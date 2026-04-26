Тръмп: Техеран прати ново предложение, веднага щом спрях преговарящите ни за Исламабад. По-добро е, но недостатъчно

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че разговорите между американски и ирански представители могат да продължат по телефона по всяко време.

„Вероятно сте чули, че отменихме пътуването на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Няма да прекараме 15 часа в полети, за да получим документ, който не е достатъчно добър за нас“, каза американският лидер, докато разговаряше с репортери преди да отпътува от Палм Бийч, Флорида, за Вашингтон.

„Ще работим по телефона; те могат да ни се обадят по всяко време“, добави американският президент. Той също така заяви, че САЩ „не знаят кой е на власт“ в Иран, но имат готовност да „се справят с този, който е на власт“. „Могат да ми се обадят, когато пожелаят“, добави Тръмп.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп твърди, че след отмяната на посещението на преговарящите в Пакистан, САЩ са получили ново предложение от Иран, което „е трябвало да бъде по-добро“.

„Интересното е, че веднага след като го отмених, в рамките на 10 минути получихме нови документи и те са много по-добри, но това не е достатъчно".

Той също така повтори идеята, че Иран „не трябва да има ядрени оръжия“ и позицията си, че САЩ „държат всички карти“ в преговорите.

По-рано Тръмп отмени посещението на специалния си пратеник Уиткоф и зет си Къшнър в Пакистан за разговори с Иран, позовавайки се на факта, че пътуването би отнело „твърде много време и усилия“.

Очакваше се директните разговори между американската и иранската делегации да се проведат на 27 април в Исламабад.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей заяви преди решението на Тръмп, че Техеран не планира да се среща с представители на САЩ по време на посещението на външния министър Абас Арагчи в Пакистан. Багаей подчерта, че Арагчи ще се срещне само с високопоставени пакистански служители като част от посредническите усилия на Исламабад за прекратяване на конфликта в Близкия изток.

На 25 април телевизия Ал Хадат съобщи, че Арагчи е напуснал Исламабад след разговори с пакистански служители. Часове по-късно стана ясно, че първият дипломат на Техеран е кацнал в столицата на Оман - Маскат.