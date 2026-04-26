Полският премиер Доналд Туск отбеляза шеговито "първото отсъствие на руснаци от среща на върха на ЕС от дълго време".

Речта му беше прекъсната, когато словашкият премиер Роберт Фицо мина покрай него, съобщи Onet.

„Това е огромно облекчение за всички присъстващи, защото за първи път от много години тук няма руснаци“, каза Туск на срещата на ЕС, явно визирайки отсъствието на Виктор Орбан.

Докато говореше, Фицо се появи до полския премиер. Туск го поздрави, след което се обърна към репортерите и добави: „Не, не, това беше шега.“

Лидерите на ЕС се събраха в Кипър за неформални консултации на 23-24 април. Унгарският премиер Виктор Орбан, чиято партия Фидес премина в опозиция след априлските парламентарни избори, не присъстваше на срещата. Будапеща отдаде решението на Орбан да не пътува до Кипър на натоварения му график с прехода на властта.

Вестник „Вашингтон пост“, позовавайки се на източник, по-рано твърди, че унгарският външен министър Петер Сиярто редовно се обажда на руския външен министър Сергей Лавров по време на почивките в срещите на ЕС. Туск заяви, че подозренията за това са налице отдавна.

Съобщенията за разговорите на унгарския външен министър с Лавров показват „възпламенено въображение сред враговете на Унгария“, заяви тогава говорителят на руското външно министерство Мария Захарова. По-късно тя определи „псевдоединството“ на европейските страни като тяхна „визитна картичка“.