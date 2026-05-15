Медийната система на Орбан се разклаща след изборната загуба в Унгария

15 Май, 2026 12:58 1 141 13

Новото правителство на Петер Мадяр обещава реформи и възстановяване на свободата на словото

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Медийната структура, изградена около управлението на Виктор Орбан, започва бързо да губи влияние след поражението му на парламентарните избори през април, с което приключи 16-годишното му управление в Унгария, предава News.bg.

Само няколко седмици след убедителната победа на партията „Тиса“, оглавявана от Петер Мадяр, ръководители на водещи медии, подкрепящи Орбан, бяха освободени, популярни предавания бяха свалени от ефир, а обществените медии започнаха да предоставят повече пространство за опозиционни позиции.

Мадяр, който нееднократно е определял държавните медии като „фабрика за лъжи“, обеща приемането на нов медиен закон, създаването на независим регулатор и възстановяване на свободата на пресата. Европейският съюз следи внимателно процеса, разглеждайки го като ключов тест за възстановяването на демократичните институции в страната.

По време на управлението на Орбан държавните медии бяха поставени под засилен политически контрол, а редица частни издания бяха закрити или придобити от бизнесмени, близки до властта. Според организацията Репортери без граници Унгария се е сринала от 23-то място през 2010 г. до 74-то през 2026 г. в световния индекс за свобода на медиите.

След изборите най-гледаният телевизионен канал TV2 освободи директора на новинарския си отдел и прекрати водещата си информационна емисия. Главният редактор на сайта Index също бе отстранен, след като медията призна, че публикуван документ, насочен срещу партията на Мадяр, не е бил неин официален икономически план.

Значителен спад в активността се наблюдава и при инфлуенсърската мрежа Megafon, която активно подкрепяше Орбан в социалните мрежи. Данни на Lakmusz.hu показват рязко намаляване на публикациите след изборите.

Промени се забелязват и в държавния телевизионен канал М1, където според анализатори вече се появяват по-разнообразни гледни точки и по-балансирани репортажи.

„Искаме действително обективна и балансирана обществена медийна служба, чието ръководство да бъде избирано на принципа на политическо съгласие“, заяви Мадяр след първото заседание на новото правителство.

Новият премиер вече разпореди цялостен и незабавен одит на обществените медии и начина на тяхното финансиране. Анализатори обаче предупреждават, че изграждането на независима медийна среда ще изисква дълбоки законодателни и институционални промени.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Унгария

    16 13 Отговор
    Се чисти от прорускатасволъч. България кога?

    Коментиран от #3

    13:06 15.05.2026

  • 3 гост

    15 12 Отговор

    До коментар #2 от "Унгария":

    Орбанчо ще бяга в Масква при Асад !! Въпросът не е дали , а кога !! Аятоласите също вече си избират къщички до Москва !!

    13:13 15.05.2026

  • 4 Зоопарка

    7 6 Отговор
    Видяхме телевизионната пропаганда за лукса в кабинет на Орбан.Гипскартон и осветление.Пък и те си остават държавна собственост.А хотел Хаяши....

    Коментиран от #6

    13:16 15.05.2026

  • 5 Гадния Дебел Шопар

    9 9 Отговор
    Орбан
    Трябва да го пляскат
    Докато спре да мърда .

    13:30 15.05.2026

  • 6 Да само

    6 8 Отговор

    До коментар #4 от "Зоопарка":

    100 милиарда форинта
    Продухал оня Антал Роган .

    А Унгарците рязко обедняват .

    Само Орбанскитв Сабаки
    Са добре

    13:33 15.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Георги Марков

    4 2 Отговор
    Аз обичам Орбан и ще съм му верен до гроб.

    14:47 15.05.2026

  • 9 Бай Ставри от южното крило

    5 0 Отговор
    Първата година е трудно, после се свиква. Раираната пижама, четката за зъби. Малките радости на ежедневието.

    15:03 15.05.2026

  • 10 нпо агент

    1 4 Отговор
    Поредната диария на новите спасители..срещу Орбан..Този Мудяр от семейство където цял живот все на държавна хранилка..сега и този ще цоца..След като Унгария в класацията падна от 23 място до 76..защо не я изключихте от ЕС..? Лъжи и хитрини на соросоидни агенти чуждо влияние..

    15:10 15.05.2026

  • 11 Унгарците

    2 4 Отговор
    Са Мъдри !!!
    Ще си върнат закарпатието без война !!!

    15:45 15.05.2026

  • 12 Добре че

    5 0 Отговор
    поне всички унгарци, а и остналите държави разбраха за какъв руски лъжец става въпрос :) Сега поне няма да има твърдения, че мислел за доброто на Унгария :)

    15:47 15.05.2026

  • 13 Мадж.арска ма.зман.тия

    1 0 Отговор
    Ме.керето на каП.утин копира всеки жест на Дреб.ното Ка.ниба.лче .

    19:43 15.05.2026

