за Вашингтон.

„Ще работим по телефона; те могат да ни се обадят по всяко време“, добави американският президент. Той също така заяви, че САЩ „не знаят кой е на власт“ в Иран, но имат готовност да „се справят с този, който е на власт“. „Могат да ми се обадят, когато пожелаят“, добави Тръмп.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп твърди, че след отмяната на посещението на преговарящите в Пакистан, САЩ са получили ново предложение от Иран, което „е трябвало да бъде по-добро“.

„Интересното е, че веднага след като го отмених, в рамките на 10 минути получихме нови документи и те са много по-добри, но това не е достатъчно".

Той също така повтори идеята, че Иран „не трябва да има ядрени оръжия“ и позицията си, че САЩ „държат всички карти“ в преговорите.

По-рано Тръмп отмени посещението на специалния си пратеник Уиткоф и зет си Къшнър в Пакистан за разговори с Иран, позовавайки се на факта, че пътуването би отнело „твърде много време и усилия“.

Очакваше се директните разговори между американската и иранската делегации да се проведат на 27 април в Исламабад.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей заяви преди решението на Тръмп, че Техеран не планира да се среща с представители на САЩ по време на посещението на външния министър Абас Арагчи в Пакистан. Багаей подчерта, че Арагчи ще се срещне само с високопоставени пакистански служители като част от посредническите усилия на Исламабад за прекратяване на конфликта в Близкия изток.

На 25 април телевизия Ал Хадат съобщи, че Арагчи е напуснал Исламабад след разговори с пакистански служители. Часове по-късно стана ясно, че първият дипломат на Техеран е кацнал в столицата на Оман - Маскат.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Проста да падлудееш

    5 1 Отговор
    Този съвсем отка4и. Добре 4е ве4е му знаем номерата.

    04:54 26.04.2026

  • 2 Лост

    3 0 Отговор
    Даже няма смисъл да чета статията.Да ги събират на едно място с Борисов и да си играят на надлъгванка.

    05:15 26.04.2026

  • 3 Д-р Ментал

    2 0 Отговор
    Тръмп се чуди как да се измъкне от кашите, които забърка. Настрои целият свят срещу Сащ

    05:16 26.04.2026