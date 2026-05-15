Медийната система на Орбан се разклаща след изборната загуба в Унгария

Медийната структура, изградена около управлението на Виктор Орбан, започва бързо да губи влияние след поражението му на парламентарните избори през април, с което приключи 16-годишното му управление в Унгария, предава News.bg.

Само няколко седмици след убедителната победа на партията „Тиса“, оглавявана от Петер Мадяр, ръководители на водещи медии, подкрепящи Орбан, бяха освободени, популярни предавания бяха свалени от ефир, а обществените медии започнаха да предоставят повече пространство за опозиционни позиции.

Мадяр, който нееднократно е определял държавните медии като „фабрика за лъжи“, обеща приемането на нов медиен закон, създаването на независим регулатор и възстановяване на свободата на пресата. Европейският съюз следи внимателно процеса, разглеждайки го като ключов тест за възстановяването на демократичните институции в страната.

По време на управлението на Орбан държавните медии бяха поставени под засилен политически контрол, а редица частни издания бяха закрити или придобити от бизнесмени, близки до властта. Според организацията Репортери без граници Унгария се е сринала от 23-то място през 2010 г. до 74-то през 2026 г. в световния индекс за свобода на медиите.

След изборите най-гледаният телевизионен канал TV2 освободи директора на новинарския си отдел и прекрати водещата си информационна емисия. Главният редактор на сайта Index също бе отстранен, след като медията призна, че публикуван документ, насочен срещу партията на Мадяр, не е бил неин официален икономически план.

Значителен спад в активността се наблюдава и при инфлуенсърската мрежа Megafon, която активно подкрепяше Орбан в социалните мрежи. Данни на Lakmusz.hu показват рязко намаляване на публикациите след изборите.

Промени се забелязват и в държавния телевизионен канал М1, където според анализатори вече се появяват по-разнообразни гледни точки и по-балансирани репортажи.

„Искаме действително обективна и балансирана обществена медийна служба, чието ръководство да бъде избирано на принципа на политическо съгласие“, заяви Мадяр след първото заседание на новото правителство.

Новият премиер вече разпореди цялостен и незабавен одит на обществените медии и начина на тяхното финансиране. Анализатори обаче предупреждават, че изграждането на независима медийна среда ще изисква дълбоки законодателни и институционални промени.