Туск за отсъствието на Орбан от срещата на ЕС: Най-после без руснаци ВИДЕО

Туск за отсъствието на Орбан от срещата на ЕС: Най-после без руснаци ВИДЕО

26 Април, 2026 05:00, обновена 26 Април, 2026 05:10 393 1

  • доналд туск-
  • роберт фицо-
  • виктор орбан-
  • ес

Речта му беше прекъсната, когато словашкият премиер Роберт Фицо мина покрай него

Туск за отсъствието на Орбан от срещата на ЕС: Най-после без руснаци ВИДЕО - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Полският премиер Доналд Туск отбеляза шеговито "първото отсъствие на руснаци от среща на върха на ЕС от дълго време".

Речта му беше прекъсната, когато словашкият премиер Роберт Фицо мина покрай него, съобщи Onet.

„Това е огромно облекчение за всички присъстващи, защото за първи път от много години тук няма руснаци“, каза Туск на срещата на ЕС, явно визирайки отсъствието на Виктор Орбан.

Докато говореше, Фицо се появи до полския премиер. Туск го поздрави, след което се обърна към репортерите и добави: „Не, не, това беше шега.“

Лидерите на ЕС се събраха в Кипър за неформални консултации на 23-24 април. Унгарският премиер Виктор Орбан, чиято партия Фидес премина в опозиция след априлските парламентарни избори, не присъстваше на срещата. Будапеща отдаде решението на Орбан да не пътува до Кипър на натоварения му график с прехода на властта.

Вестник „Вашингтон пост“, позовавайки се на източник, по-рано твърди, че унгарският външен министър Петер Сиярто редовно се обажда на руския външен министър Сергей Лавров по време на почивките в срещите на ЕС. Туск заяви, че подозренията за това са налице отдавна.

Съобщенията за разговорите на унгарския външен министър с Лавров показват „възпламенено въображение сред враговете на Унгария“, заяви тогава говорителят на руското външно министерство Мария Захарова. По-късно тя определи „псевдоединството“ на европейските страни като тяхна „визитна картичка“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Перо

    1 0 Отговор
    Да, ама Унгария не е преставала да съществува, след 2 седмици война!

    05:25 26.04.2026